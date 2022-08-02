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Новини Війна
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Рашисти намагаються приховати втрати після ракетного удару ЗСУ по окупованому Хрустальному (колишній Красний Луч), - ГУР

війна

Російські окупанти намагаються приховати втрати після ракетного удару ЗСУ по Хрустальному на Луганщині.

Про це повідомляє ГУР МО, інформує Цензор.НЕТ.

"В місті Хрустальний на тимчасово окупованій території Луганської області в готелі "Красний Луч" було розміщено підрозділ окупаційних військ. Але після нанесення вогневого ураження по місцю дислокації ворог не став оприлюднювати інформацію про втрати. Натомість, проведено комплекс заходів, спрямованих на приховання факту загибелі та поранення своїх військовослужбовців", - розповіли в Головному управлінні розвідки.

Більшість поранених негайно відправили до військового госпіталю в Ростов-на-Дону на цивільних автомобілях.

"Після знищення всіх слідів результативного удару ЗСУ, противник активно почав розповсюджувати дезінформацію в ЗМІ, мережі Інтернет та месенджерах, що начебто всі окупанти встигли завчасно виїхати з готелю і ніхто з них не постраждав", - додали в ГУР МО.

Нагадаємо, ЗСУ внаслідок влучання по готелю в місті Хрустальний Луганської області у ніч на 24 липня знищили 100 військових.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "ЗСУ вже поруч": на вулицях окупованого Троїцького розклеєні листівки проти окупантів, - Гайдай. ФОТО

Автор: 

розвідка (3871) Луганська область (4883)


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Топ коментарі
+10
руские прапорщики исламов и гюльахмедов несли в Украину руский мир. Не донесли.
Зато теперь в Бахтигильдинском и Шамбулыхчинском появились рублёвые миллионеры.
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02.08.2022 16:23
+3
Треба наностит ракетних ударів по скупченню живої сили кацапів не зважаючи що вони ховаються за населенням, мочити їх і в день і в ночі.
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02.08.2022 15:08
+3
Это ж на каждого миллионы платить … Обойдутся, подумали генералы и записали «пропали без вести»
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02.08.2022 15:19
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Треба наностит ракетних ударів по скупченню живої сили кацапів не зважаючи що вони ховаються за населенням, мочити їх і в день і в ночі.
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02.08.2022 15:08 Відповісти
смерть чергової раша-фашистської свинособаки, це крок до перемоги й визволення України.
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02.08.2022 15:16 Відповісти
хімера

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02.08.2022 15:19 Відповісти
У мужички руки чорні -
3,14дарасам смерть собача
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02.08.2022 15:19 Відповісти
Это ж на каждого миллионы платить … Обойдутся, подумали генералы и записали «пропали без вести»
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02.08.2022 15:19 Відповісти
руские прапорщики исламов и гюльахмедов несли в Украину руский мир. Не донесли.
Зато теперь в Бахтигильдинском и Шамбулыхчинском появились рублёвые миллионеры.
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02.08.2022 16:23 Відповісти
Яка складна ця расейська мова- насилу прочитала призвiща та назви ******* цих жмуров.. Шось анало говнетний " панцюрь" не сильно захистив "елiту" кацапського вiйська..
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02.08.2022 17:32 Відповісти
Это руские башкиры. Ну, или башкирские руские. Вообще в этих сортах говна тяжело разобраться. Понятно только, что их судьба предопределена заранее, по той простой причине, что мама Айгуль Миллятовна при рождении нарекла своего сына в честь жестокого полководца-захватчика. поэтому живший в жопе мира, в посёлке Аскарово (это как раз посередине между Юлдашево и Казмашево) по другому и не мог закончить свой короткий жизненный путь.
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02.08.2022 18:12 Відповісти
не кажіть дурниць! Вони руські, якби були башкіри то не здохли б в Україні.
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02.08.2022 18:35 Відповісти
орки навіть намагаються вчитися,

слідкують за укр пресою як дізнаються про їх втрати
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02.08.2022 23:34 Відповісти
 
 