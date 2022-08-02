Чоловіки жінок-військовослужбовців, які мають дітей до 18 років, можуть перетинати кордон безперешкодно, - Держприкордонслужба
Чоловіки, чиї дружини проходять військову службу, мають право перетину кордону за наявності довідки з місця служби дружини та свідоцтва про народження дитини.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в телеграм-каналі Держприкордонслужби
"Чоловік, дружина якого проходить дійсну військову службу і на утриманні подружжя є діти віком до 18 років, має право перетину кордону", - ідеться у роз'ясненні.
"Кількість разів такого перетину - необмежена, при цьому документами, які дають право перетину, є свідоцтво про народження дитини, свідоцтво про шлюб і будь-який документ, що засвідчує проходження військової служби дружиною. Це може бути довідка, це може бути копія посвідчення, завірена відповідним чином, або інші документи", - повідомляється на сайті.
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Говори про себе, тупа *****)
Взагалі-то, поясню для тп на бронепоїзді, я нічого не казала про жінок шо їм треба робити і де, я казала про чоловіків, які замість того, щоб захищати Батьківщину, сидять вдома, а їхні жінки роблять чоловічу справу.
Наприклад, Таня Чорновол на війні, а її чоловік нікуди вже не поїде , бо він загинув, захищаючи свою родину, дітей, та Батьківщину.
Багато жінок на війні, за що їм низький уклін та щира подяка, це справжні героїні.
Більшість жінок призначено на посади медичного персоналу, підрозділів зв'язку, морально-психологічного забезпечення, діловодів, бухгалтерів та кухарів."