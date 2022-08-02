Увімкнути систему оповіщення, повідомити батьків, організувати евакуацію, - алгоритм дій під час повітряної тривоги для вчителів від МОН
Міністерство освіти пропонує алгоритм дій для вчителів у разі проведення занять і увімкнення сигналів тривоги, що розроблений на основі рекомендацій ДСНС України.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відомства.
У закладах освіти мають бути створені відповідні умови та проведені попередні заходи з підготовки всіх учасників освітнього процесу, зазначається в алгоритмі.
Так, всі мають знати:
- Де розташовані укриття, як поводитися під час евакуації та в укритті.
- Які речі брати з собою в укриття.
- Розподіл учасників освітнього процесу в укриттях.
Також мають бути встановлені покажчики напрямку руху до укриттів.
"Почувши сигнал оповіщення, необхідно організувати переміщення учасників освітнього процесу у супроводі з вчителем або відповідальною особою, яка після завершення небезпеки та оголошення відміни сигналу організує повернення учасників освітнього процесу до запланованих заходів, а також перевірятиме наявність учнів в укритті та у приміщеннях закладу освіти після завершення небезпеки", - йдеться у повідомленні.
У випадку сигналу небезпеки:
- Відповідальна особа вмикає наявну систему оповіщення закладу.
- Вчитель сповіщає учнів про загрозу, а батьків - про переміщення дітей до укриття.
- Необхідно організувати пересування двома колонами в приміщенні класу та швидко залишити кабінет.
- Для супроводу початкових класів можуть бути залученні помічники.
- Для швидкого надання медичної допомоги має бути залучений медичний працівник.
- Відповідальні особи після оголошення сигналу оповіщення мусять перевірити всі приміщення закладу на відсутність у них учасників освітнього процесу та працівників закладу, по завершенню перевірки прямувати до найближчого укриття.
- Учні, які знаходяться на подвір'ї закладу, під час сигналу оповіщення повинні самостійно рухатися до найближчого укриття фонду захисних споруд.
- У середині захисної споруди відповідальні особи повинні допомогти учасникам освітнього процесу швидко та спокійно зайняти місця.
- Під час перебування в захисній споруді вчителі та вiдповiдальнi особи здійснюють необхідну підтримку, заходи для комфортного та спокійного перебування в укритті.
- Після завершення небезпеки та оголошення про відбій тривоги, вчителі та відповідальні особи слідкують за тим, щоб вихід усіх учасників освітнього процесу з укриттів здійснювався колонами або групами.
- Під час переміщення до укриттів необхідно врахувати наявність інклюзивних груп і класів. У випадку присутності дітей з ООП – попередньо проводити з ними навчання та бесіди, передбачити швидке та спокійне переміщення до укриття, спеціальне місце та заходи, що будуть здійснюватися в укриттях для максимального залучення до них дітей з ООП.
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сповістити батьків - тільки хіба шо розсилкою, а не особисто кожного...
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Люди вИ *********, чи що, вам мало Вінниці, Кременчука, що вам ще потрібно зробити щоб вИ почали використовувати свою сіру речовину.......
По перше - а нафіга, батьки сигналу не чують?!
По друге - скільки це займе часу?! Як що батьки не підключені до якогось чату і потрібно дзвонити особисто кожному?