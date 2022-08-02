Перше судно з українським зерном буде у Стамбулі вже сьогодні ввечері, воно йде запланованим курсом, - Туреччина

Перше судно з українським зерном, яке 1 серпня вийшло з порту Одеси, прибуде до Стамбула увечері у вівторок, 2 серпня.

Про це повідомив представник Туреччини в Об'єднаному координаційному центрі у Стамбулі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.

За його словами, судно йде запланованим курсом.

Нагадаємо, 1 серпня, вперше з 24 лютого, з Одеського порту вийшло судно з українським продовольством. На його борту понад 26 тис. тонн кукурудзи. Судно Razoni під прапором Сьєрра-Леоне прямує до порту Тріполі, Ліван. Воно рухатиметься коридором, безпеку якого підтвердили ООН та Туреччина. Зараз у портах Одещини залишаються ще 16 суден з українським збіжжям, які чекають на відправлення.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Міноборони Туреччини показало як працює координаційний центр щодо "зернових коридорів" у Стамбулі. ВIДЕО