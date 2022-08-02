Нацгвардія про оголошення "Азова" "терористами" в РФ: Заплутались у власній пропаганді і навіть не зрозуміли, що йдеться про окремий загін державної структури

У Національній гвардії, до складу якої входить полк "Азов", вважають, що однією із цілей війни для росіян є знищення українських захисників із "Азову", тому вони вигадують про них жахливі історії і вирішили їх визнати так званою терористичною організацією.

Про це йдеться у заяві Нацгвардії, передає Цензор.НЕТ.

"Через власні наративи та пропаганду у своїх та іноземних ЗМІ, Росія прагне зробити "Aзов" так званим "неонацистським полком". Задля цього рф постійно вигадує та поширює різні жахливі історії про його діяльність, його воїнів робить об'єктом залякування людей у росії та світі, а його знищення однією із цілей розпочатої війни.

Після жахливої страти українських військовополонених у н.п. Оленівка, Росія шукає нові приводи і виправдання для своїх воєнних злочинів.

Однак ініціатори законів, керувалися створеним у власних ЗМІ образом і навіть не розуміли, що йдеться про окремий загін спецпризначення державної структури, а не про неформальну парамілітарну групу.

Офіційно повідомляємо, що окремий загін спеціального призначення "Aзов" входить до складу 12-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України. Це не окремий "полк", а структурний підрозділ у складі Національної гвардії України - військового формування в підпорядкуванні Міністерства внутрішніх справ, що створене і на законних підставах функціонує у державі і сьогодні продовжує виконувати бойові завдання із захисту держави", - йдеться у заяві.