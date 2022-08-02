Рашисти намагаються приховати втрати після ракетного удару ЗСУ по окупованому Хрустальному (колишній Красний Луч), - ГУР

Російські окупанти намагаються приховати втрати після ракетного удару ЗСУ по Хрустальному на Луганщині.

Про це повідомляє ГУР МО, інформує Цензор.НЕТ.

"В місті Хрустальний на тимчасово окупованій території Луганської області в готелі "Красний Луч" було розміщено підрозділ окупаційних військ. Але після нанесення вогневого ураження по місцю дислокації ворог не став оприлюднювати інформацію про втрати. Натомість, проведено комплекс заходів, спрямованих на приховання факту загибелі та поранення своїх військовослужбовців", - розповіли в Головному управлінні розвідки.

Більшість поранених негайно відправили до військового госпіталю в Ростов-на-Дону на цивільних автомобілях.

"Після знищення всіх слідів результативного удару ЗСУ, противник активно почав розповсюджувати дезінформацію в ЗМІ, мережі Інтернет та месенджерах, що начебто всі окупанти встигли завчасно виїхати з готелю і ніхто з них не постраждав", - додали в ГУР МО.

Нагадаємо, ЗСУ внаслідок влучання по готелю в місті Хрустальний Луганської області у ніч на 24 липня знищили 100 військових.

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