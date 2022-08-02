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Новини
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"Камет-сталь" звернулася по підтримку до прем'єра: за три місяці підприємство змушене буде зупинити виробництво

каметсталь

Металургійний комбінат "Камет-сталь" звернувся до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням про підтримку: через складнощі з логістикою та падіння світових цін на металопродукцію підприємство працює лише на третину потужності. Ресурсів підприємства вистачить тільки на три місяці роботи, але якщо не вжити заходів для стимулювання виробництва - комбінат буде призупинений.

Про це йдеться у відкритому листі підприємства, яке є у розпорядженні редакції, передає Цензор.НЕТ.

Як сказано у листі, станом на липень 2022 року потужності підприємства завантажені на третину. Основні причини - обмеженість експорту готової продукції через блокаду морських портів та низькою пропускною спроможністю західних прикордонних переходів, а також високі логістичні витрати: залізничні тарифи виросли на 70% тільки за останній місяць. Це співпало у часі з падінням світових цін на продукцію ГМК, що зробило український метал неконкурентним.

"Наразі комбінат продовжуватиме працювати на мінімально можливому рівні з метою збереження висококваліфікованого та досвіченого робочого колективу. Проте якщо у найкоротший період не вжити необхідних заходів зі збереження виробничого потенціалу, то за три місяці підприємство втратить накопичені ресурси та змушене буде законсервувати виробництво", - попереджають на комбінаті.

Серед необхідних заходів, які пропонує "Камет-сталь" на період війни та післявоєнний період – знизити залізничний тариф для вантажів комбінату (метал, руда, вугілля, кокс тощо) на 75% від поточного рівня, розблокувати експорт українського металу через морські порти, а також скасувати екологічні податки та ренту на ЗРС, яка фактично лягає тягарем на собівартість виробництва металургійних комбінатів.

"Вжиття таких заходів допоможе "Камет-сталі" наростити виробництво, відновити позиції на експортних ринках, зберегти робочі місця та сформувати ресурси для підтримки місцевих громад та сектору оборони України", - резюмується у листі.

Раніше в ОП "Укрметалургпром" констатували, що металургія опинилася у найглибшій кризі з часів незалежності, тож влада має вжити невідкладних заходів для того, аби не втратити один із найважливіших секторів економіки, який дає майже третину валютних надходжень.

Як відомо, наразі феросплавна галузь працює на 20% потужності. До цього група "Метінвест" оголосила про зупинку видобутку на Південному, Інгулецькому та Північному гірсько-збагачувальних комбінатах: перші два зупинили з 1 липня, а Північний ГЗК – з середини липня. Продовжує працювати тільки ЦГЗК, але зі зменшенням потужності.

У свою чергу, "АрселорМіттал" ухвалив рішення зупинити роботу свого ГЗК з серпня на найближчі три місяці через ускладнену логістику та світову економічну кон’юнктуру. Також в компанії повідомили про скорочення зарплати працівників на третину.

Читайте: Інгулецький ГЗК звернувся до прем'єра з проханням зберегти гірничо-металургійний комплекс України

Автор: 

металургія (1226) Шмигаль Денис (4615)


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Топ коментарі
+17
За ПОМОЩЬЮ!?!?!?
А, что, собственник для выплаты зп и т.д. рабочим и ИТР УЖЕ продал ВСЁ своё движимое и недвижимое имущество?
Нет? А почему тогда государство должно помогать ему?
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02.08.2022 16:18
+7
Ці мразоти так забруднили місто що на підвіконні сажі за місяць на 1см збирається. Жодні "очестні" не працюють . Вода технічна просто в Дніпро скидається - масляні плями на поверхні як після аваріі танкеру. Зарплатня 10-15 тис на місяць , замість 6 за "штатом" працюють 2 . Вижимають з комбінату усі гроші і нічого не вкладають. Ще й намагаються з бюджету тягнути! Ахметівска наволоч!
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02.08.2022 16:36
+3
Шмыгаль пообещал создать 500 тысяч рабочих мест в мае11 апреля

Не поможет он вам, сушите сухари
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02.08.2022 16:24
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За ПОМОЩЬЮ!?!?!?
А, что, собственник для выплаты зп и т.д. рабочим и ИТР УЖЕ продал ВСЁ своё движимое и недвижимое имущество?
Нет? А почему тогда государство должно помогать ему?
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02.08.2022 16:18 Відповісти
Кто собственник думаю Вы знаете...
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02.08.2022 16:30 Відповісти
Таки да.
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02.08.2022 16:37 Відповісти
это в моём родном городе, мой отец там проработал до 1995-го, и дед тоже там проработал пол жизни...
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02.08.2022 19:29 Відповісти
С чем я вас и поздравляю. Но вот вопрос, - почему за мой счёт им платить должны а не за счёт собственника?
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02.08.2022 21:42 Відповісти
они и сами смогут заработать, если дать нормально логистике работать и открыть порты. А без этого окончательно металлургия умрет
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05.08.2022 14:25 Відповісти
Где там написано про платить, ещё и за твой счёт? Ну где? Там написано, что государство должно разобраться логистикой, что как бы верно для всех экспортных отраслей, а не только для этого конкретного предприятия
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05.08.2022 23:45 Відповісти
Капслок має бути на слові СВОЁ.
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02.08.2022 16:32 Відповісти
Нормальна світова практика. Але для нормальних країн..
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02.08.2022 16:43 Відповісти
Мировая практика это когда у собственника виллы, дорогая охрана, дома в Лондоне и по всему миру, заводы с недвижимостью в США и не только, яхты, счета с миллиардами в офшорах, бобровая шуба и т.д. остаётся, а бюджет ему помогает?
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02.08.2022 17:16 Відповісти
Нет, но завтра он закроет завод, люди пойдут на улицу без работы и без зарплаты. А ты будешь строчить остроумные комментарии. Государство должно не ему помогать, а людям, которые могут потерять работу.
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05.08.2022 23:43 Відповісти


это вы зря к нему обращаетесь - закроетесь через два
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02.08.2022 16:18 Відповісти
Шмыгаль пообещал создать 500 тысяч рабочих мест в мае11 апреля

Не поможет он вам, сушите сухари
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02.08.2022 16:24 Відповісти
тре піддержати бо цих підприємств раз -- два і обчолся
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02.08.2022 16:33 Відповісти
Хай воно здохне. Воно більше грошей з держави викачує а ніж податків сплачує!
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02.08.2022 16:38 Відповісти
Звісно треба. А підприємствамателів - ще менше. Кожному вистачить.
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02.08.2022 16:38 Відповісти
Ці мразоти так забруднили місто що на підвіконні сажі за місяць на 1см збирається. Жодні "очестні" не працюють . Вода технічна просто в Дніпро скидається - масляні плями на поверхні як після аваріі танкеру. Зарплатня 10-15 тис на місяць , замість 6 за "штатом" працюють 2 . Вижимають з комбінату усі гроші і нічого не вкладають. Ще й намагаються з бюджету тягнути! Ахметівска наволоч!
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02.08.2022 16:36 Відповісти
Ну значит сбудется твоя мечта - будет чистый и очень голодный город. Зина, приди в себя - в стране война, хватит корчить из себя Грету. Ты прям так делаешь вид, что вот 140 лет завод ромашки в атмосферу пускал, а сейчас стало невыносимо.
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05.08.2022 23:46 Відповісти
"камет сталь" це де і чия вона? ставить вимоги нездійсненні.
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02.08.2022 16:44 Відповісти
Я колишній робітник НКМЗ, це той машинобудівний завод в Краматорську, що влада націоналізувала, щоб рашистам не дістався, але більше нічого не робить. Проробив там 19 років, я верстатник з унікальною професією. На другий день після початку війни Скударь (власник) оголосив про консервацію підприємства. Звільнився задля виплат по безробіттю. Сьогодні в центрі зайнятості отримав пропозицію працювати.... ДВІРНИКОМ!!! Я не жаліюся, просто інформація, висновки робіть самі.
P.S. Вибачайте за мою українську, бо я російськомовний.
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02.08.2022 17:20 Відповісти
Так тут нічого дивного - економіці повна срака з такими керівниками при владі. Буде гірше ніж на початку 90х, більшість пенсіонерів просто вимре через нестачу коштів на їжу і ліки.
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02.08.2022 18:35 Відповісти
Да что такое Каметсталь...
Потеряны гиганы Азовсталь, АКХЗ, ММКИ.
Это просто забей отрасль мертва....
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03.08.2022 07:23 Відповісти
Не скажи, довольно крупное предприятие и тоже в линейке промышленных гигантов.

Как-бы там ни было, а сейчас каждое работающее предприятие это подспорье населению
в вопросе выживания.
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05.08.2022 18:43 Відповісти
Жаль что многие не понимают разницы между частным и государственным.
Логистика и таможня - это вопросы кабмина, которыми тот не желает заниматься.
Война в стране не освободила чиновников от их обязанностей и заявление промышлинников
вполне понятно.
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05.08.2022 18:45 Відповісти
А премьер
вообще в последнее время будто забыл о работе. Реально, единственное, что было, это кипиш по поводу очного обучения. А экономика осталась наедине с проблемами
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05.08.2022 23:42 Відповісти
 
 