57 546 186

Росія вдарила ракетами з Каспію: 7 із 8 знищила українська ППО, одна - уразила зенітно-ракетний комплекс, - Повітряні сили. ВIДЕО

Увечері 2 серпня Росія випустила по українській території 8 ракет, 7 із них збила протиповітряна оборона.

Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ.

"2 серпня близько 17 години окупанти завдали ракетного удару з району Каспійського моря. Застосовувались стратегічні бомбардувальники Ту-95 (Ту-160).

Загалом по території України було випущено вісім крилатих ракет типу Х-101 (Х-555) у напрямку центральних, південних та західних областей України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Чотири крилаті ракети знищено над Миколаївщиною, - повітряне командування "Південь"

Сім із восьми ракет було збито протиповітряною обороною Повітряних сил ЗС України. Шість ракет ліквідували зенітні ракетні війська і одну збито винищувачем авіації Повітряних сил.

На жаль, є одне влучання на Львівщині – уражено зенітно-ракетний комплекс. Збитки та постраждалі уточнюються", - розповів він.

Топ коментарі
+78
Слава героям зенітчикам та пілоту за врятовані життя
показати весь коментар
02.08.2022 20:01
+58
ну як. мабуть, геращенко чи подоляк фоткалися на його фоні, з геолокацією. або якісь колаборанти донесли.
показати весь коментар
02.08.2022 20:04
+42
Питання на засипку :як взнали про зенітноракетний комплекс аж на Львівщині?
показати весь коментар
02.08.2022 20:02
Розсередженість складових комплексу - мінімум сотні метрів зараз. Можливо попали по радару.
показати весь коментар
02.08.2022 20:30
На комплексі ППО була ціла команда військових і не піхотинців і це велика встрата ЗСУ.
показати весь коментар
02.08.2022 20:18
Вполне вероятно что он был надувной.
показати весь коментар
02.08.2022 20:35
какое? На таком расстоянии шо-то типа Шрайк может попасть только в работающую мощную излучающую установку радара. В такой момент рядом с такой установкой в радиусе 50 метров никто находиться не будет, ибо это прекрасная мишень
показати весь коментар
02.08.2022 21:02
Не всі комплекси, що стоять у в/ч, знаходяться на бойовому чергуванні. Є якійсь резерв. Тим більше, якщо мова йде про С300, то комплекс с на бойовому складається як мінімум з 3-х машин, як розсереджегі одна від іншої на кілька сот метрів одна від одної, і не на всіх з них є екіпаж
показати весь коментар
03.08.2022 07:56
Ну и молодцы! Научились уже сбивать!
показати весь коментар
02.08.2022 20:11
це завдяки не вмінню, а завдяки кількості, що таки зросла...
показати весь коментар
02.08.2022 20:22
трохи виправлюсь, бо контекст загубився в моєму висловлюванні -- "не тільки завдяки умінню"
Перепрошую, вміння є, і воно відіграє величезну роль! Мав на увазі трохи інші недоліки сьоговладних "персонажів"
показати весь коментар
03.08.2022 20:42
***,підліт приблизно година з хвостом,походу ******** зенічики і не перетягнули комплекс на кілометр в сторону.
показати весь коментар
02.08.2022 20:11
А кто ракеты будет сбивать, если все будут перетаскивать зрк
показати весь коментар
02.08.2022 20:14
новітні зрк, які збивають ракети в тому числі на ходу
показати весь коментар
02.08.2022 20:16
Які це такі ноавітні зрк на ходу зіб'є Х-555?
показати весь коментар
02.08.2022 20:31
ЗРК «Patriot» ??? ☹
показати весь коментар
02.08.2022 22:46
системи "Асфальт" від Великого крадівництва?
показати весь коментар
02.08.2022 22:01
у нас немає новітніх зрк. Скоріше за все полінувались переміщувати РЛС зайвий раз. Або русні злили дані куди його розташують
показати весь коментар
02.08.2022 22:22
Треба патякати про зенітний комплекс?
Не розумію навіщо ***** шпигуни, якщо тут стільки корисних ідіотів!
показати весь коментар
02.08.2022 20:13
Повітряні сили ЗСУ мабуть знають, що можна казати, а що ні.
показати весь коментар
02.08.2022 20:28
корисні ідіоти не скидують в закриті телеграм(ок, вк та інше) канали фотографії з геопозицією обєктів в потрібний для козлорилих час.... наприклад коли підїхали "вкусняшки" з заходу, або коли заселились мобілізовані або ВСУ.
як кажуть в колзлорилому прислів"ї - "******* (в интернетах) не мешки ворочать (займатись реальною диверсыэю)"
тому, таку мерзоту треба вираховувати по виходящому трафіку з провайдерів (в тому числі мобільних) і після вирахування адреси - просто кидати у вікно Ф1 без кільця 90дочекавшись щоб у домі (квартирі) не було дітей
показати весь коментар
02.08.2022 22:50
ось наприклад недавно дивилась
https://www.youtube.com/watch?v=wSX9BUgsxBA

сидить мразота в Києві, та мріє щоб бункерний недомірок ввів в нього "війська".
де гарантія що це чмо, не навело на обєкти в Києві?
показати весь коментар
02.08.2022 22:57
Поляки вчора на весь світ по TVN-24 сказали що кацапи попали в ракетну частину за 15 км від кордону. Так що патякай не патякай вже після того як попали нічого не зміниться. СБУ і розвідка має працювати щоб до попадання ніхто не патякав а вони замість того нелегальні бізнеси "кришують" купують собі генеральські звання а потім з валізами напакованими доларами в "сербії" тікають!
показати весь коментар
03.08.2022 08:19
А может про полное уничтожение НУЖНО громко кричать ? Подумай!
показати весь коментар
03.08.2022 09:48
Серед ВПО , яких там повно, теж є перекуплені рашкою "спеціалісти".
показати весь коментар
02.08.2022 20:17
Каспий засран Гептилом и прочими ракетными фекалиями...а это значит Каспию капздец..типа флора и фауна сдохнет от инфаркта...или от Инсульта...
показати весь коментар
02.08.2022 20:20
путін дістає останні ракети зі свого чюмндана
показати весь коментар
02.08.2022 20:23
Нажаль не останні.Не тіште себе і когось ілюзіями...
показати весь коментар
02.08.2022 20:35
Це правда - навіть ніхто не знає скільки у цього покидька є такого "добра"!!!
показати весь коментар
03.08.2022 08:20
Поки на кацапів всі ракетні заводи працюють - обстріли триватимуть нескінченно
показати весь коментар
03.08.2022 08:06
ракета прилетела на излучение радара-что тут необычного?
показати весь коментар
02.08.2022 20:35
На тих ракетах такого ніби нема.
показати весь коментар
02.08.2022 20:42
при Порошенку кордон був закритий. відкрила його встрата зекоманда у 2019-му році.
показати весь коментар
02.08.2022 20:44
і ще й вихід з Криму скомандувала розмінувати. і кордон з Білоруссю.
а агенти фсб в самій ОПі сидять. і в СБУ.
показати весь коментар
02.08.2022 20:45
можно технічно розписать як саме було заміновано автомобільний громадський шлях через Чонгар наприклад??)
показати весь коментар
02.08.2022 21:17
Міни спрямованої дії вирішують питання мінування доріг з асфальтовим покриттям, без пошкодження полотна.
Приклад - радянська міна ТМ-83
Приклад - радянська міна ТМ-83
показати весь коментар
02.08.2022 21:37
.. Стоїть собі місток на Чонгарі... і не один! А біля кожної опори по 100 кг. вибухівки. Та й по периметру кілька сотень мін накидано... А як що технічно розписать... то з цим питанням до тієї мразоти..по чиїй команді все це зняли. А от думати Ви не збиралися... задаючи це питання.)))
показати весь коментар
02.08.2022 21:38
можна, але тобі цього знати не треба
показати весь коментар
02.08.2022 22:03
можно у мене як раз для цього бутилка з під Савєцкаго шампанскаго пріпасєна!

приїзди з Польщі - технічно тебе на неї насадимо
показати весь коментар
02.08.2022 22:09
ВІТЧИЗНИЙ ВИРОБНИК ПРО ВСЕ ПОДБАВ, https://informnapalm.org/ua/chornyj-dyatel/ тиць думаєш йому хоча б одне замовлення на тестування, на пробу було ??? Все це якраз заточене було для Криму і проти вторгнення
показати весь коментар
02.08.2022 22:27
Цілком можливо що про ЗРК написали щоб кацапня думала що влучила.
показати весь коментар
02.08.2022 20:41
Повністю з вами згоден. Давайте мислити логічно. Навіть при потраплянні рашистських ракет військові об'єкти наші визнають це дуже неохоче і вкрай рідко. В цьому ж випадку не встигли осколки ракети охолонути, а наші вже визнали попадання, і не в абищо, а в ЗРК(!). Цим самим розкривши його позиції і фактично скорегувавши майбутні постріли. Схоже, кацапам підсунули або хибну інфу, або фанерный макет.
показати весь коментар
02.08.2022 21:15
А вам не здається дивним що таке вперше говориться? Прямо сказали результат обстрілу, там не фотографуйте не знімайте а тут "влучно поцілили прямо в ЗРК"
показати весь коментар
02.08.2022 20:41
Мабуть той комплекс гумовий.
показати весь коментар
02.08.2022 21:09
99,99%.
показати весь коментар
02.08.2022 21:16
Вот это, я понимаю, результат. Браво! Похоже, что NASAMS работал. Слава американскому оружию и доблестным защитникам Украины.🇺🇦🇺🇸
показати весь коментар
02.08.2022 20:46 Відповісти
А с чего вы взяли, что попадагние в ЗРК было в реальности? Пусть рашисты так думают
показати весь коментар
02.08.2022 20:46 Відповісти
Хотілось би так думати,але той якщо це й так,то доповідач ну дуже ******* актор.
показати весь коментар
02.08.2022 20:51 Відповісти
Так, скоріше за все, дезу кацапам кидають.
показати весь коментар
02.08.2022 20:54 Відповісти
Біля нашого нп деякий час виставляли макети танків. Рашисти двічі пуляли по них ракетами(мабуть дорогими) з літаків, а потім кокошников доповідав про знищення "скоплєнія тєхнікі".
показати весь коментар
02.08.2022 21:21 Відповісти
Будем надеяться шо это деза.
Была " левая" наводка и шоб кацапню усыпить сообщили об уничтожении зрк.
Иначе какой смысл об этом вобще сообщать?
показати весь коментар
02.08.2022 20:48 Відповісти
Надувний зрк
показати весь коментар
02.08.2022 20:51 Відповісти
Раньше никогда не сообщали, если куда-то попадали. Тем более в военный объект.
показати весь коментар
02.08.2022 21:00 Відповісти
Існують деякі військові хитрощі . Іноді треба заплутати ворога , змусити його повірити в те що він наприклад - влучив в об'єкт . З цією ціллю , в ЗМІ запускається деза . .
Насправді , ніхто зі сторонніх точну інфу не знає ,, знає її лише вузьке коло з числа командування . Якщо звісно , серед них нема крота .
показати весь коментар
02.08.2022 21:25 Відповісти
Как бывший офицер ПВО СССР скажу 7 из 8 это супер.Это мастеркласс.🇺🇦 💪?
показати весь коментар
02.08.2022 20:58 Відповісти
Да любое гражданское лицо скажет что 7 из 8 - это супер! )
показати весь коментар
02.08.2022 21:23 Відповісти
возвращайтесь. Вы нам нужны бить кацапов. Заодно и свои навычки обновите)
показати весь коментар
02.08.2022 21:28 Відповісти
Ошибся не ?,а!!!
показати весь коментар
02.08.2022 21:00 Відповісти
в зенитно ракетній комплекс а не школа? наводчик однозначно
показати весь коментар
02.08.2022 21:02 Відповісти
сколько этого хлама x55 у них еще?
показати весь коментар
02.08.2022 21:06 Відповісти
Це найдорожча кацапська ракета повітряного базування. Точно не мотлох
показати весь коментар
02.08.2022 21:14 Відповісти
про эти новые x101 x555 вроде их не много как обычных x22 x55

x555 это калибр вроде
показати весь коментар
02.08.2022 21:26 Відповісти
Влучили в ЗРК? З чого раптом така інформативність? Дивно
показати весь коментар
02.08.2022 21:12 Відповісти
Эти парни герои,они могли дать залп и выключить кабину управления,но они спасали людей до последнего. 8 ракета туро пришла по ихнему лучу.Они знали что так будет.
показати весь коментар
02.08.2022 21:26 Відповісти
все 8 в один комлекс?
показати весь коментар
02.08.2022 21:29 Відповісти
Всі 9. Комплекс цілий. Ворог у шоці по коліно.
показати весь коментар
02.08.2022 21:33 Відповісти
Попали в ЗРК.... И так сразу сказали....

Понятно.

Не только в ЗРК, а еще в авианосец в порту Львова!
И осколками повредили межгалактический боевой звездолет.
показати весь коментар
02.08.2022 21:30 Відповісти
О це найкращий коментар до новини.
показати весь коментар
02.08.2022 21:34 Відповісти
Львівський метрополітен не постраждав.
І це найголовніше!

показати весь коментар
02.08.2022 22:12 Відповісти
Засобами ППО збито 7 з 8-ми ракет, це при тому що в нас системи ПРО не існує як такої - а вся наша система ППО була "загострена" на знищення класичних повітряних цілей: літаків та БПЛА! Це таки вартує найвищої похвали нашим янголам з ППО - що стережуть наше небо і оберігають нашу землю від нечисті!
показати весь коментар
02.08.2022 21:37 Відповісти
Иду себе без задней мысли... Вдруг тыць... электросамокатист останавливается и давай фотать нефотогеничный пейзаж. Смотрю, фотает котельню с большущей трубой. На всякий случай я его сфотал... Куда фото отправить?
показати весь коментар
02.08.2022 23:17 Відповісти
Здесь выставите - народ быстро расстиражирует
показати весь коментар
02.08.2022 23:27 Відповісти
Здесь боязно враг может локацию использовать
показати весь коментар
03.08.2022 00:37 Відповісти
СБУ.
показати весь коментар
03.08.2022 00:34 Відповісти
Может попросить Алиева пару рашкиных судов подорвать - бо гадят кацапы прямо в Каспий
Буданов и Кулеба , пора лететь в Баку кое кому все надо подсказывать
показати весь коментар
02.08.2022 23:30 Відповісти
Мне кажется или стали заметно больше ракет сбивать?
показати весь коментар
02.08.2022 23:32 Відповісти
НЕОБХОДИМО ВЗЯТЬ У ПАРТНЕРОВ +2 !!! НО РАШКА ТАК НЕ УСПОКОИТСЯ !!! НЕОБХОДИМЫ ДВА УДАРА ПО ИХ ПЕРВЫМ МОРДАМ И ПО КРИТИЧЕСКОЙ ИХ ИНФРАСТРУКТУРЕ !!!
показати весь коментар
02.08.2022 23:56 Відповісти
старі об'єкти треба було закрити і якщо можна перенести,
продажних стукачів в Україні ще вистачає
показати весь коментар
03.08.2022 00:17 Відповісти
Я взагалі не зрозумів,нащо така інформація «влучили-не влучили»?
Для орків,щоб знали куди стріляти?
Навіщо такі точні дані оприлюднювати?
показати весь коментар
03.08.2022 13:32 Відповісти
Турція знімає з флоту німецькі підводні лодки 209 серії, нам би парочка дуже згодилась, хай за скидку в 25 відсотків нам продадуть зі скидкою як і ми
показати весь коментар
03.08.2022 14:49 Відповісти
