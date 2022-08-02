Чоловіки жінок-військовослужбовців, які мають дітей до 18 років, можуть перетинати кордон безперешкодно, - Держприкордонслужба

Чоловіки, чиї дружини проходять військову службу, мають право перетину кордону за наявності довідки з місця служби дружини та свідоцтва про народження дитини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в телеграм-каналі Держприкордонслужби

"Чоловік, дружина якого проходить дійсну військову службу і на утриманні подружжя є діти віком до 18 років, має право перетину кордону", - ідеться у роз'ясненні.

"Кількість разів такого перетину - необмежена, при цьому документами, які дають право перетину, є свідоцтво про народження дитини, свідоцтво про шлюб і будь-який документ, що засвідчує проходження військової служби дружиною. Це може бути довідка, це може бути копія посвідчення, завірена відповідним чином, або інші документи", - повідомляється на сайті.

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