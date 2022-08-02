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На залізничній станції "Каланчак" окупанти влаштували димову завісу та підірвали власний потяг, - ГУР МО

розвідка

На Херсонщині російські окупанти влаштували димову завісу, ймовірно, для захисту від удару HIMARS ешелону військової техніки з боєприпасами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у ГУР МО України.

"31 серпня на залізничну станцію "Каланчак" Херсонської області прибув ешелон з військовою технікою та боєприпасами для окупантів. О 8 годині ранку наступного дня рашисти розпочали розвантаження ешелону. Вочевидь, з метою маскування процесу розвантаження і захисту від ударів HIMARS, окупанти застосували потужні засоби задимлення. Приблизно об 11:20 в районі проведення робіт пролунав вибух. Точно визначити його природу не вдалось через щільну димову завісу. Втім, одразу після вибуху ешелон без жодного попередження почав рух в напрямку Криму. Особовий склад противника у паніці розбігся", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Окупанти оточили залізничну станцію, щоб вантажити техніку на Херсонщині

Українські розвідники зазначають, що, ймовірно, вибух став наслідком необережного поводження з боєприпасами при розвантаженні або пожежі, що виникла як наслідок невмілого використання піротехнічних засобів в ході створення димової завіси.

Також в ніч із 29 на 30 липня українські військові влучили по рашистському залізничному ешелону, який прибув на станцію Брилівка. Ешелон налічував понад 40 вагонів з живою силою, технікою та боєприпасами.

вибух (4487) окупація (6719) розвідка (3871) HIMARS (309) Херсонська область (5801)


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Топ коментарі
+15
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02.08.2022 14:11
+14
Химарсам дым до одного места. Как и всякие радиоотражатели.
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02.08.2022 14:20
+14
не подсказывайте, а то они перестанут приглашать шаманов.
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02.08.2022 14:24
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02.08.2022 14:11 Відповісти
орки знову "зажигають" !
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02.08.2022 14:21 Відповісти
Курят много и не там
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02.08.2022 14:22 Відповісти
теперь точно закурили там где нужно
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02.08.2022 14:24 Відповісти
aha ha veliky darp pochalsa
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02.08.2022 14:12 Відповісти
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02.08.2022 14:13 Відповісти
росийским машинистам - саечку за испуг.
Возвращайте эшелон обратно - мы целиться будем.
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02.08.2022 14:13 Відповісти
То, что осталось от эшелона.
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02.08.2022 14:21 Відповісти
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02.08.2022 14:14 Відповісти
самоспалення
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02.08.2022 14:19 Відповісти
дэбилы !!! но маладцы !!! давай ешшо !!!
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02.08.2022 14:19 Відповісти


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02.08.2022 14:20 Відповісти
Немагу, Махмуд шнур обосрал...
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02.08.2022 14:30 Відповісти
Химарсам дым до одного места. Как и всякие радиоотражатели.
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02.08.2022 14:20 Відповісти
не подсказывайте, а то они перестанут приглашать шаманов.
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02.08.2022 14:24 Відповісти
От я також про те зразу подумав. Є станція, є карти, gps.. Навели по радару в те місце, де колії, склади і де йде розвантаження. Все. Яка димова завісі, нахрен?
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02.08.2022 14:29 Відповісти
А поржать?

А если серьёзно - я тоже не понимаю их дебильных шагов. Похоже на имитацию деятельности от тупых солдафонов.
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02.08.2022 15:59 Відповісти
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02.08.2022 14:21 Відповісти
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02.08.2022 14:22 Відповісти
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02.08.2022 14:27 Відповісти
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02.08.2022 14:28 Відповісти
Перепрошую, а Зорян ліворуч чи праворуч? Бо я їх плутаю.
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02.08.2022 14:52 Відповісти
все буде Шкиряк !
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02.08.2022 14:55 Відповісти
роздався потужний "хльопок*
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02.08.2022 14:32 Відповісти
Я вже казав: проти Хаймерсу - тільки часник. Можна спробувати збити, але лише ракетами зі срібла.
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02.08.2022 14:33 Відповісти
Самознищення!
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02.08.2022 14:35 Відповісти
Шапочки з фольгою треба одіти на голову
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02.08.2022 14:47 Відповісти
на окупованих ж.д. станціях всі мають бути одєтими по формі !
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02.08.2022 14:57 Відповісти
Абмативаємся
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02.08.2022 15:10 Відповісти
Зовсім здуріли. Рейсове полотно статичне, потяг на якому стоїть не може рухатися вліво чи вправо тільки вперед чи назад. Координати залізничної колії відомі. А розвантажувати ********** в задимленому місці небезпечно.
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02.08.2022 14:55 Відповісти
Не підказуй.
Хай курять далі, у них це гарно виходить.
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02.08.2022 15:11 Відповісти
 
 