Кількість жертв обстрілу Вінниці рашистами зросла до 27: Помер лікар Павло Ковальчук, який дістав опіки та поранення
Помер лікар Павло Ковальчук, який дістав поранення та опіки внаслідок обстрілу Вінниці 14 липня.
Про це заявив глава ОВА Сергій Борзов, інформує Цензор.НЕТ.
"Не стало лікаря Павла Ковальчука… 20 днів боролись за його життя після рашистського теракту у Вінниці 14 липня… Опіки та поранення виявились надто важкими", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 14 липня російські окупанти випустили 3 ракети по офісній будівлі у Вінниці.
Президент Володимир Зеленський назвав обстріл терористичним актом.
Відомо, що війська РФ вдарили по Вінниці ракетами "Калібр" з акваторії Чорного моря.
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Amber
показати весь коментар02.08.2022 13:34 Відповісти Мені подобається 9
Вадим Карапіщенко
показати весь коментар02.08.2022 14:21 Відповісти Мені подобається 4
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