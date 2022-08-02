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Новини Війна
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Зеленський обговорив з Рау звільнення з полону українців, які входили до складу СММ ОБСЄ

зеленський,рау

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із чинним головою ОБСЄ, міністром закордонних справ Республіки Польща Збігнєвом Рау.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Глава держави закликав Рау докласти зусиль до звільнення з ворожого полону українців, які входили до складу Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

Президент також подякував владі і народу Польщі за підтримку України під час повномасштабного російського вторгнення і допомогу вимушено переміщеним особам. Зеленський також подякував Польщі за оборонну допомогу Україні, зокрема щодо постачання самохідних артилерійських установок Krab.

"Це потужні сусіди, які допомагають нам сьогодні, у цей історичний момент, підтримуючи нас у різних напрямках", – зазначив   Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Санкції проти Росії є недостатніми, їх необхідно посилити, - МЗС Польщі

Автор: 

Зеленський Володимир (23998) ОБСЄ (3507) Польща (8540) Рау Збіґнев (105)


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что с Азовом? не на часі?
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02.08.2022 18:10 Відповісти
пля... і там в полон попали. афігеть ОБСЄ
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02.08.2022 18:11 Відповісти
Уже начинаем делить?
А Азов или те кто с до 22 февраля попали уже списанное мясо?
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02.08.2022 18:14 Відповісти
Пад лічний контроль? Пзд і цим.
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02.08.2022 18:24 Відповісти
А про звільнення "Азовців" "найвеличнішому" єрмак не порадив поговорити?
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02.08.2022 18:27 Відповісти
ОБСЕ, как в Грузии и Чечне. Готовит почву для Ращки, потому уе...вает. И наши вась-вась с россиянами в СЦКК, получили теперь свое сполна за свое предательство.
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02.08.2022 18:46 Відповісти
Яке звiльнення Азовцiв? Вони ж iх i здали у полон, шоб тi замовкли назавжди!
Зеленi виродки, наобiцяли i усiм рота закрили, щоб народ мовчав, мовляв, йде "спецоперацiя"!
Бiлецький щось мявкнув на пiдтверждення. Живi вони не потрiбнi владi, забагато знали!
Як я ненавиджу цю зелену погань, мерзотники, чуми на них нема!
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02.08.2022 19:06 Відповісти
Оленка Славна

Хронологія подій така:

- В Маріуполь не дали зброю (джавеліни і стінгери, тощо) про це заявив командир Азову.

- Азов в лютому-березні видвинувся в сторону Бердянська, щоб уникнути котла. Але отримав чіткий наказ залишитися у місті, і відступили. Результат - котел.

- Не дали команду пробивати коридор у Маріуполь, коли ще була така можливість.

- Команда головнокомандувача про "обмін" (здача в полон). Військові виконують наказ.

- Влада знімає омбудсмена Денісову, бо її день і починався і закінчувався Азовом.

- Президент не хоче зустрітися з дружинами азовців.

- Зеленський заявляє, що азовці здалися в полон, мови про обмін немає.

Питаннями Азовсталі і полонених займалася Верещук, після здачі в полон Верещук йде з посади...

- азовця Хіміка, який "передавав" привіт Кадирову, вбито у Чечні.

- азовців перевели у спеціальний корпус у в'язниці і убили... Результат більше 50 вбитих і 150 поранених.

- На марафоні Скумбрія просить зброю і Боневтік у Одесі....
- Омбудсмен безпорадно скиглить, що Червоний Хрест не дає йому список полонених, а рашисти не дають відовіді, коли допустять інспекцію

- далі буде
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02.08.2022 21:15 Відповісти
 
 