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Новини Війна
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Увімкнути систему оповіщення, повідомити батьків, організувати евакуацію, - алгоритм дій під час повітряної тривоги для вчителів від МОН

школа,урок,мова,вчитель,вчителі

Міністерство освіти пропонує алгоритм дій для вчителів у разі проведення занять і увімкнення сигналів тривоги, що розроблений на основі рекомендацій ДСНС України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відомства.

У закладах освіти мають бути створені відповідні умови та проведені попередні заходи з підготовки всіх учасників освітнього процесу, зазначається в алгоритмі.

Так, всі мають знати:

- Де розташовані укриття, як поводитися під час евакуації та в укритті.

- Які речі брати з собою в укриття.

- Розподіл учасників освітнього процесу в укриттях.

Також мають бути встановлені покажчики напрямку руху до укриттів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У разі нестачі місць у шкільних укриттях навчання рекомендовано проводити у дві зміни чи у змішаному форматі, - Міносвіти

"Почувши сигнал оповіщення, необхідно організувати переміщення учасників освітнього процесу у супроводі з вчителем або відповідальною особою, яка після завершення небезпеки та оголошення відміни сигналу організує повернення учасників освітнього процесу до запланованих заходів, а також перевірятиме наявність учнів в укритті та у приміщеннях закладу освіти після завершення небезпеки", - йдеться у повідомленні.

У випадку сигналу небезпеки:

- Відповідальна особа вмикає наявну систему оповіщення закладу.

- Вчитель сповіщає учнів про загрозу, а батьків - про переміщення дітей до укриття.

- Необхідно організувати пересування двома колонами в приміщенні класу та швидко залишити кабінет.

- Для супроводу початкових класів можуть бути залученні помічники.

- Для швидкого надання медичної допомоги має бути залучений медичний працівник.

- Відповідальні особи після оголошення сигналу оповіщення мусять перевірити всі приміщення закладу на відсутність у них учасників освітнього процесу та працівників закладу, по завершенню перевірки прямувати до найближчого укриття.

- Учні, які знаходяться на подвір'ї закладу, під час сигналу оповіщення повинні самостійно рухатися до найближчого укриття фонду захисних споруд.

- У середині захисної споруди відповідальні особи повинні допомогти учасникам освітнього процесу швидко та спокійно зайняти місця.

- Під час перебування в захисній споруді вчителі та вiдповiдальнi особи здійснюють необхідну підтримку, заходи для комфортного та спокійного перебування в укритті.

- Після завершення небезпеки та оголошення про відбій тривоги, вчителі та відповідальні особи слідкують за тим, щоб вихід усіх учасників освітнього процесу з укриттів здійснювався колонами або групами.

- Під час переміщення до укриттів необхідно врахувати наявність інклюзивних груп і класів. У випадку присутності дітей з ООП – попередньо проводити з ними навчання та бесіди, передбачити швидке та спокійне переміщення до укриття, спеціальне місце та заходи, що будуть здійснюватися в укриттях для максимального залучення до них дітей з ООП.

Також читайте: Вчителі шкіл, де буде впроваджене офлайн-навчання, муситимуть повернутися на робоче місце, - Шкарлет

Автор: 

Міносвіти (1415) вчитель (398)


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Топ коментарі
+16
Идиотам из МОН все неймется . Надо иметь смелость и честно сказать, что учебный процесс 2022-2023 связан с большим риском для учеников, студентов и преподавателей. И что очное обучение практически невозможно в Харькове, Николаеве, Запорожье, Кр. Роге и Сумах
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02.08.2022 17:15
+11
багато завдань (і велика відповідальність) для простого вчителя... та мало часу якщо щось...
сповістити батьків - тільки хіба шо розсилкою, а не особисто кожного...
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02.08.2022 17:12
+11
Вся эта инструкция "слизана" с инструкции действий при пожаре. При ракетном обстреле это полная галиматья. Особенно "включить систему о повешения" ... и создать панику и давку
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02.08.2022 17:21
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багато завдань (і велика відповідальність) для простого вчителя... та мало часу якщо щось...
сповістити батьків - тільки хіба шо розсилкою, а не особисто кожного...
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02.08.2022 17:12 Відповісти
Вся эта инструкция "слизана" с инструкции действий при пожаре. При ракетном обстреле это полная галиматья. Особенно "включить систему о повешения" ... и создать панику и давку
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02.08.2022 17:21 Відповісти
Идиотам из МОН все неймется . Надо иметь смелость и честно сказать, что учебный процесс 2022-2023 связан с большим риском для учеников, студентов и преподавателей. И что очное обучение практически невозможно в Харькове, Николаеве, Запорожье, Кр. Роге и Сумах
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02.08.2022 17:15 Відповісти
‼️Працюємо по Донецькій області, вивозимо з гарячих точок - Сіверськ, Бахмут, Краматорськ, Слов'янськ та села, в броньованому авто. Спільно з ВОСТОК-SOS.

Довозимо до евакуаційного потягу, який везе по всіх напрямках країни.
Є житло для маломобільних людей.

instagram.com/vostoksos_ua

В команді є парамедик.

Дзвонити за телефонами

+380681768876 (мобильний зв'язок, телеграм, вайбер)
+380734031180 (запасний)
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02.08.2022 17:17 Відповісти
Я бы также настоятельно порекомендовал ВСЕМ работникам учебных заведений пройти краткий курс тактической медицины. Вот прямо обязал бы.
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02.08.2022 17:17 Відповісти
Для загального розвитку- всі педагоги проходять навчання з медичної допомоги .
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03.08.2022 00:45 Відповісти
Який ди@іл це придумав ? Повідомити батьків ? А вони що закордоном , чи в сусідній області ? П.с. пропоную в вересні відповідальними особами побути представникам міносвіти .
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02.08.2022 17:19 Відповісти
Ну почему в министерстве с таким красивым названием сидят такие долбоебы?
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02.08.2022 17:28 Відповісти
мені здається, що не треба витрачати час на повідомлення батьків ДО переміщення всіх учнів в укриття, краще це зробити потім...
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02.08.2022 17:34 Відповісти
Судячи по вашому коменті, нам давно пора повідомити вашого лікуючого психіатра....
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02.08.2022 21:10 Відповісти
ЦЕ шо школи битком дітьми запаковані будуть? І вірити кацапам?
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02.08.2022 17:35 Відповісти
Невже вірогідність тяжких наслідків від ковіду більша ніж від обстрілу ракетами? Так багато людиноподібних істот у владних кабінетах, що боюсь держава стільки не винесе.
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02.08.2022 17:51 Відповісти
Отже, учителька каже: Діти, я почула сигнал тривоги. Діти такі: не може бути, а ми не почули!. Вчителька: шикуйтеся у дві колони, щоб вам зручніше було у двері пролазити, а я тим часом повідомлю ваших батьків, що ми вирушаємо у підвал, бо це наразі сама важлива дія
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02.08.2022 18:17 Відповісти
""Вчитель сповіщає учнів про загрозу, а батьків - про переміщення дітей до укриття "" - а долбойоб, який це писав, практично як собі це уявляє? Вчитель веде учнів в укриття, у нього по часу кілька хвилин. І в цей час він ще й повинен інформувати про це батьків?
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02.08.2022 18:57 Відповісти
В Укараїні взагалі немає беспечного місця. Як можна саме найдорожче що є --- Дітей, відпускати до шкіл та навчати очно під час війни колинемає ППО та ПРО щоб захистити небо та є навідники та зрадники які наведуть на школу і що робити тоді????? Залишайте дітей вдома. Рятуйте дітей від ТУПИХ рішень КЕРІВНИКІВ Бо їх ДІТИ НАВРЯДЧи в Україні та під звуки повітряноі тривоги будуть ходити навчатися . Війна це біда та велика незручність. Неможна жити звичайним життям нажаль зараз в Україні Але діти це майбутнє ТОж Бережить їх будь ласка
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02.08.2022 19:04 Відповісти
Друже, розумію тебе як ніхто інший, батько двох дітей, але судячи по кількості коментів біомаси, я жахаюся, з якою кількістю дебілів ми живемо навкруг. І судячи з того що вони знають про існування такого сайту як Цензор, вони, одні із найосвідченіших, що взагалі можливо говорити про решту.
Люди вИ *********, чи що, вам мало Вінниці, Кременчука, що вам ще потрібно зробити щоб вИ почали використовувати свою сіру речовину.......
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02.08.2022 21:21 Відповісти
"Сповіщають батьків"
По перше - а нафіга, батьки сигналу не чують?!
По друге - скільки це займе часу?! Як що батьки не підключені до якогось чату і потрібно дзвонити особисто кожному?
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02.08.2022 19:12 Відповісти
Кількість довб@***** в мон неймовірна
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02.08.2022 21:44 Відповісти
 
 