Певні країни ЄС, зокрема Німеччина, блокують розгляд питання щодо виділення Україні 8 млрд євро допомоги, - ОП
Дипломатичний радник президента України, заступник глави Офісу президента Ігор Жовква заявив, що Німеччина і ще деякі держави ЄС блокують виділення другого траншу макрофінансової допомоги в розмірі 8 мільярдів євро.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
"Дуже позитивна новина сьогодні: Україна отримала один мільярд євро з тих дев’яти мільярдів макрофінансової допомоги, яку ухвалено було рішенням усіх лідерів держав Європейського Союзу. Двічі Європейська рада підтверджувала це рішення", – сказав Жовква на брифінгу у вівторок.
"Очікуємо на отримання ще восьми мільярдів євро. На жаль, певні держави Європейського Союзу, зокрема Німеччина, поки що блокують розгляд цього питання, і президент України веде активні переговори зі своїми партнерами," – додав він.
У понеділок представниця Європейської комісії Аріанна Подеста заявила, що наразі Європейський Союз не має коштів, аби забезпечити другий транш макрофінансової допомоги Україні в розмірі 8 мільярдів євро.
"Наразі, згідно з нинішнім багаторічним бюджетним плануванням, немає доступних ресурсів для створення подушки безпеки. З огляду на це ми розглядаємо альтернативні рішення, зокрема використання гарантій з боку держав-членів", – зазначила вона.
Після цього стало відомо, що Володимир Зеленський під час розмови з французьким колегою Емманюелем Макроном у понеділок попросив його допомогти з розблокуванням макрофінансової допомоги, яку має надати ЄС.
Нагадаємо, Європейська рада за підсумками саміту 24 червня ухвалила рішення надати Україні макрофінансову допомогу в розмірі до дев’яти мільярдів євро. 7 липня Європарламент підтримав пропозицію Єврокомісії про виділення першого траншу у розмірі 1 млрд євро, а 12 липня таке рішення ухвалила Рада Європейського Союзу. 19 липня віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс у вівторок підписав меморандум про взаєморозуміння щодо виділення Україні 1 мільярда євро макрофінансової допомоги. Перший транш у розмірі 500 мільйонів євро прийшов у понеділок, другий – у вівторок.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Нахріна нам презЕдент, Кабтін та моностадо у ВР, якщо країною керує завгосп та консультанти завгоспа?
німці, не давайте собакам зеленим ні копійки
По 40 миллиардов в год крали, со слов Блинкена и Саакашвили.
Порошенко скомуниздил...которому за 5 лет у власти дали 1 ярд и то под 9% годовых...Яценюк был в шоке...