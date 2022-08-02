Родичів полонених захисників закликають не передавати дані невідомим людям, - Координаційний штаб

Близьких та рідних захисників, які потрапили в полон, просять не надавати інформацію про полонених невідомим особам.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву штабу.

"Координаційний штаб закликає близьких та рідних Захисників, які потрапили в полон: не надавати інформацію про полонених та власні персональні дані неуповноваженим організаціям та особам, а також анонімним джерелам. Після російського теракту в Оленівці, внаслідок якого загинули українські полонені бійці, певні особи почали збирати інформацію про родичів та українських захисників. Вони закликають надавати ці відомості начебто від імені міжнародних організації, зокрема Міжнародного Комітету Червоного Хреста, але не мають для цього відповідних повноважень", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що надана стороннім особам чи організаціям інформація чи персональні дані можуть зашкодити українських захисникам у полоні. Також відомості про полоненого чи особу, яка зникла безвісти, можуть становити небезпеку для його побратимів.

"Не відгукуйтеся на анонімні та непідтверджені заклики подати особисту інформацію про вас та осіб, які потрапили в полон, які розповсюджуються у месенджерах та соціальних мережах. Не повідомляйте невідомим особам про розташування військових частин чи про останнє місце дислокації військових. Усі дані про полоненого і всю необхідну допомогу для розшуку осіб, які зникли безвісти, можна надавати лише уповноваженим організаціям та установам", - пояснили в Координаційному штабі.

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