Перше судно з українським зерном буде у Стамбулі вже сьогодні ввечері, воно йде запланованим курсом, - Туреччина
Перше судно з українським зерном, яке 1 серпня вийшло з порту Одеси, прибуде до Стамбула увечері у вівторок, 2 серпня.
Про це повідомив представник Туреччини в Об'єднаному координаційному центрі у Стамбулі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.
За його словами, судно йде запланованим курсом.
Нагадаємо, 1 серпня, вперше з 24 лютого, з Одеського порту вийшло судно з українським продовольством. На його борту понад 26 тис. тонн кукурудзи. Судно Razoni під прапором Сьєрра-Леоне прямує до порту Тріполі, Ліван. Воно рухатиметься коридором, безпеку якого підтвердили ООН та Туреччина. Зараз у портах Одещини залишаються ще 16 суден з українським збіжжям, які чекають на відправлення.
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Сергей Гусаченко #510887
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Elena Volhova
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Злий Грицько
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