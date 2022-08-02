УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12450 відвідувачів онлайн
Новини Війна
26 966 196

"95 квартал" в ефірі телемарафону поширив наклеп проти Порошенка, готуються судові позови, - адвокати

новиков,головань

"95 квартал" в ефірі загальнонаціонального телемарафону поширив спрямований на руйнування внутрішньої єдності в країні в умовах війни наклеп проти п'ятого президента Петра Порошенка.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС", про це заявили адвокати Порошенка Ілля Новіков та Ігор Головань.

Правозахисники готують відповідні судові позови.

"Минулого тижня, того самого дня, коли ми дізналися про страту азовців у Оленівці, в ефірі Єдиного телемарафону була гумаристична програма, так звана "Байрактар News", яку виробляє Студія "Квартал 95". В цій програмі вони виклали інтерв’ю Поворознюка, цей ролик на їхньому YouTube-каналі вже має 200 тис. переглядів, де Поворознюк стверджує, що Порошенко вкрав в нього гроші - 30 млн. Ми як адвокати Порошенка висловлюємо його позицію і обурені тим, що на державні гроші, на гроші платників податків людей змушують дивитися таке лайно", - сказав адвокат Ілля Новіков.

Також читайте: Після воєнного злочину РФ в Оленівці Порошенко закликав світ надати Україні більше зброї: Маємо зупинити російське чудовисько!

Адвокати Порошенка подають кілька запитів, метою яких є з'ясувати, чим займається студія "Квартал-95" та на які гроші.

"Чи державного бюджету, чи з бюджету каналу "1+1", у слоті якого була ця програма, їм сплачують за розповсюдження наклепу. Чи це має стосунок до якихось офшорних компаній, бо ми не впевнені, хто власник цього ютуб-каналу", - наголосив Новіков.

"Складається таке враження, що повномасштабне вторгнення, велика трагедія, війна абсолютно не змінила гумор цих творчих персонажів. Вони все ще займаються не допомогою армії у боротьбі з агресором, а вишукуванням у різних нетрях різних сумнівних персонажів, які можуть щось таке погане ляпнути про Петра Порошенка і потім цей непотріб вони просовують з чиєюсь допомогою в ефіри спільних марафонів, які транслюються за державні кошти", - вважає адвокат Ігор Головань.

"Ми направили відповідні адвокатські запити, щоб з’ясувати, хто є авторами цього аудіовізуального твору, хто є режисером, оператором, сценаристом цього всього, що змушують людей дивитися на спільному марафоні. І головне – яким чином кошти платників податків витрачаються на таке лайно", - додав правозахисник.

Читайте також: Перші бронеавтомобілі MLS SHIELD прибули до України і надійдуть Десантно-штурмовим військам через пару днів, - Порошенко

"Нас дуже цікавить позиція Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, якої саме думки вони про цю ситуацію. Ми вже бачимо, що власник цього ютуб-каналу Студія "Квартал 95" починає відповзати, бо той ролик, який я згадував, який протягом цих вихідних називався "Скільки грошей Порошенко вкрав у Поворознюка" , зараз називається щось на кшталт "Що Поворознюк запитає в Зеленського після перемоги". ... Було б смішно судитися в Поворознюком, нас цікавить не він, нас цікавить виключно на яких підставах і за чий кошт відбувається ця продукція в ефірі телемарафону", - сказав Новіков.

За словами адвоката, після з'ясування ухвалюватиметься рішення про те, чи подавати позов і до кого саме.

"Я думаю, що зараз той час, коли ця історія має стати відкритою і прозорою. І коли ми повинні всі розуміти, хто намагається підзаробити на нашій загальнонаціональній трагедії", - підсумував Головань.

Також дивіться: Силовики за вказівкою ОП "вибивають" з різних людей фальшиві "показання" проти Порошенка, - адвокати п'ятого президента. ВIДЕО

Автор: 

Квартал-95 (183) Новіков (168) Порошенко Петро (15182) Головань Ігор (116) телемарафон (28)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+85
Кляте зелене лайно ...
показати весь коментар
02.08.2022 15:20
+79
зелені свині гірше за кацапів: ті хоч чужі і не приховують цього. Ці ж видають себе за своїх, проте те, як вони себе поводять нічим не відрізняється від поведінки кацапських покидьків.
показати весь коментар
02.08.2022 15:20
+64
показати весь коментар
02.08.2022 15:23
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Таким чином, коли будь-який канал продемонструє бекання, наприклад, ***** чи його Коняки, то брехня йде від каналу, а не від кацапських фюрерів?
показати весь коментар
02.08.2022 16:36 Відповісти
телеканал несе відповідальність за трансляцію якоїсь муйні, брехні, пропаганди насилля і т.п. Якщо На "Прямий" приходила спеціальна комвісія за вислів жерналіста, звичайно трішки непристойного слова, але літературного "срака" і були проблеми. А це мурло матюк за матюком і відверьа брехня і не просто так, а по відношенню до відомої люди, звинувачуж у злочині..., то це телеканал, чи смітник?
показати весь коментар
02.08.2022 18:31 Відповісти
показати весь коментар
02.08.2022 15:32 Відповісти
Цікаво, а в еврейській національній одежі вони будуть грати дурників євреїв і обсирати Ізраїль?
показати весь коментар
02.08.2022 15:49 Відповісти
это опасно, кидон уже среди нас...
показати весь коментар
02.08.2022 16:47 Відповісти
Дибільні морди ідіотів , фу гидота 🤮🤮🤮
показати весь коментар
02.08.2022 15:49 Відповісти
Якби не Пан Порошенко, який об'єднав навколо себе 25%, то України вже б не було.
показати весь коментар
02.08.2022 15:32 Відповісти
Только кровная месть спасет Україну.Плевать друг на друга можно весно.
показати весь коментар
02.08.2022 15:33 Відповісти
показати весь коментар
02.08.2022 15:34 Відповісти
Достаточно плебсу переформатировать их желейные мозги и все будет воспринимтаься, как нужно властям. Зешобла взяла на вооружение технологии паРаши по оболваниванию стада, и - оболванила.
показати весь коментар
02.08.2022 15:38 Відповісти
отправить всю эту мразь 95 срактала на передовую,морды у этого лысого лугандонского выкармыша и рыло пикалова уже не вмещаются в телевизор,куда эти зеленые мрази будут драпать после победы ?
показати весь коментар
02.08.2022 18:06 Відповісти
Достали брехуны. Критикуют одних и тут же сами же брешут.

Из-за глобального финансового кризиса 2008 года курс гривны упал с 5,1 до 8 грн за доллар.

На таком уровне он продержался до зимы 2014 года - после побега из Украины президента Януковича гривна начала быстро падать и достигла 10 грн за доллар.

В течение всего 2014 года гривна продолжала терять свою стоимость, а в конце того года курс обвалился до 15-16 грн за доллар.

В феврале 2015 года Национальный банк https://www.bbc.com/ukrainian/ukraine_in_russian/2015/02/150205_ru_s_hryvnia_market_rate отказался от политики фиксированного курса , действовавшей с момента введения гривны, и перешел к формированию плавающего курса, который определяется на межбанковском валютном рынке.

26 февраля 2015 года курс гривны достиг исторического минимума - более 30 грн за доллар. Однако впоследствии гривна укрепилась.

https://www.bbc.com/ukrainian/ukraine_in_russian/2016/09/160902_ru_s_hryvnya_20
показати весь коментар
02.08.2022 18:59 Відповісти
цибуля вже не 7, а 70грн/кг
показати весь коментар
16.03.2023 13:12 Відповісти
Я не дивлюсь цей телемарафон а "експресо" та "прямий" з Светою та Ганапольським...
показати весь коментар
02.08.2022 15:35 Відповісти
Твою дивізію мать, чи більше ні з ким воювать!
показати весь коментар
02.08.2022 15:36 Відповісти
показати весь коментар
02.08.2022 15:36 Відповісти
І мало не врятував сотні тисяч життів та міста від руйнувань...
показати весь коментар
02.08.2022 15:57 Відповісти
Приходить Порошенко, у магазин господарчих товарів:
- А у вас класичні мишоловки є?
- Є...

- Підберіть мені, з самою сильною пружиною…

Підібрали…
- А додаткові послуги покупцям ви надаєте?
- А що саме ви хочете?
- Щоб ви пофарбували її в чорно-білу смужку...
- Навіщо?!!!...
- А щоб її на фоні клавіатури піаніно не було видно...

(анекдот з"явився у 2019-му)
показати весь коментар
05.08.2022 05:44 Відповісти
показати весь коментар
02.08.2022 15:37 Відповісти
Маленькое злобное и злопамятное чмо...
ах да, зеленое чмо...
показати весь коментар
02.08.2022 15:38 Відповісти
Клоп мал , да вонюч
показати весь коментар
02.08.2022 15:51 Відповісти
Потвори, яким заглядають в роти малороси. Лисий-Кошовий та Поворознюк.

показати весь коментар
02.08.2022 15:38 Відповісти
В ефірі Марафону імені Зеленського в день страти рашистами бійців Азову в Оленівці.
показати весь коментар
02.08.2022 15:40 Відповісти
показати весь коментар
02.08.2022 15:39 Відповісти
Не довольные, все , и не довольные Не задовольоні всі . Ну так не дивіться, малий рейтінг, значить не цікаво. У мене нема телевізора вже 25 років. У Польші теж нема. Маю інтернет і досить, і ніяка потвора не може мені вказувати що дивитись! І так само ЮТУБ, а на тік ток, то взагалі алергія діарея! Мордофейс , зніщоний, вконтакті, одноглазніки, там взагалі дніще!нема зніщоне!
показати весь коментар
02.08.2022 15:39 Відповісти
показати весь коментар
02.08.2022 15:39 Відповісти
показати весь коментар
02.08.2022 15:42 Відповісти
показати весь коментар
02.08.2022 16:07 Відповісти
зеленые долбодятлы никак не успокоятся.
показати весь коментар
02.08.2022 15:43 Відповісти
На то они долбодятлы. Какими были, такими и остались. И ума у них не прибавилось.
показати весь коментар
02.08.2022 16:04 Відповісти
Зелена бидлота..скумбрію собі засуньте тварюки.
показати весь коментар
02.08.2022 15:45 Відповісти
короче нам би тільки перемогти. І робить третій майдан. І судить погань зелену.
показати весь коментар
02.08.2022 15:49 Відповісти
Розвішувати на деревах відразу , без суда і слідства !
показати весь коментар
02.08.2022 15:53 Відповісти
Да какой майдан? Собраться, прийти и выгнать. В КПЗ.
показати весь коментар
02.08.2022 16:05 Відповісти
Немає різниці між Вальцманом та КаломМойшою. Це одне кодло .Вони тільки емітують протистояння
показати весь коментар
02.08.2022 15:50 Відповісти
Лахта = бояра = нафіг
показати весь коментар
02.08.2022 15:51 Відповісти
Вони тільки емітують протистояння )) Так як ти імітуєш здоровий глузд . ?? .
показати весь коментар
02.08.2022 16:05 Відповісти
показати весь коментар
02.08.2022 15:50 Відповісти
Яка гидота цей Беня ,г+г,квартал і цей дибільний марафон,це малоросійське дно.
показати весь коментар
02.08.2022 15:50 Відповісти
Трусливые и разжиревшие уклонисты только такое дерьмо продуцировать и могут
показати весь коментар
02.08.2022 15:51 Відповісти
Нічого дивного, головнокомандувач по відмазам був керівником цього лайна.

Десь в 10 чи в 11 році перестав дивитись це гівно, але так, винен бо дивився.
показати весь коментар
02.08.2022 15:51 Відповісти
Офіс Зеваладькі дав публічний виступ.
показати весь коментар
02.08.2022 15:52 Відповісти
показати весь коментар
02.08.2022 15:53 Відповісти
показати весь коментар
02.08.2022 15:54 Відповісти
показати весь коментар
02.08.2022 15:56 Відповісти
показати весь коментар
02.08.2022 15:57 Відповісти
+100500!!!
показати весь коментар
02.08.2022 16:07 Відповісти
ей родственник ! мне Афоня рупь должен кричит на марафоне Жека наркоша. Нет три, поправляет его четырежды судимый друг четырежды уклониста. Красавцы из "Афони".
показати весь коментар
02.08.2022 15:59 Відповісти
Откормленi хряки на продаж! Сытые подлые гниды! Они смеются и пачкают не Порошенко, они
обливают грязью народ, его чувства, Их место на помойке или в свинарнике! Вместе с их предводителем Зеленским!
показати весь коментар
02.08.2022 16:05 Відповісти
Маленькое,завистливое.циничное,самовлюбленное,мстительное.продажное зеленое существо в окружении себе подобных, а ваш так называемый "марафон" даст фору любой ботоферме.
показати весь коментар
02.08.2022 16:06 Відповісти
И ДА: это не *****.
показати весь коментар
02.08.2022 16:08 Відповісти
що за ролик? треба дивитись ? 200 тис . переглядів....
показати весь коментар
02.08.2022 16:07 Відповісти
Давно не блював від цих істот?
Зараз в назві любого відео поєднай слова - "гроші" і "Порошенко", і отримаєш 100к переглядів. Навіть не потрібно до цього розкрученим бути.
показати весь коментар
02.08.2022 17:10 Відповісти
та й без адвокатів притомні люди розуміють, що Найвеличнівшиве - невиліковне фуфло і сцикливий, мстивий, тупий жлоб..
наразі Українцям доводиться тупо терпіти це лайно і чекати чергові вибори, до яких зебанда КОЗЕ Ностра оце і готується
показати весь коментар
02.08.2022 16:08 Відповісти
Нарешті хтось позивається до 95кварталу👍👍🏼👍🏼
Щойно слухав Новікова і Голованя .
Запит буде і ми🇺🇦 переможемо малоросів квартальців ‼️‼️‼️
показати весь коментар
02.08.2022 16:19 Відповісти
***** padnimajet stavki ...
показати весь коментар
02.08.2022 16:22 Відповісти
Гівно+Гівно, воно і в Африці гівно.
показати весь коментар
02.08.2022 16:22 Відповісти
Війна війною, а до виборів зелені покидьки вже готуються.
показати весь коментар
02.08.2022 16:30 Відповісти
я все думав, а що після ковіду буде? Он що, війна. Зе закріпиться у владі і чуть що, буде всім погрожувати нескінченною війною. 100% зговір та гра в хорошого поганого.
показати весь коментар
02.08.2022 16:30 Відповісти
Словам Поворознюка слід довіряти)

Олександр Григорович Поворознюк (нар. https://uk.wikipedia.org/wiki/6_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F 6 березня https://uk.wikipedia.org/wiki/1971 1971 , с. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B9%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0 Новомануйлівка , Петровський район, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Кіровоградська область ) - український підприємець-аграрій. Генеральний директор ТОВ «Агрофірма П'ятихатська»https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8E%D0%BA_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-1 [1] , президент https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B5%D1%86%D1%8C_(%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1) ФК «Інгулець» https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8E%D0%BA_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-2 [2] . У 2009-2010 роках - президент футбольного клубу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0_(%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1) «Десна» (Чернігів) . Голова благодійного фонду «З людьми і для людей». Депутат Петрівської районної ради з 2010 року (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Кіровоградська область ). Член https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B0 Партії відродження села https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8E%D0%BA_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-3 [3] .

Має чотири судимості, одна з яких за статтею 86 («Розкрадання державного або колективного майна шляхом крадіжки. Таємне викрадення державного або колективного майна»)https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8E%D0%BA_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-7 [7]
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8E%D0%BA_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
показати весь коментар
02.08.2022 16:35 Відповісти
Для дибілів все, що за межами їх розуміння - порохоботське. Їх рівень зазвичай не на багато вище 95-го кварталу.
показати весь коментар
02.08.2022 17:06 Відповісти
вони не 95 вони ганебні шістки і не працюють на мою краіну бо ми маемо бути едині
показати весь коментар
02.08.2022 16:44 Відповісти
Із СБУ сповіщають, що вони ліквідувала мільйонну ботоферму, яка працювала для дискредитації президента Зеленського та "розхитування суспільно-політичної ситуації" на замовлення однієї з політсил. Конкретно політсили ЄС.

Якийсь абсурд. Як можна взагалі ліквідувати якусь мільйонну ботоферму. Ці мільйон в одному будинку сиділи, чи з одного айпі працювали?
показати весь коментар
02.08.2022 16:44 Відповісти
"бот" - это сокрпщение огт "робот"
показати весь коментар
02.08.2022 16:56 Відповісти
Як? Приблизно так, як і ***** про анал говнєтную армію докладали, і про то, шо українці не народ, і про то, шо тут чекають асвабадітєлєй з цвєтамі і слєзамі на глазах.
******* не мішки ворочати, себто. Я от вам скажу шо в мене єрмак сосав, ви мені повірите? Ні. А якщо вам про це в новинах г+г скаже чорнорота мавпа, посилаючись на прес-центр сбу? Повірите як миленькі. А в чому принципова різниця?
Не дарма Гебельс казав - дайте мені медіа і я одурю мільйони.
показати весь коментар
02.08.2022 18:41 Відповісти
Чергове дно. Цих істот тільки могила виправить.
показати весь коментар
02.08.2022 17:03 Відповісти
Гнилий квартал. Одна мразота та непотріб. Прокатати їх на передок щоб обісралися, то можливо трохи позакривали б свої корморізки.
показати весь коментар
02.08.2022 17:03 Відповісти
Цікава розгорнута стаття про Поворознюка і ОПу., взяв кілька абзаців.
https://www.kypur.net/zhurnalistka-proanalizuvala-prychynu-raptovoyi-populyarnosti-fermera-z-kirovogradshhyny-povoroznyuka/

Масштабну медійність Олександра Поворознюка проаналізувала шеф-редакторка журналу "Персона", засновниця медійної агенції та авторка практикуму «Як боротися з чорними технологіями в політиці» Неля Желамська.
Шлях до зірок

А тепер слідкуємо за медійним шляхом пана Поворознюка. За 12 років роботи в журналістиці й PR, я ще не зустрічала випадків, коли дорогоцінні ефіри рейтингових телеканалів заповнювали нецензурною лайкою. Раніше, коли в прямому етері відбувався такий казус - зв'язок раптово переривався, ведучий вибачався й програма йшла далі, а керівництво каналу хвилювалося, щоб Нацрада з питань телебачення та радіомовлення не оштрафувала його за порушення Закону України «Про телебачення і радіомовлення». У випадку ж із Поворознюком, все навпаки, ведуча закриває почервоніле обличчя руками, лягає на стіл від сорому за красномовні "рєчі" фермера з народу, а наступного дня знову виходить з ним у прямий ефір. Без приводу - просто послухати анекдот, наче поговорити з експертом, чия думка несе глибокий суспільно-важливий зміст.
Що по чому

Ви ж розумієте, що регулярно потрапляти в ефіри державного мовлення та ще й під час війни, можливо лише, якщо ви мега компетентний експерт, або не менш компетентний посадовець, одноразово можуть стати героями сюжетів свідки якихось резонансних подій… А от мати повний карт-бланш на телевізійні ефіри можуть лише ті, хто має гарні зв'язки з тими, хто контролює роботу національного телебачення.

Не була б дивною поява Поворознюка зі своїми анекдотами в гумористичному шоу «Квартал 95», але ж ні - прямі включення в ефірах національного телемарафону на каналі «1+1» - у «ТСН», «Сніданку», «Праві на владу», на 24 каналі, та каналі Верховної Ради «Рада.Live», «MEGOGOsport», про місцеві телеканали Кіровоградщини навіть не згадую.
Кампанія такого масштабу - це великі гроші, це серйозне покровительство і не менш серйозні політичні впливи.
«Руський корабель іди н**й» - затест вдалий

Перевірка нашого світосприйняття під час війни відбулася сама собою й абсолютно природно. Фраза українського моряка на запит ворожого корабля не просто полюбилася більшості українцям, вона стала своєрідним лакмусовим папірцем для «правлячих» політтехнологів - відправною точкою у пошуку нового героя, який би зміг передати настрої, втомлених війною українців. Особистість пана Поворознюка сповна показала стан українців у своїй більшості. Далі - справа техніки й народження нового героя на користь влади та на шкоду опонентам.
Не репост - агітація!

«Та це ж народна творчість», «ето прікольна», «та його ж всі постять», «у вас немає почуття гумору - будьте папрощє» - фрази, які можна зустріти в дискусіях під «безобідними» репостами хітів Поворознюка.

То, що треба знати про поширення «творчості» зіркового пана…

Будь-яке використання уривків з геніальних промов Поворознюка у себе на сторінці, будь-який репост з будь-якою асоціацією про нього - це не репост. Це агітація в чистому вигляді - нативна, вірусна агітація. І її амбасадорами стали блогери, інфлюенсери, журналісти, тисячі звичайних українців, а також сотні SMM-ників та маркетологів, які бездумно переконують власників бізнесу робити продажі з допомогою хітів Поворознюка, і які своїми руками створюють новий політичний проєкт в Україні.
Замість моралі

Журналістка згадує сумнівні епізоди з минулого Олександра Поворознюка, зокрема, випадковий вибух гранати і загибель його співрозмовника, рейдерські скандали, про які писав і "Без купюр"…

"І питання навіть не в мові мату, яку масово нав'язують українцям з найвищого «благословіння», не в тому, хто хороший чи хто поганий, питання в цінностях і методах, які використовують політики, щоб маніпулювати нами у своїх інтересах. Питання в тому, кого ми робимо героями під час війни, в тому, що не Вова «ї**шить» орків, у нього свій фронт на міжнародних перемовинах, де він досить вдало справляється, і не Вова об'єднав українців, а жорстока і вбивча війна. І не Поворознюка прославляти треба у найскладніші для України часи, а наших мужніх захисників, які стоять живою стіною на передовій, які гинуть за нас і за Поворознюка, який в цей час зброєю ******** далеко в тилу. Справжні герої не вкладають мільйони в піар-кампанії, начебто, заради збору мільйонів для ЗСУ, вони мовчки роблять свою справу. І роблять її краще за всіх. Не там ми шукаємо героїв", - вважає журналістка.
показати весь коментар
02.08.2022 17:06 Відповісти
Тыловые крысы вернулись в Киев и расслабили булки!
Когда рашка стояла под столицей они себе не позволяли заниматься политикой и местами у кормушки! Разбежались подальше от опасности и тихо ссались под себя...
показати весь коментар
02.08.2022 17:23 Відповісти
цє гідотне сбіговисько 95 кватал і всю зелену мразь треба ліквідувати,а Порошенко респект.
показати весь коментар
02.08.2022 17:35 Відповісти
Цих покидьків треба судити. Може хоч пєтя почне
показати весь коментар
02.08.2022 17:41 Відповісти
Зе-дебіли,жріть,тільки дивіться,не обляпайтесь.
показати весь коментар
02.08.2022 17:45 Відповісти
жодна сволота з зеленого квартала на чолі з головним уклоністом не пішов служити в ЗСУ.
показати весь коментар
02.08.2022 17:50 Відповісти
Сьогодні в Твіттери написали: СБУ викрило ботоферму порохоботів від Порошенка, на ОДИН МІЛЬЙОН АККАУНТІВ!! Вони критикували владу і дружину президента зеленського! Чи правда чи то просто фейк, але бачу, що не усі ботоферми порохоботів СБУ викрило!!)) І слава Богу! Разом нас багато не подолати!!! А якщо то не фейк, то що, чекати закону про " іноагентов", згідно лекалам ***** із ПаРаші? Схоже крокуємо впевнено до цього. А хто ж завадить під час війни? Війна сьогодні ,це те що рятує зеленську владу від купи страшних питань!! Майже життєво важлива для них! То хіба вони будуть поспішати до перемоги ?
показати весь коментар
02.08.2022 18:04 Відповісти
Я не бачив там прізвищ, там "однієї політичної сили". Так що незрозуміло де ви взяли текст в такому вигляді.
показати весь коментар
02.08.2022 18:50 Відповісти
суки...мрази..подонки...
показати весь коментар
02.08.2022 18:19 Відповісти
Так, гніди гадки ці недолугі персонажі зі своїм всім Зе кубло
показати весь коментар
02.08.2022 19:02 Відповісти
https://t.me/Chornovil_official/7527 Тарас Чорновіл , в телеграм:
...повідомлення від СБУ. За час війни вже кілька разів з'являлися повідомлення про те, що СБУ ліквідувала ту чи іншу ворожу ботоферму, яка працювала проти України. І хоча ці повідомлення ніколи не підкріплювалися доказами й могли виявитися лише імітацією бурхливої діяльності, ми були схильні вірити в такі успіхи Служби. Нове повідомлення відрізнялося від попередніх хіба натяком на якогось конкретного російського політтехнолога, який працював на когось із депутатів з колишньої влади. Виходячи з суті повідомлення СБУ, виглядало, що йдеться про когось із оточення януковича або медведчука. Добавлене фото із технічного центру ботоферми, де на стіні висить плакат радянської епохи, також спонукав до такого враження. Виникали лише дрібні застереження:
- черговий прогин перед родиною Зеленських, який уже дискредитує офіційне повідомлення;
- небажання СБУ назвати публічно депутата, який координував дії організатора ботоферми, а нині за відсутності недоторканності, це було б допустимим і потрібним;
- згадка про саму ботоферму, яка технологічно розташована в Україні. Бо поки відомо лише про одну локалізовану тут ботоферму радника Єрмака Подоляка. Всі інші ботоферми з залученням технічного оснащення, як видається, діють лише з території рф і переважно координуються Прігожиним.
показати весь коментар
02.08.2022 20:47 Відповісти
А завдання ставилися максимально спрямувати негативні фейки саме проти Петра Порошенка, то на арену випустили вже давно продажну УкрсучНеправду. Це, колись в далекому минулому авторитетне видання, тепер тупо продається. Ще в кращому випадку зеленій опі, а деколи, як колись під час розкрутки провокацій проти безвізу, розбудови армії Порошенком, чи тепер проти омбудсменки Денісової, й безпосередньо на користь країни-агресорки. Упячці дали команду "Фас!", підкинули кісточку й наказали без доказів розкручувати тезу, що ця, викрита СБУ ботоферма належить до Європейської Солідарності та працює на Порошенка. Їх не зупинила навіть цілковита абсурдність такої прив'язки.
Адже у ЄС, як до того й у БПП не було так званих ботів - механічних програм і автоматичним розповсюдженням. Ви можете глянути на ті сотні акаунтів, автори яких переважно підтримують політику Порошенка, як і на мій, зокрема. Це ресурси живих людей, наші акаунти відкриті, із значною історією, великим масивом як суспільного, так і особистого матеріалу. А потім гляньте на типовий ботівський акаунт: він або закритий, або містить чиєсь передерте фото й нульову історію. Зате в них завжди ворог - це Порошенко (якщо ботоферма подоляківська), або Україна, там деколи й Зеленського можуть шельмувати (якщо це ольгінські), хоча між обома потужними ботофермами помічалося дивне перетікання ботів, що може свідчити про взаємопов'язаність.
показати весь коментар
02.08.2022 20:48 Відповісти
Вражає цілковита неадекватність опису ботоферми від СБУ до людей з оточення Порошенка. Який рашистський політтехнолог??? З Порошенком співпрацює, мабуть, тільки один російський громадянин, якщо ще не зміг поміняти громадянство. Це адвокат Ілля Новіков, який раніше на рашці захищав репресованих там українців, у тому числі й наших моряків, а тепер представляє інтереси Петра Порошенка і його команди. "Пропагандистські "потужності" цієї ботоферми використовували і представники російських спецслужб". Мусаєва, ви що белени з єрмаківської мисочки об'їлися чи в Зеленського нанюхалися? Рашистські спецслужби у співпраці з порошенківцями? До цього навіть єрмаківсько-подоляківські не додумалися. У всьому, що йде від ворожих спецслужб в тему, чи ні, але неодмінно знайдуть місце для наїзду на ненависного їм Порошенка. Та й усе інше в описі від СБУ, як і в самої УнеП, ідеально вписується в образ якогось прихвостня медведчука чи інших лідерів опзж, але точно не Порошенка та його прихильників. Але гроші заплачено, хазяїн наказав, треба виконувати.
От лише замовники цієї фронтальної атаки не враховують кількох речей:
- терпіння вичерпалося навіть у Порошенка - уже пішли запити від юристів, а потім будуть і позови, тож УнеП доведеться за своїх "анонімних інформаторів" відповідати. Так само і кварталівським недоумкам.
- Під час війни із страшним зовнішнім ворогом влаштувати внутрішню війну з аж надмірно толерантною до влади опозицією - це вже пряма робота на ворога. І згодом доведеться й за це відповісти, включно з тим, хто десь на верху дав команду почати цю провокацію.
- І зараз іде встановлення, за які гроші відбувалася організація всіх цих провокацій і злочинів. Щось мені підказує, що за вкрадені в армії чи виведені під олігарха-папіка з бюджетних ресурсів. А це аже підпаде під статтю про мародерство.
показати весь коментар
02.08.2022 20:49 Відповісти
Пару разів попадав на цього дегенерата--Поворознюка,не слухав,а просто попадав і відразу входив в стопур!! Хто взагалі цього дебіла допускає до інтервью,слова без мата не вимовить,але Мосійчучка від нього в захваті,він для неї головний експерт!! СТРАШНО,СУМНО,ГІРКО!!!!
показати весь коментар
02.08.2022 22:18 Відповісти
Ці підораси вже виграли війну
показати весь коментар
02.08.2022 22:25 Відповісти
Там таки кабани сидять, що їхними гидкими пиками можна закрити будь-яку ділянку фронту.
показати весь коментар
02.08.2022 22:30 Відповісти
Да ужж! Торг тут неуместен!Такого человечища обидели!! Редиски..
показати весь коментар
03.08.2022 00:31 Відповісти
"Було б смішно судитися в Поворознюком" - зовсім не смішно, програли б точно. Вирішили зайти з іншої сторони? Ну, то й знамено в дупу...
показати весь коментар
04.08.2022 18:17 Відповісти
Когда Барыга предложил членн в рояле зажать. Кто должен извиняться и подавать в суд. А когда путлер преложил барыге забрать корабли в знак доброй воли , барыга сказал что заберет корабли вместе с Крымом.а орки каждый подбитый катер поднимают и оттягивают в ремонт.
показати весь коментар
04.08.2022 20:55 Відповісти
https://www.5.ua/polityka/sprava-naklepu-na-poroshenka-sud-ne-zadovolnyv-pozov-piatoho-prezydenta-proty-hordona-vkliuchennia-284172.html Шевченківський районний суд Києва не задовольнив позову Петра Порошенка проти Дмитра Гордона щодо наклепу

Повідомляється, що адвокати п'ятого президента подаватимуть апеляцію. Так, Дмитро Гордон в етері загальнонаціонального телеканалу звинуватив п'ятого президента в нібито здачі Маріуполя 2014 року. Нині ані позивач, ані відповідач до суду не прийшли. Їхні інтереси представляли адвокати. За словами представника Гордона, вислови його підзахисного стосувалися загального політичного керівництва, а коли той говорить про Порошенка, то це вже оцінне судження.
"Загалом стосувалися керівництва країни. Та частина, що стосувалася Порошенка, то в даному випадку це оцінне судження", - сказав адвокат Дмитра Гордона Василь Рябченко.
Адвокат Петра Порошенка Ілля Новіков наголосив: "Ми на 90% вважаємо, що Гордон змінив свою позицію з тим, що він говорив публічно".

https://www.youtube.com/watch?v=jmWBIe_eFL0&feature=emb_logo Подробиці дивіться у відео "5 каналу"
показати весь коментар
04.08.2022 22:24 Відповісти
Політичні хвойди" типу Гордона, "Сірожі" Лєщенка та Шабуні з "бігусами", чомусь впевнені, що їм дозволено безкарно брехать і оббріхувать людей Коли їх "хапають за язик" та тягнуть до суду, вони здивовано вилуплюють очі і "мекають" - "Та я ж нічого поганого не хотів! Це моя особиста думка!" (про те що винесена в публічний простір інформація (незалежно від того - правда чи брехня) перестає буть "особистою думкою", бо отримує статус "публічності" - вони скромно замовчують! )
показати весь коментар
05.08.2022 05:08 Відповісти
Та нє,то всьоюлькавкрала правда зелена гидота і порохоботи.Знову нанайські хлопчики пішли в хід?
показати весь коментар
22.08.2022 18:24 Відповісти
Це ти сказав лизнувши дупу "сивочолого гетьмана"?
показати весь коментар
05.10.2022 12:38 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 