6 462 46

Певні країни ЄС, зокрема Німеччина, блокують розгляд питання щодо виділення Україні 8 млрд євро допомоги, - ОП

гроші,євро

Дипломатичний радник президента України, заступник глави Офісу президента Ігор Жовква заявив, що Німеччина і ще деякі держави ЄС блокують виділення другого траншу макрофінансової допомоги в розмірі 8 мільярдів євро.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"Дуже позитивна новина сьогодні: Україна отримала один мільярд євро з тих дев’яти мільярдів макрофінансової допомоги, яку ухвалено було рішенням усіх лідерів держав Європейського Союзу. Двічі Європейська рада підтверджувала це рішення", – сказав Жовква на брифінгу у вівторок.

"Очікуємо на отримання ще восьми мільярдів євро. На жаль, певні держави Європейського Союзу, зокрема Німеччина, поки що блокують розгляд цього питання, і президент України веде активні переговори зі своїми партнерами," – додав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Німеччина надаватиме військову допомогу Україні стільки, скільки потрібно, - Шольц

У понеділок представниця Європейської комісії Аріанна Подеста заявила, що наразі Європейський Союз не має коштів, аби забезпечити другий транш макрофінансової допомоги Україні в розмірі 8 мільярдів євро.

"Наразі, згідно з нинішнім багаторічним бюджетним плануванням, немає доступних ресурсів для створення подушки безпеки. З огляду на це ми розглядаємо альтернативні рішення, зокрема використання гарантій з боку держав-членів", – зазначила вона.

Після цього стало відомо, що Володимир Зеленський під час розмови з французьким колегою Емманюелем Макроном у понеділок попросив його допомогти з розблокуванням макрофінансової допомоги, яку має надати ЄС.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У липні держбюджет отримав 80 млрд грн грантів від союзників, - Шмигаль

Нагадаємо, Європейська рада за підсумками саміту 24 червня ухвалила рішення надати Україні макрофінансову допомогу в розмірі до дев’яти мільярдів євро. 7 липня Європарламент підтримав пропозицію Єврокомісії про виділення першого траншу у розмірі 1 млрд євро, а 12 липня таке рішення ухвалила Рада Європейського Союзу. 19 липня віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс у вівторок підписав меморандум про взаєморозуміння щодо виділення Україні 1 мільярда євро макрофінансової допомоги. Перший транш у розмірі 500 мільйонів євро прийшов у понеділок, другий – у вівторок.

Автор: 

Німеччина (7660) допомога (8665) Євросоюз (13999) Офіс Президента (2052) Жовква Ігор (170)
+24
Є побоювання, що гроші будуть витрачені на ботоферми Єрмака.
02.08.2022 20:48 Відповісти
+22
Ці з ОП на чиєму боці?

02.08.2022 20:53 Відповісти
+21
02.08.2022 20:49 Відповісти
Чому блокують вони сказати не хочуть?
02.08.2022 20:44 Відповісти
02.08.2022 20:49 Відповісти
Бо не можуть зрозуміти, чому якась ОПа коментує виділення траншу для України.
02.08.2022 20:49 Відповісти
Та отож, якісь заступники завгоспа лізуть у міжнародні відносини. Суки підтвердить свої повноваження.
02.08.2022 20:59 Відповісти
Що вирішує і за що отримує запрлатню шмигаль, марченко, кулеба з їх міністрерствами, залишається загадкою.
Нахріна нам презЕдент, Кабтін та моностадо у ВР, якщо країною керує завгосп та консультанти завгоспа?
02.08.2022 21:19 Відповісти
Супер Зе-корупція.
02.08.2022 20:53 Відповісти
А не хрен на фотосессии , для пиара скумбрии, тратить 100 000 $ бюджетных и протягивать законы под калапомойного
02.08.2022 23:00 Відповісти
Блокують тому що напевно Олаф Шольц на стороні Путіна робить вигляд що допомагає а насправді боїться Путіна бо він залежний від російського газу
02.08.2022 20:45 Відповісти
Ці з ОП на чиєму боці?

02.08.2022 20:53 Відповісти
Хер вам, а не гроші. Зелена шобла зробила з країни концтабір і хоче тільки клянчити допомогу у заходу і друкувати гроші. Пішли нахер, виродки зелені.
02.08.2022 21:53 Відповісти
А можливо знають, що гроші не туди йдуть, куди потрібно.
02.08.2022 20:47 Відповісти
Читаю новини і ніяк не можу зрозуміти чому клерки з апарату адміністрації президента призначають на посади потрібних їм людей а не роблять це місцеві законотворчі органи. В нас що держава керується клерками з ОП а не КАБМІНОМ ТА ВР?
03.08.2022 00:46 Відповісти
Є побоювання, що гроші будуть витрачені на ботоферми Єрмака.
02.08.2022 20:48 Відповісти
На пиар скумбрии по 8 г
02.08.2022 23:02 Відповісти
Зеленим підорам з ОП як про гроші більше нема про що думати?
02.08.2022 20:48 Відповісти
И чего они добиваются? Они хотят, чтобы как можно больше украинцев было убито? Так этого еще Адольф Алоизыч хотел. Ничего не поменялось? Скоро будут книги жечь.
02.08.2022 20:48 Відповісти
Чи відомо тобі,невіглас совковий,що німці вивозили населення при наближенні фронту,особливо дітей.
02.08.2022 21:03 Відповісти
"зебуїни" так яку вигоду отримала Україна і її народ від статусу кандидата в члени ЄС.коли прорашистська курва Німечина ,зокрема член в ЄС ,( блокує не тільки постачання Україні зброї,але й фінансування))???
02.08.2022 20:50 Відповісти
Прорашистська курвп сидить в ОП. Це єрмаки, татарови, подоляни і решта зеленої нечисті. Німці виділили Україні вже мільярди євро. Стільки ж на допомогу біженцям. А зеленому кодлу все мало. Хай клоун зі своїх статків, що на пару з бенею накрали в Приватбанку, щось виділить
німці, не давайте собакам зеленим ні копійки
02.08.2022 21:59 Відповісти
Чого вони викаблучуюця -- дати би іи по ***** мішалкою
02.08.2022 20:50 Відповісти
А сколько сам Зе, его шобла из 95 квартала, предатели из ОП и правительства выделили ЛИЧНЫХ средств для обороны Украины?
02.08.2022 20:51 Відповісти
ну это можно понять. ещё маркс в своих писаниях отмечал "выделять деньги дерьмаковской оп-е, это равносильно их выкидыванию в жопу."
02.08.2022 20:55 Відповісти
потому что вы их ********. Нам нужен жесткий контроль ЕС и США по расходам денег, которые пуступают от партнеров.
02.08.2022 20:55 Відповісти
В країні війна вже 5 місяців, до перемоги ще мінімум рік. Невже ці довпойопи із кварталу95 думають, що увесь цей час ЄС буде тримати наші штани поки вони будуть жарити шашлики на задньому дворі ОПи і влаштовувати карпаратіви у київському метро?! Вже вчора потрібно було повністю лібералізувати економіку, зняти з бізнесу всі кандали, дати людям можливість створювати нові робочі місця, дати чіткий сигнал іноземним інвесторам, що зараз найкращий час вкладати гроші в країну... Аби все це дало стрімкий ріст надходжень у бюджет і країна могла себе забезпечувати вже в короткостроковій перспективі без Європи!
02.08.2022 20:57 Відповісти
Які інвестиції , хто на це зважиться , коли вся країна обстрілюється ракетами ?
02.08.2022 21:49 Відповісти
Та хоча б випустити людей за кордон, дати можливість працювати. Заробітчани привозили в Україну більше 15 млрд прямих інвестицій. А зелене кодло закрило їх, як худобу
02.08.2022 21:55 Відповісти
Причем тема сразу ясная тут. Очень многие от 20 до 40 лет не служил вообще и у многих кто учился и военной кафедры не было! Но стали в чем то выбраном специалистами. Ввести военный налог, как дополнительный и пусть едут работать за кордон! К зиме инфляция убьет гривну и бюджет. Налогов нет---война. Молчу что семьи кормить нечем многим уже, все почти стало. Даже на уборку сельхозпродукции пусть едут, как раньше многие. Налог допустим 10 пусть ладно 8% военный. Либо от заработка, с 1500 евро=10%, до 1 тыс= 8%. И срочно.
02.08.2022 22:23 Відповісти
Певно є для цього приводи. Бобіки, рученята вам чухалися, накерували аж так, що в світі нерозумієтеся, слуги на самокатах!
02.08.2022 21:00 Відповісти
А зебил не хочет вернуть в бюджет Украины украденные за три года его мудрого правления 120 миллиардов баксов???
По 40 миллиардов в год крали, со слов Блинкена и Саакашвили.
02.08.2022 21:06 Відповісти
Тю. Так шольц же волав що завалює нас зброєю. Невже брехливий покидьок,мерзота,та клемлєс@с? Риторичне питання.
02.08.2022 21:14 Відповісти
Заступник писаря президента в паніці. Європа грошей не дала,бо немає. Дивна позицію оп,
02.08.2022 21:18 Відповісти
Целевая помощь на 8 млрд. - это одно , а дать им живые деньги , да ещё и без жёсткого контроля - это хуже , чем выкинуть . Сколько ни дай , всё равно на армию будут волонтёры по копейкам собирать .
02.08.2022 21:44 Відповісти
Скільки ж сміття сидить в ОП!
02.08.2022 21:45 Відповісти
А що таке ОП- хто його обирав? Хто призначав на посади усю оту Бордельну команду?
02.08.2022 21:50 Відповісти
ЗеКодломойские Кучмисты не воры...Данилыч запретил...
02.08.2022 22:10 Відповісти
В июле в Украину влили 11 миллиардов 800, лямом..
Порошенко скомуниздил...которому за 5 лет у власти дали 1 ярд и то под 9% годовых...Яценюк был в шоке...
02.08.2022 22:14 Відповісти
Німці матьорі жопошники.
02.08.2022 22:29 Відповісти
02.08.2022 23:42 Відповісти
Економити не пребували? хочеться бути щедрим за чужий рахунок Може хтось в опе зе ще пам'ятае що в Україні війна
03.08.2022 07:28 Відповісти
Подождите, еще всплывет куда эти бабки диваются, беня, Елдак, Хламидия и т.д не упустят такой шанс, кража беней бабок с привата через офшоры 95 квартала под руководством Оманского Осла покажутся каплей в море....
03.08.2022 08:48 Відповісти
ось з-за таких жовкв і блокують
03.08.2022 10:38 Відповісти
 
 