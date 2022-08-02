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Новини Війна
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"Азов" - на оголошення "терористами" в РФ: Росія щодня доводить свій статус держави-терориста

азов

В "Азові" відповіли на рішення Верховного суду Росії оголосити їх "терористичною організацією".

Відповідь на рішення російських суддів опублікована в телеграм-каналі "Азова", повідомляє Цензор.НЕТ.

Азовці вважають, що цим рішенням Росія шукає нові приводи та пояснення для своїх воєнних злочинів після страти військовополонених в Оленівці.

"Недоімперія, яка щодня погрожує знищити світ ядерною зброєю, чий президент закликав "мочить в сортирах", підривав будинки з власними громадянами, душив отруйним газом власних і сирійських жінок і дітей, має отримати по зубах раз і назавжди", - йдеться у повідомленні.

"Азов" закликав США та інші держави визнати Росію державою-терористом.

Читайте: Російський верховний суд оголосив "Азов" "терористичною організацією"

"Росія багато років своїми щоденними діями доводить цей статус. Щодня її армія та спецслужби здійснюють воєнні злочини. Потурання цим злочинам чи мовчання - це співучасть!" - заявили в "Азові", закликавши весь світ об’єднатися проти держави-терориста.

Нагадаємо, раніше Верховний суд РФ назвав "Азов" "терористичною організацією" та заборонив його діяльність на території країни.

Автор: 

росія (65442) тероризм (2867) Азов (779)


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Топ коментарі
+9
армію рф в Україні треба признати терористичною організацією.
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02.08.2022 15:54
+7
https://www.youtube.com/channel/UCPltpv8xLQ4nG7ZhMYXU3vg Тетяна Дорош https://www.youtube.com/watch?v=6QPeenjil5w&lc=UgyBNz3mAY8j4SP0veR4AaABAg 15 минут назад

Їх змусили здатися в полон рашистам! Знали, а може здогадувались, що їх там можуть убити та все однак змусили здатися! Був наказ… Хто понесе відповідальність за цей злочин, окрім рашистів? Чомусь одразу згадався наш воїн Журавель, який був під особистим контролем нині діючого президента. Доля того воїна відома! Загинув, не дочекався допомоги! Так і тут, майже два місяці тиша, ніякого обміну! То з ким домовлялась наша влада? А може ніякої домовленості не було?
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02.08.2022 16:21
+6
Ну так вагнеровцы тоже не войска РФ - террористы.
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02.08.2022 15:49
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Ну так вагнеровцы тоже не войска РФ - террористы.
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02.08.2022 15:49 Відповісти
В Росії є верховний суд? Там Путін керує а верховний суд це його прислуга.
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02.08.2022 15:50 Відповісти
і речі нема
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02.08.2022 15:51 Відповісти
армію рф в Україні треба признати терористичною організацією.
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02.08.2022 15:54 Відповісти
не звертайте уваги, рашистська маячня розрахована на місцеву вату
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02.08.2022 15:58 Відповісти
арешонков еще живой, но уже перестал носить шляпу и отращивает бороду.
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02.08.2022 16:04 Відповісти
Вони не тільки шизофашисти, але і шизотерористи.
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02.08.2022 16:07 Відповісти
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02.08.2022 16:11 Відповісти
У відповідь треба оголосити партії рф терористичними організаціями, ну і звичайно росгвардію, всі чвк, а саме головне зс рф.
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02.08.2022 16:17 Відповісти
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02.08.2022 16:20 Відповісти
https://www.youtube.com/channel/UCPltpv8xLQ4nG7ZhMYXU3vg Тетяна Дорош https://www.youtube.com/watch?v=6QPeenjil5w&lc=UgyBNz3mAY8j4SP0veR4AaABAg 15 минут назад

Їх змусили здатися в полон рашистам! Знали, а може здогадувались, що їх там можуть убити та все однак змусили здатися! Був наказ… Хто понесе відповідальність за цей злочин, окрім рашистів? Чомусь одразу згадався наш воїн Журавель, який був під особистим контролем нині діючого президента. Доля того воїна відома! Загинув, не дочекався допомоги! Так і тут, майже два місяці тиша, ніякого обміну! То з ким домовлялась наша влада? А може ніякої домовленості не було?
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02.08.2022 16:21 Відповісти
https://www.youtube.com/channel/UCVvK4mF3MS0-DQie3JWKOgg Ирина Гриценко Украинское руководство должно было обращаться в международный комитет красного креста и просить осмотр наших пленных. Они це не робили...

https://www.youtube.com/channel/UCtNHQp9oHyF6UyhD3iYAlZw Игорь Крымский Всё до 3.14зды . Азовцев можно поменять на кадыровцев . Охотиться за кадыровцами живыми и мертвыми - единый шанс
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02.08.2022 16:23 Відповісти
От хотілося б знати, що означає те, що терористична організація рассєя оголошує когось тероричною організацією?
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02.08.2022 17:01 Відповісти
"Азов" закликав США та інші держави визнати Росію державою-терористом.", а до тих хто сприяв їх оточенню та "евакуації" у полон звісно ж нуль питаннь, бо всі 8 років боролися не з державою терористом, а з ненависним Порошенком, який боровся з державою терористом на міжнародній арені. Це нагадує мені мем, коли батько засунув дитину у клітку із левом, "погладити кицю", а той відгриз дитині голову. Звісно ж в цій історії винним зробили лева, але як знати.....
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02.08.2022 17:39 Відповісти
..уничтожать быдлонасекомышей с болот мацковии,отстреливать 47 хромосомку ..твари с болот мацковии вне закона,уничтожать
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02.08.2022 19:19 Відповісти
Підтримаємо флешмоб від найвеличнішого пана : кастрація або відрізання інструменту по роялю в прямому ефірі...перший-найвеличніший,другий-бєняоманській,потім-ермаки,далі-арєстовічі ііііііііііі потім усі інші перевертні...тільки тоді всі повірять ,що ці личинки-хробаки заааааа УКРАЇНУ а що такого.....вони з НАРОДОМ, ВОНИ- за УКРАЇНЦІВ....це буде дуже справедливо....курвипідтримуйте психологічно
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03.08.2022 00:37 Відповісти
 
 