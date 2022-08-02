Увімкнути систему оповіщення, повідомити батьків, організувати евакуацію, - алгоритм дій під час повітряної тривоги для вчителів від МОН

Міністерство освіти пропонує алгоритм дій для вчителів у разі проведення занять і увімкнення сигналів тривоги, що розроблений на основі рекомендацій ДСНС України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відомства.

У закладах освіти мають бути створені відповідні умови та проведені попередні заходи з підготовки всіх учасників освітнього процесу, зазначається в алгоритмі.

Так, всі мають знати:

- Де розташовані укриття, як поводитися під час евакуації та в укритті.

- Які речі брати з собою в укриття.

- Розподіл учасників освітнього процесу в укриттях.

Також мають бути встановлені покажчики напрямку руху до укриттів.

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"Почувши сигнал оповіщення, необхідно організувати переміщення учасників освітнього процесу у супроводі з вчителем або відповідальною особою, яка після завершення небезпеки та оголошення відміни сигналу організує повернення учасників освітнього процесу до запланованих заходів, а також перевірятиме наявність учнів в укритті та у приміщеннях закладу освіти після завершення небезпеки", - йдеться у повідомленні.

У випадку сигналу небезпеки:

- Відповідальна особа вмикає наявну систему оповіщення закладу.

- Вчитель сповіщає учнів про загрозу, а батьків - про переміщення дітей до укриття.

- Необхідно організувати пересування двома колонами в приміщенні класу та швидко залишити кабінет.

- Для супроводу початкових класів можуть бути залученні помічники.

- Для швидкого надання медичної допомоги має бути залучений медичний працівник.

- Відповідальні особи після оголошення сигналу оповіщення мусять перевірити всі приміщення закладу на відсутність у них учасників освітнього процесу та працівників закладу, по завершенню перевірки прямувати до найближчого укриття.

- Учні, які знаходяться на подвір'ї закладу, під час сигналу оповіщення повинні самостійно рухатися до найближчого укриття фонду захисних споруд.

- У середині захисної споруди відповідальні особи повинні допомогти учасникам освітнього процесу швидко та спокійно зайняти місця.

- Під час перебування в захисній споруді вчителі та вiдповiдальнi особи здійснюють необхідну підтримку, заходи для комфортного та спокійного перебування в укритті.

- Після завершення небезпеки та оголошення про відбій тривоги, вчителі та відповідальні особи слідкують за тим, щоб вихід усіх учасників освітнього процесу з укриттів здійснювався колонами або групами.

- Під час переміщення до укриттів необхідно врахувати наявність інклюзивних груп і класів. У випадку присутності дітей з ООП – попередньо проводити з ними навчання та бесіди, передбачити швидке та спокійне переміщення до укриття, спеціальне місце та заходи, що будуть здійснюватися в укриттях для максимального залучення до них дітей з ООП.

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