У Новосибірській, Саратовській, Ульяновській і Курганській областях РФ формують добровольчі батальйони для війни в Україні, - ISW

У Росії формують добровольчі батальйони для війни в Україні у Новосибірській, Саратовській, Ульяновській і Курганській областях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Ймовірно, російські війська вирішили атакувати Авдіївку фронтально з окупованої території Донецької області, а не чекати, поки українські війська відступлять з оборонних позицій.

Припускається, що, з огляду на заяви і занепокоєння російського Міноборони, удари українців з HIMARS "деморалізують російських військовослужбовців".

Також повідомляється, що Україна не володіє достовірними даними щодо загиблих і поранених під час вибуху в колонії Оленівки на окупованій Донеччині.

Також аналітики інституту із посиланням на непідтверджені повідомлення припускають, що Іран міг відправити першу партію БПЛА до Росії для польових випробувань.

Ключові висновки експертів ISW:

  • Іран, можливо, відправив першу партію безпілотників до Росії та направив пілотів і обслуговуючий персонал для навчання на російському Су-35, потенційно припускаючи, що Іран може спробувати використати нещодавні авіаційні угоди для сприяння придбанню російської бойової техніки – літаків.
  • Російські війська вели безуспішні наступальні дії на північний схід і північний захід від міста Харкова.
  • Окупанти здійснили обмежені наземні атаки на північний захід від Слов’янська та на схід від Сіверська.
  • Ворожі війська досягли незначних успіхів на південний схід від Бахмута та продовжили наступальні операції на північний схід і південний схід від Бахмута.
  • Російські війська поступово наступали навколо Авдіївки та продовжують спроби просування на південний захід від Авдіївки.
  • Російські війська розпочали два штурми на півночі Херсонської області та продовжують передислокацію військ на південну вісь.
  • Російська Федерація формує нові добровольчі батальйони в Новосибірській, Саратовській, Ульяновській і Курганській областях, а також змінюють терміни виплати грошової компенсації.
  • Українське цивільне населення продовжує чинити опір російській окупації актами громадянської непокори та партизанським саботажем, оскільки Кремль розглядає довгострокові методи контролю населення в окупованій Україні.

+21
никак эти скотоподобные не успокоятся. вот же паскудная недонация идиотов. волей-неволей станешь не то что нацистом, а *****, человеконенавистником.
03.08.2022 06:53 Відповісти
+14
Нет такого БП, который в россии не стал бы реальностью.
Кто мог себе представить, что после тотальной расслабухи 85-95 годов опять вернется сталинизм в худшем его варианте, с засильем гебни,пропагандой войны, с полудохлым "вождем" и обожающей этого "вождя" толпой безмозглых идиотов.
"Мы рождены, чтоб Кафку сделать былью..."
03.08.2022 07:28 Відповісти
+11
"Добровольчі" батальйони ще з часів громадянської війни в Іспанії зарекомендували себе як найбільш ненадійні в бойовому застосуванні підрозділи Бо навики ведення бойових дій не заміниш ніяким "патріотичним поривом" А в Росії та "добровільність " може буть лише у кожного десятого Решта йде за принципом:
- Иван! Ты куда?
- На вайну! С "хахлами" ваевать! Как-то кредит за квартиру гасить надо!
- Так ведь там убить могут!
- Херня! Убьют - за кредит платить не надо, а нет - денег заплатят - кредит погашу!
03.08.2022 06:59 Відповісти
Я смотрю - ВАЗ выйдет в лидеры производства
03.08.2022 06:50 Відповісти
никак эти скотоподобные не успокоятся. вот же паскудная недонация идиотов. волей-неволей станешь не то что нацистом, а *****, человеконенавистником.
03.08.2022 06:53 Відповісти
"Добровольчі" батальйони ще з часів громадянської війни в Іспанії зарекомендували себе як найбільш ненадійні в бойовому застосуванні підрозділи Бо навики ведення бойових дій не заміниш ніяким "патріотичним поривом" А в Росії та "добровільність " може буть лише у кожного десятого Решта йде за принципом:
- Иван! Ты куда?
- На вайну! С "хахлами" ваевать! Как-то кредит за квартиру гасить надо!
- Так ведь там убить могут!
- Херня! Убьют - за кредит платить не надо, а нет - денег заплатят - кредит погашу!
03.08.2022 06:59 Відповісти
воно має гармонічно поєднуватись, функціональність і патріотизм та задоволення особистих інтересів. Якшо ні, то перетворюєшся просто на річ якою користуються, дресированого цуцика, гарматне м'ясо зрештою. Хоча у їхньому випадку не зрозуміло в чом патріотизм адже вони окупанти й агресори.
03.08.2022 07:22 Відповісти
Їм постійно в голови срали, що "Украина - эта саставная часть "Великой Рассеи", а "хахлы" - "испорченные польским влиянием и "заблудшие" русские, каторых нада вернуть абратна в Рассию, примерна наказать и заставить прилежна работать"!
03.08.2022 07:56 Відповісти
Йдуть два поци по вулиці , а назустріч "дабравольцы с песней":
-Смело мы в бой пойдем"
Поцы:
- И мы за вами!
"Дабравольцы":
-И как один умрем"
Поцы:
- Пиз....йте сами!
03.08.2022 08:08 Відповісти
Камсамольцы-дабравольцы...груз200
03.08.2022 07:12 Відповісти
Якщо вже формуються добровольчі батальйони, то це означає, що залишився один крок до народного ополчення.
(ну, це коли в цивільному пальті та тоненьких черевиках з однією гвинтівкою на відділення своїм тілом йдеш виправляти жахливі помилки та шалені фантазії кремлівських вождів).
І це вони ще не починали... А що буде, коли почнуть?
03.08.2022 07:13 Відповісти
1917? в 21 веке это будет выглядеть как один большой ******. это даже представить страшно, на фоне событий в Украине.
03.08.2022 07:20 Відповісти
Нет такого БП, который в россии не стал бы реальностью.
Кто мог себе представить, что после тотальной расслабухи 85-95 годов опять вернется сталинизм в худшем его варианте, с засильем гебни,пропагандой войны, с полудохлым "вождем" и обожающей этого "вождя" толпой безмозглых идиотов.
"Мы рождены, чтоб Кафку сделать былью..."
03.08.2022 07:28 Відповісти
плохо то, не буду вдаваться в подробности, что происходит у нас "на местах". скажу одно - ничего хорошего.
03.08.2022 07:32 Відповісти
До речі, зверніть увагу.
Добровольчі батальйони - новосибірський, ульянівський, саратовський, курганський. Російська провінція.
Щось не чути про московський та петербурзький добробати
03.08.2022 07:22 Відповісти
і у мацкві шось формують читав
03.08.2022 07:25 Відповісти
как не крути - но москва и питер - все же - более продвинутые города, люди. там хоть немного, но соображают. да и ипотеки их не особо волнуют. а вот "необъятная" - там треш. бывал в свое время - по глубинкам. ничего не изменилось и никогда не изменится.
03.08.2022 07:28 Відповісти
Півтора десятка років (ще при СРСР) прожив у різних місцях Росії Бував у перечислених областях У деяких навіть жив тривалий час Загальна картина ще тих часів - більша половина чоловічого населення вже в 40 років - алкоголіки Після 50-ти - "розвалини" Не думаю, що за ті 30 років, які пройшли з того часу, як я звідти поїхав, щось змінилося на краще! ТОді хоч не знали повальної наркоманії - вона почала розростаться лише перед розвалом СРСР
03.08.2022 08:03 Відповісти
я первый раз в жизни увидел, как лакают одеколон именно в раше. в магадане дело было. а выше, севернее - можно было за два "фанфурика" одеколона выменять шкуру медведя. за спирт или "казенку" - можно было самую красивую девушку в "жены" взять у кочевников-оленеводов. там ничего никогда не изменится.
03.08.2022 08:12 Відповісти
С оленеводами не горячись. Они всегда , из-за малочисленности, были рады притоку свежей крови, чтобы не было близкородственных браков, вырождения. Такова их культура. И это не нужно считать *********.

А так... не только фафнурики. На старый советский рашпиль, что шел на копье-рогатину, спокойно в "поварихи" давали на три месяца девчонку в геологоразведочную партию.
03.08.2022 10:44 Відповісти
В них гасло:

"Умрем в борьбе за унитазами и интернетом"
03.08.2022 08:09 Відповісти
вони не хочуть об'являти мобілізацію бо не хочуть об'являти офіційно війну. Це одразу накладе на них ряд сильних обмежень.
03.08.2022 07:27 Відповісти
Ну, а з іншого боку, спецоперацій тривалістю пів року теж не буває. На те вона і спец, щоб проводиться блискавично, від 1-2 днів до 1-2 тижнів.
А якщо це триває півроку, то хоч як ти її не називаєш, а це вже війна (приблизно, як дурне дівчисько може заперечувати своє "интересное положение" місяць-два-три. А далі хоч як би ти це не заперечувала, а все само собою стає зрозуміло)
03.08.2022 07:36 Відповісти
воно так, але у них інша реальність
03.08.2022 07:41 Відповісти
В Афганистане 10 лет была
03.08.2022 08:45 Відповісти
В Афганистане с юридической точки зрения было "участие в военном конфликте сопредельного государства".
Не спецоперация, а вооруженный конфликт. А он может тянуться десятилетиями.
03.08.2022 09:05 Відповісти
Чому не буває, у нас споперація з 14-го вісім років йшла, згадайте, спочатку назвали АТО, потім ООС. Теж у когось сміливості не вистачило локальний військовий конфлікт назвати війною?
03.08.2022 10:02 Відповісти
Касабам пора набирати добробати з Пєрьмі(поїдачів трупів)
03.08.2022 07:31 Відповісти
Нац. меншини (буряти, якути, калмики, різні народності Кавказу) закінчуються, дійшла черга до "ісконних".

Цікаво, а в єврейському АО теж такі добробати формуються?

Євреї не такі дурні, щоб гинути за маразму ху#ла чи вже виродилися?
03.08.2022 08:14 Відповісти
КАЦАП,
- сиди, дурак, на месте - не станешь "грузом 200"!
03.08.2022 08:16 Відповісти
З кургану приїдуть - в курган і ляжуть...
""
03.08.2022 08:18 Відповісти
карочє, "ліш би нєбило вайни"...
03.08.2022 08:36 Відповісти
Перевожу дипломатичные выводы ISW на простой человеческий:
Мордор полностью владеет инициативой. Ведет атакующие действия по всей линии фронта. Проблем с боеприпасами нет, проблем с пополнением л/с нет, проблем с техникой нет, проблем с логистикой нет. Активно накапливает резервы для полномасштабного наступления осенью.
03.08.2022 09:00 Відповісти
Нажаль так і є. А ми сотню снарядів та декілька штук гаубиць ніяк виклянчити не можемо.
03.08.2022 09:59 Відповісти
Ну что зрадоебы, а что у вас изменилось с 24-го февраля дебилы ??)))
03.08.2022 10:24 Відповісти
 
 