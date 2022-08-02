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Новини Війна
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Українських полонених в Оленівці вбили росіяни - чи то точковим ударом, чи то вибухом зсередини, - Інститут вивчення війни

оленівка

Приміщення, у якому росіяни утримували українських військовополонених в Оленівці, було зруйновано за допомоги або точкового удару зовні, або запальної речовини чи вибухівки зсередини.

Такого висновку дійшли спеціалісти американського Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє Цензор.НЕТ.

Відповідальність за загибель українських військовополонених у колонії в окупованій Оленівці вони покладають на росіян.

"Супутникові та інші знімки демонструють, що внаслідок нападу було пошкоджено лише одну будівлю. Її стіни не були зруйновані, а довкола не залишилося вирв від снарядів. Це дуже переконливо свідчить про те, що руйнування в'язниці було результатом або точкового удару, або займання запальної або вибухової речовини, закладеної всередині", - ідеться у звіті.

Читайте: Полонених в Оленівці могли вбити за допомогою термобаричної зброї: до справи залучили міжнародних експертів, - Костін

За оцінками експертів ISW, ЗСУ могли завдати такого удару лише за допомогою системи HIMARS, інакше атака пошкодила б навколишні будівлі, але на супутникових знімках таких пошкоджень немає.

"З огляду на оцінку США щодо того, що HIMARS не використовували під час нападу, ISW вважає, що Росія є відповідальною за цей напад на українських військовополонених з порушенням Женевських конвенцій", - написано в документі.

Також читайте: Російським спискам загиблих та поранених в Оленівці вірити не треба, - розвідка

Нагадаємо, в ніч на 29 липня пролунав вибух на території колишньої виправної колонії окупованій Оленівці Донецької області, де утримувалися українські військовополонені, виведені з заводу "Азовсталь". Міноборони РФ звинуватили в цьому ЗСУ.

В Генштабі заявили, що ЗСУ не завдавали ударів по окупованій Оленівці, а російські загарбники таким чином хочуть приховати тортури та розстріли полонених.

В СБУ опублікували перехоплення, які підтверджують, що Оленівську колонію "обстріляли" російські окупанти. За інформацією української розвідки, вбивство українських полонених у тимчасово окупованій Оленівці здійснили найманці зі складу приватної військової компанії "Вагнер".

Україна вимагає провести міжнародне розслідування і чекає від РФ список жертв теракту в Оленівці. Відомо про загибель щонайменше 50 українських військовополонених.

Також читайте: Конгрес США встановить критерії для визнання Росії спонсором тероризму, - Держдеп

Також стало відомо, що ООН готова направити своїх експертів для розслідування.

Влада України закликала західних партнерів визнати Росію "терористичною державою".

Автор: 

полон (1572) полонені (2267) воєнні злочини (1866)


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Топ коментарі
+5
Їх вбили терористи, які представляють росію. Ще в когось були сумніви? Я не вірив, що вони віддадуть наших всіх полонених "Азова", знав, що будуть знущатися з більшої половини, яка крошила кацапів в Маріуполі, але були сімніви, коли Президент заявив, про контрольовану ним евакуацію, думав, що можливо домовилися і буде обмін, але і тут "великий" юрист і дипломат програв в чисту з здав на катування і вбивства найкращий цвіт нації. А бур'ян перекоти-поле "Лисі", "Тамбовські вовки", "Юзики", єлдаки, татарови, жирують, балдєють і беруть все від життя наповну, навіть не звертаючи увагу, що в країні війна.
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02.08.2022 13:12
+4
Їм померлим і закатованим стало легше, вони воскресли????
Чому так сталось що вони не мали підтримки і опинились в котлі, Чому причетні до розмінування сходу не покарані трибуналом, розмінування пройшло в воюючій країні....
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02.08.2022 13:09
+2
Есть обоснованная версия - взорвана т.н. вакуумная бомба - боеприпас объёмного взрыва/ объёмно-детонирующего боеприпаса\ термобарического снаряда - боеприпаса, использующего распыление горючего вещества в виде аэрозоля и подрыв полученного газового облака (по мотивам изложенного e W)- при мгновенном сгорании аэрозоля горючего выгорает воздух, образуется вакуум - взрывная волна концентрирована во внутрь. Страшное...
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02.08.2022 13:14
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Їм померлим і закатованим стало легше, вони воскресли????
Чому так сталось що вони не мали підтримки і опинились в котлі, Чому причетні до розмінування сходу не покарані трибуналом, розмінування пройшло в воюючій країні....
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02.08.2022 13:09 Відповісти
там живих іще залишаються тисячі, нікому й діла нема
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02.08.2022 13:50 Відповісти
Питання номер 2 після номер 1 (чому попали в котел і чому здали) : чому про них забули з моменту здачі??? Чому на "марафоні новин" нуль повідомлень про полонених Маріуполя?? Зато сутками про фото першої Скумбрії що ноги розставили не кошерно....
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02.08.2022 13:55 Відповісти
Їх вбили терористи, які представляють росію. Ще в когось були сумніви? Я не вірив, що вони віддадуть наших всіх полонених "Азова", знав, що будуть знущатися з більшої половини, яка крошила кацапів в Маріуполі, але були сімніви, коли Президент заявив, про контрольовану ним евакуацію, думав, що можливо домовилися і буде обмін, але і тут "великий" юрист і дипломат програв в чисту з здав на катування і вбивства найкращий цвіт нації. А бур'ян перекоти-поле "Лисі", "Тамбовські вовки", "Юзики", єлдаки, татарови, жирують, балдєють і беруть все від життя наповну, навіть не звертаючи увагу, що в країні війна.
показати весь коментар
02.08.2022 13:12 Відповісти
Есть обоснованная версия - взорвана т.н. вакуумная бомба - боеприпас объёмного взрыва/ объёмно-детонирующего боеприпаса\ термобарического снаряда - боеприпаса, использующего распыление горючего вещества в виде аэрозоля и подрыв полученного газового облака (по мотивам изложенного e W)- при мгновенном сгорании аэрозоля горючего выгорает воздух, образуется вакуум - взрывная волна концентрирована во внутрь. Страшное...
показати весь коментар
02.08.2022 13:14 Відповісти
Мутный вывод какой-то.
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02.08.2022 13:45 Відповісти
немає в кацапів засобів для точкових ударів і дах не пошкоджений, отже
підірвали якийсь свій термобаричний ********* всередені.

реальний полковник-артилеріст Олег Жданов за дві хвилини розклав всі докази використання саме термобаричного *********у в останньому відео
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02.08.2022 13:45 Відповісти
11 липня Олег Котенко, уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, назвав число - 7200 зниклих безвісти - більша частина яких є у полоні.

На зустрічі з родинами полонених, представник МКЧХ назвав орієнтовне число від їх організації - 8000 осіб.

Коли вся Україна почула про 32 водіїв-волонтерів з Маріуполя, їх звільнили з полону. Не обміняли. Не відбили за допомогою військової спецоперації. А відпустили. Бо про них говорили.
(с) Andrii Kryvtsov
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02.08.2022 13:46 Відповісти
Ще одні смерті на руках зеленського який здав у полон Азов, ЗСУ і морпіхів.
З таким президентом і ворогів не треба.
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02.08.2022 14:38 Відповісти
Віслюк з дермаком буде відповідати за все!
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02.08.2022 14:54 Відповісти
Зелені підори, навіть жалоби не об'явили.
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02.08.2022 19:15 Відповісти
 
 