Візит Пелосі на Тайвань серйозно порушує принцип "одного Китаю", - МЗС КНР
Міністерство закордонних справ Китаю відреагувало на візит спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі, рішуче засудивши його.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.
Візит Пелосі китайське МЗС назвало "серйозним порушенням принципу "одного Китаю", що "серйозно порушує суверенітет і територіальну цілісність Китаю, підриває мир і стабільність у Тайванській протоці та надсилає вкрай неправильний сигнал сепаратистським силам щодо "незалежності Тайваню".
"Китай рішуче виступає проти і суворо засуджує це, а також вчинив серйозний демарш і рішучий протест Сполученим Штатам", - йдеться в повідомленні.
Там нагадали, що Тайвань є "невід’ємною частиною території Китаю, а уряд Китайської Народної Республіки є єдиним законним урядом, який представляє весь Китай".
"Китай однозначно вживе всіх необхідних заходів для рішучого захисту свого суверенітету і територіальної цілісності у відповідь на візит спікера США. Усі наслідки, що випливають з цього, повинні нести США та сепаратистські сили "незалежності Тайваню", - додають в МЗС КНР.
Водночас пресслужба Пелосі в опублікованому повідомленні стверджує, що її візит "жодним чином не суперечить давній політиці Сполучених Штатів", яка керується Законом про відносини з Тайванем 1979 року і спільними комюніке США та Китаю.
Нагадаємо, у МЗС КНР заявили, що Китай вживе суворих заходів у разі візиту Пелосі до Тайваню. Тим часом літак з Пелосі приземлився в столиці Тайваню
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(Гёте, "Фауст")
Ось як треба -
"Ми зосередимо наші обговорення на вжитті всіх можливих заходів, щоб вийти з глухого кута до того, як цей час прийде", - Єрмак
Джерело:
Дюймовочка, Спящая Красавича и Мальчик-Киздун пошли в вещую комнату узнать, они ли самые-самые в мире:
Выходит Дюймовочка и плачет:
- Есть еще мальчик с пальчик
Выходит Спящая Красавица и плачет:
- Есть еще Неписанная Красавица
Выходит Мальчик-Киздун и такой, чешет голову и озабоченно:
- Не понял, кто такой Арестович?
а одобрямс ***** видалі на разгром незалежной України
А "Дякую" від України?
Ось і прилетів бумеранг Китаю після його голосувань в ООН на підтримку агресії паРаші.
Тепер хай китайці вивчать цей урок і зроблять нову заяву:
"Війна ***** в Україні є серйозним порушенням принципу "однієї України", порушує суверенітет і територіальну цілісність України, підриває мир і стабільність у Європі та всьому світі та надсилає вкрай неправильний сигнал сепаратистським силам щодо "незалежності Донбасу."
Тобто, підтримувати сепаратизм парашної ********* в Україні в 2014 - нормально, да китай? А тепер самі завили про "один кетай", скотиняки вузькоглазі? Karma is a bitch, суки!
Ви праві, розрив з США, якщо американські компаніі поступово перенесуть виробництво в інші краіни -це катастрофа для Китаю.
США явнодемонструють Китаю і всьому світу свою силу та рішучість, а от чому саме зараз?
Сподіваюсь заради того, щоб у РФ не виникало сумнівів що США не тільки путінського рейху не бояться, а навіть Китаю.
Если бы Китай ограничился только осуждением, то он бы сохранил лицо. А так он опустил себя ниже всякого плинтуса. И другие страны трижды подумают, прежде чем создавать политические комбинации с Китаем.
Те, що китайці кинуться по справжньому на Штати десь 1:9.
це тільки НЕлох готується до шашликів, коли на кордонах його держави стоять 200 тис. чортів.....
Да вот хер вам, казламордые, не взлетел у вас ни Тайвань ни Приштина, лососуйте тунца.