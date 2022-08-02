Наратив роспропаганди про українських біженців в ЄС зовсім не відповідає дійсності: навпаки ми бачимо безпрецендентну солідарність, - єврокомісар Йоганссон
Наратив російської пропаганди про те, що українські біженці заважають громадянам ЄС, зовсім не відповідає дійсності.
Про це, відповідаючи на питання Суспільного, заявила Йлва Йоганссон, комісар з питань внутрішніх справ Єврокомісії, передає Цензор.НЕТ.
"Навпаки, ми маємо повністю протилежне - ми бачимо безпрецендентну підтримку та солідарність мільйонів громадян ЄС, від волонтерів та неурядових організацій, громадськості та урядів країн чи регіонів", — зазначила Йоганссон.
Вона наголосила, що Європейський Союз "стоїть разом з Україною та українським и біженцями".
Все доброжелательны, вежливы. Не выдают кило золота на день, но лично, как и все нормальные люди, были благодарны за каждую мелочь.
На самом деле то что сделали европейцы - далеко не мелочь. В Германии проезд был всю весну бесплатный, объездить можно было хоть всю Европу, по Берлину все музеи были бесплатные, куча наших по всему городу, весь центр Амстердама и Берлина в украиснких флагах, множество желто-голубых флагов в окнах домов.
На каждом жд вокзале стоят палатки с помощью - получить информацию, покушать, отдохнуть. даже пор наших собак и кошек подумали.
А детей все просто на руках носили. Сразу по пересечении границы с Польшей - горы игрушек.
Больше даже за наших было стыдновато иногда. Особенно цыгане показали себя редкостным быдлом.
«Нам також надали безкоштовне житло, а дітям - безкоштовну освіту в німецькій школі. Отримуємо близько €1500 на місяць. На продукти вистачає. На памперси, побутову хімію. У ресторанах не сидимо, їмо вдома».
Оце так бомба-ракета...
Буряты заканчиваются крысы мавзолейные...будете жевать развлины городов Мариуполь Северодонецк Лисичанск...на развалинах можно выращивать даже Бавовну...или Боярышник...
Стадо идиотов мавзолейных...
Один - полицейский, помог мне разобраться с билетом и турникетом. А второй - парень чернокожий на платформе, помог найти нужную. платформу и поезд, поболтали о том о сем, я сказала что с Украины он посочувствовал, пожелал удачи.
Что тебе не так с неграми в Европе?
быдло, как и везде, есть. Разных цветов. Ты тому пример.
До речі, рекомендую відвідати у Брюсселі вокзал норд ввечорі, там ти побачиш всі ці радості про які я писав у попередньому пості.
це що ? у Вiднi ?
геть недолугi кацапiзми з мови ! панове, розмовляйте нормальною мовою!
азиопская паРаша-ЭрЭфия сраная недоимперия Зла и Лжи.