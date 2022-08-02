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Новини Війна
14 063 20

Етнічні конфлікти між підрозділами окупантів: "Наш разведбат во главе с комбатом 55-ку раз#бли"-, перехоплення СБУ. АУДIО

В армії РФ почастішали конфлікти на етнічному ґрунті.

Про це свідчить телефонна розмова російських загарбників, яку перехопила СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Окупант розповідає, як п’яний тувинець із 55-ої бригади РФ відкрив вогонь по командиру розвідувального батальйону.

"Потерпілий" у відповідь відправив БТР з особовим складом у розташування 55 бригади для "показового приборкання" непокірних.

"Они на БТРе приехали, нах#й, троих затрехсотили, нах#й, или сколько там человек. Остальных всех на колени поставили и сказали: "Извиняйтесь, п#доры, пока мы вас не расх#ярили, короче…", – розповідає рашист.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Розмова рашиста з матір'ю "Украинская армия – это реально самая сильная армия в мире. Х#ярят на раз-два", - перехоплення СБУ. АУДIО

Автор: 

армія рф (17554) СБУ (12863) перехоплення (352)


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Топ коментарі
+7
Це бухий шойгу був я так зрозумів.
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02.08.2022 17:50
+7
Нічого не вийде! Кацапи розтрублять на весь світ що це - "бандеравска-нацистская прапаганда"!!! Мені так відповіли родичі, коли я їм вислав фотографію трупа напіврозкладеного у російській військовій формі поміж квітучими поліськими орхідеями!
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02.08.2022 18:35
+4
Ну и правильно! Развлекайтесь там побольше, дискатеки, вся хня. Адин раз живете.
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02.08.2022 18:04
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СМИ назвали страну, которая помогает России обходить экспортные санкции: и это не Китай Турецкий экспорт в Россию процветает в сложившейся ситуации, прибавив сразу 46% в объемах поставок за год.

Экспертам удалось выяснить страну, которая помогает России обходить санкции Запада после вторжения оккупантов на территорию Украины. После появления статистики экспорта в РФ из стран азиатского континента (июнь 2022 года, год к году) выяснилось, что поставки резко нарастила Турция. Турецкий экспорт процветает от сложившейся вокруг Москвы ситуации и бьет рекорды, увеличив объемы поставок в Россию на 46% за год.

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02.08.2022 17:46 Відповісти
Зато Турция не пускает рашкинские корабли в черное море для усиления своей группировки.Тут уж ничего не поделаешь и нужно полагаясь на милость турков выбирать из двух зол: или боевые корабли раши в Черном море ,или торговые отношения Турции с рашей в обход санкций
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02.08.2022 18:13 Відповісти
А турки змушені закрити Босфор згідно доктрини Монро. Можете поцікавитись що це таке.
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02.08.2022 18:35 Відповісти
Нічого вони не змушені, просто у них є право це робити, або не робити. Вони закрили протоку.А ще вони дають нам Байрактари даром, не всі, але і не один.
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02.08.2022 19:02 Відповісти
Скока БПЛа турция дала даром Украине?
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02.08.2022 20:08 Відповісти
Вже 5 з 60 наявних
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03.08.2022 00:04 Відповісти
Не змушені, а мають опцію зробити це на свій розсуд. Можете поцікавитись змістом...звичайно не доктрини Монро (вона тут ні до чого ) а конвенціі Монтре
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02.08.2022 23:55 Відповісти
Це бухий шойгу був я так зрозумів.
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02.08.2022 17:50 Відповісти
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02.08.2022 17:52 Відповісти
Ц таки "кросіває"! Треба шоб такого було побільше! Чим більш щурі будуть чубитись між собою - тим легше буде ЗСУ їх усіх гуртом утилізувати!!
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02.08.2022 17:55 Відповісти
Ну и правильно! Развлекайтесь там побольше, дискатеки, вся хня. Адин раз живете.
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02.08.2022 18:04 Відповісти
Може запустити в міжнародний світ серію карикатур , як буряти гинуть пачками і собаці із кістки їдять, а москвичі в ресторанах сидять .
І напис - єтнічни чістки бувають і такі в RUZZSKOM MIRE.
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02.08.2022 18:11 Відповісти
Нічого не вийде! Кацапи розтрублять на весь світ що це - "бандеравска-нацистская прапаганда"!!! Мені так відповіли родичі, коли я їм вислав фотографію трупа напіврозкладеного у російській військовій формі поміж квітучими поліськими орхідеями!
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02.08.2022 18:35 Відповісти
От шо за фуєта, з БеТеРа - троє поранених, треба стрільця в Великобританію на навчання відправити, наступного разу, кращі новини будуть...
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02.08.2022 18:15 Відповісти
I applaud
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02.08.2022 19:28 Відповісти
вони вже все, у них так все погано,а тут як на навчаннях гатять по Нікопольскому району і краще тікайте хто може,а то ще підкріплення іде.Якась маячня
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02.08.2022 18:32 Відповісти
більше соломи з каністрою тим тувінцям..
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02.08.2022 18:51 Відповісти
Командира снял, но его дело по перехватам продолжается. Стока лапши на ушках. Сценарист - неудачник покушения.
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02.08.2022 20:05 Відповісти
То файно! Треба бiльше цього!
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03.08.2022 00:59 Відповісти
 
 