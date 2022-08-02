"Азов" - на оголошення "терористами" в РФ: Росія щодня доводить свій статус держави-терориста

В "Азові" відповіли на рішення Верховного суду Росії оголосити їх "терористичною організацією".

Відповідь на рішення російських суддів опублікована в телеграм-каналі "Азова", повідомляє Цензор.НЕТ.

Азовці вважають, що цим рішенням Росія шукає нові приводи та пояснення для своїх воєнних злочинів після страти військовополонених в Оленівці.

"Недоімперія, яка щодня погрожує знищити світ ядерною зброєю, чий президент закликав "мочить в сортирах", підривав будинки з власними громадянами, душив отруйним газом власних і сирійських жінок і дітей, має отримати по зубах раз і назавжди", - йдеться у повідомленні.

"Азов" закликав США та інші держави визнати Росію державою-терористом.

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"Росія багато років своїми щоденними діями доводить цей статус. Щодня її армія та спецслужби здійснюють воєнні злочини. Потурання цим злочинам чи мовчання - це співучасть!" - заявили в "Азові", закликавши весь світ об’єднатися проти держави-терориста.

Нагадаємо, раніше Верховний суд РФ назвав "Азов" "терористичною організацією" та заборонив його діяльність на території країни.