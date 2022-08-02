"95 квартал" в ефірі телемарафону поширив наклеп проти Порошенка, готуються судові позови, - адвокати

"95 квартал" в ефірі загальнонаціонального телемарафону поширив спрямований на руйнування внутрішньої єдності в країні в умовах війни наклеп проти п'ятого президента Петра Порошенка.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС", про це заявили адвокати Порошенка Ілля Новіков та Ігор Головань.

Правозахисники готують відповідні судові позови.

"Минулого тижня, того самого дня, коли ми дізналися про страту азовців у Оленівці, в ефірі Єдиного телемарафону була гумаристична програма, так звана "Байрактар News", яку виробляє Студія "Квартал 95". В цій програмі вони виклали інтерв’ю Поворознюка, цей ролик на їхньому YouTube-каналі вже має 200 тис. переглядів, де Поворознюк стверджує, що Порошенко вкрав в нього гроші - 30 млн. Ми як адвокати Порошенка висловлюємо його позицію і обурені тим, що на державні гроші, на гроші платників податків людей змушують дивитися таке лайно", - сказав адвокат Ілля Новіков.

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Адвокати Порошенка подають кілька запитів, метою яких є з'ясувати, чим займається студія "Квартал-95" та на які гроші.

"Чи державного бюджету, чи з бюджету каналу "1+1", у слоті якого була ця програма, їм сплачують за розповсюдження наклепу. Чи це має стосунок до якихось офшорних компаній, бо ми не впевнені, хто власник цього ютуб-каналу", - наголосив Новіков.

"Складається таке враження, що повномасштабне вторгнення, велика трагедія, війна абсолютно не змінила гумор цих творчих персонажів. Вони все ще займаються не допомогою армії у боротьбі з агресором, а вишукуванням у різних нетрях різних сумнівних персонажів, які можуть щось таке погане ляпнути про Петра Порошенка і потім цей непотріб вони просовують з чиєюсь допомогою в ефіри спільних марафонів, які транслюються за державні кошти", - вважає адвокат Ігор Головань.

"Ми направили відповідні адвокатські запити, щоб з’ясувати, хто є авторами цього аудіовізуального твору, хто є режисером, оператором, сценаристом цього всього, що змушують людей дивитися на спільному марафоні. І головне – яким чином кошти платників податків витрачаються на таке лайно", - додав правозахисник.

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"Нас дуже цікавить позиція Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, якої саме думки вони про цю ситуацію. Ми вже бачимо, що власник цього ютуб-каналу Студія "Квартал 95" починає відповзати, бо той ролик, який я згадував, який протягом цих вихідних називався "Скільки грошей Порошенко вкрав у Поворознюка" , зараз називається щось на кшталт "Що Поворознюк запитає в Зеленського після перемоги". ... Було б смішно судитися в Поворознюком, нас цікавить не він, нас цікавить виключно на яких підставах і за чий кошт відбувається ця продукція в ефірі телемарафону", - сказав Новіков.

За словами адвоката, після з'ясування ухвалюватиметься рішення про те, чи подавати позов і до кого саме.

"Я думаю, що зараз той час, коли ця історія має стати відкритою і прозорою. І коли ми повинні всі розуміти, хто намагається підзаробити на нашій загальнонаціональній трагедії", - підсумував Головань.

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