Ми ще не можемо повністю зламати перевагу російської армії в артилерії та в живій силі, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський звернувся до громадян України наприкінці 160 дня війни з Росією.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні до Босфору прийшло перше судно з українським зерном… Наша мета зараз – щоб була регулярність у цьому процесі. Вже багато сказано про те, чому важливо відновити український аграрний експорт. Додам лише одну деталь. Експорт цього року потрібен, щоб у наших фермерів та агрокомпаній був достатній ресурс для посівної наступного року. Це питання продовольчої безпеки вже й для нашої країни – зараз забезпечується наступний рік… Росія провокувала продовольчу кризу для того, щоб використовувати постачання пшениці, кукурудзи, олії як зброю... Але коли світ об’єднаний, коли партнери виконують взяті зобов’язання – можна досягати необхідного результату", - зазначив Зеленський.

Президент також розповів про ситуацію на фронті і про постачання сучасної зброї від партнерів.

"Слово "HIMARS" стало для нашої країни майже синонімом до слова "справедливість", і українські оборонці зроблять усе для того, щоб окупанти щотижня відчували дедалі болісніші втрати завдяки цим дуже ефективним системам.

Так, справді, ми ще не можемо повністю зламати перевагу російської армії в артилерії та в живій силі, і це дуже відчувається в боях, особливо на Донбасі – Піски, Авдіївка, інші напрямки. Там просто пекло. Цього навіть не описати словами...

І кожен українець має бути завжди вдячний нашим воїнам, які захищають українські позиції там попри відчутну вогневу перевагу терористів. Але щодня наші дипломати й усі інші представники нашої держави роблять усе можливе й неможливе, щоб отримати для України ту зброю, яка зрештою допоможе зупинити цю орду, і щоб переконати всіх, хто ще, бува, сумнівається щодо постачання", - сказав Зеленський..