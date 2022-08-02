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Новини
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У Раді звернулись до президента та генпрокурора з проханням захистити бізнес від тиску ДБР та прокурорів

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П’ятнадцять народних депутатів від партії "Слуга народу" направили звернення до президента Володимира Зеленського та генерального прокурора Андрія Костіна з проханням захистити бізнес від незаконного тиску з боку ДБР та співробітників ОГП.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відкритий лист нардепа Георгія Мазурашу та ще 14 нардепів СН до президента.

"У червні 2022 року Державне бюро розслідувань зареєструвало кримінальне провадження (№62022000000000414) щодо зловживання службовим становищем представниками Державної податкової служби України і щодо можливого ухилення від сплати податків групою підприємств. Вказане кримінальне провадження було зареєстровано на повністю вигаданих підставах (…) При цьому злочин щодо ухилення від сплати податків згідно з Кримінальним процесуальним кодексом України підслідний Бюро економічної безпеки України, але ні ДБР, ні прокуратуру це не хвилює. Після цього ДБР не вчиняє жодних логічних заходів щодо виявлення фактів перевищення службовим становищем податківцями. Натомість ДБР відразу починає пресувати групу підприємств (…) Відбуваються обшуки, вилучаються товари цих підприємств вартістю декілька мільйонів гривень", - йдеться у зверненні.

У документі також вказано, що товар підприємств було вилучено незаконно, адже він не є речовим доказом по справі. На момент вилучення ухвали суду, яка дозволяла б це зробити, у ДБР не було.

"Після вилучення прокурор звертається до суду, але отримує відмову у накладенні арешту. Однак товар продовжує залишатися у ДБР", - додає нардеп.

У результаті діяльність підприємств була повністю паралізована, майже 500 осіб залишились без роботи. Минулого року компанії заплатили понад 100 млн грн податків до бюджетів різних рівнів.

"Ми впевнені, що такі дії ДБР разом із співробітниками Офісу генпрокурора - виключно замовне знищення бізнесу. Такі дії протирічать вашій позиції, як президента України, та сильно б’ють по іміджу країни та рейтингу нашої владної команди. (…) Просимо вас звернути увагу на незаконні дії ДБР та працівників Офісу генерального прокурора, надати уповноваженим державним органам доручення розслідувати дану ситуацію", - сказано у зверненні.

Крім Мазурашу, документ також підписали народні депутати Олександр Федієнко, Олег Марусяк, Максим Ткаченко, Валерій Колюх, Ігор Васильєв, Денис Герман, Максим Павлюк, Богдан Торохтій, Артем Чорноморов, Руслан Горбенко, Людмила Марченко, Сергій Бунін, Андрій Богданець та Микола Галушко.

Автор: 

ВР (15004) ДБР (3515)


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Топ коментарі
+15
Скільки дармоїдів ДБР, ОГП,НАБУ і т.д, важко прокормити таку навалу,з якої ніякого толку
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02.08.2022 18:12
+9
Знову чолом б*ють до царя!!! зараз цар усьо порішає!!
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02.08.2022 18:14
+8
Обращает на себя внимание характер этого т.н. "обращения". Нет названия предприятия, нет вида деятельности, какой арестовали товар и т.п. Если предъява по неуплате налогов, то расскажите какой оборот компании и сколько уплачено налогов. (Например у компании "АТБ" оборот за 2021 год был 170 млрд грн. и налогов уплачено около 17 млрд. грн, что составляет 10% от валового дохода. Что вполне адекватно и вопросов нет.) А если у "обиженных" предприятий оборот под 1 млрд., а налогов уплачено 10 млн., то это 100% сговор с налоговиками.
Т.е. все это т.н. обращение рассчитано на "порешать", а не на закон.
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02.08.2022 18:50
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Звернулися до президента... Ви законодавці ілі ґдє? Ви у Верховній Раді ілі кто? Зберіться, проголосуйте, аґрадітє...
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02.08.2022 18:11 Відповісти
сколько раз уже доводилось,что ермак-предатель и рашисткий шпион,штаты уже прямым текстом говорят зеленому наполеонишку,что у тебя под рылом ВРАГ,однако воз и ныне там.Сдали,подонки,Херсонскую обл,сдали азовцев и НИКТО,от слова совсем не был привлечен к ответственности ! ТИШЬ И БЛАЖЬ !
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02.08.2022 19:37 Відповісти
Скільки дармоїдів ДБР, ОГП,НАБУ і т.д, важко прокормити таку навалу,з якої ніякого толку
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02.08.2022 18:12 Відповісти
в списке мазурашу. это говорит о том, что писулька платная
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02.08.2022 18:13 Відповісти
п.с.
прокуратура и дбр все-равно мздоимцы и вредные кровососы
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02.08.2022 18:15 Відповісти
п.п.с.
кто слышал об остальных этих депутатах? кто они?
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02.08.2022 18:17 Відповісти
еще чего! так будет не "по приколу".....
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02.08.2022 18:13 Відповісти
15 бояр звернулись з чєлобітной царю. Просють їх фото-весільний бізнес не чіпать. А царю нєкогда, іх вєлічєство сєгодня арєстовать міліон порохоботов ізволілі. Завтра розвісять на мільярді дерев.
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02.08.2022 18:14 Відповісти
Знову чолом б*ють до царя!!! зараз цар усьо порішає!!
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02.08.2022 18:14 Відповісти
Это политика партии - ощипывать гусей....
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02.08.2022 18:19 Відповісти
І шо ми нє в НАТО...
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02.08.2022 18:20 Відповісти
цих заробітчан покриває керівництво ОГП та ОП ..... перший заступник генерального і заступник офісу ЗЕ...це ж всі знають)))
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02.08.2022 18:22 Відповісти
Зебиляры кормушку поделить не могут? Или у котлеты какой нибудь рыгаловку отжимают?
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02.08.2022 18:42 Відповісти
Обращает на себя внимание характер этого т.н. "обращения". Нет названия предприятия, нет вида деятельности, какой арестовали товар и т.п. Если предъява по неуплате налогов, то расскажите какой оборот компании и сколько уплачено налогов. (Например у компании "АТБ" оборот за 2021 год был 170 млрд грн. и налогов уплачено около 17 млрд. грн, что составляет 10% от валового дохода. Что вполне адекватно и вопросов нет.) А если у "обиженных" предприятий оборот под 1 млрд., а налогов уплачено 10 млн., то это 100% сговор с налоговиками.
Т.е. все это т.н. обращение рассчитано на "порешать", а не на закон.
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02.08.2022 18:50 Відповісти
Так в Україні офшори досі не заборонені для "оптимізації податків". Таким чином вони можуть і 0,05 % податків заплатить і це буде виглядати доволі законним.
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02.08.2022 19:05 Відповісти
ДБР - це контора, якою керує видатний мародьор держави - льоша зіллі. Саме льошу, призначив Zeленський особисто в грудні 2021р. Ну а про чисто сваєго пракурора, ви вже знаєте.
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02.08.2022 18:56 Відповісти
«Киберпартизаны» Белоруссии выложили в открытый доступ данные сотрудников Службы безопасности Лукашенко. Всего - 1083 человека.
charter97.org/ru/news/2022/8/2/509548/
blackmap.org/
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02.08.2022 19:03 Відповісти
Наверное, сигареты. Раз там павлюк. А Мазураш как матросов, вперед на амбразуру. Подписывает усе.
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02.08.2022 19:34 Відповісти
ця країна іде в ЄС?
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02.08.2022 21:54 Відповісти
Зеленський коментує петиції до себе , ігноруючи ігнорування петиції до кабміну про включення 3-х каналів до цифри . Зеленський признаає чиновника Януковича на посаду керівника Херсогщини . Куди вони усі зібралися?
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02.08.2022 21:57 Відповісти
А що рада вже недієздатна? Через петицію може звернетесь до президента?
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02.08.2022 22:02 Відповісти
 
 