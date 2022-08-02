УКР
Ми ще не можемо повністю зламати перевагу російської армії в артилерії та в живій силі, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський звернувся до громадян України наприкінці 160 дня війни з Росією.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні до Босфору прийшло перше судно з українським зерном… Наша мета зараз – щоб була регулярність у цьому процесі. Вже багато сказано про те, чому важливо відновити український аграрний експорт. Додам лише одну деталь. Експорт цього року потрібен, щоб у наших фермерів та агрокомпаній був достатній ресурс для посівної наступного року. Це питання продовольчої безпеки вже й для нашої країни – зараз забезпечується наступний рік… Росія провокувала продовольчу кризу для того, щоб використовувати постачання пшениці, кукурудзи, олії як зброю... Але коли світ об’єднаний, коли партнери виконують взяті зобов’язання – можна досягати необхідного результату", - зазначив Зеленський.

Президент також розповів про ситуацію на фронті і про постачання сучасної зброї від партнерів.

"Слово "HIMARS" стало для нашої країни майже синонімом до слова "справедливість", і українські оборонці зроблять усе для того, щоб окупанти щотижня відчували дедалі болісніші втрати завдяки цим дуже ефективним системам.

Так, справді, ми ще не можемо повністю зламати перевагу російської армії в артилерії та в живій силі, і це дуже відчувається в боях, особливо на Донбасі – Піски, Авдіївка, інші напрямки. Там просто пекло. Цього навіть не описати словами...

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сила демократичного світу добре відчувається на полі бою в Україні, - Зеленський

І кожен українець має бути завжди вдячний нашим воїнам, які захищають українські позиції там попри відчутну вогневу перевагу терористів. Але щодня наші дипломати й усі інші представники нашої держави роблять усе можливе й неможливе, щоб отримати для України ту зброю, яка зрештою допоможе зупинити цю орду, і щоб переконати всіх, хто ще, бува, сумнівається щодо постачання", - сказав Зеленський..

Зеленський Володимир (25133) зерно (3174) Донбас (22359)
Мета всіх українців наразі знищити ворога та звільнити Україну...
02.08.2022 21:56 Відповісти
Пекло, ну. А не связана ли катастрофическая недостача арт.поддержки и контрбатарейних средств в Песках с вывозом зерна?
02.08.2022 22:08 Відповісти
Зеленский: Мы можем увеличить армию в два-три раза, но тогда, например, не сможем строить дороги Источник:
Напомню, что Зеленский был одним из тех, кто и создал это пекло, начав строить дороги вместо армии.
02.08.2022 22:15 Відповісти
Не ВИ а ЗСУ ТА Захистники!!!
03.08.2022 11:11 Відповісти
а зломати перевагу росії в агентах кремлівських і корупціонерах в українській владі ти теж не можеш? вибудував свою вертикаль влади, всюди тільки твої, чого ще не вистачає? ах, немає політичної волі. І не буде. Єдиний раз коли вона була, це коли ворог був вже біля Києва, коли ви із арестовичем і єрмаком так пересрали що один кинувся психологічно людей підтримувати, може ж курва коли йому треба, а другий заткнувся і сидів тихо, і так і треба було далі сидіти, якщо правда перемоги нашої хотіли.
03.08.2022 11:16 Відповісти
Не знаю як у кого, але у нас в цеху токарні станки працюють хіба 2-3 години за цілий робочий день. От би їх завантажити для обточування стальних оболонок снарядів і мін. Але ніт.
Якщо МОУ чи Укроборонпром не спроможні організувати власне виробництво ***********, то зоча б наші олігархи за списком, що готує РНБО, придбали по 25-30 ліній із виробництва снарядів калібрів 150-155мм та забезпечили їх сировиною і інструментом.
От тоді б і не виникало б ситуацій, коли ЗСУ чекають як манну небесну чергової порції допомоги снарядами від наших союзників зі США а тим часом рашисти рівняють із землею наші укріплення на фронті і просуваються вперед.
03.08.2022 11:50 Відповісти
Нічого не зрозумів. Найвеличніший президент ********** тиждень назад дав наказ за 2-6 тижнів звільнити Україну від загарбників.
А тепер каже "мы не можем сломать российское преимущество"
Що тратилось?
03.08.2022 11:51 Відповісти
Агент Дерьмак получил новую методичку из кремля.
04.08.2022 19:56 Відповісти
а что случилось? 3 года своей каденции Гунявый пел нам песни про "надо просто перестать стрелять", "я ж не лох", и забив на нужды армии закатывал каждую лишнюю гривню в асфальт. А теперь оказывается у нас за 3 месяца боев не осталось снарядов и живых стволов советского калибра
03.08.2022 12:37 Відповісти
Вот не могу понять мне кажется или на самом деле разыгрывают очередную партию. Сначала неделя новостей о том как там издеваются, взывая к патриотизму. Потом другой наплыв новостей, что у нас нед превосходства в живой силе патриотов и что есть только два месяца и за них нужно успеть. Успеть что, денацификацию? Хотят вогнать сотни тысяч патриотов в степи Херсона для чего?
03.08.2022 13:16 Відповісти
Дивна річ. Кожного разу, коли ЗСУ досягають десь якихось значних успіхів, з'являється Боневтік, розповідає про незліченну кількість ворожих сил і зброї, і що ми поки що не можемо наступати, тримаємось з останніх сил, зброї мало... Потім бесь близько лінії фронту з'являється Татаров або Безугла. А потім знову втрачаємо метр за метром, селище за селищем...
03.08.2022 13:29 Відповісти
Тоже давно заметил. Это еще тянется с события "я тебе не лох какой- то"
04.08.2022 19:47 Відповісти
Да заткнись уже шашлычный геополитик, от твоего квартального бреда уже руки непроизвольно тянутся к тяжелому предмету!
03.08.2022 13:34 Відповісти
А пам'ятаєте як клоун скакав перед Порошенком на стадіоні: "Как ви спітє па начям?" 😕
Зелебоби, ви не хочете запитати свого кумира: Як він спить по ночах ? Він свідомо віддав на поталу мордору найкращих синів України😪
Він і нас віддасть.... 😠
03.08.2022 14:27 Відповісти
А что мешает оцепить целые жилые районы и отлавливать всех призывного возраста, с принудительной отправкой на обучение и потом на фронт, формировать 200-500 тисячную армию? Падение рейтингов? Ну тогда не изти, что нельзя в живой силе превзойти. МОЖНО. Было бы желание. Я вижу как по кафешкам и кальянным толпы ходят молодежи. Война? Не, не слышали.
Не надо только говорить, что от этих немотивированных не будет на фронте толку. Еще никто от вида калаша сразу не умирал. Человек может приспособиться к любым условиям, даже к окопам, а это уже линия обороны, на которую оркам придется дополнительно тратить ресурсы.
03.08.2022 15:20 Відповісти
Ну, где нибудь на западной Украине это, может, и сработает. А в прикацапских областях, где в первые дни были розданы тысячи стволов, это будет иметь обратный эффект. Тех, кто будет отлавливать, поуменьшится.
04.08.2022 19:45 Відповісти
А на "телемарафоні" все наче й непогано - сміються, жартують, Зеля - Найвеличніший Лідер і Побідун...
03.08.2022 15:25 Відповісти
Спасайте Запорожскую АЭС , это и есть красная кнопка путинской мрази, не на Урале ,а на территории Украины , иначе уже не до зерна всем будет.
03.08.2022 15:30 Відповісти
И ниче не будет. Сделают очередную санитарную зону, как в Чернобыле, только размером с две области, вывезут кого успеют, остальных похоронят, и будут кудахтать на весь мир- ой какие мы разнесчастные. Весь мир тоже поохает, выразит решительную обеспокоенность, введут десяток санкций, которые тут же выборочно отменят, закинут нашим пару миллиардов, чтоб не вопели, и на этом все закончится. Реально наказывать кацапов никто не будет.
04.08.2022 19:54 Відповісти
