Громадяни РФ більше не можуть складати міжнародний іспит з англійської мови TOEFL
Міжнародний іспит з англійської мови TOEFL, проведенням якого займається організація ETS, більше не є доступним для громадян Росії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на видання "Медиазона".
Під час реєстрації громадян РФ на вебсайті іспиту з'являється повідомлення про невідповідність даних користувачів вимогам Управління з контролю за іноземними активами міністерства фінансів США (OFAC).
На прохання кореспондентки "Медиазоны" в ETS підтвердили, що громадянам та резидентам Росії та Північної Кореї забороняються створювати облікові записи або записуватися на іспит TOEFL.
Зазначимо, що ще на початку березня на тлі військової агресії Росії в Україні в РФ і Білорусі було призупинене проведення іспитів ETS та IELTS.
Ці міжнародні системи для оцінювання знань англійської мови є найбільш запитуваними мовними іспитами у світі, які дозволяють іноземним студентам вступати в європейські та північноамериканські навчальні заклади.
Багато вузів приймають іспит IELTS в США ,а такoж можнa пройти при коледжі ESL курси ( які є дорогими), тому дорога в навчальний заклад в США повністю не перекрита , а ускладнена
