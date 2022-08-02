На Херсонщині зіткнулися російська вантажівка з "Градом" і легковик: травмовані вісім людей, - поліція
На захопленій Херсонщині сталася ДТП за участі "Уралу" російських військових із системою залпового вогню "Град" та Volkswagen - травмовані 8 пасажирів автомобіля.
Про це повідомила у Фейсбуці поліція Херсонської області, передає Цензор.НЕТ.
"На об’їзній дорозі поблизу міста Берислав сталася ДТП за участі вантажного військового автомобіля окупаційних військ рф "Урал" з системою залпового вогню "Град" та автомобіля Volkswagen", - йдеться у повідомленні.
У результаті аварії травмовані 8 пасажирів Volkswagen.
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Евгений #396372
показати весь коментар02.08.2022 18:31 Відповісти Мені подобається 2
Яр Холодний
показати весь коментар02.08.2022 18:41 Відповісти Мені подобається 3
Игорь Матвеев #395524
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