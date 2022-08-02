Залужний обговорив дії та плани з військовим керівництвом НАТО й США
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову з Головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі та Верховним головнокомандувачем Обєднаних збройних сил НАТО в Європі та командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Залужний повідомив у телеграмі.
"Високо ціную підтримку і фахову оцінку наших дій та планів. Взаємна довіра і професійний діалог складають надійний фундамент військового співробітництва між Україною та США. Глибоко вдячний всьому Американському народу за надану допомогу!" - написав Залужний.
«Ожидаем предоставления еще 8 миллиардов евро. К сожалению, определенные государства ЕС, в частности Германия, пока блокируют рассмотрение этого вопроса, и президент Украины ведет активные переговоры со своими партнерами».
«Нам також надали безкоштовне житло, а дітям - безкоштовну освіту в німецькій школі. Отримуємо близько €1500 на місяць. На продукти вистачає. На памперси, побутову хімію. У ресторанах не сидимо, їмо вдома».
Що це?
А він тоді там на хріна?
крім того, вмішувалась ОПа.
про Попасну, наприклад, Бутусов писав, що сцялись давати погані новини. в Лисичанську сиділа Безугла і вмішувалась. Обороною Півдня так і взагалі верховний гімнокомандувач управляв.
думаю, ОПа впливала і на призначення чи переміщення генералів - марченка, сирського.
і точно відомо (ну як "точно", арестович, здається, сказав), що з Високопіллям теж ОПа вмішувалась.
Інколи просинається і "чхає" в бік Донецька два стволи артилерії. Джерело:
респект, звісно...
Не поливайте мужика дерьмом, вы не имеете на это права, если не были на его месте. А если были, то вы этого не делали бы.
"Один на одного кидаються( А пост з фейсбука від бійця цілком має право на життя. Коли в самій гущі і гинуть друзі то сприймається все загострено. І там дійсно тяжко, хоч і стабілізували"
Тут многие в комментариях прочитали где-то, что русня взяла Пе́ски (село прямо возле Донецкого аэропорта) и мы якобы отошли оттуда.
Вот специально для вас взял свежий комментарий прямо с мест практически:
"Достатньо написати що їх інфа не відповідає дійсності. Є незначний тактичний відступ з позицій які зрівняні з землею, але Піски контролюються нами і посилено"
На том направлении я немного владею оперативной обстановкой, но писать об этом не буду, потому что я не арестович. Этот комментарий специально для вас и одобрен к публикации.
Но да, там очень жёстко, потери есть, в основном санитарные, доехать туда днём сложно, в сутки только по Пе́скам прилетает пару тысяч снарядов. Но ребята там жосские, держатся и бьются. Никто ничего сдавать не собирается, Авдос и Пе́ски это стена со встроенной мясорубкой для русни."
і не зрозуміло: хто тут кого лайном поливає?
позиції зрівняно із землею (як можна зрозуміти з допису очевидця) виключно тому, що по них випустили 6500 снарядів за 1 добу
Дуже часто на цьому паляться кацапські тролі...
З Вікіпедії: Піски́ - селище в Україні, в Ясинуватському районі Донецької області. Адміністративний центр Пісківської сільської ради.
Він колись підняв собі рейтинг чеченською війною, це дуже йому запам'яталось. потім була грузинська війна, потім кримська, і тепер російсько-українська.
Тому, щоб боротись з путіним - треба бити по його рейтингу. щоб його підтримка серед народу падала.
Для цього захід і вводив нафтове ембарго. щоб курс рубля впав. щоб зменшились доходи населення.
Але це поки що не діє. путін , навпаки, ще навіть штучно підняв курс рубля. був курс 70 руб/доллар, тепер 60 руб/доллар. Це для того, шоб показати росіянам, що вони не страдають від війни, що їх доходи навіть повисились. На підтримку такого курсу спалюються великі гроші.
Головне, що зараз треба робити - бити по курсу рубля!
Пришвидшити нафтове ембарго. Перестати купувати в росії газ. Перестати купувати в росії метали, міндобриво.
Структура експорту росії:
нафта і газ 50%
метали 10%
продукція хімічної промисловості (міндобрива та хімічні речовини: етилен, пропилен, ацетон ...) 8%
продовольство (пшениця та ін.) 7%
росія втратить доларову виручку, курс долара взлетить в небеса! населення побачить курс доллара 300, а не в 60, в обмінниках! Зарплати упадуть до 100 доларів.
Це опустить рейтинг путіна нижче плінтуса.
і ще й мабуть і зброю притримують, і приторговують,і пакостять по-тихому, тіпун меня на язик
Утренний обзор 02.08.2022
17 пакет помощи США объявили об очередном (17-ом с начала вторжения) пакете военной помощи Украине - на 550 млн долл. В него входят 75 тысяч снарядов калибра 155 мм и дополнительные снаряды для систем HIMARS, а также остальной стандартный набор. Также Украина получила от США еще четыре реактивные системы залпового огня HIMARS. 26 всего: итого Украине поставили уже 20 систем HIMARS, а также три пусковые установки M270 MLRS и три ракетные установки Марс II. м Еще об оружии Украина вскоре получит от Великобритании несколько военных кораблей. Наши моряки прямо сейчас проходят необходимое обучение. Литва продолжает помогать Украине в борьбе со страной-агрессором Россией. В рамках новой поставки Украина получит от литовцев 110 антидроновых ружей EDM4S Sky Wipers. Трампизм Вчера Трамп заявил, что считает, что Украина избежала бы полномасштабного вторжения России, если бы признала Крым российским и отказалась от вступления в НАТО. Также он повторил свой тезис о том, что накопление Россией войск у границы с Украиной было "отличной переговорной" тактикой, а нанесенные российскими войскам разрушения и тысячи смертей можно было бы предупредить. Гай Рефитт, житель Техаса, который пытался штурмовать Капитолий, вооруженный пистолетом и пластиковыми наручниками-стяжками, был приговорен к 87 месяцам тюремного заключения. Это самый длинный приговор по делу 6 Января. Минус один Президент США Джо Байден объявил об убийстве в Афганистане лидера исламистской группировки "Аль-Каида" Аймана Завахири. "Правосудие свершилось, и этого лидера террористов больше нет. Мы никогда не отступаем", - сказал Байден в телеобращении. По его словам, местонахождение Завахири стало известно американским спецслужбам ранее в этом году. "Он оставил за собой след убийств и насилия в отношении американских граждан, американских военнослужащих, американских дипломатов и американских интересов", - добавил Байден. Закончим обзор чайной русофобией Еще один знаковый бренд, уходящий из России, - чай Lipton. Берегите себя. Переможемо.
https://www.ponomaroleg.com/utrennij-obzor-02-08-2022/
в артилерії, мабуть, і не може бути паритету, що там 100 гаубиць (на весь фронт) проти 6500 снарядів на добу в одних лише Пісках.
дуже боляче за наших в Авдіївці і Пісках і пишуть, що втрати там неймовірні. чому не можна чимсь допомогти, відійти чи ще якось діяти, а не просто умирати там, я не знаю(((