Суд заочно заарештував чотири судна, що перевозили з Криму крадене українське зерно

Три судна під прапором РФ та одне сирійське судно заходили в закритий порт Севастополя й забирали там викрадене в Україні зерно.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора, інформує Цензор.НЕТ.

"Встановлено, що судна "Матрос Позинич", "Михаил Ненашев", "Матрос Кошка" під прапором РФ, а також сирійське судно здійснюють систематичні незаконні заходи до закритого Севастопольського морського торговельного порту. Таким чином Кримський півострів використовується РФ як "сіра зона" для перевезення зерна, яким вони незаконно заволоділи", - йдеться у повідомленні.

Провадження розслідують за ч. 2 ст. 332-1 КК України (порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію та виїзду з неї).

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Раніше в рамках в цьому провадженні повідомили про підозру двох капітанів російських суден "Матрос Позинич" та "Михаил Ненашев".