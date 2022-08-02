Скібіцький про українських агентів в РФ: Нам дуже легко, там багато українців на керівних посадах

В тилу ворога діє розгалужена українська агентурна мережа.

Про це заступник голови Головного управління розвідки Міноборони України генерал-майор військової розвідки Вадим Скібіцький розповів виданню The Telegraph, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

Він розповів, що у 2015 перед його відділом було поставлено завдання проникнути до центрів ухвалення рішень РФ, і воно було виконане: тепер у тилу ворога діє українська агентурна мережа.

Заступник голови ГУР повідомив, що українцям "дуже легко" працювати з противником, тому що "у нас була одна і та ж мова, один і той же зовнішній вигляд і донедавна один і той же менталітет, і раніше ми були однією країною. Багато українців жили чи живуть у Росії... І зробили там дуже хорошу державну кар'єру. У Росії багато українців на керівних посадах".

Він додав, що українська агентура у РФ має сильне прикриття, "оскільки там ведеться дуже інтенсивна контррозвідувальна робота".

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Саме розвідники в тилу ворога повідомили Київ, що тотальне вторгнення спочатку планувалося на 15 лютого, а наказ перенести його на 24 лютого виходив особисто від російського диктатора Володимира Путіна, який хотів, щоб це збіглося з датою вторгнення РФ у Крим у 2014 році.

Скібіцький каже, що агентурна мережа України в Росії "однозначно має попит" у США та Великій Британії, "бо ми говоримо не просто про ситуацію в Україні, а про безпеку Європи та східного флангу НАТО загалом".

За його словами, попри різні невдачі армії Росії та потужний спротив сил оборони України, агентура у Москві не повідомляє про зниження апетитів Кремля: головна стратегічна мета Путіна залишається незмінною - "повне знищення України як держави".

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"Він навряд чи зупиниться, він не має місця для маневру. Він розуміє, що спротив України залишиться дуже сильним, тому знищує всі перешкоди на шляху до цієї стратегічної мети", - пояснив генерал-майор.