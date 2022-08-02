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Новини Війна
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Кількість жертв обстрілу Вінниці рашистами зросла до 27: Помер лікар Павло Ковальчук, який дістав опіки та поранення

Помер лікар Павло Ковальчук, який дістав поранення та опіки внаслідок обстрілу Вінниці 14 липня.

Про це заявив глава ОВА Сергій Борзов, інформує Цензор.НЕТ.

"Не стало лікаря Павла Ковальчука… 20 днів боролись за його життя після рашистського теракту у Вінниці 14 липня… Опіки та поранення виявились надто важкими", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 14 липня російські окупанти випустили 3 ракети по офісній будівлі у Вінниці.

Президент Володимир Зеленський назвав обстріл терористичним актом.

Відомо, що війська РФ вдарили по Вінниці ракетами "Калібр" з акваторії Чорного моря.

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Кількість жертв обстрілу Вінниці рашистами зросла до 27: Помер лікар Павло Ковальчук, який дістав опіки та поранення 01

Автор: 

Вінниця (621) жертви (1804)


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Вічна Пам'ять нашим громадянам , яких вбили русоФашисти !,
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02.08.2022 13:34 Відповісти
Царство Небесне...
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02.08.2022 14:21 Відповісти
 
 