Китай вживе суворих заходів у разі візиту Пелосі до Тайваню, - МЗС КНР

Китай вживе рішучих заходів, якщо спікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі відвідає Тайвань, заявили у МЗС КНР.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Представник МЗС КНР Хуа Чуньїн заявила, що якщо Пелосі продовжить рухатися "невірним шляхом", то Китай вживе "суворих і рішучих заходів" для захисту свого суверенітету", - передає Bloomberg.

Представник МЗС також зазначила, що Китай та США підтримують зв'язок і в Пекіні, і у Вашингтоні, і в КНР неодноразово заявляли американській стороні, що виступають проти візиту Пелосі до Тайваню. Хуа Чуньїн висловила сподівання на те, що влада США усвідомлює важливість і делікатність цього питання і те, наскільки воно може бути небезпечним.

За словами Хуа Чуньїн, саме США несуть відповідальність за провокації, які призвели до зростання напруженості в Тайванській протоці. Вона заявила, що складно уявити щось "безрозсудніше і провокаційніше", ніж така поведінка США щодо Тайваню.

Глава відомства Ван Ї пізніше заявив, що у разі візиту Пелосі до Тайваню авторитет США буде підірваний на міжнародному рівні.

"Принцип "єдиного Китаю" є консенсусом у міжнародній спільноті та основою політичних відносин Китаю з іншими країнами", - сказав міністр, слова якого наводять західні ЗМІ.

Глава китайської дипломатії зазначив, що "декілька людей у Сполучених Штатах кидають виклик суверенітету Китаю в питанні щодо Тайваню", що "ніколи не буде прийнято китайським народом і міжнародною спільнотою". Він знову повторив, що Пекін сприймає це як гру з вогнем.

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Незважаючи на рішучі протести Пекіна, Пелосі, ймовірно, має намір відвідати Тайвань. ЗМІ Тайваню повідомили, що Пелосі, як очікується, прибуде до Тайбею у вівторок увечері після відвідин Малайзії. За даними сайту FlightRadar, що відстежує переміщення повітряних суден, літак вилетів із Куала-Лумпуру і рухається у північному напрямку.

Представник Міноборони КНР раніше попереджав, що поїздка спікера має бути скасована, інакше китайські військові "не сидітимуть, склавши руки", "рішуче захищатимуть національний суверенітет Китаю".

Тайванське питання виникло у 1949 році, коли було проголошено комуністичну Китайську Народну Республіку, а частина партії Гоміндан влаштувалася на острові Тайвань. Пекін наполягає на "принципі одного Китаю". При цьому майже у всіх великих державах є неофіційні культурні та економічні офіси Тайбею.

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