УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12450 відвідувачів онлайн
Новини Війна
13 090 20

Росіяни пригрозили шведам смертними вироками за службу в українській армії, МЗС Швеції викликало посла РФ

зсу

Посольство Росії у Швеції у фейсбуці відреагувало на загибель в Україні добровольця зі Швеції Селандера Патріньяні, який воював у лавах Інтернаціонального легіону, та публікації про нього у шведських ЗМІ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

Посольство РФ розкритикувало медіа за "спробу створити позитивний високоморальний образ" Патріньяні, якого Росія вважає "звичайним найманцем", і що він за міжнародним правом має вважатися злочинцем незалежно від того, що доброго про нього розповідають товариші й друзі.

Посольство також заявляє, що усім шведам у лавах української армії загрожує "суд" у маріонеткових "Л/ДНР" та тривалі терміни ув’язнення "аж до найсуворішого покарання - смерті", і всім добровольцям варто це розуміти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посольство РФ у Великій Британії поширює заклики до вбивства "азовців"

"Міністерство закордонних справ може підтвердити, що вчора викликало посла Росії Віктора Татарінцева. Під час зустрічі йому вкотре висловили осуд агресії РФ проти України. Під час дискусії МЗС також розкритикувало обурливий допис посольства РФ у фейсбуці від 25 липня", - зазначили в МЗС Швеції у коментарі Європейській правді.

Швед Едвард Селандер Патріньяні народився у 1994 році. Був лейтенантом запасу, економістом та філософом і хотів сформувати "взвод, що повністю складається зі шведів", пише про нього у своєму матеріалі "Громадське радіо".

Автор: 

інформаційна війна (360) посольство рф (331) росія (65442) погрози (489) Швеція (958)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+29
Земля пухом Героям України.
Кацапи здохніть.
показати весь коментар
02.08.2022 15:13
+23
по нормальному в цивилизованных странах должны срок давать за российский паспорт.
показати весь коментар
02.08.2022 15:15
+19
светлая память великому шведу!
горите в аду, кацапы
показати весь коментар
02.08.2022 15:16
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Земля пухом Героям України.
Кацапи здохніть.
показати весь коментар
02.08.2022 15:13 Відповісти
Росіяни то найманці ордло, в полон можна не брати
показати весь коментар
02.08.2022 15:14 Відповісти
Ти таки крутелик. Напевно, собисто головний по взяттям рашкованів у полон. Рембо.
А то нічого, що в параші тисячі наших полонених чекають на обмін? Нє?
показати весь коментар
02.08.2022 15:16 Відповісти
Смердюча говно-параша істерить, пішла в разнос.
Так завжди буває з бішеною звіриною, яка чує свій кінець.
Здохни, параша.
показати весь коментар
02.08.2022 15:15 Відповісти
по нормальному в цивилизованных странах должны срок давать за российский паспорт.
показати весь коментар
02.08.2022 15:15 Відповісти
...можно начать с того, чтобы давать в табло
показати весь коментар
02.08.2022 15:18 Відповісти
Та Ви шо! То так мусимо посадити половину ЗЕ-депутатів і весь ОП.
показати весь коментар
02.08.2022 15:24 Відповісти
светлая память великому шведу!
горите в аду, кацапы
показати весь коментар
02.08.2022 15:16 Відповісти
Москальський паспорт потрібно заборонити в усіх цивізованих країнах світу, так як його роздають на окупованих територіях. Тоді побачимо
показати весь коментар
02.08.2022 15:22 Відповісти
Кому потрібно?
показати весь коментар
02.08.2022 16:13 Відповісти
Швеція, контролює протоки з Балтики у Північне море.
Здається, саме час закрити їх для кацапських свиней!
Особливо приємно, якщо на базах лишаться атомні підводні човни, що обслуговуються у членінограді!
Бо наволоч лише одну мову розуміє: коли кийком по голові отримує.
показати весь коментар
02.08.2022 15:26 Відповісти
А навіщо тоді тримати орків в полоні їх також треба розстрілювати.
показати весь коментар
02.08.2022 15:30 Відповісти
цих угро уродіи треба знищувати до сімнадцятого коліна,щоб на вільній планеті цєй московіей не смерділо.
показати весь коментар
02.08.2022 15:35 Відповісти
Як не Татаров, так Татарінцев! Так ось де собака порилась...
показати весь коментар
02.08.2022 15:39 Відповісти
Щось дуже посольства рашки розійшлися, а бідні задньопривідні гейропейці не мають уявлення що з цим робити і просто зглотують!
показати весь коментар
02.08.2022 15:59 Відповісти
Треба різати всюди членів вс рф та єдиної росії.

І на цьому не зупинятись. Почати флешмоб в якому кожного зустрічного росіянина опитувати як він ставиться до злочинів влади та армії рф і якщо він починає виляти то в список миротворця для подальшої страти.
показати весь коментар
02.08.2022 16:19 Відповісти
Це заставить росіян або боротись із своєю владою так як у них вибору не буде. Або дасть нам право законно їх судити та всіх стратити як колись зробили із гітлерівцями.
показати весь коментар
02.08.2022 16:21 Відповісти
Не мели дурниць Ніхто "всіх гітлерівців" не страчував Навіть членів СС (якщо вони особисто не вчиняли злочинів) А "воювать з владою" в Росії просто нема кому - не той менталітет Хіба що ФСБ захоче "перевзуться" і організує "переворот" Переб"ють самі своїх же - одіозних, натравивши одне бидло на інше і черговий "сірий кардинал" захопить владу А потім прикинеться "демократом" - щоб санкції зняли з Росії
показати весь коментар
02.08.2022 16:45 Відповісти
оце парашу жаба давить, що є герої,
але не у параші,
у них всі якісь орки мародери
показати весь коментар
02.08.2022 23:28 Відповісти
ХОРОШЕЕ ВРЕМЫ ВВЕСТИ В УКРАИНЕ СМЕРТНУЮ КАЗНЬ !!!
показати весь коментар
03.08.2022 00:07 Відповісти
 
 