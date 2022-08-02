Повернення турбіни "Північного потоку" - не послуга для "Газпрому", а знак підтримки від союзників для спільної довгострокової допомоги Україні, - Шольц
Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що вважає правильним повернення Канадою газової турбіни для Nord Stream 1, і додав, що західні санкції залишаються в силі.
Про це він сказав в інтерв'ю канадському виданню The Globe and Mail, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Економічну правду.
"Рішення про поставку турбіни навряд чи є послугою для "Газпрому". Це сильний знак підтримки Німеччини та Європи, а також підтримки солідарності серед найближчих союзників для довгострокової підтримки України", - заявив Шольц.
Він додав, що послаблення Німеччини та Європи не допоможе Україні.
Також Шольц сказав, що таке рішення забрало у Росії привід пояснювати зменшення обсягів постачання газу технічними причинами, звинувачувати в цьому саме санкції.
"Крім цього, наші санкції залишаються в силі. Вони працюють. Виробничі можливості Росії стрімко падають, її економіка перебуває в рецесії, а доступ до життєво важливих товарів суттєво обмежений", - додав канцлер ФРН.
За його словами, наразі союзники "націлилися" на додаткові сектори та закривають лазівки обходу обмежувальних заходів.
Нагадаємо, 14 червня "Газпром" заявив, що постачання газу через "Північний потік" внаслідок проблем з обладнанням може бути забезпечено в обсязі до 100 млн куб. м на добу (за планового обсягу 167 млн куб. м на добу). З 16 червня постачання до Німеччини зменшили ще на третину – до 67 млн кубометрів на добу. 25 липня "Газпром" заявив, що зменшує постачання "Північним потоком" ще на половину - до 20% потужності, тобто до 33 млн кубометрів на добу. І в Німеччині, і в Україні заявляли, що заяви Росії про технічні проблеми на газопроводі – це брехня. Насправді рішення "Газпрому" обмежити постачання газу мало політичний характер.
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у мацкве на МКАД величезна аварія, з розливом і загорянням палива.
За попередніми даними, у ДТП потрапив бензовоз
https://t.me/glavcomua/13006
гарно димить )))
чмо німецьке