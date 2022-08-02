Зеленський обговорив з Рау звільнення з полону українців, які входили до складу СММ ОБСЄ

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із чинним головою ОБСЄ, міністром закордонних справ Республіки Польща Збігнєвом Рау.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Глава держави закликав Рау докласти зусиль до звільнення з ворожого полону українців, які входили до складу Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

Президент також подякував владі і народу Польщі за підтримку України під час повномасштабного російського вторгнення і допомогу вимушено переміщеним особам. Зеленський також подякував Польщі за оборонну допомогу Україні, зокрема щодо постачання самохідних артилерійських установок Krab.

"Це потужні сусіди, які допомагають нам сьогодні, у цей історичний момент, підтримуючи нас у різних напрямках", – зазначив Зеленський.

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