Етнічні конфлікти між підрозділами окупантів: "Наш разведбат во главе с комбатом 55-ку раз#бли"-, перехоплення СБУ. АУДIО

В армії РФ почастішали конфлікти на етнічному ґрунті.

Про це свідчить телефонна розмова російських загарбників, яку перехопила СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Окупант розповідає, як п’яний тувинець із 55-ої бригади РФ відкрив вогонь по командиру розвідувального батальйону.

"Потерпілий" у відповідь відправив БТР з особовим складом у розташування 55 бригади для "показового приборкання" непокірних.

"Они на БТРе приехали, нах#й, троих затрехсотили, нах#й, или сколько там человек. Остальных всех на колени поставили и сказали: "Извиняйтесь, п#доры, пока мы вас не расх#ярили, короче…", – розповідає рашист.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Розмова рашиста з матір'ю "Украинская армия – это реально самая сильная армия в мире. Х#ярят на раз-два", - перехоплення СБУ. АУДIО