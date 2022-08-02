"Азов" - на оголошення "терористами" в РФ: Росія щодня доводить свій статус держави-терориста
В "Азові" відповіли на рішення Верховного суду Росії оголосити їх "терористичною організацією".
Відповідь на рішення російських суддів опублікована в телеграм-каналі "Азова", повідомляє Цензор.НЕТ.
Азовці вважають, що цим рішенням Росія шукає нові приводи та пояснення для своїх воєнних злочинів після страти військовополонених в Оленівці.
"Недоімперія, яка щодня погрожує знищити світ ядерною зброєю, чий президент закликав "мочить в сортирах", підривав будинки з власними громадянами, душив отруйним газом власних і сирійських жінок і дітей, має отримати по зубах раз і назавжди", - йдеться у повідомленні.
"Азов" закликав США та інші держави визнати Росію державою-терористом.
"Росія багато років своїми щоденними діями доводить цей статус. Щодня її армія та спецслужби здійснюють воєнні злочини. Потурання цим злочинам чи мовчання - це співучасть!" - заявили в "Азові", закликавши весь світ об’єднатися проти держави-терориста.
Нагадаємо, раніше Верховний суд РФ назвав "Азов" "терористичною організацією" та заборонив його діяльність на території країни.
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Їх змусили здатися в полон рашистам! Знали, а може здогадувались, що їх там можуть убити та все однак змусили здатися! Був наказ… Хто понесе відповідальність за цей злочин, окрім рашистів? Чомусь одразу згадався наш воїн Журавель, який був під особистим контролем нині діючого президента. Доля того воїна відома! Загинув, не дочекався допомоги! Так і тут, майже два місяці тиша, ніякого обміну! То з ким домовлялась наша влада? А може ніякої домовленості не було?
https://www.youtube.com/channel/UCtNHQp9oHyF6UyhD3iYAlZw Игорь Крымский Всё до 3.14зды . Азовцев можно поменять на кадыровцев . Охотиться за кадыровцами живыми и мертвыми - единый шанс