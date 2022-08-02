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Новини
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Скібіцький про українських агентів в РФ: Нам дуже легко, там багато українців на керівних посадах

скібіцький

В тилу ворога діє розгалужена українська агентурна мережа.

Про це заступник голови Головного управління розвідки Міноборони України генерал-майор військової розвідки Вадим Скібіцький розповів виданню The Telegraph, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

Він розповів, що у 2015 перед його відділом було поставлено завдання проникнути до центрів ухвалення рішень РФ, і воно було виконане: тепер у тилу ворога діє українська агентурна мережа.

Заступник голови ГУР повідомив, що українцям "дуже легко" працювати з противником, тому що "у нас була одна і та ж мова, один і той же зовнішній вигляд і донедавна один і той же менталітет, і раніше ми були однією країною. Багато українців жили чи живуть у Росії... І зробили там дуже хорошу державну кар'єру. У Росії багато українців на керівних посадах".

Він додав, що українська агентура у РФ має сильне прикриття, "оскільки там ведеться дуже інтенсивна контррозвідувальна робота".

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Саме розвідники в тилу ворога повідомили Київ, що тотальне вторгнення спочатку планувалося на 15 лютого, а наказ перенести його на 24 лютого виходив особисто від російського диктатора Володимира Путіна, який хотів, щоб це збіглося з датою вторгнення РФ у Крим у 2014 році.

Скібіцький каже, що агентурна мережа України в Росії "однозначно має попит" у США та Великій Британії, "бо ми говоримо не просто про ситуацію в Україні, а про безпеку Європи та східного флангу НАТО загалом".

За його словами, попри різні невдачі армії Росії та потужний спротив сил оборони України, агентура у Москві не повідомляє про зниження апетитів Кремля: головна стратегічна мета Путіна залишається незмінною - "повне знищення України як держави".

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"Він навряд чи зупиниться, він не має місця для маневру. Він розуміє, що спротив України залишиться дуже сильним, тому знищує всі перешкоди на шляху до цієї стратегічної мети", - пояснив генерал-майор.

Автор: 

розвідка (3871) росія (65442) шпигунство (999) зовнішня розвідка (469) Скібіцький Вадим (293)


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Топ коментарі
+27
Скумбрія теж здавала і нічо. Гастролює по Штатам, навіть з Байденом зустрічалася.
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02.08.2022 13:15
+20
Діяла допоки блазень не почав розслідувати звідки барига брав клістрони для РЛС.
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02.08.2022 13:12
+15
Так ви ще й напишіть їх фамілії щоб їх як азовців....
Нема розуму-каліка
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02.08.2022 13:11
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02.08.2022 13:11 Відповісти
Скумбрія теж здавала і нічо. Гастролює по Штатам, навіть з Байденом зустрічалася.
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02.08.2022 13:15 Відповісти
Нагадаю,що в країні зараз військовий стан. Таке відчуття,що коли Земля зійде з орбіти,то український "суд" теж якогось маньяка та вбивцю під заставу випустить. Ну а що? Останні дні. "Бабло" на кармані. Гуляй рваніна!.. *****, патологія якась🤦
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02.08.2022 13:19 Відповісти
*****!!!
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02.08.2022 17:10 Відповісти
плюснув за інформативне фото.
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07.08.2022 09:03 Відповісти
Так ви ще й напишіть їх фамілії щоб їх як азовців....
Нема розуму-каліка
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02.08.2022 13:11 Відповісти
будь ласка!
Валька-полстакана,
Козак-чок засланий і т.д.

такі щирі "українці" !

а льотчики-хохли, які ******** Харків та Миколаїв
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02.08.2022 13:36 Відповісти
Пи...діти, це все чому навчилися ці клоуни.
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02.08.2022 13:12 Відповісти
Діяла допоки блазень не почав розслідувати звідки барига брав клістрони для РЛС.
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02.08.2022 13:12 Відповісти
Ага, українців багато, але з них багато зробилося ватників, так що користі небагато.
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02.08.2022 13:12 Відповісти
Хіба таке можна говорити ще й розвіднику.
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02.08.2022 13:13 Відповісти
Кварталівським клоунам мона все.
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02.08.2022 13:17 Відповісти
, можна. У випадку якщо це брехня. А брехні в словах Скібіцького багато - в контексті того, як влада (не) готувалася до війни.(((
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02.08.2022 17:33 Відповісти
Це шо? Це вже сюр..... Амеоба , ти в своєму розумі?
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02.08.2022 13:14 Відповісти
Чомусь в це не повірив, бо коли "зелень" прибрала Бурбу і намагалася знищити групу Шведа, то зрозуміло, що вони все українське з уих спецслужб вичистили і в тому числі нашу агентуру. Можливо не всю зразу знищили, але більшість її під контролем і в любий момент може бути знищена.
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02.08.2022 13:14 Відповісти
Ага. Валька-стакан агент. Чи може кОзак? Чи глаз'''єв? Пи₴дун ти,Скібіцький.
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02.08.2022 13:15 Відповісти
та він мав на увазі його колег, СБУ, поліції, судів, проквурорів та військових, звичайно і депутатів Криму, які перейшли на бік ворога і сьогодні пуляють по нам нашими ракетами, що колись віддали за газ, яким користувалися фірташі, коломойські, мідведчуки, шуфричі, кучми і продавали нам всеодно в тридорога.
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02.08.2022 13:31 Відповісти
Правильно і скрєпно Валька Півстакана. Да, що йолопам хахло-кацапи знали, хвамілію Матвієнко вона отримала від першого супружника, а по справжньому від рідного папіка, якого чомусь чорт заніс аж в Шепетівку, вона Тютіна.
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02.08.2022 13:39 Відповісти
зараз почнуться єтнічні чистки, не можна таке казати
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02.08.2022 13:15 Відповісти
Нам дуже легко, там багато українців на керівних посадах, а їм дуже важко, ***...
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02.08.2022 13:16 Відповісти
Вони манкурти, так сама як зелупа та його офіс
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02.08.2022 13:17 Відповісти
Шо обрав мудрий нарід, те і маємо.
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02.08.2022 13:19 Відповісти
ох и сбушник))))
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02.08.2022 13:18 Відповісти
Щось немає довіри до цього гебрея.
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02.08.2022 13:18 Відповісти
Агласите весь список, пожялуйста!
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02.08.2022 13:19 Відповісти
Болтун находка для шпиона. А якщо він ще й високопосадовець то скарб для ворога.
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02.08.2022 13:19 Відповісти
А той, хто користується цвілою "мудрістю" НКВД, довбойолоп в квадраті.
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02.08.2022 13:27 Відповісти
З цієї заяви можна зробити висновок: ніякої "розгалуженої української агентурної мережі" не існує. Але русня хай шукає. Хай підозрює кожного в роботі на ГУР, ламає пальці на підвалах. Щоб у кожному пройобі вбачали свідому роботу на нас.
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02.08.2022 13:19 Відповісти
потрібно тиші
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02.08.2022 13:19 Відповісти
Як варіант він це ляпнув з конкретною метою
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02.08.2022 13:20 Відповісти
Не думаю, там мета єдина показати їх діяльність для народу, той хто дійсно робить все для країни а особливо розвідки це все таємно ...
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02.08.2022 13:26 Відповісти
Что бы кацапы начали параноить и сикать "шпиенов врага"
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02.08.2022 13:43 Відповісти
Ну і для чого це патякати,складається враження що наші холуї затягують війну своїми дурнуватими коментарями.кожен день патякають про контр наступ,то ще якусь муть озвучують,і т д.Генштаб про ніякий контр наступ не говорить от зауважте робить тихо свою роботу,а купа експертів пиз..ять в затишних кабінетах про то шо не потрібно.Як не буданови так скібський пельку ніяк не стулить,говори як справи у орків а не як у нас і де ми кого маємо!!!
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02.08.2022 13:22 Відповісти
І ніхто не несе відповідальності кримінальної за своє патякання
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02.08.2022 13:27 Відповісти
Поки ми тут патякаєм, а Зеля вже в ТО на Банковій, готується до наступу)

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02.08.2022 13:28 Відповісти
Парашников на руководящих должностях в Украине не меньше, причём мы все знаем их имена, но ничего с ними не происходит. Примеры: Дерьмак, Демченко, Татаров...
Я сомневаюсь, что в Параше на таких руководящих должностях есть наши агенты.
Разве что запойный Мендель, который даже вредит Куйлу своим бухим бредом.
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02.08.2022 13:23 Відповісти
Пане генерале не смішіть лапті Єрмака, він зараз спитає в кураторів)

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02.08.2022 13:23 Відповісти
Знову, як звичайно, вилізла купа переляканих йолопів і розпочала виття на болотах про "зраду" Скибицького.
Йолопи Ідіотовичі, а які такі секрети Скибицький видав? А ну, давайте, починайте перераховувати - Секрет №1 .....
Секрет №2 .....
..............................
Скибицький розказує про загальновідомі речі, про які добре знають і кацапи, а Йолопи Ідіотовичі аж заходяться в "нігодованії".
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02.08.2022 13:23 Відповісти
Ви рахуєте це смішно? Нехай розказує про те що він зробив і принесло успіх а не про розвідку в воюючій країні...
Ви навіть не розумієте з чого сміятись
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02.08.2022 13:28 Відповісти
Йолопе, якраз про те, що КОНКРЕТНО зроблено, патякати не можна. Але хіба особина, яка не знає, що таке логіка, та не вміє прослідковувати послідовно-причинні ланцюжки, про це може зрозуміти!
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02.08.2022 13:32 Відповісти
про які загальні речі пане може розповідати людина, яка тайно має знищувати ворога і приносити інформацію? Убаюкувати 73%, що ми Шварцнегери? Там покажіть на справах, а не по відосах. При попередниках знищували тварин моторолу,захерченко, гіві та іншу шваль, так було видно. Як витягували на контрольовану нами територію, то Цемаха, то сучку, яка розстріляла не одного нашого полоненого (Боневтік випустив і Цемаха і тук сучку). Де результатт сьогодні? Браві заяви, що ми можемо?
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02.08.2022 13:39 Відповісти
Поясніть, якщо ви фист який розумний, а для чого він це взагалі сказав?
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02.08.2022 14:50 Відповісти
якщо питання до мене, то відповідь проста - показати, що команда Боневтіка щось робить і всіх переможе, бо такий темп вони взяли, а результатів нуль, ворог лізе, міста знищують, ціни лізуть вверх, долар заліз до самих висот, "Азов" сдали в полон на катування і знищення... Навіть замість того, щоб домовитися витягнути їх звідти, домовилися як вивезти зерно з України. Миколаїв, Нікополь, Харків та інші міста під постійним обстрілом, а ППО немає, воно зарито під асфальт і прикрито російським бітумом. З країни виїхало 6 мільйонів громадян,...а попереду зима, а це ще один виклик і дуже великий. Абдристовичі, Кіми, Полодяки, Верещучки всже нарідом не сприймаються, тож вони починають нищити довіру і до розвідок, до спецслужб, щоб тільки тримати нарід в зоні брехні і маніпуляцій.
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02.08.2022 16:31 Відповісти
Атвликающий маневр? Нужно орковскую контрразведку чем-то ненужным занять?
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02.08.2022 13:24 Відповісти
"Отвлекающий момент" уже був, коли Боневтік їх відволікав на шашлики, а виходить, що відволікав українців, які довірилися і потрапили в руки фашистам. А зараз Вові є місце, куди, як в зоопарк, возити іноземні делегації і показувати злочини ворога. А свій злочин він там не бачить? Тупцюється по пам'яті загиблих від його байдужості, а можливо і чогось іншого. Думаю оцінку його діям дадуть після виборів.
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02.08.2022 16:35 Відповісти
Дурак ты ещё фамилии назови, деятель.
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02.08.2022 13:26 Відповісти
Йолоп Ідіотович?
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02.08.2022 13:29 Відповісти
А як ЛЕГКО РАШИСТАМ:
майже все керівництво агенти та зрадники!
навіть більше - їх ніхто не ловить.
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02.08.2022 13:29 Відповісти
А от тебе, кацапидло, давно пора "на падвал"
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02.08.2022 13:33 Відповісти
Да зеленые,дно вы уже пробили,это уже преисподня!
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02.08.2022 13:34 Відповісти
молодым объяснять бесполезно, а кому при советском союзе пришлось после окончания вузов по распределению ехать с Украины на рефию. тот знает. У власти были коммунисты и планы их были не на пользу украинцам. Поэтому украинцы ехали туда, а кацапов обязательно в Украину.
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02.08.2022 13:35 Відповісти
Ексагент ФСБ Олександр Лісенков, який втік з параші та попросив політичний притулок в Європі, заявив в інтерв'ю Youtube-каналу «Гулагу нет», що вбивство у Києві відомого журналіста Павла Шеремета - це одна із операцій російських спецслужб в Україні. ФСБ причетна до всіх терактів на території України за останні вісім років. https://www.youtube.com/watch?v=LytUYTB9HSY

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02.08.2022 13:37 Відповісти
Ой, це просто щоб кацапи всполошились і погризлись там трохи)
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02.08.2022 13:39 Відповісти
Молодец, все рассказал. А теперь еще списки с фамилиями, местом работы, должностями. И еще место жительства не забудьте.
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02.08.2022 13:44 Відповісти
Корисне для суспільства і майбутнього суду над рашистськими посіпаками зізнання, що влада була поінформована про вторгнення не тільки міжнародними партнерами, але і нашими спецслужбами. Ще одне викриття головного брехуна країни і підбріхувачів. Вони таки знали про напад. Отже не тільки Боневтіку, а й іншим посадовцям, доведеться притомно пояснити перед ув'язненням, на чиє прохання вони готували країну не до війни, а до здачі на розправу москалям, бо інакше дії і бездіяльність влади класифікувати неможливо.
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02.08.2022 13:50 Відповісти
У Жиріновського дід був власником заводу на Західній Україні, тому він теж був агентом України)
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02.08.2022 13:55 Відповісти
Зрозуміло, що після всіх провалів в роботі розвідки, частину з яких висвітили у ЗМІ (останній раз - це не запобігання масової страти азовців в сізо Оленівки /не зважаючи на рашистський анонс цього теракту ще на початку червня ц.р. /), більше довіри до Буданова і його команди в українців не залишилось. І ніякий піар тут вже не допоможе.
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02.08.2022 13:57 Відповісти
Опа купа українських агентив а казали "вайни нібудіт, будут шашликі", брехлива ЗЕлена наволоч
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02.08.2022 14:22 Відповісти
А напомните кто вагнеровцев слил? Может наградить его?
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02.08.2022 14:29 Відповісти
бггг, молодец дядька..., теперь они будут друг за другом следить и камеры ставить в сортирах...
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02.08.2022 14:48 Відповісти
Нічого не переплутав, бо, здається, що все навпаки?
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02.08.2022 15:37 Відповісти
Заступник голови ГУР повідомив, що українцям "дуже легко" працювати з противником, тому що "у нас була одна і та ж мова, один і той же зовнішній вигляд і донедавна один і той же менталітет, і раніше ми були однією країною. Що він, бляха, городить? Адіннародовець штопаний, ще скажи, що ми же брати, падло.
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02.08.2022 16:07 Відповісти
До чого це? В Арестовича погратись, "пазітівчік для піпла"?
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02.08.2022 18:31 Відповісти
Похвастался в стиле:"пасха, май шашлыки", а зачем?

Да чтобы на агентуру охота усилилась
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02.08.2022 23:24 Відповісти
 
 