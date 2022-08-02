1 606 7
США запроваджують візові обмеження щодо 893 російських чиновників, військових і членів Ради Федерації, - Блінкен
Держдеп США застосовує візові обмеження щодо 893 російських офіційних осіб, зокрема членів Ради Федерації.
Про це заявив американський держсекретар Ентоні Блінкен, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Держдеп вживає заходів щодо запровадження візових обмежень стосовно фізосіб у зв'язку з діями Росії в Україні. Під обмеження підпадають 893 офіційні особи РФ, такі як члени Ради Федерації, а також військовослужбовці", - йдеться у заяві Блінкена.
Крім того, в рамках цих заходів запроваджуються санкції щодо ще 31 іноземного держслужбовця, які "підтримували анексію Криму, "тим самим становлячи загрозу українському суверенітету або порушуючи його".
А чому лише зараз?
Держдепівські бандерівці - це не віші штазі брехливі.
1) Забрати все майно російських олігархів.
2) Російським чиновникам заборонити виїзджати в країни заходу, видворити з країн заходу всіх їхніх дітей з конфіскацією майна.
3) Перестати видавати візи росіянам, а всі видані - анулювати. перестати пускати росіян в країни заходу. (якщо хтось по політ-мотивам хоче емігрувати з рф - хай їдуть в Казахстан чи Туреччину)
4) Забрати все майно государства РФ за кордоном.
5) Нафтове ембарго у всіх країнах заходу (США, Канада, країни Європи, Австралія, Японія, Південна Корея)
6) Ембарго на російський газ. Налагоджування поставок газу з арабських країн.
7) заборонити росії ввозити свої товари в країни заходу повітряним транспортом, російським кораблям заборонити причалювати в західних портах, також заборонити ввозити товари наземним транспортом - російським фурам заборонити в'їзджати на територію єс. Митницям країн ЄС заборонити пропускати російські товари. Повна заборона на покупку російських товарів. (або ввести 100% мито, якщо є якісь незамінні товари)
8) Перестати продавати росії західні електронні компоненти.