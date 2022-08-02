Українських полонених в Оленівці вбили росіяни - чи то точковим ударом, чи то вибухом зсередини, - Інститут вивчення війни

Приміщення, у якому росіяни утримували українських військовополонених в Оленівці, було зруйновано за допомоги або точкового удару зовні, або запальної речовини чи вибухівки зсередини.

Такого висновку дійшли спеціалісти американського Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє Цензор.НЕТ.

Відповідальність за загибель українських військовополонених у колонії в окупованій Оленівці вони покладають на росіян.

"Супутникові та інші знімки демонструють, що внаслідок нападу було пошкоджено лише одну будівлю. Її стіни не були зруйновані, а довкола не залишилося вирв від снарядів. Це дуже переконливо свідчить про те, що руйнування в'язниці було результатом або точкового удару, або займання запальної або вибухової речовини, закладеної всередині", - ідеться у звіті.

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За оцінками експертів ISW, ЗСУ могли завдати такого удару лише за допомогою системи HIMARS, інакше атака пошкодила б навколишні будівлі, але на супутникових знімках таких пошкоджень немає.

"З огляду на оцінку США щодо того, що HIMARS не використовували під час нападу, ISW вважає, що Росія є відповідальною за цей напад на українських військовополонених з порушенням Женевських конвенцій", - написано в документі.

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Нагадаємо, в ніч на 29 липня пролунав вибух на території колишньої виправної колонії окупованій Оленівці Донецької області, де утримувалися українські військовополонені, виведені з заводу "Азовсталь". Міноборони РФ звинуватили в цьому ЗСУ.

В Генштабі заявили, що ЗСУ не завдавали ударів по окупованій Оленівці, а російські загарбники таким чином хочуть приховати тортури та розстріли полонених.

В СБУ опублікували перехоплення, які підтверджують, що Оленівську колонію "обстріляли" російські окупанти. За інформацією української розвідки, вбивство українських полонених у тимчасово окупованій Оленівці здійснили найманці зі складу приватної військової компанії "Вагнер".

Україна вимагає провести міжнародне розслідування і чекає від РФ список жертв теракту в Оленівці. Відомо про загибель щонайменше 50 українських військовополонених.

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Також стало відомо, що ООН готова направити своїх експертів для розслідування.

Влада України закликала західних партнерів визнати Росію "терористичною державою".