Програма "Доступна іпотека" запрацює з 1 жовтня для чотирьох категорій громадян, - Шмигаль

Наступного року програма запрацює для всіх українців.

Про це у Telegram повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Програма "Доступна іпотека" запрацює з 1 жовтня 2022 року для чотирьох категорій громадян. Перша - це військовослужбовці за контрактом та працівники сектору безпеки та оборони. Друга категорія - це медики. Третя - вчителі та педагогічні працівники. Четверта категорія - науковці. Ставка за іпотекою для всіх цих категорій громадян складатиме 3%. Термін іпотеки - до 20 років. Мінімальний початковий внесок - 20% від вартості житла", - йдеться в повідомленні.

За словами Шмигаля, наступного року програма запрацює для всіх українців, які потребують покращення житлових умов.

"Ставка буде так само пільговою і складатиме лише 7% річних", - підсумував глава уряду.

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