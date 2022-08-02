На залізничній станції "Каланчак" окупанти влаштували димову завісу та підірвали власний потяг, - ГУР МО

На Херсонщині російські окупанти влаштували димову завісу, ймовірно, для захисту від удару HIMARS ешелону військової техніки з боєприпасами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у ГУР МО України.

"31 серпня на залізничну станцію "Каланчак" Херсонської області прибув ешелон з військовою технікою та боєприпасами для окупантів. О 8 годині ранку наступного дня рашисти розпочали розвантаження ешелону. Вочевидь, з метою маскування процесу розвантаження і захисту від ударів HIMARS, окупанти застосували потужні засоби задимлення. Приблизно об 11:20 в районі проведення робіт пролунав вибух. Точно визначити його природу не вдалось через щільну димову завісу. Втім, одразу після вибуху ешелон без жодного попередження почав рух в напрямку Криму. Особовий склад противника у паніці розбігся", - йдеться у повідомленні.

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Українські розвідники зазначають, що, ймовірно, вибух став наслідком необережного поводження з боєприпасами при розвантаженні або пожежі, що виникла як наслідок невмілого використання піротехнічних засобів в ході створення димової завіси.

Також в ніч із 29 на 30 липня українські військові влучили по рашистському залізничному ешелону, який прибув на станцію Брилівка. Ешелон налічував понад 40 вагонів з живою силою, технікою та боєприпасами.