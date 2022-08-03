УКР
З Донецької області евакуювалися дві третини мешканців, лишилось близько 250 тисяч, - ОВА

З Донецької області після 24 лютого евакуювалися дві третини мешканців, лишилася категорія людей, що до останнього не хоче виїжджати.

Про це повідомив керівник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко в ефірі національного телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"Зі вчорашнього дня почав потяг (евакуаційний – ред.) рухатися. Люди вивозилися у конкретні умови із розумінням, куди вони їдуть і з усіма необхідними виплатами. Це 134 особи. Це до Кропивницького. Сьогодні триває цей рух, це 95 осіб…".

"Зауважу, що всього виїхали вже дві третини мешканців області. Лишилося ці 250 тисяч плюс-мінус. Звичайно темпи дуже низькі і більшість людей не має бажання виїжджати. Але це станом на зараз. Ще літній період не завершився. Ми розуміємо, що із настанням холодів люди будуть діяти інакше…

Якщо казати, що евакуація йде повільно, то це лишилася та категорія людей, яка до останнього не хоче виїжджати. Дві третини області нараз евакуйовані. Евакуація йшла з 24 лютого", - розповів Кириленко.

Кириленко ще раз наголосив, що насильно їх переселяти людей ніхто не буде, йдеться про збереження їхнього життя і проходження опалювального періоду. Він додав, що зараз обстріли відбуваються майже по всій території області.

Топ коментарі
+9
А также больные, люди с животными, без денег, которые не хотят потерять дома и квартиры... За какие деньги жить в эвакуации? За 2000 грн.?
03.08.2022 03:46 Відповісти
+6
Бідним людям похилого віку майже неможливо покинути нажите важкою працею майно і починати життя заново "десь там". Їм здається що їх не будуть чіпати і "якось воно буде". На жаль свою помилку вони усвідомлять занадто пізно - кацапам потрібна робоча сила а не пенсіонери...
03.08.2022 01:14 Відповісти
+6
03.08.2022 03:26 Відповісти
понаедут и опять будут визжать, шо рузгаязычных притисняют......
https://twitter.com/i/status/1553435085726171136
03.08.2022 00:46 Відповісти
Вісім років дамбілі бамбас, а їх там ще залишолсь, як тарганів на комунальній ******.
03.08.2022 01:03 Відповісти
І накуя вони треба по всій Україні? Знову будуть плакати,шо змушені гнити в "їбаній" Україні як той студент з Даунецька, якого минулого року в Дніпрі прийняли до ВУЗУ без будь яких єкзаменів?
03.08.2022 01:10 Відповісти
У вас только на словах: "Єдина Україна". Сидите там и трындите. К вам не пришла война близко, поэтому можно поучать. Многие люди вернулись из эвакуации, нет денег снимать квартиры. А теперь нас заставляют уезжать жить где-то, не создавая условий для нормальной жизни здесь.
03.08.2022 03:43 Відповісти
А на які гроші вони жили? Роботи немає, чи одної пенсії замість двох маловато буде?
03.08.2022 09:25 Відповісти
Бідним людям похилого віку майже неможливо покинути нажите важкою працею майно і починати життя заново "десь там". Їм здається що їх не будуть чіпати і "якось воно буде". На жаль свою помилку вони усвідомлять занадто пізно - кацапам потрібна робоча сила а не пенсіонери...
03.08.2022 01:14 Відповісти
"Бедные" и "богатые" люди давно свалили...
03.08.2022 01:27 Відповісти
И уже многие из них вернулись. Не потому, что ждут рашистов, просто деньги закончились.
03.08.2022 08:05 Відповісти
Остались ждуньі темного прошлого!
03.08.2022 01:52 Відповісти
А также больные, люди с животными, без денег, которые не хотят потерять дома и квартиры... За какие деньги жить в эвакуации? За 2000 грн.?
03.08.2022 03:46 Відповісти
в Запорожську область?
03.08.2022 03:14 Відповісти
показати весь коментар
Зелень голос! Непорядок. Порох за свої гроші купив, сам у себе вкрав, сам привіз і тепер злочинно піариться!
03.08.2022 09:39 Відповісти
відсотків 50 з них це майбутні коректировщикі кацапні
03.08.2022 07:45 Відповісти
Що не рожа то серйожа... Що ти тут строчиш: ты сможешь сделать пенсии и зарплаты жителям Донбасса, как у депутатов ВРУ... А вони цього заслуговують,, обираючи до влади яНикоовочів та інших опсж-кАзлів? Вимагай для кАрмільців як для сенаторів США, жопа ж не злипнеться у тих:
більшість "людей" не має бажання виїжджати Джерело:
03.08.2022 13:54 Відповісти
Евакуюйте їх на хрен в Росію.Час показав що з того недоетносу не тільки немає толку,але й велика шкода Україні.Неможливо витравити з їх мізків "руській мір" і ментальність. Це реалії і нічого тут не вдієш.Ми зараз маємо величезні проблеми з переселенцями не в плані їх облаштування,працевлаштування чи соціальні проблеми.Ні,біда в тому що вони заси-ють український простір російською мовою,категорично не бажають розмовляти українською,нахабно доводять що причина війни через Майдан,українську мову та Церкву,тобто створення ПЦУ і фактично впроваджують путінські наративи.Є поодинокі представники того регвіону більш-менш адекватні,але 99% це люди з засраними мізками і агресивним ставленням до всього українського.Для них Даунбас це своє,а все решта то якась інша країгна,чужа для них і ворожа,вони так і кажуть:"Мы переехали жить на Украину". А наші бійці розповідають що такі сидять в підвалах під бомбардуванням орків і моляться чекають коли вже прийдуть "наші",тобто їхні,кацапи
03.08.2022 09:58 Відповісти
Не нужно обобщать. Я и моя семья хочет жить в Украине. Что все патриоты, кто говорит на украинском языке? А квартиры для переселенцев кто по 15-30 тыс. сдает? Или они потом все ВСУ донатят? Я не готова весь отопительный сезон жить в спортзале только потому, что чиновники не хотят пошевелить левым пальцем правой ноги, чтобы наладить условия проживания. В нашем городе третий месяц нет ни воды, ни газа. И не нужно все беды перекладывать на переселенцев.
03.08.2022 10:33 Відповісти
Скільки навколо довмбасят із схожим мисленням? Особисто для мене, практично усі кого прийняли бЕндерівці, через 2-ва тижні зашуганості, почали лізти на голову як останні свині... Списав усіх, почувши фразу: "Как мьі вчера долго ржали, переводя (исконно росисиянское) слово пьілесос на украинский изик..."
Генетичне біосміття, що було завезене після геноциду (голодомору) етнічного населення із тих областей для етноциду тих, хто якимось дивом вижив... Олені й олені дикі та неголені.
03.08.2022 14:07 Відповісти
Ну це вже Ви загнули! Знайома здає дві кімнати (пів будинку) в Подольському районі Києва за 4 000 грн.. Сам здаю в центрі однокімнатну за 13. Зайдіть на OLX і побачите ціни, які впали від 30 до 50? від довоєнних. Але долар тоді був 28, а тепер 42. Як на мене то краще "в спортзалі" безкоштовно і живим ніж під бурятами і пяними в гівно тувинцями. В Полтавській області тисячі хат стоять пусткою. І моя дача теж стоїть. Віддав ключі сусідам і дозволив пустити тверезих біженців безкоштовно, але щось ніхто не проситься, бо всі хочуть в великі міста, бухать, на все готове і навіть піч не топити...
03.08.2022 15:39 Відповісти
Однако мы не смогли найти дом или квартиру ни в Днепре, ни в Лубнах. И это все просто кажется пока вас лично не коснется. Мой город не оккупирован, там нужно отремонтировать, хотя бы, до отопительного сезона газ и дать воду. Мы много просим? Элементарного. Я хочу жить в своём городе, в своей квартире, а не колхозом.
03.08.2022 20:11 Відповісти
 
 