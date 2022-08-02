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Повернення турбіни "Північного потоку" - не послуга для "Газпрому", а знак підтримки від союзників для спільної довгострокової допомоги Україні, - Шольц

потік,північний,турбіна

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що вважає правильним повернення Канадою газової турбіни для Nord Stream 1, і додав, що західні санкції залишаються в силі.

Про це він сказав в інтерв'ю канадському виданню The Globe and Mail, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Економічну правду.

"Рішення про поставку турбіни навряд чи є послугою для "Газпрому". Це сильний знак підтримки Німеччини та Європи, а також підтримки солідарності серед найближчих союзників для довгострокової підтримки України", - заявив Шольц.

Він додав, що послаблення Німеччини та Європи не допоможе Україні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія досі відмовляється відновити використання турбіни для "Північного потоку", - уряд ФРН

Також Шольц сказав, що таке рішення забрало у Росії привід пояснювати зменшення обсягів постачання газу технічними причинами, звинувачувати в цьому саме санкції.

"Крім цього, наші санкції залишаються в силі. Вони працюють. Виробничі можливості Росії стрімко падають, її економіка перебуває в рецесії, а доступ до життєво важливих товарів суттєво обмежений", - додав канцлер ФРН.

За його словами, наразі союзники "націлилися" на додаткові сектори та закривають лазівки обходу обмежувальних заходів.

Нагадаємо, 14 червня "Газпром" заявив, що постачання газу через "Північний потік" внаслідок проблем з обладнанням може бути забезпечено в обсязі до 100 млн куб. м на добу (за планового обсягу 167 млн куб. м на добу). З 16 червня постачання до Німеччини зменшили ще на третину – до 67 млн кубометрів на добу. 25 липня "Газпром" заявив, що зменшує постачання "Північним потоком" ще на половину - до 20% потужності, тобто до 33 млн кубометрів на добу. І в Німеччині, і в Україні заявляли, що заяви Росії про технічні проблеми на газопроводі – це брехня. Насправді рішення "Газпрому" обмежити постачання газу мало політичний характер.

Також читайте: Українська ГТС здатна повністю компенсувати потужності "Північного потоку", - Галущенко

Автор: 

Газпром (3391) Північний потік (2466) Шольц Олаф (1142)


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Топ коментарі
+9
Шо воно верзе?
Воно *****..те або *****..те?
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02.08.2022 13:54
+7
На жаль, Шольц тут правий. Це наше уявлення, що світ живе Україною, а насправді? Так телевізор дивлятся, співчувають, але не більше. А от коли не стане газу- хайпожерів у Европі не менш, ніж в Україні і всі вони прибіжуть до влади із вимогами-"Яка ще Україна, світло давай, та тепло"! Це гірка правда, але краще знати правду, аніж жити уявленнями про світ.
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02.08.2022 14:25
+4
и о гринписе )))
///
у мацкве на МКАД величезна аварія, з розливом і загорянням палива.
За попередніми даними, у ДТП потрапив бензовоз

https://t.me/glavcomua/13006

гарно димить )))
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02.08.2022 14:07
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02.08.2022 13:53 Відповісти
Шо воно верзе?
Воно *****..те або *****..те?
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02.08.2022 13:54 Відповісти
vse tak i e - nebude gazu , nebude koaliciji ta pomoshi UA....uvi tak eto rabotae.
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02.08.2022 14:16 Відповісти
На жаль, Шольц тут правий. Це наше уявлення, що світ живе Україною, а насправді? Так телевізор дивлятся, співчувають, але не більше. А от коли не стане газу- хайпожерів у Европі не менш, ніж в Україні і всі вони прибіжуть до влади із вимогами-"Яка ще Україна, світло давай, та тепло"! Це гірка правда, але краще знати правду, аніж жити уявленнями про світ.
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02.08.2022 14:25 Відповісти
Мир так же живёт нами, как мы жили Чечнёй, Сирией, Грузией и т.д.
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02.08.2022 14:29 Відповісти
vam pomogajut zbroei- v otlichiji ot vami perechislennih
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02.08.2022 14:31 Відповісти
Председатель комиссии по встрече автопробега протянул в своей приветственной речи такую длинную цепь придаточных предложений, что не мог из них выкарабкаться
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02.08.2022 14:44 Відповісти
ну как бы...чтоб да так нет !!!
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02.08.2022 13:55 Відповісти
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02.08.2022 13:56 Відповісти
to shto on imel v vidu - esli DE poide na dno - nijakoi pomoshi UA nebude
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02.08.2022 14:17 Відповісти
Ухтишка... Знайома риторика - " свобода це рабство, мир це війна". Десь я вже чув подібне...
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02.08.2022 13:57 Відповісти
я думаю, Канада оцінила твій шантаж
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02.08.2022 13:59 Відповісти
з таким поясненням німецького рашистського хрлуя пора Україні звернутися в ООН.про визнання ********* державою - терористом, а Канаду і Німеччину спонсорами рашистського терору і геноциду в Україні.
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02.08.2022 14:00 Відповісти
******** , shto li ?
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02.08.2022 14:15 Відповісти
и о гринписе )))
///
у мацкве на МКАД величезна аварія, з розливом і загорянням палива.
За попередніми даними, у ДТП потрапив бензовоз

https://t.me/glavcomua/13006

гарно димить )))
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02.08.2022 14:07 Відповісти
зняття санкцій з мордора - це знак підтримки від союзників для спільної довгострокової допомоги Україні!
чмо німецьке
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02.08.2022 14:17 Відповісти
Тобі боляче не тому, що я тебе пижджу, а тому що ми всім двором за тебе вболіваємо!
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02.08.2022 16:05 Відповісти
Зачекайте! Це "ще не вечір"! Рано чи пізно до одного з "мудрагелів" Кремля дійде, що тупо "тормозить" з установкою турбіни, яку вони ж і називали головною причиною зменшення постачання газу в Європу, виглядить по-ідіотські І "ідіотами" виглядить саме "Газпром" Тому скоро десь у російських ЗМІ (або у західних - куплених "Газпромом") проскочить інформація про приховану диверсію - вибуховий пристрій всередині турбіни, який заклали канадські бандерівці Можуть піти ще далі - врешті-решт установить турбіну, а потім самим же її і підірвать! З них - "станеться" (правда - тоді "Сіменс" почне вимагать участі у розслідуванні своїх спеціалістів А це - скандал! Бо весь ремонт проводився під їх контролем Але так далеко наперед кацапи думать розучилися)
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02.08.2022 17:10 Відповісти
Уже и Шольц гибридно заговорил
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02.08.2022 18:06 Відповісти
 
 