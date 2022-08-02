Закон про медіа затвердить відповідність України Копенгагенським критеріям членства в ЄС, - Стефанішина

Україна шляхом ухвалення закону про медіа має законодавчо закріпити фактичну відповідність Копенгагенським критеріям членства у ЄС.

Як інофрмує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявила віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина на брифінгу "Як Україна виконуватиме вимоги Європейського Союзу щодо кандидатства в медіасфері".

Урядовиця пояснила, що Єврокомісія включила ухвалення закону про медіа до рекомендацій, виконання яких має передувати початку переговорів про членство у ЄС, оскільки це стосується базових прав і свобод людини.

"Європейський Союз, надаючи Україні статус кандидата, підтвердив, що ми відповідаємо Копенгагенським критеріям членства, що у нас є вільні медіа, плюралізм доступу до інформації. Це ті стандарти, яким вже відповідає наша держава. Сьогодні і законодавчо ми маємо це підкріпити", - сказала Стефанішина.

Вона зауважила, що наразі медійна сфера в Україні регулюється законодавством 1990-х років, водночас інформація - це вже "далеко не телебачення і друковані ЗМІ".

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Віцепрем'єр-міністерка також звернула увагу на те, що регулювання, яке пропонується законом про медіа, повністю узгоджується з відповідними директивами ЄС.

"Найважливішими для наших європейських колег є положення стосовно структури власності… Окрім того, вперше з часів незалежності регулятор наділяється не додатковими регуляторними повноваженнями, а зобов’язаний розвивати ринок. Це якраз і є ті унікальні новели, які сьогодні є в законі", - зазначила Стефанішина.

Як повідомлялося, ухвалення законодавства про медіа, яке враховує вимоги Директиви № 1808/2018/ЄС, упорядковує українське законодавство відповідно до рекомендацій експертів Ради Європи та наближає його до правової бази Євросоюзу, є одним із зобов’язань України в межах угоди про асоціацію з ЄС.

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Нагадаємо, 23 червня глави держав та урядів Європейського Союзу ухвалили рішення щодо надання Україні статусу країни-кандидата на входження до ЄС. Цей статус наданий без умов, проте має бути виконано низку рекомендацій Єврокомісії.