Теракт в Оленівці має стати вирішальним аргументом для визнання Росії державою-терористом, – Зеленський

Теракт в Оленівці проти українських військовополонених має стати вирішальним аргументом для всіх цивілізованих країн світу, щоб офіційно визнати Росію державою-терористом.

Про це заявив у відеозверненні президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Що ще потрібно для цього? Хіба це недостатньо жорстокий і очевидний теракт, щоб у ключових столицях світу було ухвалено відповідні рішення щодо визнання Росії державою-терористом?" – сказав президент.

"Принципову відповідь на всі свої злочини окупанти отримують і на полі бою", - підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, в ніч на 29 липня пролунав вибух на території колишньої виправної колонії окупованій Оленівці Донецької області, де утримувалися українські військовополонені, виведені з заводу "Азовсталь". Міноборони РФ звинуватили в цьому ЗСУ.

В Генштабі заявили, що ЗСУ не завдавали ударів по окупованій Оленівці, а російські загарбники таким чином хочуть приховати тортури та розстріли полонених.

В СБУ опублікували перехоплення, які підтверджують, що Оленівську колонію "обстріляли" російські окупанти. За інформацією української розвідки, вбивство українських полонених у тимчасово окупованій Оленівці здійснили найманці зі складу приватної військової компанії "Вагнер".

Україна вимагає провести міжнародне розслідування і чекає від РФ список жертв теракту в Оленівці. Відомо про загибель щонайменше 50 українських військовополонених.

Також стало відомо, що ООН готова направити своїх експертів для розслідування.

Влада України закликала західних партнерів визнати Росію "терористичною державою".

На міжнародні організації скаржаться і родичі бійців полку "Азов".