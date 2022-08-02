УКР
Нацгвардія про оголошення "Азова" "терористами" в РФ: Заплутались у власній пропаганді і навіть не зрозуміли, що йдеться про окремий загін державної структури

У Національній гвардії, до складу якої входить полк "Азов", вважають, що однією із цілей війни для росіян є знищення українських захисників із "Азову", тому вони вигадують про них жахливі історії і вирішили їх визнати так званою терористичною організацією.

Про це йдеться у заяві Нацгвардії, передає Цензор.НЕТ.

"Через власні наративи та пропаганду у своїх та іноземних ЗМІ, Росія прагне зробити "Aзов" так званим "неонацистським полком". Задля цього рф постійно вигадує та поширює різні жахливі історії про його діяльність, його воїнів робить об'єктом залякування людей у росії та світі, а його знищення однією із цілей розпочатої війни.

Після жахливої страти українських військовополонених у н.п. Оленівка, Росія шукає нові приводи і виправдання для своїх воєнних злочинів.

Однак ініціатори законів, керувалися створеним у власних ЗМІ образом і навіть не розуміли, що йдеться про окремий загін спецпризначення державної структури, а не про неформальну парамілітарну групу.

Офіційно повідомляємо, що окремий загін спеціального призначення "Aзов" входить до складу 12-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України. Це не окремий "полк", а структурний підрозділ у складі Національної гвардії України - військового формування в підпорядкуванні Міністерства внутрішніх справ, що створене і на законних підставах функціонує у державі і сьогодні продовжує виконувати бойові завдання із захисту держави", - йдеться у заяві.

+15
Вважаєте це маразмом ?
Журналіст О.Дроздов говорить, що це вже - не війна, бо вона йде без дотримання будь-яких домовленостей і законів війни. Це - терор, отже, світ має переходити в фазу каральної антитерористичної операції. Московія веде ортодоксальний джихад, це - не держава і народ, це колективний терорист. Значить, антитерористична діяльність теж дозволяє переходити межі дозволеного. Я з цим згідна.
02.08.2022 23:30 Відповісти
02.08.2022 23:30 Відповісти
+10
Хотя бы кадыровцев и вагнеровцев
02.08.2022 23:18 Відповісти
02.08.2022 23:18 Відповісти
+10
Поражаюсь наивности казалось бы взрослых людей. Вы думаете рашисты ничего не понимают? Все они прекрасно понимают. И пропаганду они на ходу сочиняют под любую ситуацию. А Азов они хотят уничтожить потому что они его боятся как самый ефективный и професиональный отряд который пожертвует собой но не отступит. Да и хотят отомстить за то что Азов сорвал им всю операцию и планы по захвату Мариуполя и Украины. Заметте, рашисты последнее время совсем забыли про УНА-УНСО и про Торнадо и другие националистические батальйоны, которые рашисты требовали убрать с фронта в 2014-2015 годах. Будет какая то нацгвардия яро бить врага, рашисты и на них начнут поливать грязью и кричать что нужно их убрать а на их место поставить студентов необученых. Рашисты как позорные трусливые гопники которые храбро прыгают на очкарика но когда нарываются на противника сильнее то визжит как свинья и будет звать милицию
03.08.2022 00:36 Відповісти
03.08.2022 00:36 Відповісти
Да знають вони,просто їм потрібно підвести захисників Маріуполя до статті ними ж надуманої. Не про це піклуватися потрібно, їм смерть може загрожувати ,а не дебати
02.08.2022 23:06 Відповісти
02.08.2022 23:06 Відповісти
Оці всі викрутаси з полоненими того ж кшталту що й так звані ,,РЕХВЕРЕНДУМИ,, про самостійність в Криму та ЛДНР. Ну ким і де були обрані органи влади у Так званих ЛДНР? Ніким. Це призначенці окупаційних військ. На основі яких законів проходили ці ,,РЕХВЕРЕНДУМИ,, про самостійність?. Закон РФ про РЕХВЕРЕНДУМ З А Б О Р О Н Я Є виносити питання про відокремлення територій від РФ на референдум. А в Україні це можна вирішити тільки ВСЕУКРАЇНСЬКИМ референдумом. І якщо орган Законодавчої влади в РФ (ДЕРЖДУПА) приймає результати фейкових опитувань за правду то гріш ціна усім цим сенаторам. А може вони як і вся ,,країна МОКСЕЛЬ,, теж фейк? І РФія не країна а синдикат кримінальних злочинців у яких ПАНЯТІЯ грають роль Коституції.
03.08.2022 00:14 Відповісти
03.08.2022 00:14 Відповісти
Тут слід згадати закон про визнання росії державою терористом.
Все що цей закон робить, це забороняє кацапську символіку, що вони малюють на свою техніку.
І все.
А до їх полоненних, відносяться як до полоненних, а не до членів террористичного угрупування!
І от таке блюзнірство, це все на що здатна наша влада.

02.08.2022 23:09 Відповісти
02.08.2022 23:09 Відповісти
Не правда,проти країни -терориста вводять санкції, сильні санкції.
02.08.2022 23:11 Відповісти
02.08.2022 23:11 Відповісти
Які?
02.08.2022 23:27 Відповісти
02.08.2022 23:27 Відповісти
Ну такі приміром як у наступному віршику--
Х...й пі...а - нечиста сила
Так нас вчителька навчила
А директор доказав
Всім нам Х...я показав
Покажемо х...я терористам ото він і злякається та й помре
03.08.2022 00:18 Відповісти
03.08.2022 00:18 Відповісти
Особливо Німеччина вводить «сильні» санкції.

Не смішіть наші капці, бо це якось навіть цинічно виглядає з вашого боку.
02.08.2022 23:37 Відповісти
02.08.2022 23:37 Відповісти
для того, чтобы что-то понимать, нужны мозги.....
но у московитов вместо мозгов Броуновское движение....
02.08.2022 23:10 Відповісти
02.08.2022 23:10 Відповісти
Тю... А давайте проведемо кампанію і оголосимо ряд "скрєпних" кацапських підрозділів терористами! Наприклад "кантємірівську" дивізію і тих кого ***** нагородив за злочини в Бучі. Поставимо їх всіх "поза законом" - де зловив "кантемірівця" там і вбив як терориста і отримав за це винагороду.

На цьому "шляху" можна до такого маразму дійти...
02.08.2022 23:12 Відповісти
02.08.2022 23:12 Відповісти
Хотя бы кадыровцев и вагнеровцев
02.08.2022 23:18 Відповісти
02.08.2022 23:18 Відповісти
Вважаєте це маразмом ?
Журналіст О.Дроздов говорить, що це вже - не війна, бо вона йде без дотримання будь-яких домовленостей і законів війни. Це - терор, отже, світ має переходити в фазу каральної антитерористичної операції. Московія веде ортодоксальний джихад, це - не держава і народ, це колективний терорист. Значить, антитерористична діяльність теж дозволяє переходити межі дозволеного. Я з цим згідна.
02.08.2022 23:30 Відповісти
02.08.2022 23:30 Відповісти
Ви вперто не хочете збагнути що ДЖИХАД це СТАРАННІСТЬ. А от ГАЗАВАТ це якраз і є ВІЙНА З НЕВІРНИМИ. Ну коло ви перестанете тупо повторювати вирази недолугих псевдомусульман типу КАДИРОВА
03.08.2022 00:22 Відповісти
03.08.2022 00:22 Відповісти
А кого ибет шо кацапи скажуть???
02.08.2022 23:12 Відповісти
02.08.2022 23:12 Відповісти
Тут мона відповісти словами самого ж *****. Кто обзывается, тот сам так называется.
02.08.2022 23:14 Відповісти
02.08.2022 23:14 Відповісти
все вони зрозуміли вони у себе кажуть що ми держава терррост почитайте та подивіться їх тб та форуми так що армія наша також террористична для них
02.08.2022 23:26 Відповісти
02.08.2022 23:26 Відповісти
А вы думаете им не все равно?
02.08.2022 23:53 Відповісти
02.08.2022 23:53 Відповісти
Наша армія застосовує тільки одну тактику війни. А з маскалями можна воювати хитрістю. Йти в атаку з бензовозами повними спирту чи перваку 70% та вантажівками з порціями сала. За таку випивку і закусь маскаль не те що автомат танк чи гармату віддасть а ще й згодиться бити своїх же
03.08.2022 00:26 Відповісти
03.08.2022 00:26 Відповісти
Поражаюсь наивности казалось бы взрослых людей. Вы думаете рашисты ничего не понимают? Все они прекрасно понимают. И пропаганду они на ходу сочиняют под любую ситуацию. А Азов они хотят уничтожить потому что они его боятся как самый ефективный и професиональный отряд который пожертвует собой но не отступит. Да и хотят отомстить за то что Азов сорвал им всю операцию и планы по захвату Мариуполя и Украины. Заметте, рашисты последнее время совсем забыли про УНА-УНСО и про Торнадо и другие националистические батальйоны, которые рашисты требовали убрать с фронта в 2014-2015 годах. Будет какая то нацгвардия яро бить врага, рашисты и на них начнут поливать грязью и кричать что нужно их убрать а на их место поставить студентов необученых. Рашисты как позорные трусливые гопники которые храбро прыгают на очкарика но когда нарываются на противника сильнее то визжит как свинья и будет звать милицию
03.08.2022 00:36 Відповісти
03.08.2022 00:36 Відповісти
Пригадались воплі ватонаволочі і корисних ідіотів про "знищення" добробатів.
03.08.2022 00:38 Відповісти
03.08.2022 00:38 Відповісти
Азов це Українські Козаки. Якщо кацапи стануть раком, в жопу копьйо. Якщо інакше, москалям краще не народжуватись.
03.08.2022 00:50 Відповісти
03.08.2022 00:50 Відповісти
РусоФашисти ніяк второпати не можуть , що сьогодні всі громадяни
Украіни , які захищають свою землю , є азовцями і лютими бандерівцями 😠отож бійтеся нас , бо ми вас , орки , всеодно всіх знищимо 😡
03.08.2022 01:17 Відповісти
03.08.2022 01:17 Відповісти
Для кацапопитека все военные структуры, которые отличаются от орды - нипанятные.
03.08.2022 06:16 Відповісти
03.08.2022 06:16 Відповісти
Цікаво, якби Азов розформували, як би росія вела свою пропаганду? Чи створювали його саме для цього?
03.08.2022 09:25 Відповісти
03.08.2022 09:25 Відповісти
 
 