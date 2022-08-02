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Перше судно з українським зерном буде у Стамбулі вже сьогодні ввечері, воно йде запланованим курсом, - Туреччина

зерно

Перше судно з українським зерном, яке 1 серпня вийшло з порту Одеси, прибуде до Стамбула увечері у вівторок, 2 серпня.

Про це повідомив представник Туреччини в Об'єднаному координаційному центрі у Стамбулі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.

За його словами, судно йде запланованим курсом.

Нагадаємо, 1 серпня, вперше з 24 лютого, з Одеського порту вийшло судно з українським продовольством. На його борту понад 26 тис. тонн кукурудзи. Судно Razoni під прапором Сьєрра-Леоне прямує до порту Тріполі, Ліван. Воно рухатиметься коридором, безпеку якого підтвердили ООН та Туреччина. Зараз у портах Одещини залишаються ще 16 суден з українським збіжжям, які чекають на відправлення.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Міноборони Туреччини показало як працює координаційний центр щодо "зернових коридорів" у Стамбулі. ВIДЕО

Автор: 

зерно (3121) Туреччина (3505) кукурудза (116)


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Прямая кишка путлера вытянулась в струну... Нужен уже не чемодан, а просто барсетка охранника.
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02.08.2022 15:33 Відповісти
похер
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02.08.2022 15:37 Відповісти
А як там турки з краденим кацапами в Україні зерном? Все? Прєшалі?...
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02.08.2022 15:41 Відповісти
Перше судно з некраденим зерном! А до того скільки вже було?
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02.08.2022 16:16 Відповісти
 
 