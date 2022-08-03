На південному напрямку ЗСУ знищили 20 окупантів та ворожу техніку, вдарили по базі російських військових у Чорнобаївці, - ОК "Південь"

Українські військові завдали вогневого удару по пункту базування окупаційних військ у Чорнобаївці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Оперативне командування "Південь".

Зазначається, що удар завдали ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ.

Також авіація ЗСУ завдала три удари по опорних пунктах і один по скупченню озброєння і техніки в Бериславському та Баштанському районах.

У Баштанському районі сили зенітно-ракетного підрозділу збили три крилаті ракети х-101.

Протягом дня військові РФ завдали два авіаційні і два ракетні удари по українських позиціях.

Атаки здійснено з тимчасово окупованих територій півдня.

"Також впродовж дня в черговий раз атакований Миколаїв. 2 реактивні снаряди РСЗВ "Ураган" потрапили в передмістя. Жертв і руйнувань немає", - йдеться в повідомленні.

Зараз підтверджені втрати ворога становлять: 20 окупантів; 2 танки Т-72; гаубиця "Мста-Б"; 4 одиниці автомобільної та броньованої техніки.

Корабельне угруповання ворожого флоту в Чорному морі складається з кораблів і катерів, що ховаються в безпечних районах. З них два носії 16 "Калібрів" і три великі десантні кораблі, зазначають в ОК.

