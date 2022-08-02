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Новини
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Суд заочно заарештував чотири судна, що перевозили з Криму крадене українське зерно

матрос,позинич

Три судна під прапором РФ та одне сирійське судно заходили в закритий порт Севастополя й забирали там викрадене в Україні зерно.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора, інформує Цензор.НЕТ.

"Встановлено, що судна "Матрос Позинич", "Михаил Ненашев", "Матрос Кошка" під прапором РФ, а також сирійське судно здійснюють систематичні незаконні заходи до закритого Севастопольського морського торговельного порту. Таким чином Кримський півострів використовується РФ як "сіра зона" для перевезення зерна, яким вони незаконно заволоділи", - йдеться у повідомленні.

Провадження розслідують за ч. 2 ст. 332-1 КК України (порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію та виїзду з неї).

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Раніше в рамках в цьому провадженні повідомили про підозру двох капітанів російських суден "Матрос Позинич" та "Михаил Ненашев".

Автор: 

арешт (2529) зерно (3121) Крим (14176) Офіс Генпрокурора (3262) судноплавство (146)


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Повний пакет санкцій, який потрібно прийняти проти росії (дещо вже реалізовано):

1) Забрати все майно російських олігархів.

2) Російським чиновникам заборонити виїзджати в країни заходу, видворити з країн заходу всіх їхніх дітей з конфіскацією майна.

3) Перестати видавати візи росіянам, а всі видані - анулювати. перестати пускати росіян в країни заходу. (якщо хтось по політ-мотивам хоче емігрувати з рф - хай їдуть в Казахстан чи Туреччину)

4) Забрати все майно государства РФ за кордоном.

5) Нафтове ембарго у всіх країнах заходу (США, Канада, країни Європи, Австралія, Японія, Південна Корея)

6) Ембарго на російський газ. Налагоджування поставок газу з арабських країн.

7) заборонити росії ввозити свої товари в країни заходу повітряним транспортом, російським кораблям заборонити причалювати в західних портах, також заборонити ввозити товари наземним транспортом - російським фурам заборонити в'їзджати на територію єс. Митницям країн ЄС заборонити пропускати російські товари. Повна заборона на покупку російських товарів. (або ввести 100% мито, якщо є якісь незамінні товари)

8) Перестати продавати росії західні електронні компоненти.
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02.08.2022 16:02 Відповісти
по первому пункту - забрать деньги у украинских олигархов. оставить - 500к - 1кк. все остальное - это краденное.
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02.08.2022 16:09 Відповісти
заочно це добре-- непогано б іх причалити
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02.08.2022 16:13 Відповісти
В Україні в основному практикують заочне судочинство.Злочинці аплодують стоячи!
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02.08.2022 16:13 Відповісти
так і далі розвивати справи в цьому напрямку,
європі дати юридичне обгрунтування застосування санкцій
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02.08.2022 19:55 Відповісти
 
 