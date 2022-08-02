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Грошові збори з антивоєнного концерту у Казахстані переказали у благодійний фонд співачки Тіни Кароль

31 липня в Алмати (Казахстан) відбувся антивоєнний концерт українських та казахстанських зірок Voice of Peace, в якому взяли участь українські артисти Тіна Кароль, Монатик, DOROFEEVA. Свого часу вони були членами журі знаменитого вокального шоу The Voice ("Голос країни") в Україні.

Підтримали "Голос Миру" також зірки казахстанської естради – Айкин, Данелія Тулешова, Аргоня, Сітора Назарова, Асилбек та Сиримтай Єнсепови. Багато казахстанських артистів уже давно знайомі з колегами з України і неодноразово працювали разом. Усі пам'ятають тандем Данелії Тулешової та Монатика у четвертому сезоні шоу "Голос. Діти", який приніс юній казахстанці перемогу у цьому конкурсі. Хедлайнер вечора, Монатик, під час виступу кілька разів дякував казахстанцям за підтримку, співчуття народу України. Монатик зробив алматинцям особливий презент – виконав свою нову пісню.

За словами продюсера концерту Женіса Карманова, Voice of Peace вдалося зібрати повну залу. На думку продюсера, таким чином, казахстанці продемонстрували, що виступають за ідею миру на всій землі та засуджують війну, а директор компанії Talent Corporation, яка організувала захід, Єрканат Абені подякував міській владі за підтримку та дозвіл на проведення концерту, а також повідомив, що збори від концерту у розмірі 50 тисяч доларів буде передано до благодійного фонду співачки Тіни Кароль для гуманітарної допомоги українським дітям, а також підтримки дитячих онкологічних лікарень України.

Грошові збори з антивоєнного концерту у Казахстані переказали у благодійний фонд співачки Тіни Кароль 01

"Це був приватний захід, ініціатива та фінансування належали приватним особам, які душею вболівають за Україну. Ми хотіли через творчість донести до людей, що немає нічого ціннішого за мирне небо над головою, і дати можливість людям підтримати український народ, допомогти їм, особливо дітям, які постраждали під час війни. На жаль, не обійшлося без казусів, ми не менше за глядачів були здивовані фактами, коли забирали прапори. З боку влади таких установок не було. Але сподіваюся, що ми повністю компенсували це найсильнішим духом України, який панував протягом усього концерту", - сказав Єрканат Абені.

Масштабне шоу Voice of Peace назвали найяскравішою музичною подією цього літа в Казахстані.

Автор: 

Казахстан (873) концерт (234)


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Топ коментарі
+12
Виявилось, що казахи щиро ненавидять москалів)
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02.08.2022 17:51
+7
Отже мера Чернігова на конференцію по відбудові міст не випустили за кордон, а Монатіка пісеньки поспівати, ніжками подригати, грошенят підзаробить- випустили.
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02.08.2022 18:11
+5
Знайшли кому переказати...Ви б ще в фонд Повалій переказали...
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02.08.2022 18:44
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Виявилось, що казахи щиро ненавидять москалів)
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02.08.2022 17:51 Відповісти
Що навіяло вам такі думки ?
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02.08.2022 17:55 Відповісти
Отже мера Чернігова на конференцію по відбудові міст не випустили за кордон, а Монатіка пісеньки поспівати, ніжками подригати, грошенят підзаробить- випустили.
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02.08.2022 18:11 Відповісти
Мера Чернігова не випустили, щоб не був впєрєді дєрібана...А з Монатіка такий солдат, як з мера Чернігова державник...
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02.08.2022 18:46 Відповісти
"впєрєді дєрєбана" це ви про те що все повинно йти через Київ? тоді так
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02.08.2022 20:57 Відповісти
Знайшли кому переказати...Ви б ще в фонд Повалій переказали...
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02.08.2022 18:44 Відповісти
цикаво а Мохнатик досі по москальськи співає и чого і досі не на фронті,ось там би поспивав.
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02.08.2022 20:07 Відповісти
Мене також дивує як так мотнатік з Волині і співає по москальськи. Але чомусь і в тебе імя по москальськи написано, і теж ніби не на фронті
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02.08.2022 21:00 Відповісти
СЛАВА УКРАИНЕ! АЛҒА ҚАЗАҚСТАН!
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02.08.2022 20:25 Відповісти
 
 