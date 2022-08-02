Наратив роспропаганди про українських біженців в ЄС зовсім не відповідає дійсності: навпаки ми бачимо безпрецендентну солідарність, - єврокомісар Йоганссон

Наратив російської пропаганди про те, що українські біженці заважають громадянам ЄС, зовсім не відповідає дійсності.

Про це, відповідаючи на питання Суспільного, заявила Йлва Йоганссон, комісар з питань внутрішніх справ Єврокомісії, передає Цензор.НЕТ.

"Навпаки, ми маємо повністю протилежне - ми бачимо безпрецендентну підтримку та солідарність мільйонів громадян ЄС, від волонтерів та неурядових організацій, громадськості та урядів країн чи регіонів", — зазначила Йоганссон.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Латвії порушили кілька справ за крадіжку українських прапорів та пошкодження автомобілів: проводиться оцінювання наявності ознак злочину на ґрунті ненависті

Вона наголосила, що Європейський Союз "стоїть разом з Україною та українським и біженцями".