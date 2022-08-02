Російські окупанти продовжують бити рекорди у цинізмі та анонсували рок-концерт на Азовсталі, - міськрада

Російські загарбники в тимчасово окупованому Маріуполі анонсували проведення рок-концерту на металургійному комбінаті "Азовсталь".

Про це повідомляє пресслужба міськради, інформує Цензор.НЕТ.

"Російські окупанти продовжують робити рекорди у своєму цинізмі. Тепер вони анонсують проведення рок-концерту на меткомбінаті, де загинули наші Герої. Вчергове вони намагаються відволікти жителів від справжніх проблем картинними заходами.

Колаборанти не можуть дати нормальну воду та опалення, але проводять концерти у місті, де ще досі сотні непохованих людей під завалами", - зазначили в мерії.

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