Провів дюжину консультацій з фахівцями в галузі громадянства. Жоден із них не назвав рішення Зеленського законним та обґрунтованим, - Корбан

Голова штабу оборони Дніпра Геннадій Корбан розповів, що продовжує отримувати звернення від людей, які бажають приєднатися до підписантів відкритого листа до президента Володимира Зеленського щодо повернення йому громадянства.

Про це Корбан повідомив на своїй сторінці в фейсбуку, передає Цензор.НЕТ.

"Шановні друзі, якби не обставини, які зі мною сталися, я б ніколи не відкрив для себе таку кількість гідних сміливих самодостатніх українців, з якими ми ще в майбутньому зробимо чимало добрих справ для нашої країни.

Цілий тиждень з моменту, як мене позбавили українського паспорта і не впустили до країни, я продовжую отримувати добрі слова, а головне – персональні підписи на мою підтримку за відміну незаконного указу та за моє повернення в Україну. Від людей, які не побоялися висловити свою думку та які хочуть жити у правовій державі. Два попередні списки опублікував мер Дніпра Філатов.

Усі запитують, які ж справжні причини такого рішення президента та глави його Офісу, прийнятого у розпал запеклої фази війни?

Багато хто вважає, що в основу такого рішення мають бути покладені вагомі аргументи. Дехто навіть підозрює, що я приховую ці причини. Під час останньої пресконференції президент уникнув відповіді короткою фразою: "Ніяких спекуляцій немає. Все по закону".

Водночас, за останні три дні я провів дюжину консультацій з провідними українськими та міжнародними фахівцями в галузі громадянства. Жоден із них не назвав це рішення законним та обґрунтованим. Очевидно, президент і голова його Офісу мають якісь знання, які не мають навіть найкрутіші професіонали і особливо я.

Останніми днями я заспокоївся.

По-перше, у країні війна, а отже голову треба тримати в холоді, серце – у теплі – для рідних та близьких.

По-друге, досвід зіткнень із попередніми президентами навчив мене бути толерантним, мудрим, вихованим, змінюватись і рости над собою. Тому я поки утримаюся від критики на адресу людей, які чомусь вирішили, що влада та війна дали їм право розпоряджатися моєю долею та розлучати мене з близькими.

А тепер про майбутнє та гідних людей, які продовжують підписувати публічний лист до президента на мою підтримку. Я потребую вашої підтримки. Чим більше нас, тим менше вони будуть робити дурниці.

Приєднуйтесь", - написав Корбан та опублікував перелік осіб, які доєдналися до підписантів листа до Зеленського:

1. Олександр Турчинов - виконуючий обов'язки президента України (2014), голова Верховної ради України (2014), секретар РНБО (2014-2019)

2. Матвій Вайсберг – художник

3. Тетяна Циба – народна депутатка України IX скликання

4. Олена Балаба – журналістка, громадська активістка, м. Одеса

5. Артур Міхно - співзасновник та СЕО ВОРК.ua

6. Андрій Рева - міністр соціальної політики України у 2016 - 2019 роках, м. Вінниця

7. Ігор Мосійчук - журналіст, народний депутат VIII скликання, м. Київ

8. Юрій Любоненко – міський голова м. Кривий Ріг (1992-2010рр.), депутат Дніпропетровської обласної ради

9. Марк Гордієнко – громадський діяч, керівник "Ради Громадської Безпеки", м. Одеса

10. Олексій Лазаренко - хокеїст, майстер спорта міжнародного класу України з хокею з шайбою, член збірної команди України, чемпіон світу у складі збірної України у групі B, учасник трьох чемпіонатів світу у вищому дивізіоні, у воєнний час – доброволець-військовослужбовець 25 бригади ДШВ ЗСУ.

11. Володимир Шимальський, соціальний філософ, культуролог

12. Ольга Данилова - радниця Міністра у справах ветеранів, м. Київ

13. Микола Колесник, куратор батальйону Кривбас, м. Кривий Ріг

14. Лілія Коваленко (Liliya Kovalenko) - президентка Асоціації Українців Штату Вашингтон, США

15. Леонід Маслов - юрист, у воєнний час розвідник окремої розвідроти 92 ОМБР. м. Харків

16. Дмитро Карп - громадсько-політичний діяч, координатор ГО Автомайдан Київ, голова спілки "Гідність"

17. Олександр Курбатов - журналіст, редактор, продюсер, медіа-тренер, наразі військовий ЗСУ

18. Ольга Червакова, народна депутатка України VIII скликання, журналістка, громадська діячка

19. Павло Хазан – депутат Дніпропетровської обласної ради, еколог, громадський діяч, військовослужбовець ЗСУ

20. Вадим Хомаха, Директор проектів Аналітичний центр Digests & Analytics Ukraine

21. Артем Дубров - член правління МБФ "Люди Миру", член політичної партії "Народна Правда", м. Київ

22. Олександр Безпечний - селищний голова, сел. Олександрівка Кіровоградської області

23. Сергій Сабов - міський голова міста Васильків у 2014-2015 р.р.

24. Олексій Бойко - волонтер, посол доброї волі у Польші, м.Вишгород Київської області

25. Олег Закревський - директор "ПП Омегатехносервіс", сел. Олександрівка Кіровоградської області

26. Віктор Коломієць - директор регіональної радіостанції "Богуслав-FM", депутат міської ради м. Богуслав Київської області

27. Юрій Руденко - голова спілки воїнів АТО Богуславської ТГ, депутат міської ради м.Богуслав Київської області

28. Ростислав Єрема - адвокат, депутат сільської ради с.Петрівці Київської області

29. Арсен Гаспарян - депутат Миколаївської міської ради, Голова правління Всеукраїнської Асоціації Кредитних установ, Голова ГО "Майбутнє Миколаєва"

30. Оксана Бойко - адміністраторка ТОВ "Академія сучасної освіти", депутатка сільської ради с. Петрівці Київської області

31. Сергій Жадан - приватний підприємець, депутат міської ради м.Вишгород Київської області

32. Артем Тютюнник - депутат міської ради м.Вишгород Київської області

33. Андрій Вагапов - депутат Одеської міської ради. Волонтер, військовослужбовець 35 Бригади морської піхоти

34. Богдан Ткачук - заслужений працівник газової промисловості України, м.Вишгород Київської області

35. Ольга Ткачук - інженерка-конструкторка, м.Вишгород Київської області

36. Вадим Данькевич - кандидат медичних наук, заслужений лікар України, м.Вишгород Київської області

37. Юрій Христензен – журналіст, аналітик медіа-центру "Одеська політична платформа", м. Одеса

38. Олександр Пугачов - винахідник, лікар, екс-голова асоціації медичних закладів України, м.Вишгород Київської області

39. Артур Терещенко - журналіст, телеведучий, м. Дніпро

40. Єгор Катеров - директор Благодійного фонду "Зелені іновації", м. Вишгород Київської області

41. Олександр Шамота - поет, художник, м. Вишгород Київської області

42. Тарас Сав‘юк - громадській діяч, м. Вишгород Київської області

43. Ольга Ляшенко - заступниця начальника Західного офісу Держаудитслужби, депутатка районної ради м.Дубно Рівненської області

44. Влада Миколюк - засновниця pr-агенції PRoector у м. Дніпро

45. Лариса Борисенко - керівниця ГО Павлоградський пошуково-рятувальний кінологічний загін Антарєс, нагороджена орденом За сприяння ЗСУ, м. Павлоград

46. Микола Жадан - директор дитячого будинку для дітей-сиріт "Любисток", заслужений вчитель України, м. Вишгород Київської області

47. Ольга Білоус - письменниця, авторка книги "Щоденники Аліси у країні 700 островів", член Конгресу літераторів України, м. Київ

48. Алла Макух - керівниця ГО Всеукраїнський громадський рух матерів та родичів учасників АТО "Берегиня" у м. Дніпро

49. Олег Нагорний - голова профспілки Металургів, волонтер у м. Кам’янське

50. Олена Харченко – керівниця ГО "Молодь Павлограда", депутатка Павлоградської міської ради VI скликання

51. Юрій Кіслейко - начальник управління захисту споживачів Головного управління Держпродспоживслужби у Дніпропетровській області

52. Ігор Іщенко - підполковник зенітно-ракетних військ, м.Вишгород Київської області

53. Сергій Верховський - директор заводу, голова правління ПАТ Запоріжнерудпром

54. Андрій Бокач - волонтер Чернігівської філії Волонтерського Центру Захисту України

55. Богдан Шоп'як - директор бурової компанії "Надра" у м. Дрогобич

56. Тетяна Архіпова - ріелторка, керівниця агентства нерухомості MAGIC-Estate у м. Дніпро

57. Лінда Суділовська - волонтерка ГО "Схід та Захід єдині", ГО нагороджена орденом Народний Герой України

58. Ольга Вертелецька - приватна підприємиця у м. Дніпро, суддя Кінологічної спілки України

59. Андрій Гусак - військовослужбовець, батальйон "Свобода", м. Львів

60. Мисник Валентина - керівниця Чернігівської філії "Волонтерський штаб захисту України", м. Чернігів

61. Людмила Івашова - доктор наук з державного управління, професор Університету митної справи та фінансів, м. Дніпро

62. Олена Іщенко - інженерка-будівельниця, м.Вишгород Київської області

63. Олександр Циганков – бадмінтоніст, майстер спорту України, чемпіон СРСР, бронзовий призер чемпіонату світу серед ветеранів, м. Дніпро

64. Олексій Архірєєв - письменник, журналіст (творче псевдо – Олекса Попович)

65. Наталія Шестакова - журналістка, редакторка, членкиня правління "Світлий дім" у м. Одеса

66. Світлана Чайка - співзасновниця польсько-української консалтингової компанії для розвитку бізнесу, м. Дніпро

67. Ольга Дерев'янко - підприємець, голова БО БФ Наш Фенікс у м. Новомосковськ

68. Олександр Шаповалов - зооволонтер ГО Ліга захисту тварин ШАНС, підприємець у м. Павлоград

69. Антон Шевельов - мандрівник, блогер, фотограф, м. Дніпро

70. Юрій Шуліпа - політолог, письменник, директор міжнародної спілки "Інститут національної політики", м. Київ

71. Сергій Жуков - волонтер, організатор мототуристичного проекту Burluk Raid, м. Харків

72. Анатолій Шинкаренко - спортивний журналіст, м. Дніпро

73. Вадим Тугай - підприємець, власник торгівельної мережі ProStor.

74. Ігор Каширін – заступник голови Дніпропетровської обласної ради

75. Ірина Войко – архітекторка, м.Вишгород Київської області

76. Маріанна Мірошніченко - депутатка Дніпропетровської обласної ради, громадська діячка, голова правління громадської організації захисту тварин "Вірність"

77. Андрій Мороз – депутат Дніпропетровської обласної ради

78. Гошгар Мухтаров - Заступник директора селянсько-фермерського господарства "Сяйво", депутат Дніпропетровської обласної ради

79. Альона Турчак – депутатка Дніпропетровської обласної ради

80. Володимир Березинський - Депутат Дніпропетровської обласної ради, доктор політичних наук, професор Дніпровської академії неперервної освіти

81. Олександр Колодій - адвокат, правозахисник, м. Вишгород Київської області

82. Петро Обухов - депутат Одеської міськради

83. Андрій Храпанов - майстер спорту України з фрі-файту. Голова ВП "Всеукраїнська федерація фрі-файту та контактних єдиноборств та змішаних бойових мистецтв" в Дніпропетровській області. Депутат Верхньодніпровської міської ради 2015-2022 р. Зараз мол. серж ДШБ ЗСУ.

84. Наталія Смутко – активістка, мати солдата, м Чернівці

85. Ігор Корнієнко – волонтер, громадський діяч, голова ГО "Господарі України", має нагороду "За сприяння Збройним силам України", смт. Козелець, Чернігівська область

86. Титарчук Тетяна, держслужбовиця, м.Київ

87. Тамара Луговська - директорка Центру планування родини у м. Дніпро

88. Анна Бугайова - керівниця проекту інклюзивних майстерень "Особливі майстерні. Важливий кожен", м. Одеса

89. Ігор Зоренко – підприємець, голова ГО "Волонтерський рух Ігоря Зоренка", смт. Гребінки Київської області

90. Олена Бокач - оперна співачка, Заслужена артистка України, м. Дніпро

91. Наталія Каширіна - архітекторка, співзасновниця бюро FILIMONOV & KASHIRINA architects, м. Дніпро

92. Валерій Маматов - заслужений працівник промисловості України, академік МАЗ, м. Івано-Франківськ

93. Сергій Карцев - депутат Миколаївської міської ради

94. Богдан Новодон - комерційний директор будівельної компанії "Фабрика ЖИТЛА", м. Дніпро

95. Сергій Приймаченко - Голова правління "Новоолександрівський цегельний завод", Новоалександрівка Дніпропетровської області

96. Павло Артемович - сержант ЗСУ, м. Кривий Ріг

97. Наталія Яремчук - інженерка- конструкторка ДП"КБ"Південне"

98. Олександр Скринський - голова Київського міського відділення ВГО "Українська спілка інвалідів - УСІ"

99. Вікторія Суходольська - засновниця ГО SPORT&HEALTH CITY, ідеолог проєкту BE HEALTHY, громадська діячка, волонтерка, м. Дніпро

100. Олександр Калюжний - голова консультаційної Ради учасників бойових дій Волині, радник голови Волинської ОДА з питань ветеранів, очільник Громадського формування БУГ, учасник бойових дій (АТО)

101. Аліна Сологубова - військова волонтерка з 2014 року, засновниця та Голова БО БФ збройно-повітряного флоту Вітчизни безпілотних літальних апаратів, м. Київ

102. Ігор Чабаненко - Генеральний директор Дніпропетровського обласного спеціалізованого реабілітаційного центру "Солоний лиман"

103. Алла Ряжських - підприємиця, депутатка Миколаївської обласної ради, лідерка ГО "Успішне місто Миколаїв"

104. Едмонд Саакян - військовий ЗСУ, головний сержант роти, адвокат, доброволець АТО, м. Дніпро

105. Тетяна Шапаренко - директорка Дніпровського художнього музею Олексій Валентіров – співзасновник компанії "Алюмінієві системи і профілі ASP", архітектор у VALENTIROV & PARTNERS, м. Дніпро

106. Марія Базелюк - Заслужена журналістка України, очолювала Український комітет Антибільшовицького блоку народів та газету "Шлях перемоги", м. Київ

107. Руслан Ригованов – кризовий керівник, кандидат у президенти України на виборах 2019 року, у воєнний час – сержант ЗСУ

108. Юрій Федун - громадський діяч, м. Київ

109. Дмитро Громаков – соціолог, Центр соціального інжинірігну "РАНД"

110. Богдан Гомілко - генеральний директор та засновник Livesounds Agency Ltd., м. Будапешт (Угорщина)

111. Маринкевич Ігор - директор транспортно-логістичної компанії Алавес Дніпро, м. Дніпро

112. Олег Городьков - журналіст Куст-медіа, м. Дніпро Михайло Драганчук - фермер, блогер, автор YouTube-каналу No-Tiller, 39.600 підписників

113. Олександра Бурцева - к.ю.н., адвокатка, директорка ТОВ СКІ, засновниця family space Куча-мала, співорганізаторка UA-FEST, м. Дніпро

114. Тетяна Каптєлова - заслужений лікар України, директорка Поліклініки Інтерпайп, волонтерка, громадська діячка, м. Дніпро

115. Макс Житар - проректор з науково-педагогічної роботи Міжнародного європейського університету, м. Київ

116. Максим Горобейко - д.мед.н., зав. кафедри хірургії КНУ ім Тараса Шевченка, м. Київ

117. Олександр Ставчанський - член виконавчого комітету Чернівецької міської ради, у воєнний час мол.сержант ЗСУ

118. Тетяна Куц - заступниця голови ГО "Набат Кривбас", м. Кривий Ріг

119. Артем Глиняний - солдат ЗСУ, учасник рок гурту МаніфестЪ, голова ГО "Фестиваль ВІЛЬНЕ МІСТО", м. Вільногірськ

120. Галина Одінцова - лікарка, керівниця центру первинної медико-санітарної допомоги №9, м. Дніпро

121. Георгій Лазеба - журналіст, активіст, філософ, перекладач, м. Одеса

122. Олег Нестеренко - доцент кафедри іспанської мови і перекладу Одеського національного політехнічного університету

123. Олена Мисник - журналістка, м. Дніпро

124. Руслан Діденко - заступник голови Адміністрації Амур-нижньодніпровського району Дніпровської міської ради

125. Дарина Сухоніс-Табацька - журналістка, волонтерка, м. Дніпро

126. Людмила Адашис - кандидатка юридичних наук, доцентка кафедри міжнародного права Університету митної справи та фінансів, м. Дніпро

127. Мохаммад Ходжудж (Mohammad Hojouj) - к.м.н., доцент кафедри онкології та медичної радіології Дніпровського державного медичного університету, медичний онколог MD.MSO.PHD

128. Ірина Жельська - Завідувачка підрозділу Штурм Парус, волонтерка, м. Дніпро

129. Михайло Жирохов, воєнний історик, Чернігівський історичний музей імені В.В. Тарновського, м. Чернігів.