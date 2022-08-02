Російські окупанти продовжують бити рекорди у цинізмі та анонсували рок-концерт на Азовсталі, - міськрада
Російські загарбники в тимчасово окупованому Маріуполі анонсували проведення рок-концерту на металургійному комбінаті "Азовсталь".
Про це повідомляє пресслужба міськради, інформує Цензор.НЕТ.
"Російські окупанти продовжують робити рекорди у своєму цинізмі. Тепер вони анонсують проведення рок-концерту на меткомбінаті, де загинули наші Герої. Вчергове вони намагаються відволікти жителів від справжніх проблем картинними заходами.
Колаборанти не можуть дати нормальну воду та опалення, але проводять концерти у місті, де ще досі сотні непохованих людей під завалами", - зазначили в мерії.
Топ коментарі
+12 jklpqrs
показати весь коментар02.08.2022 13:08
+11 Dr. Liwsy #486028
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+8 Alex Sav #513490
показати весь коментар02.08.2022 13:08
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https://www.youtube.com/watch?v=fpwf98yAgn4 МАРИУПОЛЬ День Металлурга 17.07
https://twitter.com/adagamov/status/1550897888607305729
Лайно веде себе як лайно.
Це дивує лише тих, хто досі намагається шукати «харошіх рускіх».
Зате, буде цікаво, чи прийде хтось з місцевих на цей шабаш!
От тоді можна буде казати, що дно пробите…
це у їх розумінні нормально - танці на кістках.
Вбивати полонених
катувати полонених та показувати відосики із цим.
гвалтувати немовлят.
чого б їм після цього не поплясати на Азовсталі?
гниль та пліснява просто а не люди.
⁃ Розкажіть про умови перебування в самому СІЗО:
Нас розвели по камерах по 2-6 людей у кожній. Ліжок вже тут вистачало на всіх. Годували нас тричі на день, їжа, ну просто жахливої якості і в недостатній кількості, інколи на вечерю давали тільки скислу кашу. Раз на тиждень пускали у гарячий душ. У камері був рукомийник. Давали мило, зубну пасту, щітки, туалетний папір, засоби жіночої гігієни.
О 6 підйом, о 22 відбій, бували дні, коли на розсуд наглядачів нам оголошували відбій десь о 23-24:00.
Нашу камеру - жодного разу не вивели на прогулянку, тобто весь цей час ми сиділи закриті у 4 стінах.
⁃ Чи дозволяли комусь дзвонити, писати листів - за Женевською Конвенцією полонені мають право на спілкування з зовнішнім світом?
Ні, не дозволяли
⁃ Чи були допити, чи ще якісь слідчі дії?
Звичайно, слідчий комітет РФ, та ще люди, представниками якої структури вони були, я не змогла для себе виявити. Можливо прокуратура
⁃ Чи був моральний тиск на людей?
Так був, постійний. Нам постійно казали: «Зеленський оголосив вас зрадниками, вас ніхто не чекає і ніхто не буде обмінбвати», «Коли ви приїдете в Україну, вас там посадять / вб'ють», «України вже майже нема, вам легше дочекатись, коли буде усюди Росія», «Наша сторона готова хоч зараз вас відправити, але Україна гальмує процес». Заставляли вивчати гімн, герб, стяг РФ, ганебний вірш «Простите нас родные россияне» та інше.
⁃ Чи був до вас доступ якихось організацій - ООН, ОБСЄ, Міжнародний комітет Червоного Хреста?
Ні, не був.
Це невелика частина інтерв'ю, яку можна було оприлюднити. Усе інше - або занадто жахливе для публікації у відкритий доступ, або закрите для розголосу, поки йде слідство.
Так друзі, сьогодні у XXI сторіччі, у центрі Європи, знов повторюються ті самі жахи, що і майже сто років тому. І про це знов вперто мовчать. МКЧХ, ОБСЄ, ООН, ЄС.
Але як не намагаються приховати правду, вона все одно випливе назовні.
11 липня Олег Котенко, уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, назвав число - 7200 зниклих безвісти - більша частина яких є у полоні.
На зустрічі з родинами полонених, представник МКЧХ назвав орієнтовне число від їх організації - 8000 осіб.
Коли вся Україна почула про 32 водіїв-волонтерів з Маріуполя, їх звільнили з полону. Не обміняли. Не відбили за допомогою військової спецоперації. А відпустили. Бо про них говорили.
За Женевською конвенцією, медики, журналісти, кухарі, музиканти не йдуть на обмін, їх просто передають сторонам, бо вони не комбатанти.
Прохання до кожного громадянина України, допоможіть із розголосом. Кожен ваш голос може врятувати Людину. Весь світ має знати про те, що Росія незаконно утримує у полоні медиків, велика частина з яких - жінки. Врятуйте їх!!!
(c) Андрій Кривцов
В мене є питання до тих хто мовчить - вам зараз затишно спати? Ольга Богомолець - Ви 18 липня «привітали» шпиталь 555 з Днем народження. Правда забули згадати, що більша частина шпиталю разом з командиром - зараз у полоні. До речі у тій самій Оленівці. І якось так тактично не помітили наші коментарі з проханнями згадати про полонених.
До Ганна Маляр - Ви забороняєте робити флешмоби у соцмережах, та будь які згадки про наших полонених. Тобто весь Світ не має знати, що Росія захоплює у полон медиків та цивільних? Більше 100 днів ми не маємо жодної звістки про рідних. Наші сім'ї САМІ звертаються до МКЧХ, роблять з ним зустрічі, намагаються організувати листування та інше. Де ноти протесту? Де звернення?!
Я та усі інші родичі полонених дуже вдячні https://www.facebook.com/julia.paevska?__cft__[0]=AZWkvzy8xbJ_Oq25MKwkb6x3VQZ2iGcGdjYKtw6zPboullg6O0OL9TIU2iU7N1-zlxFf4zrOvxccsgR5NpHcQSWm4J5qzBG6JNCVKRtkD_9w5iLDHs18OHcx32v6JqXj-C0XLPDBnnL8MoaJKyPpRCnq71f9hdP6eJyoUEa6VAdAf2u5o_JqyE7t5K0KYcZ8pu0&__tn__=-]K-R Юлия Паевская - вона єдина згадала про наших близьких на саміті перших леді та джентльменів. Ви розумієте - це перше і єдине публічне згадування про них за 3,5 місяці полону. https://www.facebook.com/Ukrmilitarymedic?__cft__[0]=AZWkvzy8xbJ_Oq25MKwkb6x3VQZ2iGcGdjYKtw6zPboullg6O0OL9TIU2iU7N1-zlxFf4zrOvxccsgR5NpHcQSWm4J5qzBG6JNCVKRtkD_9w5iLDHs18OHcx32v6JqXj-C0XLPDBnnL8MoaJKyPpRCnq71f9hdP6eJyoUEa6VAdAf2u5o_JqyE7t5K0KYcZ8pu0&__tn__=-]K-R Командування Медичних сил Збройних Сил України - не бажаєте теж згадати про ваших підлеглих?
(с) Andrii Kryvtsov
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на росисе выгорело уже 3,4 млн гектаров леса
В нескольких регионах параши продолжаются масштабные лесные пожары.
Режим чрезвычайной ситуации пришлось ввести в семи субъектах *********. Он действует на всей территории якутии и хабаровского края, а также в отдельных частях республики коми, мансийского автономного округа, иркутской, магаданской и сахалинской областей.
Особый противопожарный режим установлен в 58 субъектах параши, включая мацковскую обл.
Об этом сообщает *********** агентство лесного хозяйства россии.
По данным ведомства, на 1 августа выгорели уже 3,4 миллиона гектаров леса.
В основном это сибирь и на дальнем востоке.
Но и это еще не все бонусы !!!! якутия страдает не только от лесных пожаров, но и от масштабных наводнения. Реки вышли из берегов и затопили десятки населенных пунктов. Т.е. на севере республики топит, полыхает на юге.
Борьба властей со стихийными бедствиями почти не ведется. Ибо некому и не чем, плюс тотальное бездорожье...
по делам вашим, якутские выпердыши.... вам и шана !!!