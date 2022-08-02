Росія вдарила ракетами з Каспію: 7 із 8 знищила українська ППО, одна - уразила зенітно-ракетний комплекс, - Повітряні сили. ВIДЕО
Увечері 2 серпня Росія випустила по українській території 8 ракет, 7 із них збила протиповітряна оборона.
Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ.
"2 серпня близько 17 години окупанти завдали ракетного удару з району Каспійського моря. Застосовувались стратегічні бомбардувальники Ту-95 (Ту-160).
Загалом по території України було випущено вісім крилатих ракет типу Х-101 (Х-555) у напрямку центральних, південних та західних областей України.
Сім із восьми ракет було збито протиповітряною обороною Повітряних сил ЗС України. Шість ракет ліквідували зенітні ракетні війська і одну збито винищувачем авіації Повітряних сил.
На жаль, є одне влучання на Львівщині – уражено зенітно-ракетний комплекс. Збитки та постраждалі уточнюються", - розповів він.
Перепрошую, вміння є, і воно відіграє величезну роль! Мав на увазі трохи інші недоліки сьоговладних "персонажів"
Не розумію навіщо ***** шпигуни, якщо тут стільки корисних ідіотів!
як кажуть в колзлорилому прислів"ї - "******* (в интернетах) не мешки ворочать (займатись реальною диверсыэю)"
тому, таку мерзоту треба вираховувати по виходящому трафіку з провайдерів (в тому числі мобільних) і після вирахування адреси - просто кидати у вікно Ф1 без кільця 90дочекавшись щоб у домі (квартирі) не було дітей
https://www.youtube.com/watch?v=wSX9BUgsxBA
сидить мразота в Києві, та мріє щоб бункерний недомірок ввів в нього "війська".
де гарантія що це чмо, не навело на обєкти в Києві?
а агенти фсб в самій ОПі сидять. і в СБУ.
Приклад - радянська міна ТМ-83
приїзди з Польщі - технічно тебе на неї насадимо
Была " левая" наводка и шоб кацапню усыпить сообщили об уничтожении зрк.
Иначе какой смысл об этом вобще сообщать?
Насправді , ніхто зі сторонніх точну інфу не знає ,, знає її лише вузьке коло з числа командування . Якщо звісно , серед них нема крота .
x555 это калибр вроде
Понятно.
Не только в ЗРК, а еще в авианосец в порту Львова!
И осколками повредили межгалактический боевой звездолет.
І це найголовніше!
Буданов и Кулеба , пора лететь в Баку кое кому все надо подсказывать
продажних стукачів в Україні ще вистачає
Для орків,щоб знали куди стріляти?
Навіщо такі точні дані оприлюднювати?