Росіяни пригрозили шведам смертними вироками за службу в українській армії, МЗС Швеції викликало посла РФ
Посольство Росії у Швеції у фейсбуці відреагувало на загибель в Україні добровольця зі Швеції Селандера Патріньяні, який воював у лавах Інтернаціонального легіону, та публікації про нього у шведських ЗМІ.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП.
Посольство РФ розкритикувало медіа за "спробу створити позитивний високоморальний образ" Патріньяні, якого Росія вважає "звичайним найманцем", і що він за міжнародним правом має вважатися злочинцем незалежно від того, що доброго про нього розповідають товариші й друзі.
Посольство також заявляє, що усім шведам у лавах української армії загрожує "суд" у маріонеткових "Л/ДНР" та тривалі терміни ув’язнення "аж до найсуворішого покарання - смерті", і всім добровольцям варто це розуміти.
"Міністерство закордонних справ може підтвердити, що вчора викликало посла Росії Віктора Татарінцева. Під час зустрічі йому вкотре висловили осуд агресії РФ проти України. Під час дискусії МЗС також розкритикувало обурливий допис посольства РФ у фейсбуці від 25 липня", - зазначили в МЗС Швеції у коментарі Європейській правді.
Швед Едвард Селандер Патріньяні народився у 1994 році. Був лейтенантом запасу, економістом та філософом і хотів сформувати "взвод, що повністю складається зі шведів", пише про нього у своєму матеріалі "Громадське радіо".
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Кацапи здохніть.
А то нічого, що в параші тисячі наших полонених чекають на обмін? Нє?
Так завжди буває з бішеною звіриною, яка чує свій кінець.
Здохни, параша.
горите в аду, кацапы
Здається, саме час закрити їх для кацапських свиней!
Особливо приємно, якщо на базах лишаться атомні підводні човни, що обслуговуються у членінограді!
Бо наволоч лише одну мову розуміє: коли кийком по голові отримує.
І на цьому не зупинятись. Почати флешмоб в якому кожного зустрічного росіянина опитувати як він ставиться до злочинів влади та армії рф і якщо він починає виляти то в список миротворця для подальшої страти.
але не у параші,
у них всі якісь орки мародери