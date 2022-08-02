ООН не відповідає на запити України щодо вибуху в окупованій Оленівці, - омбудсмен Лубінець

Організація Об’єднаних Націй не відповідає на запити України щодо вибуху в Оленівці, де загинуло щонайменше 50 українських військовополонених.

Про це в ефірі телемарафону повідомив уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.

"У нас є комунікація з Міжнародним комітетом Червоного Хреста, по ООН у нас гірша ситуація. Листи, запити я направляю. Зробив це в перший день одразу після трагедії. Якогось сигналу, навіть неофіційного, я особисто не отримав. Можу це публічно підтвердити", - сказав він.

Нагадаємо, в ніч на 29 липня пролунав вибух на території колишньої виправної колонії окупованій Оленівці Донецької області, де утримувалися українські військовополонені, виведені з заводу "Азовсталь". Міноборони РФ звинуватили в цьому ЗСУ.

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В Генштабі заявили, що ЗСУ не завдавали ударів по окупованій Оленівці, а російські загарбники таким чином хочуть приховати тортури та розстріли полонених.

В СБУ опублікували перехоплення, які підтверджують, що Оленівську колонію "обстріляли" російські окупанти. За інформацією української розвідки, вбивство українських полонених у тимчасово окупованій Оленівці здійснили найманці зі складу приватної військової компанії "Вагнер".

Україна вимагає провести міжнародне розслідування і чекає від РФ список жертв теракту в Оленівці. Відомо про загибель щонайменше 50 українських військовополонених.

Також стало відомо, що ООН готова направити своїх експертів для розслідування.

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Влада України закликала західних партнерів визнати Росію "терористичною державою".

На міжнародні організації скаржаться і родичі бійців полку "Азов".