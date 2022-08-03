У Новосибірській, Саратовській, Ульяновській і Курганській областях РФ формують добровольчі батальйони для війни в Україні, - ISW

У Росії формують добровольчі батальйони для війни в Україні у Новосибірській, Саратовській, Ульяновській і Курганській областях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Ймовірно, російські війська вирішили атакувати Авдіївку фронтально з окупованої території Донецької області, а не чекати, поки українські війська відступлять з оборонних позицій.

Припускається, що, з огляду на заяви і занепокоєння російського Міноборони, удари українців з HIMARS "деморалізують російських військовослужбовців".

Також повідомляється, що Україна не володіє достовірними даними щодо загиблих і поранених під час вибуху в колонії Оленівки на окупованій Донеччині.

Також аналітики інституту із посиланням на непідтверджені повідомлення припускають, що Іран міг відправити першу партію БПЛА до Росії для польових випробувань.

Ключові висновки експертів ISW:

Іран, можливо, відправив першу партію безпілотників до Росії та направив пілотів і обслуговуючий персонал для навчання на російському Су-35, потенційно припускаючи, що Іран може спробувати використати нещодавні авіаційні угоди для сприяння придбанню російської бойової техніки – літаків.

Російські війська вели безуспішні наступальні дії на північний схід і північний захід від міста Харкова.

Окупанти здійснили обмежені наземні атаки на північний захід від Слов’янська та на схід від Сіверська.

Ворожі війська досягли незначних успіхів на південний схід від Бахмута та продовжили наступальні операції на північний схід і південний схід від Бахмута.

Російські війська поступово наступали навколо Авдіївки та продовжують спроби просування на південний захід від Авдіївки.

Російські війська розпочали два штурми на півночі Херсонської області та продовжують передислокацію військ на південну вісь.

Російська Федерація формує нові добровольчі батальйони в Новосибірській, Саратовській, Ульяновській і Курганській областях, а також змінюють терміни виплати грошової компенсації.

Українське цивільне населення продовжує чинити опір російській окупації актами громадянської непокори та партизанським саботажем, оскільки Кремль розглядає довгострокові методи контролю населення в окупованій Україні.

