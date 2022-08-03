УКР
Новини
РНБО має накласти санкції на 1xBet , КРАІЛ треба переобирати, а "смотрящого" Баума - прибрати, - Макарук

1xbet

Рада національної безпеки та оборони України має накласти санкції на російського букмекера 1xBet, який "прорвався" в Україну, отримавши ліцензії за допомогою пов’язаного з росіянами "куратора грального бізнесу" Бориса Баума.

Про це заявив речник волонтерської розслідувальної спільности InformNapalm Михайло Макарук в інтерв’ю виданню "Gaming Capital".

Серед результатів боротьби з 1xBet, які задовольнять розслідувачів, Макарук виокремив три.

"Перше – внесення певної компанії і фізичних і юридичних осіб в санкційний список. Це вимога номер один. Вимога номер два – позбавлення її можливості мати ліцензію. Оскільки вони можуть бути під санкціями, але мати ліцензію в Україні. Це якийсь нонсенс. І подальша пролонгація цих санкцій в тому числі на європейський ринок", – зазначив Михайло Макарук.

За його словами, РНБО ще досі не "сказала свого слова" в скандалі з видачею ліцензій російській букмекерській конторі на роботу в Україні. За думкою Макарука, це необхідно зробити - загнати всі юридичні і фізичні особи 1xBet под санкції – аби інший російьский бізнес "не ліз" в Україну.

Водночас,оскільки Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей безперешкодно надала у розпал війни дві ліцензії російському букмекеру на роботу в Україні, Макарук вважає, що склад Комісії має бути переобраний, а Борис Баум, якого Офіс президента України призначив негласним куратором грального ринку, має бути усунений від впливу на цей ринок.

"КРАІЛ був зроблений під Баума. Не КРАІЛ там поганий. Те, що треба регулюючий орган переобирати – факт. Але треба позбавити його цих смотрящих, типу Баума. І ввести прозорі правила гри. Немає прозорої схеми сплати податків, вони не зробили досі прозорим цей механізм і це – дно.

Якщо 1xBet може звідси 600 мільйонів баксів получать щорічно, ринок колосальний, то має бути нормально прописана законодавча база. В нас гральний бізнес прописаний під одну людину і прізвище цієї людини – Бабаков (депутат Держдуми Російської Федерації Олександр Бабаков, що володіє рядом готелів в Україні - ред.). Тому що де в нас можуть бути казино? Тільки в готелях п’ятизіркових. А хто у нас володіє 80% готелів України – Бабаков. Коли пустили Баума в Україну – казали про це всі", – розповів речник InformNapalm.

Нагадаємо, 30 березня 2022 року Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей видала ліцензію на ведення букмекерської діяльності ТОВ "Твоя беттінгова компанія", яка працює на російського оператора 1xBet. Міжнародна волонтерська спільнота InformNapalm провело розслідування, в рамках якого виявило, що пролобіював це рішення Борис Баум, радник заступника голови Офісу Президента Кирила Тимошенко, який тісно пов’язаний з депутатом Держдуми РФ Олександром Бабаковим.

В липні 2022 року всього за тиждень більше 26 тисяч українців підписали петицію до Президента України Володимира Зеленського з вимогою заборонити діяльність 1xBet в Україні. Наразі петиція на розгляді у президента та очікує його реакції.

Топ коментарі
+22
Верещук: Ми не розуміємо, про які проблеми з корупцією в Україні говорить Байден.
показати весь коментар
03.08.2022 10:05 Відповісти
+13
зебанда скоріш прибере Макарука
показати весь коментар
03.08.2022 10:04 Відповісти
+13
Як тільки "зашквар" так зразу "зелені" засвічуються! Ото вже гадюшник до влади 73%привели.Дякую!!!
показати весь коментар
03.08.2022 10:17 Відповісти
А кто же это сделал?....(с)
показати весь коментар
03.08.2022 10:06 Відповісти
Зеля и его приспешники всё это организовали. КРАИЛ и СНБО - это всё одна шобла.
показати весь коментар
03.08.2022 12:52 Відповісти
Цырк🤡
показати весь коментар
03.08.2022 10:06 Відповісти
Опа, а ось і гральний бізнес виліз.
показати весь коментар
03.08.2022 10:09 Відповісти
1хбет это вообще мутная контора-кидалово, которая этим занималась еще лет 5-6 назад на нелегальных началах. Как им лицензию выдали вообще неясно!
показати весь коментар
03.08.2022 10:10 Відповісти
вони друзі путіна і Зеленського
показати весь коментар
03.08.2022 11:03 Відповісти
03.08.2022 10:12 Відповісти
що таке РНБО???
його хтось вибирав??
єрмак написав список "членів" які будуть голосити як треба
Зе узгодив..
Можна всіх замінити на кукол..
Тож питання не до РНБО а до єрмака..
а це його люди..
03.08.2022 10:26 Відповісти
я взагалі не розумію ставлення в Україні до ігорного бізнесу
от наприклад візьмемо Болгарію
у кожному малесенькому містечку працюють казіно, навіть у таких містечках, що скоріше села, а не містечка

у будь якому отелі є гральна зала, працює безліч сайтів різноманітних
на кожній вулиці у будь якому місті можна знайти ларьки для прийома ставок

це погано, чи що? кому саме погано? поясніть конкретно.
Тільки не кажіть, будь ласка, що всі обмеження цього бізнесу в Україні зроблені на прохання Бабакова.
03.08.2022 10:46 Відповісти
тут не про гральний бізнес, а про те що Зеленський розпорядився надати ліцензію путінським олігархам, які активно підтримують війну і володіють 1хбет - на 2й місяць повномасштабного вторгнення. Тобто вже була різня в Бучі, Зеленський писав відосіки про це, а паралельно з цим заводив сюди чергову путінську шоблу.
показати весь коментар
03.08.2022 11:05 Відповісти
я з вами згоден, що ЗЕленьский гніда
але я би поставив питання ширше
ну чому взагалі заборонени казіно та ігри?
тоді надо заборонити банки, кредити, швидко-гроші - бо люди набирають кредитів та попадають в пастку
це взагалі якись наслідки СССР - заборонити казіно, ігрові сайти - я взагалі не можу зрозуміти чому це робиться
от наприклад в Україні заборонена криптовалюта, а чому саме? назвіть країни де вона заборонена
заборонені розрахунки Paypal - та іншими єлектронними грошима, а чому саме? де ще заборонений Paypal?
в Україні безліч абсолютно нічим й ніяк не обгрунтованих заборон, заборона на казіно - одна з них
але дівіденти від тих заборон отримують конкретні люди, у данному випадку депутат Держдури РФ
03.08.2022 12:43 Відповісти
Під час війни Зе-команда і всілякі арахамії продовжують дерибан. Вони не війною зайняті, а гральним бізнесом.
03.08.2022 10:50 Відповісти
Наївно думати, що зекратія буде сама себе їсти.
03.08.2022 11:27 Відповісти
Немає коли накладати санкції на друзів друзів. Кому війна, кому ігробізнес. Є важливіші проблеми: страшна ботоферма, яка підступно дискредитує владу та Першу Леді. Треба приліпити цю хверму до певної політсили. Ці жахливі боти (порохоботи) тягнуть за язик зелених мух, щоб ті побільше обіцяли, постійно перемагали і всім рота за зрадоньку затикали. А підступний власник проросійської Рошен щось не те побачив між ногами Першої і вимусив масу дівок розставити ноги. Ну що він ще там хоче побачити?
03.08.2022 12:16 Відповісти
