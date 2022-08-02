Росія вдарила ракетами з Каспію: 7 із 8 знищила українська ППО, одна - уразила зенітно-ракетний комплекс, - Повітряні сили. ВIДЕО

Увечері 2 серпня Росія випустила по українській території 8 ракет, 7 із них збила протиповітряна оборона.

Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ.

"2 серпня близько 17 години окупанти завдали ракетного удару з району Каспійського моря. Застосовувались стратегічні бомбардувальники Ту-95 (Ту-160).

Загалом по території України було випущено вісім крилатих ракет типу Х-101 (Х-555) у напрямку центральних, південних та західних областей України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Чотири крилаті ракети знищено над Миколаївщиною, - повітряне командування "Південь"

Сім із восьми ракет було збито протиповітряною обороною Повітряних сил ЗС України. Шість ракет ліквідували зенітні ракетні війська і одну збито винищувачем авіації Повітряних сил.

На жаль, є одне влучання на Львівщині – уражено зенітно-ракетний комплекс. Збитки та постраждалі уточнюються", - розповів він.