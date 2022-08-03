УКР
До кінця року в Україні заплановано ще два підвищення пенсійних виплат, - Мінсоцполітики

гривня,гроші

До кінця року українські пенсіонери можуть розраховувати на підвищення пенсійних виплат ще двічі.

Про це в ефірі загальнонаціонального марафону повідомила міністр соціальної політики України Оксана Жолнович, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"З 1 жовтня урядова програма підтримки пенсіонерів поважного віку буде розширена на категорію 70+. Пенсіонери, яким виповнилося 70 років, отримають доплати до своєї пенсії у розмірі 300 гривень", — зазначила міністр.

Вона також повідомила, що з 1 жовтня для всіх пенсіонерів, яким виповнилося 70 років і які мають повний страховий стаж, мінімальний рівень пенсії становитиме 3000 гривень.

"Тобто таким категоріям пенсіонерів, незалежно від їх рівня доходів, пенсія становитиме не менше 3000 грн. Людям, у яких менше страховий стаж, відповідно, пенсія буде підвищуватися пропорційно", — підкреслила Жолнович.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна продовжує виплачувати пенсії та субсидії своїм громадянам на окупованих територіях, - міністр соцполітики Жолнович

Крім того, з 1 грудня буде перераховано пенсійні виплати з оглядом на заплановане збільшення прожиткового мінімуму в країні (до 2684 грн).

"Також запланований перерахунок всіх пенсій та допомог вже в грудні, коли у нас в черговий раз підвищиться на 3,5% прожитковий мінімум", — зазначила міністр.

Автор: 

пенсія (1610) Жолнович Оксана (68)
Топ коментарі
+18
03.08.2022 00:37 Відповісти
+13
Це вже коли долар по 50+ буде?
03.08.2022 00:06 Відповісти
+13
І скільки долярів можна купити на 2,2-3 тис. грн? Навіть на сотню не вистачить! І потім ці доляри місяць їсти (тобто нюхати)? Три рази на день?
03.08.2022 00:22 Відповісти
Це вже коли долар по 50+ буде?
03.08.2022 00:06 Відповісти
А для тих, кому 70+, долар буде по 70+. Бо крім таблов (таблів? табл?), Курс розхитують ще й пенсюки: отримали пенсію - і в обмінники, долярами запасатися.
03.08.2022 00:13 Відповісти
Може в Польщі (під чиїм прапором ти) й так.Але в Україні-отримав пенсью 3+к гр,сплатив квартплату в зимку3+к гр і миттю в обмінниками,долярами запасатись.Ой ні...Нічого ж не лишилось.а ще їсточки треба купити та ліки...
03.08.2022 00:21 Відповісти
І скільки долярів можна купити на 2,2-3 тис. грн? Навіть на сотню не вистачить! І потім ці доляри місяць їсти (тобто нюхати)? Три рази на день?
03.08.2022 00:22 Відповісти
Ви дурень? Забули, що не так давно були пенсії мільйонами? Емісія це шлях до бідності для усіх. Це капітуляція перед Росією. Долар буде і по 50 і по 70.І ціни відповідні будуть. Та долар був колись по 170 тисяч гривень. І пенсія 7 доларів. Ось так і зараз буде. А тупі нехай радіють
03.08.2022 04:47 Відповісти
о... фігассє буржуї... а ниють, що на комуналку не вистачає
03.08.2022 00:31 Відповісти
Ти що таке забористе куриш? Поділись!
03.08.2022 05:15 Відповісти
А мені вже добавили 15гр за 45років стажу ура.
03.08.2022 05:21 Відповісти
на 10 грвн
03.08.2022 00:07 Відповісти
перше дерьмаку, а друге монголотатарову.
03.08.2022 00:12 Відповісти
А деПУТАНАМ зарплатню вдвічі підвищили? Ото сама "нарідна влада" з усіх, що були - "нє барьігьі"! Ну що панове сєкти "я за нєго нє галасавал", паржалі папріколу?

А навесні 2019-го вам криком кричали - ДУМАЙТЕ!!! А зараз лишень зостається тихо казати - "вигрібайте"... Але разом з цими тупими прихильниками "какая разніца" ситуацію, що склалася, розгрібають (здебільшого) ті, що думали...
03.08.2022 00:17 Відповісти
з 15 до 48 тищ - більше аніж втричі
03.08.2022 00:23 Відповісти
І скумбрію по 8 зробіть!
03.08.2022 00:23 Відповісти
Красную рибку,однако едим,Шампунь вместо кампота.
03.08.2022 00:32 Відповісти
03.08.2022 00:37 Відповісти
мосейкурва
03.08.2022 01:21 Відповісти
*****, знов на 8 гривень???
03.08.2022 01:32 Відповісти
Це перемога над зубожінням!

Пенсіонери це відсвяткують бокалом просеко.
03.08.2022 02:01 Відповісти
Спасіба партіі радной!..
Нє, не так. Холєра, як би це так сформулювати...
От цих підвищень мені як раз бракувало, щоб купити новісінького "харлея". А тепер - за тиждень отримаю пенсію і куплю собі омріяну ту во "іграшку для дядька". А як за тиждень не вийде - то до кінця року вже точно куплю.
Головно, з голоду не вмерти.
03.08.2022 02:20 Відповісти
Я десь читав, що та країна, котра під час війни вмикає друкарський станок, програє війну. По моєму навіть ющенко про це говорив. Пенсії пенсіями, але працюючих стало в 2 рази менше. Сплачують податків менше. Звідки візьметься підвищення? Вже друкують, ще й надрукують? А ті, хто на окупованих територіях залишився, захочуть повертатися туди, де долар по 100 і пенсія по 30 доларів? Це жопа. Це дебільне рішення.
03.08.2022 04:57 Відповісти
Коли в країні війна, то економіка, фінанси, внутрішня і зовнішня політика переводиться у військовий стан.
А в нас все переведено на пограбування
03.08.2022 07:35 Відповісти
Мому чоловіку підняли аж на 27гр
03.08.2022 07:15 Відповісти
А мне на целых 5 гривень. Весной, когда единые телеаналы бубы криворожского обрадовали нас, пенсов.
03.08.2022 07:31 Відповісти
Щоб зелена падаль жила на мінімальну пенсію
03.08.2022 07:30 Відповісти
Неможна ето другоє.😢
03.08.2022 07:43 Відповісти
Для того аби підвищити пенсії - треба просто надрукувати більше грошей. Зростання економіки? Нєт, нє слишалі у Zeкоманді. Тільки друкарським станком можна зробити всіх пенсіонерів щасливими і мільйонерами. Дебіли клоунські.
03.08.2022 07:58 Відповісти
Да забрать ,как в 2014-2015 гораздо проще.
03.08.2022 12:39 Відповісти
А за чей счет этот банкет? ФОПы как всегда оплатят?
03.08.2022 10:04 Відповісти
Лучше верните то,что с 2014 недоплатили.
03.08.2022 12:36 Відповісти
 
 