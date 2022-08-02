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Візит Пелосі на Тайвань серйозно порушує принцип "одного Китаю", - МЗС КНР

китай

Міністерство закордонних справ Китаю відреагувало на візит спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі, рішуче засудивши його.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

Візит Пелосі китайське МЗС назвало "серйозним порушенням принципу "одного Китаю", що "серйозно порушує суверенітет і територіальну цілісність Китаю, підриває мир і стабільність у Тайванській протоці та надсилає вкрай неправильний сигнал сепаратистським силам щодо "незалежності Тайваню".

"Китай рішуче виступає проти і суворо засуджує це, а також вчинив серйозний демарш і рішучий протест Сполученим Штатам", - йдеться в повідомленні.

Там нагадали, що Тайвань є "невід’ємною частиною території Китаю, а уряд Китайської Народної Республіки є єдиним законним урядом, який представляє весь Китай".

"Китай однозначно вживе всіх необхідних заходів для рішучого захисту свого суверенітету і територіальної цілісності у відповідь на візит спікера США. Усі наслідки, що випливають з цього, повинні нести США та сепаратистські сили "незалежності Тайваню", - додають в МЗС КНР.

Водночас пресслужба Пелосі в опублікованому повідомленні стверджує, що її візит "жодним чином не суперечить давній політиці Сполучених Штатів", яка керується Законом про відносини з Тайванем 1979 року і спільними комюніке США та Китаю.

Нагадаємо, у МЗС КНР заявили, що Китай вживе суворих заходів у разі візиту Пелосі до Тайваню. Тим часом літак з Пелосі приземлився в столиці Тайваню

Також читайте: Сайт офісу президента Тайваню атакували хакери, - Reuters

Автор: 

Китай (4636) Тайвань (181) Пелосі Ненсі (68)


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Топ коментарі
+43
Так Пелоси как раз в тот самый один Китай и приехала. Какие проблемы?
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02.08.2022 18:34
+42
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02.08.2022 18:35
+39
а де ви були коли х..ло у крим літав
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02.08.2022 18:34
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Укакались, узькоглазые?
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02.08.2022 18:33 Відповісти
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02.08.2022 18:35 Відповісти
Где ж она старуха то? Просто пожилая леди
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02.08.2022 18:46 Відповісти
...ладно мой косяк и справил
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02.08.2022 19:02 Відповісти
Теперь то, что надо!)
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02.08.2022 19:04 Відповісти
Значно краще!
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02.08.2022 19:07 Відповісти
Она еще и коррумпированная старуха, спасает свою дем партию от неминуемого поражения в ноябре. .
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02.08.2022 19:28 Відповісти
"Часть силы той, что без числа

Творит добро, всему желая зла"?
(Гёте, "Фауст")
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02.08.2022 19:33 Відповісти
Лососнули)))
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02.08.2022 18:37 Відповісти
***** МЕНЯ ОДНОГО НАПРЯГАЕТ ВЕСЬ ЭТО ******* ПОСТ КОМУНЯСТКИЙ ШАБАШ РУССКИЙ МИР ЕДИННАЯ РАШКА...или ВЕЛИКИЙ И ЕДИННЫЙ КИТАЙ.... ***** ПЕКИН А КТО СКАЗАЛ ЧТО ТАЙВАНЬ ЭТО ВАША ТЕРРИТОРИЯ????? ********* ******** ********* закрыли ******** и притихло может вас 200 миллионов и оставят в живых и то зачем нафига если НОРМАЛЬНЫЕ КИТАЙЦЫ НЕ ПОРАЖЕННЫЕ БАЦИЛОЙ МАО КОММУНИЗМА И ПРОЧЕЙ ЖИВУТ АККУРАТ НА ТАЙВАНЕ....
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02.08.2022 18:39 Відповісти
они же как тараканы. из 200 млн о5 1.5 млдр сделают
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02.08.2022 18:45 Відповісти
ну на це піде трохи часу і ресурси не будуть переводити
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03.08.2022 07:13 Відповісти
ну вообще-то бациллу коммунизма и с материка рано или поздно вытравлять прийдется. и большинству живущих на материке людей будет пох на партийную номенклатуру, они спокойно перейдут под управление республики Китай.
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02.08.2022 18:56 Відповісти
Именно так и есть. Дебиловатая риторика кацапни и китаезов воспринимается в серьез. единые и неделимые помойки.
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02.08.2022 19:30 Відповісти
Ні одного.У піонерському дитинстві гадав-чому населення технологічних та успішних держав ненавидить комуняк.Наче пуклуються за простих робітників?На справді це озлоблені потвори.Уся їх ненавість від заздрісті.Що нічого толкового не мають.Від того,що замість розвітку технологій гроші витрачають на озброєння та будівництво ГУЛАГІВ.Навіть видатний конструктор Корольов,який підняв довбаній Союз у космос,сидів...
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02.08.2022 21:02 Відповісти
просто побачили як друга армія світу відгрібає пи..ди-а вони всього навсього третя
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02.08.2022 18:43 Відповісти
Ми сильно стурбованi.
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02.08.2022 18:33 Відповісти
просто касмічєскій рівень стурбованості...
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02.08.2022 18:40 Відповісти
обстурбованість - це вже не актуально.

Ось як треба -

"Ми зосередимо наші обговорення на вжитті всіх можливих заходів, щоб вийти з глухого кута до того, як цей час прийде", - Єрмак

Джерело:
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02.08.2022 18:47 Відповісти
а де ви були коли х..ло у крим літав
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02.08.2022 18:34 Відповісти
Так Пелоси как раз в тот самый один Китай и приехала. Какие проблемы?
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02.08.2022 18:34 Відповісти
У Китая проблема с населением. Всего лишь каких-то 1,4 миллиарда особей. Вот присоединят Тайвань, прибавят 24 миллиона, и как заживут!
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02.08.2022 19:16 Відповісти
В Республике Китай никаких проблем с населением нет. Проблемы у кыныры.
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02.08.2022 19:40 Відповісти
Та ви шо???
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02.08.2022 18:35 Відповісти
nu kak vam kitaezi ? CHEI KRIM ?!
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02.08.2022 18:35 Відповісти
Китай окуповує Тибет, вчиняє геноцид уйгурів...
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02.08.2022 18:35 Відповісти
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02.08.2022 18:37 Відповісти
Перевдягнений Арестович ?
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02.08.2022 18:39 Відповісти
Его китайкий брат-близнец
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02.08.2022 18:52 Відповісти
анекдот:
Дюймовочка, Спящая Красавича и Мальчик-Киздун пошли в вещую комнату узнать, они ли самые-самые в мире:
Выходит Дюймовочка и плачет:
- Есть еще мальчик с пальчик
Выходит Спящая Красавица и плачет:
- Есть еще Неписанная Красавица
Выходит Мальчик-Киздун и такой, чешет голову и озабоченно:
- Не понял, кто такой Арестович?
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02.08.2022 18:55 Відповісти
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02.08.2022 19:26 Відповісти
Прочитай имя и фамилию немного по другому и вопросы отпадут
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03.08.2022 08:29 Відповісти
abdristovich 2.0 ?
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02.08.2022 18:39 Відповісти
Льоня ша Піздун?
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02.08.2022 18:42 Відповісти
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02.08.2022 18:45 Відповісти
Льо Шапі Здун?
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02.08.2022 18:56 Відповісти
Узкоглазые любители ***** ,проездили вам будем по мордам?))))
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02.08.2022 18:37 Відповісти
серйозно порушує суверенітет і територіальну цілісність Китаю, підриває мир і стабільність у Тайванській протоці та надсилає вкрай неправильний сигналДжерело:

а одобрямс ***** видалі на разгром незалежной України
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02.08.2022 18:38 Відповісти
Я висловлюю свою стурбованість и глибоку занепокоєність. Наше перше завдання недопустити ескалації................
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02.08.2022 18:39 Відповісти
Большую вам озабоченность в ж***пу. Едьте в Стамбул на переговоры с Тайванем.
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02.08.2022 18:39 Відповісти
Здувся китайський Берлага. А воні було...
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02.08.2022 18:39 Відповісти
Ну, тепер ще в Косово і можна додому.
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02.08.2022 18:40 Відповісти
В Косово всё спокойно, там НАТОвский батальон стоит. Сербы уже вспомнили об этом нюансе)
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02.08.2022 18:53 Відповісти
Браво Ненсі Пелосі! Без белькотіння про те, що мовляв треба "заглянуть в глаза" чи "гдє та дагаваріться па-сєрєдінє", а під прицілами ВПС та ВМФ КНР приземлилася на Тайвані.
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02.08.2022 18:40 Відповісти
Заберите у Рашки Сибирь и не нойте. Никто вам и слова не скажет
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02.08.2022 18:41 Відповісти
Чого це ніхто "слова не скажет "?

А "Дякую" від України?
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02.08.2022 18:44 Відповісти
О, хлопці...А оце ви вже забздєлі!
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02.08.2022 18:42 Відповісти
а нахєра ви тупі довбойоби зброєю бряцали? доречі, який єдний Китай, якщо Китай підтримує *********?
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02.08.2022 18:42 Відповісти
На Тайвань, на Україну (???)
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02.08.2022 18:43 Відповісти
tozhe zametil....
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02.08.2022 18:46 Відповісти
Тайвань остров, поэтому "на"
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02.08.2022 18:58 Відповісти
Минутка занудства. Тайвань - остров, поэтому используется "на" (на Тайвань, на Кубу и т.д.). Вроде, так по правилам, которыми сами русские порой не пользуются. Отсюда возникает вопрос: Почему русские говорят "на Украине"? Это действительно непонятно. На Франции, на Германии... звучит странно, не правда ли...
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02.08.2022 19:04 Відповісти
всё уже давно разжевано самими пропагандистами. "на", помимо всего прочего и согласно правилам, применяется также к территориям, которые не имеют четко выраженных границ. как-то: бассейн, плато и т.д. поскольку кацапы демонстративно не признают существование Украины и её границ, используют "на" как к некой непризнанной территории
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02.08.2022 19:17 Відповісти
кстати, именно поэтому правильно писать "НА Донбассе", а не по-пропагндистски "В"
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02.08.2022 19:18 Відповісти
Тайвань - назва острову, а держава яка займає цей острів - Республіка Китай. Ну перш ніж щось писати хоч трішечки почитайте Вікіпедію. До речі саме Республіка Кітай була постійним членом Радбезу ООН.
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02.08.2022 19:12 Відповісти
Про единый кетай уйгурам будете рассказывать
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02.08.2022 18:44 Відповісти
а как там узкоглазики с крымом себя ведут!? отож
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02.08.2022 18:45 Відповісти
Таки да, есть только один Китай! Китайские коммунисты захватили насильно и незаконно власть.
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02.08.2022 18:45 Відповісти
А захоплені кацапами території Китаю на Далекому Сході, які в тисячі разів за перевищують площу Тайваню і де знаходяться неміряні природні ресурси, не порушують? Якщо "ні" то це "подвійні стандарти" Китаю.
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02.08.2022 18:47 Відповісти
Жидко
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02.08.2022 18:48 Відповісти
Молодець Пелосі! Потрібно було запропонувати КНР вернуть "исконно китайские земли на севере", а потім можливо і не літати на Тайвань! Інтереси Китаю повинні бути виключно на півночі де дуже багато сировини. Весь світ підтримає китайців у звільненні своїх територій. Джин переділу кордонів почався!
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02.08.2022 18:50 Відповісти
Китайське МЗС: "Це є серйозним порушенням принципу "одного Китаю", порушує суверенітет і територіальну цілісність Китаю, підриває мир і стабільність у Тайванській протоці та надсилає вкрай неправильний сигнал сепаратистським силам щодо "незалежності Тайваню".
Ось і прилетів бумеранг Китаю після його голосувань в ООН на підтримку агресії паРаші.
Тепер хай китайці вивчать цей урок і зроблять нову заяву:
"Війна ***** в Україні є серйозним порушенням принципу "однієї України", порушує суверенітет і територіальну цілісність України, підриває мир і стабільність у Європі та всьому світі та надсилає вкрай неправильний сигнал сепаратистським силам щодо "незалежності Донбасу."
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02.08.2022 18:54 Відповісти
Цікава риторика.
Тобто, підтримувати сепаратизм парашної ********* в Україні в 2014 - нормально, да китай? А тепер самі завили про "один кетай", скотиняки вузькоглазі? Karma is a bitch, суки!
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02.08.2022 18:58 Відповісти
Хватит пищать узкоглазые! Вы никогда не порвете отношения с Америкой. Потому, что США ваш главный торговый партнер. А денежки для вас важнее всего...
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02.08.2022 19:07 Відповісти
На власні очі бачив в офіційній китайській англомовній газеті статтю, де стверджувалось що 80% китайського виробництва - це іноземні компаніі, в основному з США.

Ви праві, розрив з США, якщо американські компаніі поступово перенесуть виробництво в інші краіни -це катастрофа для Китаю.
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02.08.2022 19:28 Відповісти
Красным недобиткам остается только скулить...
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02.08.2022 19:09 Відповісти
Ці срані маоісти забувають другу частину об'єднання " Она країна - дві системи". Вони вже Гонконг наїбали.
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02.08.2022 19:09 Відповісти
Приєднавши Гонконг в 2000 році Китай випатрав всі інтелектуальні та промислові надбання які там залишались після масової еміграції інтелектуальної та промислової еліти. Але навіть цей незначний ресурс дав суттєвий поштовх китайській економіці. Цей ресурс остаточно використано. За 20 років Китай повернувся до імперських амбіцій і це призвело до поступового відсторонення Китаю від ******** західних технологій. Красти і копіювіати стає складніше. А тут Тайвань - безумовний світовий лідер в сфері напівпровідників і нано-технологій. Тому дуже хочеться захопити щоб "випатрати" як свого часу Гонконг. Компартія Китаю не розуміє що інтелектуальне середовище яке створювалося на Тайвані протягом 4 поколінь після окупації зникне. Зовсім. Еліта емігрує разом з технологіями і знаннями, а високотехнологічні підприємства будуть знищені. "Досвід Гонконгу" враховують не тільки китайці...
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02.08.2022 19:58 Відповісти
та ну його..... який один Китай? Тайвань це незалежна держава... Треба ЗША ставити на місце комуняк... Можна їм зброю поставляти... як Британія і США за нас, то за Тайвань США ще більше впишеться https://www.youtube.com/watch?v=qjrCY_KkOZ4 https://www.youtube.com/watch?v=qjrCY_KkOZ4

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02.08.2022 19:10 Відповісти
Щось там відбувається між США та Китаєм на самому верху, про що широкий загал не знає.

США явнодемонструють Китаю і всьому світу свою силу та рішучість, а от чому саме зараз?

Сподіваюсь заради того, щоб у РФ не виникало сумнівів що США не тільки путінського рейху не бояться, а навіть Китаю.
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02.08.2022 19:23 Відповісти
Проблема для Китая в том, что так грозно надували щеки, и, и все... Ничего за этим не последовало. Если угрожаешь стрельбой - стреляй. Не можешь - не угрожай. Китайцы слишком высоко подпрыгнули, и ... шлепнулись. Пелоси села в самолет и полетела. И прилетела. И села. Все последовательно. Пацан сказал - пацан сделал. И США продемонстрировала всему миру, кто на планете главный. И показали тем странам, которые делали ставку на Китай, считая его чем-то - его истинную мощь - никакую.
Если бы Китай ограничился только осуждением, то он бы сохранил лицо. А так он опустил себя ниже всякого плинтуса. И другие страны трижды подумают, прежде чем создавать политические комбинации с Китаем.
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02.08.2022 19:31 Відповісти
👍
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02.08.2022 20:24 Відповісти
Браво, Пелоси. Сначала идиота трампона выкинула на помойку истории, теперь китаёзов! Железная Леди!
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02.08.2022 19:35 Відповісти
КНР соси ***
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02.08.2022 19:37 Відповісти
Нравится, не нравится, терпи, узкоглазая красавица!
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02.08.2022 19:41 Відповісти
Китайці "на слабо" не піддадуться.
Те, що китайці кинуться по справжньому на Штати десь 1:9.
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02.08.2022 19:43 Відповісти
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02.08.2022 19:51 Відповісти
це ти зняв трусики?
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02.08.2022 19:55 Відповісти
китаю тайвань нах не впав. китай вже переманив до себе багато спеців з фабрики чіпів на тайвані, а більше там нема що взяти.... тільки про це чомусь ніхто ніде не пише.
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02.08.2022 20:00 Відповісти
а ти звісно свічку тримав і взагалі, увесь цей цирк з маневрами в протоці нам просто приснився
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02.08.2022 20:04 Відповісти
довожу до твого відома, що разом з пелосі там приплила аж ціла американська ********** група! І якби БУДЬ-ЯКА країна, коли до неї підпливає її противник (навіть теоретичний) також висуває свої кораблі для противаги, якщо ти не знав!!!

це тільки НЕлох готується до шашликів, коли на кордонах його держави стоять 200 тис. чортів.....
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02.08.2022 23:38 Відповісти
Не противоречит? Почитайте статью которую Пелоси написала заранее в Washington Post. Намечается война до последнего тайваньца.
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02.08.2022 20:58 Відповісти
Зайвохромосомний, тобі за руським корабльом
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02.08.2022 22:31 Відповісти
блін, і все них як по лєкалам. до останнього українця, до останнього тайваньця, третя світова тут, третя світова там...
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02.08.2022 22:58 Відповісти
москалі ніколи і ні разу не блищали творчістю. нащо щось видумувати, якщо вже все придумали до них?! на крайняк можна вкрасти...
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02.08.2022 23:39 Відповісти
Ваня 934, здесь боярки не наливают. Пшел!!!
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03.08.2022 09:41 Відповісти
И ШО !?)
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03.08.2022 00:31 Відповісти
В ООН ЗНАЮТ ЧТО ТАКОЕ ПРИНЦЫП ОДНОГО КИТАЯ !?)
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03.08.2022 00:40 Відповісти
A кацапня то так ждала, так ждала, что вот сейчас Китай да как размахнется, да как даст этой Омерике! Да вместе с роисючкой, да весь мир в труху!
Да вот хер вам, казламордые, не взлетел у вас ни Тайвань ни Приштина, лососуйте тунца.
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03.08.2022 01:17 Відповісти
ЄДИНИЙ КИТАЙ- ЦЕ КОМУНІСТИЧНА МАЯЧНЯ ПРО КЛАПТЕВУ КРАЇНУ!
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03.08.2022 04:30 Відповісти
 
 