Заяви Шойгу про нібито знищення українського HIMARS неправда, - Пентагон
Пентагон спростував заяву міністра оборони РФ Сергія Шойгу про нібито знищення шести ракетних комплексів HIMARS, які знаходяться на озброєнні ЗСУ.
Про це заявив офіційний представник Пентагону Тодд Брессейл, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
Він назвав "неправдивою" заяву очільника Міноборони РФ.
"Українці застосовують з разючою точністю і ефективністю кожну з повністю врахованих високоточних ракетних систем, які США, наші союзники і партнери надали їм для захисту від жорстокого злочинного вторгнення Росії", - сказав Брессейл.
Росія регулярно заявляє, що нібито уразила HIMARS, але ще не надала доказів.
Сергій Згурець сьогодні на Еспресо розказував, що американці можуть на своїх виробничих потужностях за рік виготовити три тисячі ракет для HIMARS. По штату Пентагон має тримати напоготові 50тисяч ракет, і вони в нього є, і він їх не віддасть з-за жодних обставин. І сказав, що до кінця року Україна отримає саме три тисячі виготовлених цього року ракет. Інша справа, що одна система HIMARS за 5хвилин може витратити біля ста ракет... Хоча стріляти з одного місця більше, ніж 5хвилин - заборонено, треба переїзжати на іншу позицію, щоб ворог не засік і не отримати ответку. А це - той самий час...
Я написав "схоже". Тому що це лише припущення, обгрунтоване фактом.
А тут Хаймарси. Та да... Штук піісят.
Вірте вусатому та плєшивому персонажам.
Вони і карту покажуть...
Дебіл петро І - прорубав вікно в Європу. Для х...ла закрили навіть форточки.
І все одно дрочать...
Петр ездил в Европу учиться - Путин сам все время поучает европейцев.
Петр привлек в Россию европейских ученых - Путин разрывает международные научные связи, за контакты с иностранными учеными российских ученых сажают в тюрьму.
Петр посылал молодых россиян учиться в Европу, создал первые в России учебные заведения европейского типа - Путин ликвидирует в России Болонскую систему, отрезая российское информационное пространство от европейского и лишая российскую молодежь будущего.
Петр резко уменьшил роль религии, ликвидировал патриаршество, низведя РПЦ до роли заштатного ведомства - Путин сделал православие фактически государственной религией, а РПЦ - фактически государственной церковью.
Петр внедрял в экономику западные технологии - Путин страдает тяжелой формой "бреда импортозамещения" - это когда люди возмущаются, почему все стало одновременно так дорого и так плохо - а начальство в ответ повторяет как попугай вот это слово, не имеющее смысла - "импортозамещение".
Петр внедрял в российское общество европейскую культуру и образ жизни - Путин постоянно твердит о тлетворности западной культуры и необходимости оградить от нее россиян.
1) Шойгу відкрив рота - Всьо...