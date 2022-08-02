Теракт в Оленівці має стати вирішальним аргументом для визнання Росії державою-терористом, – Зеленський
Теракт в Оленівці проти українських військовополонених має стати вирішальним аргументом для всіх цивілізованих країн світу, щоб офіційно визнати Росію державою-терористом.
Про це заявив у відеозверненні президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
"Що ще потрібно для цього? Хіба це недостатньо жорстокий і очевидний теракт, щоб у ключових столицях світу було ухвалено відповідні рішення щодо визнання Росії державою-терористом?" – сказав президент.
"Принципову відповідь на всі свої злочини окупанти отримують і на полі бою", - підкреслив Зеленський.
Нагадаємо, в ніч на 29 липня пролунав вибух на території колишньої виправної колонії окупованій Оленівці Донецької області, де утримувалися українські військовополонені, виведені з заводу "Азовсталь". Міноборони РФ звинуватили в цьому ЗСУ.
В Генштабі заявили, що ЗСУ не завдавали ударів по окупованій Оленівці, а російські загарбники таким чином хочуть приховати тортури та розстріли полонених.
В СБУ опублікували перехоплення, які підтверджують, що Оленівську колонію "обстріляли" російські окупанти. За інформацією української розвідки, вбивство українських полонених у тимчасово окупованій Оленівці здійснили найманці зі складу приватної військової компанії "Вагнер".
Україна вимагає провести міжнародне розслідування і чекає від РФ список жертв теракту в Оленівці. Відомо про загибель щонайменше 50 українських військовополонених.
Також стало відомо, що ООН готова направити своїх експертів для розслідування.
Влада України закликала західних партнерів визнати Росію "терористичною державою".
На міжнародні організації скаржаться і родичі бійців полку "Азов".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Так що, на його думку, він все зробив.
По перше, це виглядає як ідиотизм, по друге, можуть вииникнути питання, якщо наш Президент, цілими днями зайнятий такими речами, то навіщо він потрібен?
Може нам потрібна парламентська республіка?
І візьми вже на себе відповідальність, та визнай що припустився трагічної помилки, здавши бійців "Азову"!
Так роблять дорослі люди.
Бо якщо вже, в нас гарантами виступають ООН, та Червоний Хрест, зможемо і без Президента обійтись.
Вся влада в Україні узурпована ОПою, яка, по суті, ніщо. Пусте місце. За яке ніхто не голосував.
ПрезЕдент- чтеЦ текстів з суфлера, написаних ОПою.
Парламент, завдяки мудрості наріду, узурпований пліснявим моностадом, який, в свою чергу, голосує по команді з ОПи.
Якщо презЕдента задовольнили гарантії ООН та ЧХ, то і він несе повну відповідальність за здачу захисників "Азовсталі" рашистським катам.
Натомість в законодавстві США є визначення "держава - спонсор тероризму", що несе конкретні юридичні наслідки для держав, які ними визнані: політичні, фінансово-економічні і воєнні.
Таким чином, заклик президента Зеленського до "всіх цивілізованих країн світу" про визнання пітьми державою-терористом є суто політичною заявою, яка не матиме жодних правових наслідків.
Можливо, вони з єрмаком, навмисно подають у такому контексті.
Бо одне діло, якщо визнають країною-спонсором тероризму, з усіма відповідними наслідками, а зовсім інше, якщо ті самі США, просто назвуть парашу країною-терористом.
Якби приходили, то він би вже збожеволів.
Але як бачимо здоровий, не схуд навіть, і посилає свою дружину на фотосесію розсовувати ноги.
Хах все як завжди. Доля евакуйованих була зрозуміла ще коли виродки із червоного хреста відмовились назвати список людей. Вже з цього стає зрозуміло що гарантій не існує і ці пособники гітлера перестраховувались.
Як бачите єдиною гарантією може бути атомна зброя, можливість та воля її застосувати при найменшому бажанні.