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Новини Війна
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Чоловіки жінок-військовослужбовців, які мають дітей до 18 років, можуть перетинати кордон безперешкодно, - Держприкордонслужба

кордон

Чоловіки, чиї дружини проходять військову службу, мають право перетину кордону за наявності довідки з місця служби дружини та свідоцтва про народження дитини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в телеграм-каналі Держприкордонслужби

"Чоловік, дружина якого проходить дійсну військову службу і на утриманні подружжя є діти віком до 18 років, має право перетину кордону", - ідеться у роз'ясненні.

"Кількість разів такого перетину - необмежена, при цьому документами, які дають право перетину, є свідоцтво про народження дитини, свідоцтво про шлюб і будь-який документ, що засвідчує проходження військової служби дружиною. Це може бути довідка, це може бути копія посвідчення, завірена відповідним чином, або інші документи", - повідомляється на сайті.

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Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6039) кордон (4778)


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Топ коментарі
+7
Чоловіки, у яких дружини на війні, можуть вдягати спідниці та робити епіляцію.
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02.08.2022 16:09
+6
Це вже сюр якийсь. Якщо твоя дружина перекладає папірці в військоматі, вільний та право маєш!
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02.08.2022 16:13
+5
А чоловіки у яких є вагітні бабусі, можуть перетинати кордон???
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02.08.2022 16:02
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А чоловіки у яких є вагітні бабусі, можуть перетинати кордон???
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02.08.2022 16:02 Відповісти
чоловіки получили індульгенцію
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02.08.2022 16:03 Відповісти
Чоловіки, у яких дружини на війні, можуть вдягати спідниці та робити епіляцію.
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02.08.2022 16:09 Відповісти
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02.08.2022 16:20 Відповісти
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02.08.2022 16:53 Відповісти
Шотландські хлопці в спідницях були хвацькими вояками.

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02.08.2022 17:27 Відповісти
То жінки тільки борщі мають варити і більш ні на що не здатні?
Говори про себе, тупа *****)
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02.08.2022 16:45 Відповісти
А ти, тупа *****, з окопу строчиш? Борща вже наварила?
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02.08.2022 16:52 Відповісти
тупа істерична бездара)
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02.08.2022 17:53 Відповісти
Ти звідки вилізла, бісова худоба?

Взагалі-то, поясню для тп на бронепоїзді, я нічого не казала про жінок шо їм треба робити і де, я казала про чоловіків, які замість того, щоб захищати Батьківщину, сидять вдома, а їхні жінки роблять чоловічу справу.

Наприклад, Таня Чорновол на війні, а її чоловік нікуди вже не поїде , бо він загинув, захищаючи свою родину, дітей, та Батьківщину.

Багато жінок на війні, за що їм низький уклін та щира подяка, це справжні героїні.
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02.08.2022 18:21 Відповісти
Це вже сюр якийсь. Якщо твоя дружина перекладає папірці в військоматі, вільний та право маєш!
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02.08.2022 16:13 Відповісти
"проведення загальної мобілізації під час війни з РФ засвідчило, що на військову службу до Збройних Сил України та інших військових формувань призвали близько 1% жінок від загальної кількості мобілізованих.
Більшість жінок призначено на посади медичного персоналу, підрозділів зв'язку, морально-психологічного забезпечення, діловодів, бухгалтерів та кухарів."
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02.08.2022 16:19 Відповісти
Хороший лайфхак. Делаем фиктивный брак и вуаля, ты в Париже с кровасаном в руке и филижанкой кавы
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02.08.2022 16:27 Відповісти
Лучше б призыв старше 50 сделали по желанию. Странно видеть седовласых инвалидов в форме и молодежь, рассекающую на мотоциклах и джипах по городам и отвисающую в барах.
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02.08.2022 16:41 Відповісти
Действительно,всю украинскую молодежь-в яму.Мертвые 20-летние хлопцы-вот это нормально видеть.Война до последнего украинского парубка.
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02.08.2022 17:28 Відповісти
Мертвые 20летние девчата вас больше устраивают ?
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02.08.2022 18:07 Відповісти
О ЦЕ бізнесом непоганим ******* .Як там за 24 години розпишуть і на всі сторони .
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02.08.2022 17:42 Відповісти
 
 