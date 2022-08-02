Кабмін організує засідання комісії з обрання директора НАБУ впродовж 48 годин, - Немчінов

Установче засідання комісії з обрання керівника Національного антикорупційного бюро буде організовано впродовж 48 годин.

Про це в ефірі телеканалу "Рада" заявив міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Урядовець уточнив, що він раніше підписав звернення до всіх членів цієї комісії, щоб вони невідкладно провели установче засідання.

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"Минулого тижня ми проводили організаційну нараду, де фактично довели їм усім можливості Секретаріату Кабміну, який є органом, що забезпечує технічну роботу комісії. Ми просили їх невідкладно зібратися, повідомити про можливу дату. І впродовж 48 годин ми організуємо таке засідання, після чого можна буде запустити всю процедуру з обрання директора НАБУ", - сказав він.