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Новини
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Закон про медіа затвердить відповідність України Копенгагенським критеріям членства в ЄС, - Стефанішина

ольга,стефанишина,стефанішина

Україна шляхом ухвалення закону про медіа має законодавчо закріпити фактичну відповідність Копенгагенським критеріям членства у ЄС.

Як інофрмує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявила віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина на брифінгу "Як Україна виконуватиме вимоги Європейського Союзу щодо кандидатства в медіасфері".

Урядовиця  пояснила, що Єврокомісія включила ухвалення закону про медіа до рекомендацій, виконання яких має передувати початку переговорів про членство у ЄС, оскільки це стосується базових прав і свобод людини.

"Європейський Союз, надаючи Україні статус кандидата, підтвердив, що ми відповідаємо Копенгагенським критеріям членства, що у нас є вільні медіа, плюралізм доступу до інформації. Це ті стандарти, яким вже відповідає наша держава. Сьогодні і законодавчо ми маємо це підкріпити", - сказала Стефанішина.

Вона зауважила, що наразі медійна сфера в Україні регулюється законодавством 1990-х років, водночас інформація - це вже "далеко не телебачення і друковані ЗМІ".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для членства в ЄС Україна має до кінця року виконати сім вимог Єврокомісії, в тому числі ухвалити закон про медіа, - Мінкульт

Віцепрем'єр-міністерка також звернула увагу на те, що регулювання, яке пропонується законом про медіа, повністю узгоджується з відповідними директивами ЄС.

"Найважливішими для наших європейських колег є положення стосовно структури власності… Окрім того, вперше з часів незалежності регулятор наділяється не додатковими регуляторними повноваженнями, а зобов’язаний розвивати ринок. Це якраз і є ті унікальні новели, які сьогодні є в законі", - зазначила Стефанішина.

Як повідомлялося, ухвалення законодавства про медіа, яке враховує вимоги Директиви № 1808/2018/ЄС, упорядковує українське законодавство відповідно до рекомендацій експертів Ради Європи та наближає його до правової бази Євросоюзу, є одним із зобов’язань України в межах угоди про асоціацію з ЄС.

Також читайте: Єврорада, при наданні Україні статусу кандидата в ЄС, не передбачила його відкликання, - Стефанішина

Нагадаємо, 23 червня глави держав та урядів Європейського Союзу ухвалили рішення щодо надання Україні статусу країни-кандидата на входження до ЄС. Цей статус наданий без умов, проте має бути виконано низку рекомендацій Єврокомісії.

Автор: 

закон (2833) членство в ЄС (1272) медіа (233) Стефанішина Ольга віцепрем’єр (357)


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02.08.2022 14:50 Відповісти
Яка різниця, все одно Портновсько-Коломойська влада не виконує жодних законів. Думають що їм корона і війна все спишуть
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02.08.2022 14:57 Відповісти
Що там з "П'ятим", "Еспресо" і "Прямим", підори!?
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02.08.2022 15:00 Відповісти
А їх закрили раніше, тому закон не розповсюджується на канали, яких не має.
Шах і мат порохоботи!
Вітаємо в ТБсвіті єдиних новин-єдиних героїв у відповідності до вказівок ОПи. Зеля залишається і далі найвеличніший, Загосп його менджер, партія слуг - наші керманич, Беня - найбільший інвестор з ЄС, Порох - барига далі піариться на війні, але вже не заробляє.
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02.08.2022 15:09 Відповісти
Телебачення і Радіво в Україні давно немає .
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02.08.2022 15:03 Відповісти
Плюралізм у нас зашкалює
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02.08.2022 15:06 Відповісти
це коли
закон є, а вільні медіа закриті?
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02.08.2022 15:13 Відповісти
"Мeні нe цікаво, які закони в дeржаві, важливо,чи працюють вони." Конфуцій.
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02.08.2022 18:17 Відповісти
 
 