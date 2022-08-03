РНБО має накласти санкції на 1xBet , КРАІЛ треба переобирати, а "смотрящого" Баума - прибрати, - Макарук

Рада національної безпеки та оборони України має накласти санкції на російського букмекера 1xBet, який "прорвався" в Україну, отримавши ліцензії за допомогою пов’язаного з росіянами "куратора грального бізнесу" Бориса Баума.

Про це заявив речник волонтерської розслідувальної спільности InformNapalm Михайло Макарук в інтерв’ю виданню "Gaming Capital".

Серед результатів боротьби з 1xBet, які задовольнять розслідувачів, Макарук виокремив три.

"Перше – внесення певної компанії і фізичних і юридичних осіб в санкційний список. Це вимога номер один. Вимога номер два – позбавлення її можливості мати ліцензію. Оскільки вони можуть бути під санкціями, але мати ліцензію в Україні. Це якийсь нонсенс. І подальша пролонгація цих санкцій в тому числі на європейський ринок", – зазначив Михайло Макарук.

За його словами, РНБО ще досі не "сказала свого слова" в скандалі з видачею ліцензій російській букмекерській конторі на роботу в Україні. За думкою Макарука, це необхідно зробити - загнати всі юридичні і фізичні особи 1xBet под санкції – аби інший російьский бізнес "не ліз" в Україну.

Водночас,оскільки Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей безперешкодно надала у розпал війни дві ліцензії російському букмекеру на роботу в Україні, Макарук вважає, що склад Комісії має бути переобраний, а Борис Баум, якого Офіс президента України призначив негласним куратором грального ринку, має бути усунений від впливу на цей ринок.

"КРАІЛ був зроблений під Баума. Не КРАІЛ там поганий. Те, що треба регулюючий орган переобирати – факт. Але треба позбавити його цих смотрящих, типу Баума. І ввести прозорі правила гри. Немає прозорої схеми сплати податків, вони не зробили досі прозорим цей механізм і це – дно.

Якщо 1xBet може звідси 600 мільйонів баксів получать щорічно, ринок колосальний, то має бути нормально прописана законодавча база. В нас гральний бізнес прописаний під одну людину і прізвище цієї людини – Бабаков (депутат Держдуми Російської Федерації Олександр Бабаков, що володіє рядом готелів в Україні - ред.). Тому що де в нас можуть бути казино? Тільки в готелях п’ятизіркових. А хто у нас володіє 80% готелів України – Бабаков. Коли пустили Баума в Україну – казали про це всі", – розповів речник InformNapalm.

Нагадаємо, 30 березня 2022 року Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей видала ліцензію на ведення букмекерської діяльності ТОВ "Твоя беттінгова компанія", яка працює на російського оператора 1xBet. Міжнародна волонтерська спільнота InformNapalm провело розслідування, в рамках якого виявило, що пролобіював це рішення Борис Баум, радник заступника голови Офісу Президента Кирила Тимошенко, який тісно пов’язаний з депутатом Держдуми РФ Олександром Бабаковим.

В липні 2022 року всього за тиждень більше 26 тисяч українців підписали петицію до Президента України Володимира Зеленського з вимогою заборонити діяльність 1xBet в Україні. Наразі петиція на розгляді у президента та очікує його реакції.