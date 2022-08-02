ООН не відповідає на запити України щодо вибуху в окупованій Оленівці, - омбудсмен Лубінець
Організація Об’єднаних Націй не відповідає на запити України щодо вибуху в Оленівці, де загинуло щонайменше 50 українських військовополонених.
Про це в ефірі телемарафону повідомив уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.
"У нас є комунікація з Міжнародним комітетом Червоного Хреста, по ООН у нас гірша ситуація. Листи, запити я направляю. Зробив це в перший день одразу після трагедії. Якогось сигналу, навіть неофіційного, я особисто не отримав. Можу це публічно підтвердити", - сказав він.
Нагадаємо, в ніч на 29 липня пролунав вибух на території колишньої виправної колонії окупованій Оленівці Донецької області, де утримувалися українські військовополонені, виведені з заводу "Азовсталь". Міноборони РФ звинуватили в цьому ЗСУ.
В Генштабі заявили, що ЗСУ не завдавали ударів по окупованій Оленівці, а російські загарбники таким чином хочуть приховати тортури та розстріли полонених.
В СБУ опублікували перехоплення, які підтверджують, що Оленівську колонію "обстріляли" російські окупанти. За інформацією української розвідки, вбивство українських полонених у тимчасово окупованій Оленівці здійснили найманці зі складу приватної військової компанії "Вагнер".
Україна вимагає провести міжнародне розслідування і чекає від РФ список жертв теракту в Оленівці. Відомо про загибель щонайменше 50 українських військовополонених.
Також стало відомо, що ООН готова направити своїх експертів для розслідування.
Влада України закликала західних партнерів визнати Росію "терористичною державою".
На міжнародні організації скаржаться і родичі бійців полку "Азов".
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хелухалокост...
Что, не слышал заявление Зеленского, что в этом году будет собрана толко половина урожая по сравнению с прошлым годом?
А там где половина по Зеленскому - значит и меньше. Что есть будешь, мельник?
відправте до оон верещучку, хай там на неї зблизька подивляться, це замість електрошоку
А може, це нові відомства виконавчої влади?
Чи можливо у нас тепер три гаранти Конституції: Президент, ООН, та Червоний Хрест?
Владимир Иванович Воронков - заместитель Генерального секретаря ООН по вопросам борьбы с терроризмом, глава Контртеррористического управления и Директор-исполнитель Контртеррористического центра Организации Объединенных Наций.
https://www.un.org/victimsofterrorism/ru/node/4173
Беремо приклад із Ізраїля.
Україні негайно треба моссад який буде страчувати ворогів.