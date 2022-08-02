Залужний обговорив дії та плани з військовим керівництвом НАТО й США

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову з Головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі та Верховним головнокомандувачем Обєднаних збройних сил НАТО в Європі та командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Залужний повідомив у телеграмі.

"Високо ціную підтримку і фахову оцінку наших дій та планів. Взаємна довіра і професійний діалог складають надійний фундамент військового співробітництва між Україною та США. Глибоко вдячний всьому Американському народу за надану допомогу!" - написав Залужний.

