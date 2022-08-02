"95 квартал" в ефірі телемарафону поширив наклеп проти Порошенка, готуються судові позови, - адвокати
"95 квартал" в ефірі загальнонаціонального телемарафону поширив спрямований на руйнування внутрішньої єдності в країні в умовах війни наклеп проти п'ятого президента Петра Порошенка.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС", про це заявили адвокати Порошенка Ілля Новіков та Ігор Головань.
Правозахисники готують відповідні судові позови.
"Минулого тижня, того самого дня, коли ми дізналися про страту азовців у Оленівці, в ефірі Єдиного телемарафону була гумаристична програма, так звана "Байрактар News", яку виробляє Студія "Квартал 95". В цій програмі вони виклали інтерв’ю Поворознюка, цей ролик на їхньому YouTube-каналі вже має 200 тис. переглядів, де Поворознюк стверджує, що Порошенко вкрав в нього гроші - 30 млн. Ми як адвокати Порошенка висловлюємо його позицію і обурені тим, що на державні гроші, на гроші платників податків людей змушують дивитися таке лайно", - сказав адвокат Ілля Новіков.
Адвокати Порошенка подають кілька запитів, метою яких є з'ясувати, чим займається студія "Квартал-95" та на які гроші.
"Чи державного бюджету, чи з бюджету каналу "1+1", у слоті якого була ця програма, їм сплачують за розповсюдження наклепу. Чи це має стосунок до якихось офшорних компаній, бо ми не впевнені, хто власник цього ютуб-каналу", - наголосив Новіков.
"Складається таке враження, що повномасштабне вторгнення, велика трагедія, війна абсолютно не змінила гумор цих творчих персонажів. Вони все ще займаються не допомогою армії у боротьбі з агресором, а вишукуванням у різних нетрях різних сумнівних персонажів, які можуть щось таке погане ляпнути про Петра Порошенка і потім цей непотріб вони просовують з чиєюсь допомогою в ефіри спільних марафонів, які транслюються за державні кошти", - вважає адвокат Ігор Головань.
"Ми направили відповідні адвокатські запити, щоб з’ясувати, хто є авторами цього аудіовізуального твору, хто є режисером, оператором, сценаристом цього всього, що змушують людей дивитися на спільному марафоні. І головне – яким чином кошти платників податків витрачаються на таке лайно", - додав правозахисник.
"Нас дуже цікавить позиція Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, якої саме думки вони про цю ситуацію. Ми вже бачимо, що власник цього ютуб-каналу Студія "Квартал 95" починає відповзати, бо той ролик, який я згадував, який протягом цих вихідних називався "Скільки грошей Порошенко вкрав у Поворознюка" , зараз називається щось на кшталт "Що Поворознюк запитає в Зеленського після перемоги". ... Було б смішно судитися в Поворознюком, нас цікавить не він, нас цікавить виключно на яких підставах і за чий кошт відбувається ця продукція в ефірі телемарафону", - сказав Новіков.
За словами адвоката, після з'ясування ухвалюватиметься рішення про те, чи подавати позов і до кого саме.
"Я думаю, що зараз той час, коли ця історія має стати відкритою і прозорою. І коли ми повинні всі розуміти, хто намагається підзаробити на нашій загальнонаціональній трагедії", - підсумував Головань.
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Из-за глобального финансового кризиса 2008 года курс гривны упал с 5,1 до 8 грн за доллар.
На таком уровне он продержался до зимы 2014 года - после побега из Украины президента Януковича гривна начала быстро падать и достигла 10 грн за доллар.
В течение всего 2014 года гривна продолжала терять свою стоимость, а в конце того года курс обвалился до 15-16 грн за доллар.
В феврале 2015 года Национальный банк https://www.bbc.com/ukrainian/ukraine_in_russian/2015/02/150205_ru_s_hryvnia_market_rate отказался от политики фиксированного курса , действовавшей с момента введения гривны, и перешел к формированию плавающего курса, который определяется на межбанковском валютном рынке.
26 февраля 2015 года курс гривны достиг исторического минимума - более 30 грн за доллар. Однако впоследствии гривна укрепилась.
https://www.bbc.com/ukrainian/ukraine_in_russian/2016/09/160902_ru_s_hryvnya_20
- А у вас класичні мишоловки є?
- Є...
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(анекдот з"явився у 2019-му)
ах да, зеленое чмо...
Десь в 10 чи в 11 році перестав дивитись це гівно, але так, винен бо дивився.
обливают грязью народ, его чувства, Их место на помойке или в свинарнике! Вместе с их предводителем Зеленским!
Зараз в назві любого відео поєднай слова - "гроші" і "Порошенко", і отримаєш 100к переглядів. Навіть не потрібно до цього розкрученим бути.
наразі Українцям доводиться тупо терпіти це лайно і чекати чергові вибори, до яких зебанда КОЗЕ Ностра оце і готується
Щойно слухав Новікова і Голованя .
Запит буде і ми🇺🇦 переможемо малоросів квартальців ‼️‼️‼️
Олександр Григорович Поворознюк (нар. https://uk.wikipedia.org/wiki/6_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F 6 березня https://uk.wikipedia.org/wiki/1971 1971 , с. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B9%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0 Новомануйлівка , Петровський район, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Кіровоградська область ) - український підприємець-аграрій. Генеральний директор ТОВ «Агрофірма П'ятихатська»https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8E%D0%BA_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-1 [1] , президент https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B5%D1%86%D1%8C_(%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1) ФК «Інгулець» https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8E%D0%BA_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-2 [2] . У 2009-2010 роках - президент футбольного клубу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0_(%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1) «Десна» (Чернігів) . Голова благодійного фонду «З людьми і для людей». Депутат Петрівської районної ради з 2010 року (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Кіровоградська область ). Член https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B0 Партії відродження села https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8E%D0%BA_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-3 [3] .
Має чотири судимості, одна з яких за статтею 86 («Розкрадання державного або колективного майна шляхом крадіжки. Таємне викрадення державного або колективного майна»)https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8E%D0%BA_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-7 [7]
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8E%D0%BA_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
Якийсь абсурд. Як можна взагалі ліквідувати якусь мільйонну ботоферму. Ці мільйон в одному будинку сиділи, чи з одного айпі працювали?
******* не мішки ворочати, себто. Я от вам скажу шо в мене єрмак сосав, ви мені повірите? Ні. А якщо вам про це в новинах г+г скаже чорнорота мавпа, посилаючись на прес-центр сбу? Повірите як миленькі. А в чому принципова різниця?
Не дарма Гебельс казав - дайте мені медіа і я одурю мільйони.
https://www.kypur.net/zhurnalistka-proanalizuvala-prychynu-raptovoyi-populyarnosti-fermera-z-kirovogradshhyny-povoroznyuka/
Масштабну медійність Олександра Поворознюка проаналізувала шеф-редакторка журналу "Персона", засновниця медійної агенції та авторка практикуму «Як боротися з чорними технологіями в політиці» Неля Желамська.
Шлях до зірок
А тепер слідкуємо за медійним шляхом пана Поворознюка. За 12 років роботи в журналістиці й PR, я ще не зустрічала випадків, коли дорогоцінні ефіри рейтингових телеканалів заповнювали нецензурною лайкою. Раніше, коли в прямому етері відбувався такий казус - зв'язок раптово переривався, ведучий вибачався й програма йшла далі, а керівництво каналу хвилювалося, щоб Нацрада з питань телебачення та радіомовлення не оштрафувала його за порушення Закону України «Про телебачення і радіомовлення». У випадку ж із Поворознюком, все навпаки, ведуча закриває почервоніле обличчя руками, лягає на стіл від сорому за красномовні "рєчі" фермера з народу, а наступного дня знову виходить з ним у прямий ефір. Без приводу - просто послухати анекдот, наче поговорити з експертом, чия думка несе глибокий суспільно-важливий зміст.
Що по чому
Ви ж розумієте, що регулярно потрапляти в ефіри державного мовлення та ще й під час війни, можливо лише, якщо ви мега компетентний експерт, або не менш компетентний посадовець, одноразово можуть стати героями сюжетів свідки якихось резонансних подій… А от мати повний карт-бланш на телевізійні ефіри можуть лише ті, хто має гарні зв'язки з тими, хто контролює роботу національного телебачення.
Не була б дивною поява Поворознюка зі своїми анекдотами в гумористичному шоу «Квартал 95», але ж ні - прямі включення в ефірах національного телемарафону на каналі «1+1» - у «ТСН», «Сніданку», «Праві на владу», на 24 каналі, та каналі Верховної Ради «Рада.Live», «MEGOGOsport», про місцеві телеканали Кіровоградщини навіть не згадую.
Кампанія такого масштабу - це великі гроші, це серйозне покровительство і не менш серйозні політичні впливи.
«Руський корабель іди н**й» - затест вдалий
Перевірка нашого світосприйняття під час війни відбулася сама собою й абсолютно природно. Фраза українського моряка на запит ворожого корабля не просто полюбилася більшості українцям, вона стала своєрідним лакмусовим папірцем для «правлячих» політтехнологів - відправною точкою у пошуку нового героя, який би зміг передати настрої, втомлених війною українців. Особистість пана Поворознюка сповна показала стан українців у своїй більшості. Далі - справа техніки й народження нового героя на користь влади та на шкоду опонентам.
Не репост - агітація!
«Та це ж народна творчість», «ето прікольна», «та його ж всі постять», «у вас немає почуття гумору - будьте папрощє» - фрази, які можна зустріти в дискусіях під «безобідними» репостами хітів Поворознюка.
То, що треба знати про поширення «творчості» зіркового пана…
Будь-яке використання уривків з геніальних промов Поворознюка у себе на сторінці, будь-який репост з будь-якою асоціацією про нього - це не репост. Це агітація в чистому вигляді - нативна, вірусна агітація. І її амбасадорами стали блогери, інфлюенсери, журналісти, тисячі звичайних українців, а також сотні SMM-ників та маркетологів, які бездумно переконують власників бізнесу робити продажі з допомогою хітів Поворознюка, і які своїми руками створюють новий політичний проєкт в Україні.
Замість моралі
Журналістка згадує сумнівні епізоди з минулого Олександра Поворознюка, зокрема, випадковий вибух гранати і загибель його співрозмовника, рейдерські скандали, про які писав і "Без купюр"…
"І питання навіть не в мові мату, яку масово нав'язують українцям з найвищого «благословіння», не в тому, хто хороший чи хто поганий, питання в цінностях і методах, які використовують політики, щоб маніпулювати нами у своїх інтересах. Питання в тому, кого ми робимо героями під час війни, в тому, що не Вова «ї**шить» орків, у нього свій фронт на міжнародних перемовинах, де він досить вдало справляється, і не Вова об'єднав українців, а жорстока і вбивча війна. І не Поворознюка прославляти треба у найскладніші для України часи, а наших мужніх захисників, які стоять живою стіною на передовій, які гинуть за нас і за Поворознюка, який в цей час зброєю ******** далеко в тилу. Справжні герої не вкладають мільйони в піар-кампанії, начебто, заради збору мільйонів для ЗСУ, вони мовчки роблять свою справу. І роблять її краще за всіх. Не там ми шукаємо героїв", - вважає журналістка.
Когда рашка стояла под столицей они себе не позволяли заниматься политикой и местами у кормушки! Разбежались подальше от опасности и тихо ссались под себя...
...повідомлення від СБУ. За час війни вже кілька разів з'являлися повідомлення про те, що СБУ ліквідувала ту чи іншу ворожу ботоферму, яка працювала проти України. І хоча ці повідомлення ніколи не підкріплювалися доказами й могли виявитися лише імітацією бурхливої діяльності, ми були схильні вірити в такі успіхи Служби. Нове повідомлення відрізнялося від попередніх хіба натяком на якогось конкретного російського політтехнолога, який працював на когось із депутатів з колишньої влади. Виходячи з суті повідомлення СБУ, виглядало, що йдеться про когось із оточення януковича або медведчука. Добавлене фото із технічного центру ботоферми, де на стіні висить плакат радянської епохи, також спонукав до такого враження. Виникали лише дрібні застереження:
- черговий прогин перед родиною Зеленських, який уже дискредитує офіційне повідомлення;
- небажання СБУ назвати публічно депутата, який координував дії організатора ботоферми, а нині за відсутності недоторканності, це було б допустимим і потрібним;
- згадка про саму ботоферму, яка технологічно розташована в Україні. Бо поки відомо лише про одну локалізовану тут ботоферму радника Єрмака Подоляка. Всі інші ботоферми з залученням технічного оснащення, як видається, діють лише з території рф і переважно координуються Прігожиним.
Адже у ЄС, як до того й у БПП не було так званих ботів - механічних програм і автоматичним розповсюдженням. Ви можете глянути на ті сотні акаунтів, автори яких переважно підтримують політику Порошенка, як і на мій, зокрема. Це ресурси живих людей, наші акаунти відкриті, із значною історією, великим масивом як суспільного, так і особистого матеріалу. А потім гляньте на типовий ботівський акаунт: він або закритий, або містить чиєсь передерте фото й нульову історію. Зате в них завжди ворог - це Порошенко (якщо ботоферма подоляківська), або Україна, там деколи й Зеленського можуть шельмувати (якщо це ольгінські), хоча між обома потужними ботофермами помічалося дивне перетікання ботів, що може свідчити про взаємопов'язаність.
От лише замовники цієї фронтальної атаки не враховують кількох речей:
- терпіння вичерпалося навіть у Порошенка - уже пішли запити від юристів, а потім будуть і позови, тож УнеП доведеться за своїх "анонімних інформаторів" відповідати. Так само і кварталівським недоумкам.
- Під час війни із страшним зовнішнім ворогом влаштувати внутрішню війну з аж надмірно толерантною до влади опозицією - це вже пряма робота на ворога. І згодом доведеться й за це відповісти, включно з тим, хто десь на верху дав команду почати цю провокацію.
- І зараз іде встановлення, за які гроші відбувалася організація всіх цих провокацій і злочинів. Щось мені підказує, що за вкрадені в армії чи виведені під олігарха-папіка з бюджетних ресурсів. А це аже підпаде під статтю про мародерство.
Повідомляється, що адвокати п'ятого президента подаватимуть апеляцію. Так, Дмитро Гордон в етері загальнонаціонального телеканалу звинуватив п'ятого президента в нібито здачі Маріуполя 2014 року. Нині ані позивач, ані відповідач до суду не прийшли. Їхні інтереси представляли адвокати. За словами представника Гордона, вислови його підзахисного стосувалися загального політичного керівництва, а коли той говорить про Порошенка, то це вже оцінне судження.
"Загалом стосувалися керівництва країни. Та частина, що стосувалася Порошенка, то в даному випадку це оцінне судження", - сказав адвокат Дмитра Гордона Василь Рябченко.
Адвокат Петра Порошенка Ілля Новіков наголосив: "Ми на 90% вважаємо, що Гордон змінив свою позицію з тим, що він говорив публічно".
https://www.youtube.com/watch?v=jmWBIe_eFL0&feature=emb_logo Подробиці дивіться у відео "5 каналу"