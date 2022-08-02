УКР
Новини Санкції проти Росії
Громадяни РФ більше не можуть складати міжнародний іспит з англійської мови TOEFL

Міжнародний іспит з англійської мови TOEFL, проведенням якого займається організація ETS, більше не є доступним для громадян Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на видання "Медиазона".

Під час реєстрації громадян РФ на вебсайті іспиту з'являється повідомлення про невідповідність даних користувачів вимогам Управління з контролю за іноземними активами міністерства фінансів США (OFAC).

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти в Криму закликають не вивчати у школі англійську мову: Вони з нами воюють тисячу років, а ми продовжуємо вивчати їх

На прохання кореспондентки "Медиазоны" в ETS підтвердили, що громадянам та резидентам Росії та Північної Кореї забороняються створювати облікові записи або записуватися на іспит TOEFL.

Зазначимо, що ще на початку березня на тлі військової агресії Росії в Україні в РФ і Білорусі було призупинене проведення іспитів ETS та IELTS.

Ці міжнародні системи для оцінювання знань англійської мови є найбільш запитуваними мовними іспитами у світі, які дозволяють іноземним студентам вступати в європейські та північноамериканські навчальні заклади.

росія (67230) санкції (12565) іспити (121) англійська мова (75)
+21
Это означает, шо двери англоязычных вузов по всему Миру для русни закрыты. Также - конвертация дипломов. Good.
03.08.2022 00:01 Відповісти
+15
Тепер влаштуватися на пристойну роботу в англомовній країні для кацапів стане важко. Навіть якщо хтось встиг вчасно звалити з надією вивчити мову, то, наприклад, в США потрібно здати екзамен з Конституції щоб отримати громадянство і ТOEFL. От ніби і дрібничка, а наслідки "випилюють" кацапів з складу людства... Може і нам створити якийсь свій УкрL і почати масове виправлення "чєлюстєй" на щелепи?
03.08.2022 00:14 Відповісти
+6
страшне, та вони і своєї рідної не знають.
03.08.2022 00:09 Відповісти
Нарєчіє з матюками їм замінює будь яку мову.
02.08.2022 23:50 Відповісти
Навіть самі матюки. Без нарєчій та ************.
02.08.2022 23:58 Відповісти
Вызывает Путин к себе на приём министра культуры РФ, Мединского:

- Господин министр, я хотел поинтересоваться у Вас результатами решения в вашем ведомстве вопросов импортозамещения…

- Владимир Владимирович, ничего не выходит… Как только иностранные слова из русского языка выбрасываем, сплошной мат получается…

03.08.2022 03:09 Відповісти
Всі громадяни рф повинні здавати тест на камеру чи вони підтримують владу рф, армію рф та її дії.

Всіх хто відповідає "що підтримує" ми отримуємо право судити, а хто скаже що "ні" ті будуть вимушені нарешті боротись із владою рф яка їх буде переслідувати.
02.08.2022 23:54 Відповісти
Це ви про процедуру перетину кордону?
02.08.2022 23:59 Відповісти
І не тільки. Бачив пропозицію такого собі флешмобу.

Якщо хтось десь побачив росіянина, то нехай задасть на камеру йому питання і запише відповідь.

І як на мене то це реально буде мати результат. Ми або отримуємо відео докази для подальшого переслідування та суду над пособниками і нацистами із рф, або ж заставимо росіян самим боротись із їх владою.
03.08.2022 00:07 Відповісти
Это означает, шо двери англоязычных вузов по всему Миру для русни закрыты. Также - конвертация дипломов. Good.
03.08.2022 00:01 Відповісти
Хай бурятьську вчать...
03.08.2022 00:02 Відповісти
Не, пусть китайский.
03.08.2022 02:37 Відповісти
Ой, не думаю що вона їм стане в нагоді - китайці до них не балакать прийдуть...
03.08.2022 08:21 Відповісти
крім москальської орки і зомбі все рівно ніякою не хочуть спілкуватися,

бо ще «імперська» корона впаде прямо на їх лапті
03.08.2022 00:03 Відповісти
А хіба TOEFL можна здати тільки онлайн?
03.08.2022 00:06 Відповісти
"In Person" прикрыли еще в марте.
03.08.2022 00:32 Відповісти
тагильский политех - сила)
03.08.2022 00:09 Відповісти
страшне, та вони і своєї рідної не знають.
03.08.2022 00:09 Відповісти
Тепер влаштуватися на пристойну роботу в англомовній країні для кацапів стане важко. Навіть якщо хтось встиг вчасно звалити з надією вивчити мову, то, наприклад, в США потрібно здати екзамен з Конституції щоб отримати громадянство і ТOEFL. От ніби і дрібничка, а наслідки "випилюють" кацапів з складу людства... Може і нам створити якийсь свій УкрL і почати масове виправлення "чєлюстєй" на щелепи?
03.08.2022 00:14 Відповісти
Не точно .На громадянство TOEFL не треба здавати - вони просто дивляться , як ти розуміеш мову.
Багато вузів приймають іспит IELTS в США ,а такoж можнa пройти при коледжі ESL курси ( які є дорогими), тому дорога в навчальний заклад в США повністю не перекрита , а ускладнена
03.08.2022 02:47 Відповісти
виправити хрюцку щелепу можна або биткою, або ЗСУ, як всім відомо хороший руцкі - дохлий руцкій і без варіантів
03.08.2022 07:34 Відповісти
ЗАЧЁТ !) ОСТАЛОСЬ ТОЛЬКО ИХ ЗАСИДЕВШИХСЯ ВЫСЛАТЬ В РФ !!!
03.08.2022 00:15 Відповісти
Вот чо значит кацапская челюсть ( токо в рот брать (
03.08.2022 00:25 Відповісти
А нащо бурятам та якутам англійска,якшо вони у дирку ходять віками?Їм аби камені з неба.
03.08.2022 00:29 Відповісти
У бурятов и дырки нету - они садятся в поле и отгоняют волков палкой.
03.08.2022 01:24 Відповісти
В сети ресторанов "Две палочки"

03.08.2022 09:29 Відповісти
Правильно! нехай кітайську вчать нефіг там по західним вузам шастать.
03.08.2022 00:50 Відповісти
Кацапы кацапскую пусть для начала выучат, дебилы недоразвитые.
03.08.2022 01:08 Відповісти
Асимметричный ответ: граждане недружественных стран отныне не смогут сдавать экзамен на знание бурятского языка.
03.08.2022 01:12 Відповісти
Они заместят этот пиндосский тест экзаменом по китайскому.
Сунь *** В Цяй! Сунь Сам!
03.08.2022 01:22 Відповісти
Та там і з руської говірки тільки пітерськи складуть відсотків на 50. А буряти з тивінцями і дагестанські абізяни взагалі в мінус підуть
03.08.2022 06:10 Відповісти
россия була помойкою,яка розповзлася по світу,щоб поширювати свій рускій мір...
Треба ізолювати цю ракову пухлину,яка загрожує людству.
03.08.2022 06:12 Відповісти
Давайте ще IELTS за компанію
03.08.2022 06:56 Відповісти
Їм і гавкати слід заборонити, щоб собаче плем'я не паскудили
03.08.2022 10:26 Відповісти
 
 