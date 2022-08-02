Кабмін організує засідання комісії з обрання директора НАБУ впродовж 48 годин, - Немчінов
Установче засідання комісії з обрання керівника Національного антикорупційного бюро буде організовано впродовж 48 годин.
Про це в ефірі телеканалу "Рада" заявив міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
Урядовець уточнив, що він раніше підписав звернення до всіх членів цієї комісії, щоб вони невідкладно провели установче засідання.
"Минулого тижня ми проводили організаційну нараду, де фактично довели їм усім можливості Секретаріату Кабміну, який є органом, що забезпечує технічну роботу комісії. Ми просили їх невідкладно зібратися, повідомити про можливу дату. І впродовж 48 годин ми організуємо таке засідання, після чого можна буде запустити всю процедуру з обрання директора НАБУ", - сказав він.
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З липня 2014 року по серпень 2014 р. - заступник начальника підприємства з економічних питань, начальник економічно кошторисного відділу державного підприємства "Виробничо-сервісний центр Міністерства доходів та зборів України у Львівській області", державного підприємства "Виробничо-сервісний центр у Львівській області".
З серпня 2014 року по квітень 2017 р. - служба у Державній прикордонній службі України, має звання майора.
З січня 2016 до лютого 2016 р. - участь в антитерористичній операції на території Донецької області.