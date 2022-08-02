Ми ще не можемо повністю зламати перевагу російської армії в артилерії та в живій силі, - Зеленський. ВIДЕО
Президент Володимир Зеленський звернувся до громадян України наприкінці 160 дня війни з Росією.
Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні до Босфору прийшло перше судно з українським зерном… Наша мета зараз – щоб була регулярність у цьому процесі. Вже багато сказано про те, чому важливо відновити український аграрний експорт. Додам лише одну деталь. Експорт цього року потрібен, щоб у наших фермерів та агрокомпаній був достатній ресурс для посівної наступного року. Це питання продовольчої безпеки вже й для нашої країни – зараз забезпечується наступний рік… Росія провокувала продовольчу кризу для того, щоб використовувати постачання пшениці, кукурудзи, олії як зброю... Але коли світ об’єднаний, коли партнери виконують взяті зобов’язання – можна досягати необхідного результату", - зазначив Зеленський.
Президент також розповів про ситуацію на фронті і про постачання сучасної зброї від партнерів.
"Слово "HIMARS" стало для нашої країни майже синонімом до слова "справедливість", і українські оборонці зроблять усе для того, щоб окупанти щотижня відчували дедалі болісніші втрати завдяки цим дуже ефективним системам.
Так, справді, ми ще не можемо повністю зламати перевагу російської армії в артилерії та в живій силі, і це дуже відчувається в боях, особливо на Донбасі – Піски, Авдіївка, інші напрямки. Там просто пекло. Цього навіть не описати словами...
І кожен українець має бути завжди вдячний нашим воїнам, які захищають українські позиції там попри відчутну вогневу перевагу терористів. Але щодня наші дипломати й усі інші представники нашої держави роблять усе можливе й неможливе, щоб отримати для України ту зброю, яка зрештою допоможе зупинити цю орду, і щоб переконати всіх, хто ще, бува, сумнівається щодо постачання", - сказав Зеленський..
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Якщо МОУ чи Укроборонпром не спроможні організувати власне виробництво ***********, то зоча б наші олігархи за списком, що готує РНБО, придбали по 25-30 ліній із виробництва снарядів калібрів 150-155мм та забезпечили їх сировиною і інструментом.
От тоді б і не виникало б ситуацій, коли ЗСУ чекають як манну небесну чергової порції допомоги снарядами від наших союзників зі США а тим часом рашисти рівняють із землею наші укріплення на фронті і просуваються вперед.
А тепер каже "мы не можем сломать российское преимущество"
Що тратилось?
Зелебоби, ви не хочете запитати свого кумира: Як він спить по ночах ? Він свідомо віддав на поталу мордору найкращих синів України😪
Він і нас віддасть.... 😠
Не надо только говорить, что от этих немотивированных не будет на фронте толку. Еще никто от вида калаша сразу не умирал. Человек может приспособиться к любым условиям, даже к окопам, а это уже линия обороны, на которую оркам придется дополнительно тратить ресурсы.