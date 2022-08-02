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Кабмін організує засідання комісії з обрання директора НАБУ впродовж 48 годин, - Немчінов

набу

Установче засідання комісії з обрання керівника Національного антикорупційного бюро буде організовано впродовж 48 годин.

Про це в ефірі телеканалу "Рада" заявив міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Урядовець уточнив, що він раніше підписав звернення до всіх членів цієї комісії, щоб вони невідкладно провели установче засідання.

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"Минулого тижня ми проводили організаційну нараду, де фактично довели їм усім можливості Секретаріату Кабміну, який є органом, що забезпечує технічну роботу комісії. Ми просили їх невідкладно зібратися, повідомити про можливу дату. І впродовж 48 годин ми організуємо таке засідання, після чого можна буде запустити всю процедуру з обрання директора НАБУ", - сказав він.

Автор: 

НАБУ (5074) Кабмін (14109) конкурс (1289) Немчінов Олег (208)


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Не позже, падла, иди лично готов ответить? Перед колываном или перед дерьмаком?

З липня 2014 року по серпень 2014 р. - заступник начальника підприємства з економічних питань, начальник економічно кошторисного відділу державного підприємства "Виробничо-сервісний центр Міністерства доходів та зборів України у Львівській області", державного підприємства "Виробничо-сервісний центр у Львівській області".

З серпня 2014 року по квітень 2017 р. - служба у Державній прикордонній службі України, має звання майора.

З січня 2016 до лютого 2016 р. - участь в антитерористичній операції на території Донецької області.
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02.08.2022 18:25 Відповісти
Че то они резко зашевелились. Видимо хотят сладких европейских денег.
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02.08.2022 18:36 Відповісти
...и через час его выберут. Надо войти в положение. буба еще не всех пристроил из 95 квартала. Один только Жека Кошевой чего стоит. Совсем засиделся пацан, закабанел, а так при деле будет.
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02.08.2022 18:37 Відповісти
Не прошло и пол года,зебиляры? Или сцикотно ,что вам,предателям,присунул ,как сегодня китаезам?
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02.08.2022 18:45 Відповісти
 
 