США запроваджують візові обмеження щодо 893 російських чиновників, військових і членів Ради Федерації, - Блінкен

санкции

Держдеп США застосовує візові обмеження щодо 893 російських офіційних осіб, зокрема членів Ради Федерації.

Про це заявив американський держсекретар Ентоні Блінкен, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Держдеп вживає заходів щодо запровадження візових обмежень стосовно фізосіб у зв'язку з діями Росії в Україні. Під обмеження підпадають 893 офіційні особи РФ, такі як члени Ради Федерації, а також військовослужбовці", - йдеться у заяві Блінкена.

Крім того, в рамках цих заходів запроваджуються санкції щодо ще 31 іноземного держслужбовця, які "підтримували анексію Криму, "тим самим становлячи загрозу українському суверенітету або порушуючи його".

Читайте на "Цензор.НЕТ": США запровадили санкції проти Кабаєвої та колаборантів РФ

росія (67230) санкції (12565) США (24064) Радфед Росії (32) Блінкен Ентоні (1157)
Потужно.

А чому лише зараз?
02.08.2022 20:29 Відповісти
Знаєте, читаю фейсбук і дивуюсь, фейків так багато,що новини уже новинами не читаються. Просто інформація, яку потрібно перевірити. Цей анонс ні про що.
02.08.2022 20:32 Відповісти
На Цензорі всі новини перевірені.

Держдепівські бандерівці - це не віші штазі брехливі.
03.08.2022 00:24 Відповісти
Тепер орки точно почнуть здаватись. "Пекельні санкції", ****...
02.08.2022 20:33 Відповісти
Орки навіть не знають, де ті Штати знаходяться. Вони вперше за кордоном від свого болота.
02.08.2022 20:44 Відповісти
Повний пакет санкцій, який потрібно прийняти проти росії (дещо вже реалізовано):

1) Забрати все майно російських олігархів.

2) Російським чиновникам заборонити виїзджати в країни заходу, видворити з країн заходу всіх їхніх дітей з конфіскацією майна.

3) Перестати видавати візи росіянам, а всі видані - анулювати. перестати пускати росіян в країни заходу. (якщо хтось по політ-мотивам хоче емігрувати з рф - хай їдуть в Казахстан чи Туреччину)

4) Забрати все майно государства РФ за кордоном.

5) Нафтове ембарго у всіх країнах заходу (США, Канада, країни Європи, Австралія, Японія, Південна Корея)

6) Ембарго на російський газ. Налагоджування поставок газу з арабських країн.

7) заборонити росії ввозити свої товари в країни заходу повітряним транспортом, російським кораблям заборонити причалювати в західних портах, також заборонити ввозити товари наземним транспортом - російським фурам заборонити в'їзджати на територію єс. Митницям країн ЄС заборонити пропускати російські товари. Повна заборона на покупку російських товарів. (або ввести 100% мито, якщо є якісь незамінні товари)

8) Перестати продавати росії західні електронні компоненти.
02.08.2022 20:48 Відповісти
нолик там забули додати до тієї цифри, а краще два
03.08.2022 00:14 Відповісти
 
 