Візит Пелосі на Тайвань серйозно порушує принцип "одного Китаю", - МЗС КНР

Міністерство закордонних справ Китаю відреагувало на візит спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі, рішуче засудивши його.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

Візит Пелосі китайське МЗС назвало "серйозним порушенням принципу "одного Китаю", що "серйозно порушує суверенітет і територіальну цілісність Китаю, підриває мир і стабільність у Тайванській протоці та надсилає вкрай неправильний сигнал сепаратистським силам щодо "незалежності Тайваню".

"Китай рішуче виступає проти і суворо засуджує це, а також вчинив серйозний демарш і рішучий протест Сполученим Штатам", - йдеться в повідомленні.

Там нагадали, що Тайвань є "невід’ємною частиною території Китаю, а уряд Китайської Народної Республіки є єдиним законним урядом, який представляє весь Китай".

"Китай однозначно вживе всіх необхідних заходів для рішучого захисту свого суверенітету і територіальної цілісності у відповідь на візит спікера США. Усі наслідки, що випливають з цього, повинні нести США та сепаратистські сили "незалежності Тайваню", - додають в МЗС КНР.

Водночас пресслужба Пелосі в опублікованому повідомленні стверджує, що її візит "жодним чином не суперечить давній політиці Сполучених Штатів", яка керується Законом про відносини з Тайванем 1979 року і спільними комюніке США та Китаю.

Нагадаємо, у МЗС КНР заявили, що Китай вживе суворих заходів у разі візиту Пелосі до Тайваню. Тим часом літак з Пелосі приземлився в столиці Тайваню

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