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Програма "Доступна іпотека" запрацює з 1 жовтня для чотирьох категорій громадян, - Шмигаль

жилье,ипотека

Наступного року програма запрацює для всіх українців.

Про це у Telegram повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Програма "Доступна іпотека" запрацює з 1 жовтня 2022 року для чотирьох категорій громадян. Перша - це військовослужбовці за контрактом та працівники сектору безпеки та оборони. Друга категорія - це медики. Третя - вчителі та педагогічні працівники. Четверта категорія - науковці. Ставка за іпотекою для всіх цих категорій громадян складатиме 3%. Термін іпотеки - до 20 років. Мінімальний початковий внесок - 20% від вартості житла", - йдеться в повідомленні.

За словами Шмигаля, наступного року програма запрацює для всіх українців, які потребують покращення житлових умов.

"Ставка буде так само пільговою і складатиме лише 7% річних", - підсумував глава уряду.

Також читайте: ЄС спрямував Україні 1 млрд євро виняткової макрофінансової допомоги, - Шмигаль

Автор: 

іпотека (411) Шмигаль Денис (4615)


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Топ коментарі
+10
клоун, какая ипотека когда сплошные эвакуации?
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02.08.2022 17:19
+5
Велике будівництво - 2й сезон
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02.08.2022 17:22
+4
Турки хай лісом йдуть, вони показали свою позицію
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02.08.2022 17:29
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Шта?
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02.08.2022 17:15 Відповісти
Да ладно! Уже войну вфиграли?????
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02.08.2022 17:17 Відповісти
Ранiше треба було вирiшувати, там вже претендентiв сiльно поменшало- багато мусорнi й педiкiв(освiтян) перешло на бiк окупантiв...
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02.08.2022 19:13 Відповісти
Прелєсно!... Пламєнний прівєт всєм, хто не увійшов до жодної з груп. Ви - лохи! 😁
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02.08.2022 17:19 Відповісти
клоун, какая ипотека когда сплошные эвакуации?
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02.08.2022 17:19 Відповісти
Велике будівництво - 2й сезон
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02.08.2022 17:22 Відповісти
Акторський склад зазнав деяких непоправних втрат...
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02.08.2022 19:15 Відповісти
треба для програми запрошувати турків або словаків - дом за рік для них норма. Українські будівельни компанії будуть ковирятись роками і якість проектів і будівель низка
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02.08.2022 17:23 Відповісти
Турки хай лісом йдуть, вони показали свою позицію
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02.08.2022 17:29 Відповісти
Турки будували aквапарк Трансвааль у Москвi. Зараз там замість будови меморіальна дошка.
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02.08.2022 18:38 Відповісти
Чергова допомога злобудовникам від Шмиги. До цього намагався державним коштом викупати в них км бетонних домовин для "біженців".
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02.08.2022 17:25 Відповісти
)))Великий Распил))А шо там с кредитами под теплицы?
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02.08.2022 17:31 Відповісти
в эту великую тему хочу сказать: (ржу от сарказма) 31 год календаря, вышел из Крыма, участник АТО, на ранг выше должности звание дали. В жилищной очереди с 1993 года. Сняли с очереди и предлагают идти в суд... Твари зеленые. Я, конечно, понимаю что не за медали служат, но что за хрень? Я вышел из Крыма и теперь даже не смогу влезть в эту ипотеку льготную?
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02.08.2022 17:33 Відповісти
3%річних???? Це що за цирк. Просте розкрадання грошей від зеленої наволочі
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02.08.2022 17:38 Відповісти
В Миколаєві, Баштанці, Нікополі?
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02.08.2022 17:55 Відповісти
В Маріуполі, Херсоні, Бердянську.
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02.08.2022 18:22 Відповісти
Доступна іпотека буде після того, як зебіли посадять мільйон дерев чи раніше?
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02.08.2022 18:48 Відповісти
Замiсть...
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02.08.2022 19:18 Відповісти
Ще не закурили кожному пенсіонеру по смартфону, щоб за них голосував, а тоді вже і решта.
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02.08.2022 21:34 Відповісти
Может после запуска на четырех категориях поймут, что это надо распространить на всех граждан.
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02.08.2022 20:32 Відповісти
А за який рахунок банкет? Я так розумію держава буде різницю в відсотках компенсувати? Ми наразі такі багаті?
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02.08.2022 21:06 Відповісти
 
 