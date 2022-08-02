Китай вживе суворих заходів у разі візиту Пелосі до Тайваню, - МЗС КНР
Китай вживе рішучих заходів, якщо спікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі відвідає Тайвань, заявили у МЗС КНР.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Представник МЗС КНР Хуа Чуньїн заявила, що якщо Пелосі продовжить рухатися "невірним шляхом", то Китай вживе "суворих і рішучих заходів" для захисту свого суверенітету", - передає Bloomberg.
Представник МЗС також зазначила, що Китай та США підтримують зв'язок і в Пекіні, і у Вашингтоні, і в КНР неодноразово заявляли американській стороні, що виступають проти візиту Пелосі до Тайваню. Хуа Чуньїн висловила сподівання на те, що влада США усвідомлює важливість і делікатність цього питання і те, наскільки воно може бути небезпечним.
За словами Хуа Чуньїн, саме США несуть відповідальність за провокації, які призвели до зростання напруженості в Тайванській протоці. Вона заявила, що складно уявити щось "безрозсудніше і провокаційніше", ніж така поведінка США щодо Тайваню.
Глава відомства Ван Ї пізніше заявив, що у разі візиту Пелосі до Тайваню авторитет США буде підірваний на міжнародному рівні.
"Принцип "єдиного Китаю" є консенсусом у міжнародній спільноті та основою політичних відносин Китаю з іншими країнами", - сказав міністр, слова якого наводять західні ЗМІ.
Глава китайської дипломатії зазначив, що "декілька людей у Сполучених Штатах кидають виклик суверенітету Китаю в питанні щодо Тайваню", що "ніколи не буде прийнято китайським народом і міжнародною спільнотою". Він знову повторив, що Пекін сприймає це як гру з вогнем.
Незважаючи на рішучі протести Пекіна, Пелосі, ймовірно, має намір відвідати Тайвань. ЗМІ Тайваню повідомили, що Пелосі, як очікується, прибуде до Тайбею у вівторок увечері після відвідин Малайзії. За даними сайту FlightRadar, що відстежує переміщення повітряних суден, літак вилетів із Куала-Лумпуру і рухається у північному напрямку.
Представник Міноборони КНР раніше попереджав, що поїздка спікера має бути скасована, інакше китайські військові "не сидітимуть, склавши руки", "рішуче захищатимуть національний суверенітет Китаю".
Тайванське питання виникло у 1949 році, коли було проголошено комуністичну Китайську Народну Республіку, а частина партії Гоміндан влаштувалася на острові Тайвань. Пекін наполягає на "принципі одного Китаю". При цьому майже у всіх великих державах є неофіційні культурні та економічні офіси Тайбею.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Я завжди прихильно ставлюся до старших людей, які зберігають активність, ясний розум, але це все можна робити на іншому рівні.
Обіймати найвищі державні посади в похилому віці є небезпечним. Тим більше, далеко не у всіх персонажів черепушка продовжує функціонувати належним чином.
А ціна рішень, які приймають такі кадри, висока.
Безтямна пелозька, деменційний дідо .... Стидобище на весь світ.
Представляешь наше положение сегодня, если бы Трамп остался?
У 2019 році, коли українці тричі голосували на виборах, також сподівались на те, що прийдуть молоді та адекватні, такі як пані Зеркаль, а прийшли Трухіни, Брагари, Юрченки та інші подібні дегенерати.
Але заперечувати вплив років і вікові зміни як на фізичний стан, так і на когнітивні здібності - абсолютно не розумно. В такому віці забирають права, бо особа не здатна керувати транспортним засобом.
Запитайте в основної маси: вони ВСЕ знають.
2. Вам не личить грати дану роль.
З Ваших коментарів давно зробив висновок, що Ви негативно ставитесь до глобалістів та ліваків, але слід зауважити, що далеко не всі демократи та ліберали Заходу є такими.
Объединение Китая с Тайванем неизбежно и является одной из главных целей Си. Вопрос когда именно. Китайцы умеют ждать. Но учитывая, что провозглашенная (и последовательно выполняемая) цель: Китай - первая экономическая и военная держава мира к 2050 г., то наверно слишком долго ждать не придется.
США совершенно не хотят столкновения с Китаем. Вооружения у Америки пока лучше и их больше, но болевой порог куда ниже. Трэк-рекорд тоже так себе: в Корее договорились посередине, из Вьетнама пришлось бежать, Афганистан… Ну, Саддама победили, да… Да и Вторая Мировая, начавшаяся как попытка защитить Польшу от тоталитарного агрессора, закончилась тем, что ту же самую Польшу, а еще половину Германии, Венгрию, Чехословакию, Болгарию, Румынию, Югославию, и даже поначалу Австрию, не говоря уже о Балтии, пришлось отдать другому тоталитарному агрессору, который в отличие от первого, еще и отрицал частную собственность.
Тем не менее, Америка должна играть роль сверхдержавы, хотя это все сложнее и сложнее, как показывают события 2022 г. А главное, это море. Утратить тотальное превосходство на море - главный страх Америки. Америка - с двумя открытыми побережьями и главными центрами на них - очень уязвима с моря. Поэтому - огромный флот, базы по всему миру, Гавайи (хотя это еще и райское место), Гуам и пр. Так сказать, упредить на дальних подступах. А сейчас Китай недвусмысленно начал на эти подступы предъявлять права. Не только Тайвань, но и Микронезия, Южно-Китайское море, Африка, и пр.
Учитывая внутреннее единство Китая, последовательную стратегию развития, не прекращающийся экономический рост, впечатляющие успехи в высоких технологиях - Китай чрезвычайно серьезный противник. При этом Китай не стремиться уничтожить Америку, он хочет с ней торговать как равный. Дело в том, что при существующем положении вещей все яснее выявляется парадоксальная вещь - преимущество китайской модели перед западной: устойчивая власть отобранной, компетентной и патриотичной элиты в рыночных условиях и при долговременной и последовательной стратегии развития.
для кого весь этот антиамериканский бред?
Ты ж вроде умер
И Китай, и наРФия, и кто то там еще, кто думает, что он геоигрок. Вс эти игроки имеют очень большие проблемы в своей экономике и именно эти проблемы толкают их на войну, которой они пытаются прикрыть бездарное свое руководство. Это их первое побуждение, но что будет дальше, они уже догадываются.