Грошові збори з антивоєнного концерту у Казахстані переказали у благодійний фонд співачки Тіни Кароль

31 липня в Алмати (Казахстан) відбувся антивоєнний концерт українських та казахстанських зірок Voice of Peace, в якому взяли участь українські артисти Тіна Кароль, Монатик, DOROFEEVA. Свого часу вони були членами журі знаменитого вокального шоу The Voice ("Голос країни") в Україні.

Підтримали "Голос Миру" також зірки казахстанської естради – Айкин, Данелія Тулешова, Аргоня, Сітора Назарова, Асилбек та Сиримтай Єнсепови. Багато казахстанських артистів уже давно знайомі з колегами з України і неодноразово працювали разом. Усі пам'ятають тандем Данелії Тулешової та Монатика у четвертому сезоні шоу "Голос. Діти", який приніс юній казахстанці перемогу у цьому конкурсі. Хедлайнер вечора, Монатик, під час виступу кілька разів дякував казахстанцям за підтримку, співчуття народу України. Монатик зробив алматинцям особливий презент – виконав свою нову пісню.

За словами продюсера концерту Женіса Карманова, Voice of Peace вдалося зібрати повну залу. На думку продюсера, таким чином, казахстанці продемонстрували, що виступають за ідею миру на всій землі та засуджують війну, а директор компанії Talent Corporation, яка організувала захід, Єрканат Абені подякував міській владі за підтримку та дозвіл на проведення концерту, а також повідомив, що збори від концерту у розмірі 50 тисяч доларів буде передано до благодійного фонду співачки Тіни Кароль для гуманітарної допомоги українським дітям, а також підтримки дитячих онкологічних лікарень України.

"Це був приватний захід, ініціатива та фінансування належали приватним особам, які душею вболівають за Україну. Ми хотіли через творчість донести до людей, що немає нічого ціннішого за мирне небо над головою, і дати можливість людям підтримати український народ, допомогти їм, особливо дітям, які постраждали під час війни. На жаль, не обійшлося без казусів, ми не менше за глядачів були здивовані фактами, коли забирали прапори. З боку влади таких установок не було. Але сподіваюся, що ми повністю компенсували це найсильнішим духом України, який панував протягом усього концерту", - сказав Єрканат Абені.

Масштабне шоу Voice of Peace назвали найяскравішою музичною подією цього літа в Казахстані.