Скібіцький про українських агентів в РФ: Нам дуже легко, там багато українців на керівних посадах
В тилу ворога діє розгалужена українська агентурна мережа.
Про це заступник голови Головного управління розвідки Міноборони України генерал-майор військової розвідки Вадим Скібіцький розповів виданню The Telegraph, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.
Він розповів, що у 2015 перед його відділом було поставлено завдання проникнути до центрів ухвалення рішень РФ, і воно було виконане: тепер у тилу ворога діє українська агентурна мережа.
Заступник голови ГУР повідомив, що українцям "дуже легко" працювати з противником, тому що "у нас була одна і та ж мова, один і той же зовнішній вигляд і донедавна один і той же менталітет, і раніше ми були однією країною. Багато українців жили чи живуть у Росії... І зробили там дуже хорошу державну кар'єру. У Росії багато українців на керівних посадах".
Він додав, що українська агентура у РФ має сильне прикриття, "оскільки там ведеться дуже інтенсивна контррозвідувальна робота".
Саме розвідники в тилу ворога повідомили Київ, що тотальне вторгнення спочатку планувалося на 15 лютого, а наказ перенести його на 24 лютого виходив особисто від російського диктатора Володимира Путіна, який хотів, щоб це збіглося з датою вторгнення РФ у Крим у 2014 році.
Скібіцький каже, що агентурна мережа України в Росії "однозначно має попит" у США та Великій Британії, "бо ми говоримо не просто про ситуацію в Україні, а про безпеку Європи та східного флангу НАТО загалом".
За його словами, попри різні невдачі армії Росії та потужний спротив сил оборони України, агентура у Москві не повідомляє про зниження апетитів Кремля: головна стратегічна мета Путіна залишається незмінною - "повне знищення України як держави".
"Він навряд чи зупиниться, він не має місця для маневру. Він розуміє, що спротив України залишиться дуже сильним, тому знищує всі перешкоди на шляху до цієї стратегічної мети", - пояснив генерал-майор.
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Нема розуму-каліка
Валька-полстакана,
Козак-чок засланий і т.д.
такі щирі "українці" !
а льотчики-хохли, які ******** Харків та Миколаїв
Я сомневаюсь, что в Параше на таких руководящих должностях есть наши агенты.
Разве что запойный Мендель, который даже вредит Куйлу своим бухим бредом.
Йолопи Ідіотовичі, а які такі секрети Скибицький видав? А ну, давайте, починайте перераховувати - Секрет №1 .....
Секрет №2 .....
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Скибицький розказує про загальновідомі речі, про які добре знають і кацапи, а Йолопи Ідіотовичі аж заходяться в "нігодованії".
Ви навіть не розумієте з чого сміятись
майже все керівництво агенти та зрадники!
навіть більше - їх ніхто не ловить.
Да чтобы на агентуру охота усилилась