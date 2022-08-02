У Раді звернулись до президента та генпрокурора з проханням захистити бізнес від тиску ДБР та прокурорів

П’ятнадцять народних депутатів від партії "Слуга народу" направили звернення до президента Володимира Зеленського та генерального прокурора Андрія Костіна з проханням захистити бізнес від незаконного тиску з боку ДБР та співробітників ОГП.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відкритий лист нардепа Георгія Мазурашу та ще 14 нардепів СН до президента.

"У червні 2022 року Державне бюро розслідувань зареєструвало кримінальне провадження (№62022000000000414) щодо зловживання службовим становищем представниками Державної податкової служби України і щодо можливого ухилення від сплати податків групою підприємств. Вказане кримінальне провадження було зареєстровано на повністю вигаданих підставах (…) При цьому злочин щодо ухилення від сплати податків згідно з Кримінальним процесуальним кодексом України підслідний Бюро економічної безпеки України, але ні ДБР, ні прокуратуру це не хвилює. Після цього ДБР не вчиняє жодних логічних заходів щодо виявлення фактів перевищення службовим становищем податківцями. Натомість ДБР відразу починає пресувати групу підприємств (…) Відбуваються обшуки, вилучаються товари цих підприємств вартістю декілька мільйонів гривень", - йдеться у зверненні.

У документі також вказано, що товар підприємств було вилучено незаконно, адже він не є речовим доказом по справі. На момент вилучення ухвали суду, яка дозволяла б це зробити, у ДБР не було.

"Після вилучення прокурор звертається до суду, але отримує відмову у накладенні арешту. Однак товар продовжує залишатися у ДБР", - додає нардеп.

У результаті діяльність підприємств була повністю паралізована, майже 500 осіб залишились без роботи. Минулого року компанії заплатили понад 100 млн грн податків до бюджетів різних рівнів.

"Ми впевнені, що такі дії ДБР разом із співробітниками Офісу генпрокурора - виключно замовне знищення бізнесу. Такі дії протирічать вашій позиції, як президента України, та сильно б’ють по іміджу країни та рейтингу нашої владної команди. (…) Просимо вас звернути увагу на незаконні дії ДБР та працівників Офісу генерального прокурора, надати уповноваженим державним органам доручення розслідувати дану ситуацію", - сказано у зверненні.

Крім Мазурашу, документ також підписали народні депутати Олександр Федієнко, Олег Марусяк, Максим Ткаченко, Валерій Колюх, Ігор Васильєв, Денис Герман, Максим Павлюк, Богдан Торохтій, Артем Чорноморов, Руслан Горбенко, Людмила Марченко, Сергій Бунін, Андрій Богданець та Микола Галушко.