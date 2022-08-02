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Новини Війна
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На Херсонщині зіткнулися російська вантажівка з "Градом" і легковик: травмовані вісім людей, - поліція

рф

На захопленій Херсонщині сталася ДТП за участі "Уралу" російських військових із системою залпового вогню "Град" та Volkswagen - травмовані 8 пасажирів автомобіля.

Про це повідомила у Фейсбуці поліція Херсонської області, передає Цензор.НЕТ.

"На об’їзній дорозі поблизу міста Берислав сталася ДТП за участі вантажного військового автомобіля окупаційних військ рф "Урал" з системою залпового вогню "Град" та автомобіля Volkswagen", - йдеться у повідомленні.

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У результаті аварії травмовані 8 пасажирів Volkswagen.

Автор: 

армія рф (17554) ДТП (4473) Нацполіція (15211) Херсонська область (5801)


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А люди там звідки взялися?
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02.08.2022 18:31 Відповісти
Місцеві жителі! "Урал" - "надто залізний" і екіпаж там надто високо сидить, щоб постраждать від зіткнення з "фольксвагеном"
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02.08.2022 18:41 Відповісти
Доставлені з космосу.
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02.08.2022 18:58 Відповісти
 
 