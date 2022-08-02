УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8525 відвідувачів онлайн
Новини Війна
2 296 29

Теракт в Оленівці має стати вирішальним аргументом для визнання Росії державою-терористом, – Зеленський

зеленський

Теракт в Оленівці проти українських військовополонених має стати вирішальним аргументом для всіх цивілізованих країн світу, щоб офіційно визнати Росію державою-терористом.

Про це заявив у відеозверненні президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Що ще потрібно для цього? Хіба це недостатньо жорстокий і очевидний теракт, щоб у ключових столицях світу було ухвалено відповідні рішення щодо визнання Росії державою-терористом?" – сказав президент.

"Принципову відповідь на всі свої злочини окупанти отримують і на полі бою", - підкреслив Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Верховна Рада закликала світ визнати Росію державою-терористом

Нагадаємо, в ніч на 29 липня пролунав вибух на території колишньої виправної колонії окупованій Оленівці Донецької області, де утримувалися українські військовополонені, виведені з заводу "Азовсталь". Міноборони РФ звинуватили в цьому ЗСУ.

В Генштабі заявили, що ЗСУ не завдавали ударів по окупованій Оленівці, а російські загарбники таким чином хочуть приховати тортури та розстріли полонених.

В СБУ опублікували перехоплення, які підтверджують, що Оленівську колонію "обстріляли" російські окупанти. За інформацією української розвідки, вбивство українських полонених у тимчасово окупованій Оленівці здійснили найманці зі складу приватної військової компанії "Вагнер".

Україна вимагає провести міжнародне розслідування і чекає від РФ список жертв теракту в Оленівці. Відомо про загибель щонайменше 50 українських військовополонених.

Також стало відомо, що ООН готова направити своїх експертів для розслідування.

Також читайте: Російським спискам загиблих та поранених в Оленівці вірити не треба, - розвідка

Влада України закликала західних партнерів визнати Росію "терористичною державою".

На міжнародні організації скаржаться і родичі бійців полку "Азов".

Автор: 

Зеленський Володимир (25133) тероризм (2869) воєнні злочини (1923)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+21
"Звернення до нації" не штампують по дві штуки на день.
По перше, це виглядає як ідиотизм, по друге, можуть вииникнути питання, якщо наш Президент, цілими днями зайнятий такими речами, то навіщо він потрібен?
Може нам потрібна парламентська республіка?
І візьми вже на себе відповідальність, та визнай що припустився трагічної помилки, здавши бійців "Азову"!
Так роблять дорослі люди.
показати весь коментар
02.08.2022 23:02 Відповісти
+19
Готов поменять зеленского на всех наших бойцов в плену. Он все же наемный работник, а не царек. А его безопасность гарантирует красный крест с оон. Пусть заглядывает в глаза рашистских свиней сколько влезет, лишь бы рожу его больше не видеть.
показати весь коментар
02.08.2022 23:06 Відповісти
+14
Так,рашка терорист і без Оленівки. Питання до гарантів життя полонених.
показати весь коментар
02.08.2022 22:58 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Так,рашка терорист і без Оленівки. Питання до гарантів життя полонених.
показати весь коментар
02.08.2022 22:58 Відповісти
Согласен. А Германия - главный спонсор страны-террориста.
показати весь коментар
03.08.2022 00:14 Відповісти
Согласен. Ты и твой флажок ездит на энергоресурсе и ты не выключил газ. Вы спонсоры страны-террориста
показати весь коментар
03.08.2022 09:04 Відповісти
Те, що ябивці - каіапи, то безперечно. Але задав би Зєлєнскій собі запитання, чи все зробив, що міг, щоб цьому запобігти?
показати весь коментар
02.08.2022 23:01 Відповісти
Він усе зробив, віддав наказ здатися під гарантії, а потім перевів стрілки на Штаб
показати весь коментар
02.08.2022 23:03 Відповісти
Його рівень, це сракою крутити на камеру.
Так що, на його думку, він все зробив.
показати весь коментар
02.08.2022 23:05 Відповісти
"Звернення до нації" не штампують по дві штуки на день.
По перше, це виглядає як ідиотизм, по друге, можуть вииникнути питання, якщо наш Президент, цілими днями зайнятий такими речами, то навіщо він потрібен?
Може нам потрібна парламентська республіка?
І візьми вже на себе відповідальність, та визнай що припустився трагічної помилки, здавши бійців "Азову"!
Так роблять дорослі люди.
показати весь коментар
02.08.2022 23:02 Відповісти
по суті Україна і є парламенсько-президенська республіка. Тільки боневтік все перевернув на свій лад і Прем'єр-міністр фіктивна пішка і нічого не вирішує
показати весь коментар
02.08.2022 23:17 Відповісти
Я ж за парламентську республіку сказав.

Бо якщо вже, в нас гарантами виступають ООН, та Червоний Хрест, зможемо і без Президента обійтись.
показати весь коментар
02.08.2022 23:34 Відповісти
Для України це без різниці.
Вся влада в Україні узурпована ОПою, яка, по суті, ніщо. Пусте місце. За яке ніхто не голосував.
ПрезЕдент- чтеЦ текстів з суфлера, написаних ОПою.
Парламент, завдяки мудрості наріду, узурпований пліснявим моностадом, який, в свою чергу, голосує по команді з ОПи.

Якщо презЕдента задовольнили гарантії ООН та ЧХ, то і він несе повну відповідальність за здачу захисників "Азовсталі" рашистським катам.
показати весь коментар
03.08.2022 00:26 Відповісти
Готов поменять зеленского на всех наших бойцов в плену. Он все же наемный работник, а не царек. А его безопасность гарантирует красный крест с оон. Пусть заглядывает в глаза рашистских свиней сколько влезет, лишь бы рожу его больше не видеть.
показати весь коментар
02.08.2022 23:06 Відповісти
Так в чем проблема?Признай рф государством-террористом,или "помоги Раде признать рф террористом.Вы хотя бы можете признать ЛДНР террористической организацией?Или ты ,наш "величайщий" будешь газ транзитировать,а другие должны прекращать полностью торговлю?
показати весь коментар
02.08.2022 23:06 Відповісти
Вот как думаешь, если бы не западные партнёры то газ бы до сих пор транзитировался?
показати весь коментар
03.08.2022 00:16 Відповісти
ну ты и тупенёк опэшный
показати весь коментар
03.08.2022 09:07 Відповісти
Такої юридичної дефініції, як "держава-терорист", в міжнародному праві не існує. В такій редакції можливе лише політична оцінка.
Натомість в законодавстві США є визначення "держава - спонсор тероризму", що несе конкретні юридичні наслідки для держав, які ними визнані: політичні, фінансово-економічні і воєнні.
Таким чином, заклик президента Зеленського до "всіх цивілізованих країн світу" про визнання пітьми державою-терористом є суто політичною заявою, яка не матиме жодних правових наслідків.
показати весь коментар
02.08.2022 23:08 Відповісти
Це ж дипломований юрист, не забувайте!

Можливо, вони з єрмаком, навмисно подають у такому контексті.
Бо одне діло, якщо визнають країною-спонсором тероризму, з усіма відповідними наслідками, а зовсім інше, якщо ті самі США, просто назвуть парашу країною-терористом.
показати весь коментар
02.08.2022 23:13 Відповісти
Яка блюзнірська рожа. Тьху на тебе.
показати весь коментар
02.08.2022 23:16 Відповісти
Результат особистого контролю найвеличнішого лідера ********** при порятунку та евакуації українського воїна з поля бою, такий самий як і при порятунку захисників Азовсталі, після наказу скласти зброю та обіцянками звільнення після обміну.
показати весь коментар
02.08.2022 23:17 Відповісти
Ось мені цікаво чи приходить до нього вночі Журавель.
показати весь коментар
02.08.2022 23:23 Відповісти
після Журавеля на його асфальтовой совісті вже багато десятків тисяч убитих та закатованих українців.

Якби приходили, то він би вже збожеволів.

Але як бачимо здоровий, не схуд навіть, і посилає свою дружину на фотосесію розсовувати ноги.
показати весь коментар
02.08.2022 23:44 Відповісти
Навіть жалоби не було оголошено!!!
показати весь коментар
02.08.2022 23:19 Відповісти
Донесите этому придурку,что нет такого определения государство-террорист,поэтому признать невозможно такое.
показати весь коментар
02.08.2022 23:23 Відповісти
Насамперед визнати ********* "державою-терористом" і створити такий прецедент має Україна. У нас для цього є всі підстави. Саме ми, як "країна-жертва" маємо дати чітке юридичне та політичне визначення "держава-терорист". Тоді можна звертатись до інших держав.
показати весь коментар
02.08.2022 23:24 Відповісти
розчарую вас,але кацапи не роблять нічого такого унікального щоб їх назвати террористами,вони ведуть війну... правда як в 41-45му.Стирають міста,вбивають мирних,мародерять,це не терориризм,абсолютно так само і вони і гітлерівці воювали тоді,союзники до речі ні чим не кращі були,чого вартує тільки весела розвага по підривам дамб в Німеччині,знатно погеноцидили мирняк,коли ці дамби рвало.І що хтось сказав що то було негуманно?
показати весь коментар
03.08.2022 01:39 Відповісти
Эвакуация, курва мать. Экстракция, дерьмо ты зеленое.
показати весь коментар
02.08.2022 23:27 Відповісти
Що там з гарантіями?

Хах все як завжди. Доля евакуйованих була зрозуміла ще коли виродки із червоного хреста відмовились назвати список людей. Вже з цього стає зрозуміло що гарантій не існує і ці пособники гітлера перестраховувались.

Як бачите єдиною гарантією може бути атомна зброя, можливість та воля її застосувати при найменшому бажанні.
показати весь коментар
02.08.2022 23:58 Відповісти
Для початку скажи своїм зеленим слугам, щоб вони признали, а тоді вже проси інших.
показати весь коментар
03.08.2022 05:26 Відповісти
для початку поголися(хорош ці зарисовки),помийся і разом з ермаком обміняємо вас на наших героів Азовців
показати весь коментар
03.08.2022 09:22 Відповісти
 
 