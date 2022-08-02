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ООН не відповідає на запити України щодо вибуху в окупованій Оленівці, - омбудсмен Лубінець

оон

Організація Об’єднаних Націй не відповідає на запити України щодо вибуху в Оленівці, де загинуло щонайменше 50 українських військовополонених.

Про це в ефірі телемарафону повідомив уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.

"У нас є комунікація з Міжнародним комітетом Червоного Хреста, по ООН у нас гірша ситуація. Листи, запити я направляю. Зробив це в перший день одразу після трагедії. Якогось сигналу, навіть неофіційного, я особисто не отримав. Можу це публічно підтвердити", - сказав він.

Нагадаємо, в ніч на 29 липня пролунав вибух на території колишньої виправної колонії окупованій Оленівці Донецької області, де утримувалися українські військовополонені, виведені з заводу "Азовсталь". Міноборони РФ звинуватили в цьому ЗСУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українських полонених в Оленівці вбили росіяни - чи то точковим ударом, чи то вибухом зсередини, - Інститут вивчення війни

В Генштабі заявили, що ЗСУ не завдавали ударів по окупованій Оленівці, а російські загарбники таким чином хочуть приховати тортури та розстріли полонених.

В СБУ опублікували перехоплення, які підтверджують, що Оленівську колонію "обстріляли" російські окупанти. За інформацією української розвідки, вбивство українських полонених у тимчасово окупованій Оленівці здійснили найманці зі складу приватної військової компанії "Вагнер".

Україна вимагає провести міжнародне розслідування і чекає від РФ список жертв теракту в Оленівці. Відомо про загибель щонайменше 50 українських військовополонених.

Також стало відомо, що ООН готова направити своїх експертів для розслідування.

Також читайте: Російським спискам загиблих та поранених в Оленівці вірити не треба, - розвідка

Влада України закликала західних партнерів визнати Росію "терористичною державою".

На міжнародні організації скаржаться і родичі бійців полку "Азов".

Автор: 

ООН (3363) Донецька область (8603) Азов (779) Лубінець Дмитро (603) воєнні злочини (1866)


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Топ коментарі
+65
хочете відповідь від ООН?- зупиніть відгрузку зерна
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02.08.2022 16:28
+45
а ЧТО ОНИ СКАЖУТ ЯЗІК В ОПУ ЗАСУНУЛИ БЕСПОЛЕЗНАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КАК И КРАСТНІЙ КРЕСТ КРОМЕ РОСПИЛА ДЕНЕГ НЕН НА ЧТО НЕ СПОСОБНІ
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02.08.2022 16:26
+28
Гуттереша в отставку !!!!
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02.08.2022 16:24
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02.08.2022 16:24 Відповісти
ООН мертва, а значить фактично не існуюча організація. Примара.
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02.08.2022 17:00 Відповісти
ООН не відкликається на запити бо в Оленівці не було серед полонених жодного військового єврейської нацональності. Коли б загинув хоча б один єврей крик лунав би на всю земну кулю.
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02.08.2022 17:13 Відповісти
Андреас, в данном случае даже это не помогло бы. Не с такими вкусными российскими деньгами друг мой, не с такими вкусными деньгами
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02.08.2022 17:44 Відповісти
Був би целни хелу халокост...
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02.08.2022 18:56 Відповісти
И здесь тебе евреи помешали?
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03.08.2022 06:50 Відповісти
Якщо Вас убивають, натисніть 1, якщо ґвалтують - натисніть 2. Наскільки точно Ви впевнені, що Вас убивають, за шкалою від 1 до 5, де 1 - зовсім не впевнені, 5 - абсолютно впевнені...
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02.08.2022 18:30 Відповісти
Гуттереша в отставку !!!!
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02.08.2022 16:24 Відповісти
Цей чинуша - лише верхівка. Треба переформатовувати та чистити всю організацію.
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02.08.2022 16:29 Відповісти
а ЧТО ОНИ СКАЖУТ ЯЗІК В ОПУ ЗАСУНУЛИ БЕСПОЛЕЗНАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КАК И КРАСТНІЙ КРЕСТ КРОМЕ РОСПИЛА ДЕНЕГ НЕН НА ЧТО НЕ СПОСОБНІ
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02.08.2022 16:26 Відповісти
"Гаранты" слились
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02.08.2022 16:26 Відповісти
Какие гаранты, такие и "гарантии". Лучшей гарантией было бы наловить кадыровцев и придержать для обмена с азовцами, если уж так требовалось их сдать в лапы кацапни.
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02.08.2022 16:49 Відповісти
оон занято дележкой гешефта от зерна с зесоплями- не мешайте гуталинишу работать
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02.08.2022 16:27 Відповісти
esli ce pravda - to sleduet rozpuskatj etu ne-do-organizaciju.
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02.08.2022 16:28 Відповісти
хочете відповідь від ООН?- зупиніть відгрузку зерна
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02.08.2022 16:28 Відповісти
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02.08.2022 16:30 Відповісти
Щоб наша економіка повністю розвалилася? Ну-ну
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02.08.2022 16:41 Відповісти
Ага, если отгрузим, то в следующем году его просто не будет с вытекающими последствиями.
Что, не слышал заявление Зеленского, что в этом году будет собрана толко половина урожая по сравнению с прошлым годом?

А там где половина по Зеленскому - значит и меньше. Что есть будешь, мельник?
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02.08.2022 17:15 Відповісти
Ви хочете сказати, що нам нашого зерна не вистачить? Не смішіть мене, навіть 50% - це з головою для українців. Я вам скажу, що більше 90% зерна ішло на експорт перед повномасштабним наступом. А ми були другою країною у світі по його експорті, то що, чогось не вистачало? Голоду в Україні точно не буде. Найгірше буде лише економіці якщо не будемо вивозити.
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02.08.2022 23:16 Відповісти
ми вже "заради економіки" не сіяли паніку, і у нас людей мало не в ліжках цілими родинами русскіє вбивали. Скажить вже одразу, на що ви згодні заради економіки? Бо економіка важлива, але якщо думати тільки і виключано про гроші, то можна як стара шльондра на смітнику закінчити.
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02.08.2022 19:03 Відповісти
То інше. Того, що вирощує Україна, українцям десятої частини хватить, Щоб зберігати нове зерно треба продати торішнє. Економіка і без того дихає на ладан, щоб ще й сільське господарство завалити.
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02.08.2022 22:13 Відповісти
Повністю згоден. Експорт зернових - найбільший сектор нашої економіки, і так розваленої російськими загарбниками. Необхідно компенсувати знищену промисловість,Україна на підсосі у ЄС та Америки не назавжди, у них бюджет також не нескінченний, а виборці чим довше буде продовжуватися війна все сильніше будуть тиснути на Західних політиків. Не усім хочеться витрачати власні гроші на далеку війну у іншій державі. А так як послухати деяких "економ-експертів", українці от-от почнуть з голоду помирати, як це так - українське зерно продавати? Вирубай!
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02.08.2022 23:23 Відповісти
оон мовчить, бо не розуміє про що ходить: хто з ким домовлявся та хто що кому гарантував

відправте до оон верещучку, хай там на неї зблизька подивляться, це замість електрошоку
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02.08.2022 16:28 Відповісти
Виявляється, в нас раптово з'явилися ще дві гілки влади: ООН та Червоний Хрест!
А може, це нові відомства виконавчої влади?
Чи можливо у нас тепер три гаранти Конституції: Президент, ООН, та Червоний Хрест?
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02.08.2022 16:29 Відповісти
4 гарантия, ще є ЗАВГОСП ОП !!!
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02.08.2022 17:06 Відповісти
Той поц також слухавку не брав перед самим нападом(
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02.08.2022 16:29 Відповісти
імпотенти
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02.08.2022 16:29 Відповісти
Лубинец играет в классическую бюрократическую игру. Типа, я подал заявление, но оно просто потерялось.
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02.08.2022 16:30 Відповісти
Думають як би викрутитись і багато у відпустках, на морях. Їм зараз не до цього.
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02.08.2022 16:31 Відповісти
Мисье Нетребьен, пишет вам член ООН из ля Франс. Франс! Мисье Нетребьен, не надо унижать лицо аля русси. Деньги аля русси для ООН также вкусны, как и круасан для вас мисье Нетребьен
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02.08.2022 17:49 Відповісти
ООН и Гутерриш - ПОДОНКИ на подсосе у Ху..ла. Это вонючую конторку надо закрывать к чертям.
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02.08.2022 16:35 Відповісти
ООН и Красный Крест как бы ничего не обещали. Наша власть просто пыталась сказать что сдача мариупольцев была под гарантии, но этого не было. Это была обычная капитуляция.
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02.08.2022 16:42 Відповісти
Я помню меня на цензоре обвиняли, что я за Россию так как я это называл капитуляцией, а власть говорила об эвакуации и что пленных скоро обменяют. Было понятно что это чушь. Так как для обмена в плен сдаваться не надо вообще.
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02.08.2022 16:47 Відповісти
Шо за кипешь? Специалисты ООН и Красного Креста не могут попасть на объект совершения акта международного терроризма и геноцида. Что ты реально хочешь услышать? Что специалисты ООН и Красного Креста организуют военную операцию чтобы безопасно там работать? Ты дебил, простите, зебил, чтобы их обвинять в бездействии?
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02.08.2022 16:39 Відповісти
Дебил это ты. Они давали гарантии, что с военными все будет хорошо, вот пусть теперь и несут отвутственность за свои гарантии
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02.08.2022 16:43 Відповісти
Они ничего не давали. Это как с зерном. Если Россия пульнет куда-то, то ООН ничем не обязана.
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02.08.2022 16:45 Відповісти
Какие гарантии можент давать ООН если у нее нет собственной армии-тоесть возможности принудить террориста вести себя в рамках закона? Так-же как и красный крест и прочие. Зеля переложил свою ответственность на эти левые структуры и теперь спрашивает у моськи почему она не защитила от волка. Азовцев нужно было выводить до того как произошло окружение Мариуполя,либо пробиваться к ним с боем чтобы вывести хотя-бы часть. В Илловайске потеряли тысячу человек и в этом упрекают Порошенко(хотя ВСУ в то время было в значительно более слабом неорганизованном пололжении нежели на февраль 22 года). В Мариупольском окружении фактически потеряли более 2 тыс бойцов(понятно что Рашка не выдаст пленных и в лучшем случае их ждет пожизненное заключение в тюрьме в условиях когда и 10 лет ни один человек не выдержит)-при этом Зеленский и банда якобы непричем
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02.08.2022 19:16 Відповісти
При виході із котла в Іловайську рашисти вбили 365 наших бійців. Зеля ж придумав Азовцям, ганьбу в полоні у рашистів.
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02.08.2022 20:51 Відповісти
Вага паперових гарантій.
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02.08.2022 16:39 Відповісти
Опять про*бали? Зерно пошло вы им теперь нах. нужны. Ну звоните в следующий раз есчо когда захотите очередных гарантий безопасности
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02.08.2022 16:40 Відповісти
ООН це несериозна організація -- сотрясают воздух
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02.08.2022 16:40 Відповісти
накуй така організація потрібна на пару з червоним хрестом
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02.08.2022 16:41 Відповісти
А что ООН до гибели солдат? То ли дело зерновое лобби. Зерно денег стоит, а солдатские жизни бесплатные
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02.08.2022 16:41 Відповісти
ООН это для кормёжки дипломатов, а не для каких то там решений проблем.
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02.08.2022 16:48 Відповісти
Организация Озабоченных Наций пошевелится разве что, если взрыв произойдёт у них в туалете, с соответствующим результатом
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02.08.2022 16:48 Відповісти
.... для чого звертатися до глухих до чужого болю та горю,вони зрозуміють коли уї...ь по оон.Звиняйте, що оон маленькими літерами,бо в них нема величі.
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02.08.2022 16:49 Відповісти
Ця організація ганьба для Світу, вона має бути розігнана, а корумповані чиновники мають відповідати за Законом.
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02.08.2022 16:50 Відповісти
Будапештский меморандум обращайтесь а кучме, а гарантии ООН к зеленскому...
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02.08.2022 16:50 Відповісти
Ви допустили угоду і якій ніхто нічого не гарантував, просто віддали в катівні, з моменту здачі зв'язку з людьми немає. Відповідальність пустий звук.
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02.08.2022 16:51 Відповісти
Який омбудсмен, такі й відповіді!
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02.08.2022 16:53 Відповісти
Організація Отморожєних Нєдоумків її вже давно пора розігнати так як неї толку як з козла молока,тільки бабло грєбуть більше нічого.
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02.08.2022 16:53 Відповісти
Вопрос не в том чтобы накормить африканцев, значит можно и не отвечать
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02.08.2022 16:55 Відповісти
Все наши запросы переадресовываются секретариатом ОНН этому человеку. Этот кацап(росиянец) - зам. Главы ООН по терроризму

Владимир Иванович Воронков - заместитель Генерального секретаря ООН по вопросам борьбы с терроризмом, глава Контртеррористического управления и Директор-исполнитель Контртеррористического центра Организации Объединенных Наций.
https://www.un.org/victimsofterrorism/ru/node/4173
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02.08.2022 16:56 Відповісти
муха борется с говном.....
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02.08.2022 18:33 Відповісти
Пчьоли протіфф мьода.
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02.08.2022 22:31 Відповісти
ну если не знать, кто такие русские, то можно сказать и так.....
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02.08.2022 23:54 Відповісти
Дістати, судити та випотрошити.

Беремо приклад із Ізраїля.
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02.08.2022 23:52 Відповісти
Це якійсь піпець.
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02.08.2022 17:04 Відповісти
А ООН до чого тут ? Вбивала Московія.
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02.08.2022 17:22 Відповісти
Більш нікчемної контори ще треба пошукати...
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02.08.2022 18:02 Відповісти
Слухавку не беруть? Чи офис зачинили до Великодня? Як так?
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02.08.2022 18:32 Відповісти
..лигу наций давно пора разогнать,там логово разных друзей кремлевии и террористов с болот мацковии понаплодилось
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02.08.2022 18:35 Відповісти
Цього апендикса давно пора позбавитись.
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02.08.2022 18:48 Відповісти
всі ці , так звані міжнародні організації , це спосіб заробляти гроші і користі від них-0. величезні кошти з донатів ідуть на проплату адміністративного апарату, а мізер, що залишається, іде по призначенню. вони не мають ніякоі сили і впливу і всі вони під впливом Росії.
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02.08.2022 18:54 Відповісти
Цирк какой-то.Сдать полк Азов в плен людям,стреляющим в голову спокойно тысячам людей с завязаными проволокой руками и насилующими по приколу детей и стариков. И что? Я не уверен даже,что кто-то что-то конкретное зеле или верещучке обещал вообще. Они теперь кричат держи вора...!
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02.08.2022 19:20 Відповісти
Ну и что Зеленский сделал??Поменял шило на мыло!!Этот пророссийский бездельник и хапуга Лубинец никогда не работал и работать не будет !!Его удел -воровство, договорняки, склоки, шантаж!!!!!
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02.08.2022 19:20 Відповісти
Які конкретні гарантії давала ООН і ЧХ?
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02.08.2022 19:24 Відповісти
Ще одна сторона цієї ситуації. Денисова, як би там не було, була звільнена з порушенням чинного законодавства. Вазелинових попереджали, що у зв'язку з цим можуть бути проблеми у роботі нового омбудсмена. Результат не забарився.
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02.08.2022 19:48 Відповісти
эти идиоты же кричали что денисова врёт. рашисты не насилуют детей
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02.08.2022 20:27 Відповісти
включення морозу чи режим сніжинка скоро стане звичним режимом роботи
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02.08.2022 19:53 Відповісти
ООН повинне бути покаране за мовчання та дію в інтересах рф.

Україні негайно треба моссад який буде страчувати ворогів.
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02.08.2022 23:51 Відповісти
ЗАБЕРІТЬ ВСІ ГРОШІ У КРАВЧУКА, КУЧМИ, ЮЩЕНКО ТА ЇХ УСІХ РОДИЧІВ, ТА Й БУДУЙТЕ ЯДЕРНУ ЗБРОЮ !!!
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03.08.2022 00:38 Відповісти
ООН - чекає доля організації Ліги Націй.
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03.08.2022 04:04 Відповісти
Буде затоптана історією - за нестулепність вплинути ні на один військовий конфлікт.
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03.08.2022 04:06 Відповісти
а,кто-нибудь в Украине ответит на простой вопрос - какая норма зерновых на человека в год ,в СССР в лучшие годы по факту- 400 кг,в мирное несытое время.(ремарка для оголтелых спецов-долба....бов )
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03.08.2022 04:15 Відповісти
як казали наші бюрократи, " в мене є 40 днів, щоб підготувати письмову відповідь"...
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03.08.2022 10:20 Відповісти
ООН тупа непотрібна ні на що не здатна організація яку треба розпустити.
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03.08.2022 10:32 Відповісти
Перед смертю не наговоришся. ООН чекає та сама участь що Лігу Націй у квітні 1946 року. ООН - показала всю свою безпорадність і неефективність, а тепер хай спочиває, з богом! Абсолютно безкорисна організація, купи високооплачуваних чиновників, що дарма їдять свій хліб.
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03.08.2022 11:54 Відповісти
 
 