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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Комісія Сейму Латвії засудила вторгнення РФ в Україну і підтримала визнання Росії державою-спонсором тероризму

Комісія Сейму Латвії із закордонних справ 2 серпня схвалила проєкт резолюції про визнання насильницьких дій Російської Федерації проти України та її мешканців тероризмом, а самої РФ державою, яка спонсорує тероризм.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє телерадіокомпанія LSM.

У заяві зазначається, що Росія цілеспрямовано нападає на цивільне населення України, використовуючи страждання та залякування як інструмент для спроб деморалізувати народ та збройні сили України, паралізувати дієздатність української держави, для спроб окупувати Україну. Депутати зазначили, що Росія здійснює це насильство задля досягнення політичних цілей.

Члени комісії категорично засудили військову агресію РФ і широкомасштабне вторгнення в Україну, яке здійснюється за підтримки та участі правлячого режиму Білорусі, а також закликали євроатлантичну спільноту та інших союзників терміново посилити та ввести всеосяжні санкції проти РФ, щоб припинити можливості російської армії продовжувати її агресію проти України.

У затвердженій комісією заяві міститься заклик і до інших країн висловити таке саме ставлення до Росії — прямо визнати її державою, яка підтримує тероризм, сказав голова комісії Ріхард Колс.

Читайте: Латвія планує визнати Росію терористичною державою

Він пояснив, що комісія попросить Сейм ухвалити резолюцію на найближчому засіданні. Швидше за все, це відбудеться 11 серпня.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс у неділю знову закликав Європейський Союз визнати Росію державою-спонсором тероризму, оскільки її дії багато в чому нагадують "Ісламську державу".

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Латвія (1353) росія (65442) тероризм (2867)


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02.08.2022 13:46 Відповісти
Московити плем"я дикунів.
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02.08.2022 13:48 Відповісти
bljead tak progolosuite UZHE....skolko mozhno tryndetj....zhdu zakona
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02.08.2022 14:09 Відповісти
Наверное Нил Ушаков тормозит закон
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02.08.2022 14:17 Відповісти
так проглосовали ж?!
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02.08.2022 14:21 Відповісти
обещают 11 сентября
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02.08.2022 14:24 Відповісти
Латиші на самому передку шоб чмурити расєюшку
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02.08.2022 14:14 Відповісти
это 2ая страна в мире после Украины их осудила?
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02.08.2022 14:46 Відповісти
 
 