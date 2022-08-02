Етнічні конфлікти між підрозділами окупантів: "Наш разведбат во главе с комбатом 55-ку раз#бли"-, перехоплення СБУ. АУДIО
В армії РФ почастішали конфлікти на етнічному ґрунті.
Про це свідчить телефонна розмова російських загарбників, яку перехопила СБУ, інформує Цензор.НЕТ.
Окупант розповідає, як п’яний тувинець із 55-ої бригади РФ відкрив вогонь по командиру розвідувального батальйону.
"Потерпілий" у відповідь відправив БТР з особовим складом у розташування 55 бригади для "показового приборкання" непокірних.
"Они на БТРе приехали, нах#й, троих затрехсотили, нах#й, или сколько там человек. Остальных всех на колени поставили и сказали: "Извиняйтесь, п#доры, пока мы вас не расх#ярили, короче…", – розповідає рашист.
Топ коментарі
+7 Алекс Ростиков
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Экспертам удалось выяснить страну, которая помогает России обходить санкции Запада после вторжения оккупантов на территорию Украины. После появления статистики экспорта в РФ из стран азиатского континента (июнь 2022 года, год к году) выяснилось, что поставки резко нарастила Турция. Турецкий экспорт процветает от сложившейся вокруг Москвы ситуации и бьет рекорды, увеличив объемы поставок в Россию на 46% за год.
І напис - єтнічни чістки бувають і такі в RUZZSKOM MIRE.