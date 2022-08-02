Програма "Доступна іпотека" запрацює з 1 жовтня для чотирьох категорій громадян, - Шмигаль
Наступного року програма запрацює для всіх українців.
Про це у Telegram повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.
"Програма "Доступна іпотека" запрацює з 1 жовтня 2022 року для чотирьох категорій громадян. Перша - це військовослужбовці за контрактом та працівники сектору безпеки та оборони. Друга категорія - це медики. Третя - вчителі та педагогічні працівники. Четверта категорія - науковці. Ставка за іпотекою для всіх цих категорій громадян складатиме 3%. Термін іпотеки - до 20 років. Мінімальний початковий внесок - 20% від вартості житла", - йдеться в повідомленні.
За словами Шмигаля, наступного року програма запрацює для всіх українців, які потребують покращення житлових умов.
"Ставка буде так само пільговою і складатиме лише 7% річних", - підсумував глава уряду.
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