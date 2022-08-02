УКР
Наратив роспропаганди про українських біженців в ЄС зовсім не відповідає дійсності: навпаки ми бачимо безпрецендентну солідарність, - єврокомісар Йоганссон

Наратив російської пропаганди про те, що українські біженці заважають громадянам ЄС, зовсім не відповідає дійсності.

 Про це, відповідаючи на питання Суспільного, заявила Йлва Йоганссон, комісар з питань внутрішніх справ Єврокомісії, передає Цензор.НЕТ.

"Навпаки, ми маємо повністю протилежне - ми бачимо безпрецендентну підтримку та солідарність мільйонів громадян ЄС, від волонтерів та неурядових організацій, громадськості та урядів країн чи регіонів", — зазначила Йоганссон.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Латвії порушили кілька справ за крадіжку українських прапорів та пошкодження автомобілів: проводиться оцінювання наявності ознак злочину на ґрунті ненависті

Вона наголосила, що Європейський Союз "стоїть разом з Україною та українським и біженцями".

біженці (1941) Єврокомісія (2250) Євросоюз (13999)
3 месяца в Европе - 2 в Германии и в Голландии. Подтверждаю каждое слово.
Все доброжелательны, вежливы. Не выдают кило золота на день, но лично, как и все нормальные люди, были благодарны за каждую мелочь.
На самом деле то что сделали европейцы - далеко не мелочь. В Германии проезд был всю весну бесплатный, объездить можно было хоть всю Европу, по Берлину все музеи были бесплатные, куча наших по всему городу, весь центр Амстердама и Берлина в украиснких флагах, множество желто-голубых флагов в окнах домов.
На каждом жд вокзале стоят палатки с помощью - получить информацию, покушать, отдохнуть. даже пор наших собак и кошек подумали.
А детей все просто на руках носили. Сразу по пересечении границы с Польшей - горы игрушек.
Больше даже за наших было стыдновато иногда. Особенно цыгане показали себя редкостным быдлом.
Громадянин України може бути кацап і жид , всі тільки вони тут з перших днів . А от українці залишились вдома бо курку , кота , собаку … , чи корову шкода і саме головне країну треба обороняти , одягати та годувати .
Чесно кажучи за бують кацапська бидлота яка в ЄС за виплатами для бухла приперлась
Громадянин України може бути кацап і жид , всі тільки вони тут з перших днів . А от українці залишились вдома бо курку , кота , собаку … , чи корову шкода і саме головне країну треба обороняти , одягати та годувати .
*Жид від слова жлоб , не маю нічого проти євреїв як національність .
Дякою , пригадав закон тому і дописав щ
нет. Это фейки Раша-ТВ. А тебе их надо разносить, работа такая?
ваши гражданки на москве сидят, там и сумочками - фальшивыми шанелями хвастаются.
більшість украінців ведуть себе нормально то до них і таке відношення
поодиноких негативних у них і із своїми е - це не загальна картина і всі це розуміють
«На продукти вистачає» - відомий український співак Сергій Бабкін із сім'єю живуть на допомогу для біженців в Німеччині.

«Нам також надали безкоштовне житло, а дітям - безкоштовну освіту в німецькій школі. Отримуємо близько €1500 на місяць. На продукти вистачає. На памперси, побутову хімію. У ресторанах не сидимо, їмо вдома».

Оце так бомба-ракета...
РАБzzeя застала весь мир своим дохлым СкреПОНОСом...начиная от Ольги ********** и заканчивая Димой Сикелевым. Типа радиоактивный пепел...
Буряты заканчиваются крысы мавзолейные...будете жевать развлины городов Мариуполь Северодонецк Лисичанск...на развалинах можно выращивать даже Бавовну...или Боярышник...
Стадо идиотов мавзолейных...
Після чорного нашестя на Європу, українці - майже зразкові біженці для західних європейців.
я видела там негров. В Амстердаме за первые 2 часа что я там находилась разговаривала с двумя людьми. Оба были негры, прикинь.

Один - полицейский, помог мне разобраться с билетом и турникетом. А второй - парень чернокожий на платформе, помог найти нужную. платформу и поезд, поболтали о том о сем, я сказала что с Украины он посочувствовал, пожелал удачи.
Что тебе не так с неграми в Европе?

быдло, как и везде, есть. Разных цветов. Ты тому пример.
Кому ти розповідаєш про Амстердам? До війни, я всі Нідерланди об'їздив. Багато чого бачив. Наприклад, як на станції метро (стадіон кройфа), в час пік, стоять поліцейські і влаштовують облави на чорних, які виходять із турникетів. Причому перевіряють документи у всіх смаглявих. Хоч саме огидне, з чим погоджуються голландці у неформальних розмовах - це коли місцеві (білі) одружуються з чорними і у них, незрозумілої раси діти. Це реально🤮.
До речі, рекомендую відвідати у Брюсселі вокзал норд ввечорі, там ти побачиш всі ці радості про які я писав у попередньому пості.
👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍
Сусідка з дочкою тиждень тому повернулись з Болгарії. Кажуть що по горло ситі тією "солідарністю". Мабуть не скрізь однаково.
Я не розумію просто, ЧОМУ УСІ РОЗЗІЯНИ ТАК НЕНАВИДЯТЬ ТА ПЕРЕСЛІДУЮТЬ УКРАЇНЦІВ? До нас у Ввені причипилася парочка тупих їстот та кричала щоби ми віїхали та не соромили їх. Це жах
у Ввені

це що ? у Вiднi ?

геть недолугi кацапiзми з мови ! панове, розмовляйте нормальною мовою!
азиопская паРаша-ЭрЭфия сраная недоимперия Зла и Лжи.


Позвонила мені родич с Ростова та питала як я тут у Варшаві. Їм говорять что "нас держать на поводоці поляки" та ми їх раби. Які ми тут жахливі та нас усі ненавидять. МЕНІ ВНУШАЛИ ЩО ІЗ-ЗА НАС УСІ СТРАЖДАЮТЬ. Родна сестра говорила це. Вібачте будьласка за такі емоції, я до війни не була такою русофобкою як зараз. Хочу віддячити нашим друзям полякам які допомогають нам у такий час, особливо людям с фонду https://ffu.foundation які допомогли мені та моїй дитині.
