До кінця року в Україні заплановано ще два підвищення пенсійних виплат, - Мінсоцполітики
До кінця року українські пенсіонери можуть розраховувати на підвищення пенсійних виплат ще двічі.
Про це в ефірі загальнонаціонального марафону повідомила міністр соціальної політики України Оксана Жолнович, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"З 1 жовтня урядова програма підтримки пенсіонерів поважного віку буде розширена на категорію 70+. Пенсіонери, яким виповнилося 70 років, отримають доплати до своєї пенсії у розмірі 300 гривень", — зазначила міністр.
Вона також повідомила, що з 1 жовтня для всіх пенсіонерів, яким виповнилося 70 років і які мають повний страховий стаж, мінімальний рівень пенсії становитиме 3000 гривень.
"Тобто таким категоріям пенсіонерів, незалежно від їх рівня доходів, пенсія становитиме не менше 3000 грн. Людям, у яких менше страховий стаж, відповідно, пенсія буде підвищуватися пропорційно", — підкреслила Жолнович.
Крім того, з 1 грудня буде перераховано пенсійні виплати з оглядом на заплановане збільшення прожиткового мінімуму в країні (до 2684 грн).
"Також запланований перерахунок всіх пенсій та допомог вже в грудні, коли у нас в черговий раз підвищиться на 3,5% прожитковий мінімум", — зазначила міністр.
