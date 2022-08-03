У Новосибірській, Саратовській, Ульяновській і Курганській областях РФ формують добровольчі батальйони для війни в Україні, - ISW
У Росії формують добровольчі батальйони для війни в Україні у Новосибірській, Саратовській, Ульяновській і Курганській областях.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).
Ймовірно, російські війська вирішили атакувати Авдіївку фронтально з окупованої території Донецької області, а не чекати, поки українські війська відступлять з оборонних позицій.
Припускається, що, з огляду на заяви і занепокоєння російського Міноборони, удари українців з HIMARS "деморалізують російських військовослужбовців".
Також повідомляється, що Україна не володіє достовірними даними щодо загиблих і поранених під час вибуху в колонії Оленівки на окупованій Донеччині.
Також аналітики інституту із посиланням на непідтверджені повідомлення припускають, що Іран міг відправити першу партію БПЛА до Росії для польових випробувань.
Ключові висновки експертів ISW:
- Іран, можливо, відправив першу партію безпілотників до Росії та направив пілотів і обслуговуючий персонал для навчання на російському Су-35, потенційно припускаючи, що Іран може спробувати використати нещодавні авіаційні угоди для сприяння придбанню російської бойової техніки – літаків.
- Російські війська вели безуспішні наступальні дії на північний схід і північний захід від міста Харкова.
- Окупанти здійснили обмежені наземні атаки на північний захід від Слов’янська та на схід від Сіверська.
- Ворожі війська досягли незначних успіхів на південний схід від Бахмута та продовжили наступальні операції на північний схід і південний схід від Бахмута.
- Російські війська поступово наступали навколо Авдіївки та продовжують спроби просування на південний захід від Авдіївки.
- Російські війська розпочали два штурми на півночі Херсонської області та продовжують передислокацію військ на південну вісь.
- Російська Федерація формує нові добровольчі батальйони в Новосибірській, Саратовській, Ульяновській і Курганській областях, а також змінюють терміни виплати грошової компенсації.
- Українське цивільне населення продовжує чинити опір російській окупації актами громадянської непокори та партизанським саботажем, оскільки Кремль розглядає довгострокові методи контролю населення в окупованій Україні.
- Иван! Ты куда?
- На вайну! С "хахлами" ваевать! Как-то кредит за квартиру гасить надо!
- Так ведь там убить могут!
- Херня! Убьют - за кредит платить не надо, а нет - денег заплатят - кредит погашу!
-Смело мы в бой пойдем"
Поцы:
- И мы за вами!
"Дабравольцы":
-И как один умрем"
Поцы:
- Пиз....йте сами!
(ну, це коли в цивільному пальті та тоненьких черевиках з однією гвинтівкою на відділення своїм тілом йдеш виправляти жахливі помилки та шалені фантазії кремлівських вождів).
І це вони ще не починали... А що буде, коли почнуть?
Кто мог себе представить, что после тотальной расслабухи 85-95 годов опять вернется сталинизм в худшем его варианте, с засильем гебни,пропагандой войны, с полудохлым "вождем" и обожающей этого "вождя" толпой безмозглых идиотов.
"Мы рождены, чтоб Кафку сделать былью..."
Добровольчі батальйони - новосибірський, ульянівський, саратовський, курганський. Російська провінція.
Щось не чути про московський та петербурзький добробати
А так... не только фафнурики. На старый советский рашпиль, что шел на копье-рогатину, спокойно в "поварихи" давали на три месяца девчонку в геологоразведочную партию.
"Умрем в борьбе за унитазами и интернетом"
А якщо це триває півроку, то хоч як ти її не називаєш, а це вже війна (приблизно, як дурне дівчисько може заперечувати своє "интересное положение" місяць-два-три. А далі хоч як би ти це не заперечувала, а все само собою стає зрозуміло)
Не спецоперация, а вооруженный конфликт. А он может тянуться десятилетиями.
Цікаво, а в єврейському АО теж такі добробати формуються?
Євреї не такі дурні, щоб гинути за маразму ху#ла чи вже виродилися?
- сиди, дурак, на месте - не станешь "грузом 200"!
""
Мордор полностью владеет инициативой. Ведет атакующие действия по всей линии фронта. Проблем с боеприпасами нет, проблем с пополнением л/с нет, проблем с техникой нет, проблем с логистикой нет. Активно накапливает резервы для полномасштабного наступления осенью.