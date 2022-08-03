На Харківському, Авдіївському, Бахмутському напрямках ЗСУ завдали ворогу втрат і змусили відступити, - Генштаб

На Харківському, Авдіївському, Бахмутському напрямках українська армія змусила ворожі війська відійти із втратами, а на Слов’янському напрямку ЗСУ знешкодили ворожу розвідувальну групу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведену інформацію Генерального штабу Збройних сил України станом на 06:00 3 серпня.

Так, розпочалася сто шістдесят перша доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню.

Противник продовжує завдавати авіаційних та ракетних ударів по цивільних об’єктах на території України.

На Волинському та Поліському напрямках проведено тренування зі зв’язку генерального штабу збройних сил Республіки Білорусь. Окупанти продовжують використовувати територію Республіки Білорусь для перекидання диверсійно-розвідувальних груп на територію України.

На Сіверському напрямку противник здійснював обстріли позицій наших військ зі ствольної артилерії. Веде повітряну розвідку в прикордонних районах Чернігівської та Сумської областей. Відзначається робота ворожих засобів радіоелектронної боротьби.

На Слобожанському напрямку противник веде бойові дії з метою утримання зайнятих рубежів та недопущення наступу підрозділів Сил оборони.

На Харківському напрямку обстрілював райони населених пунктів Харків, Прудянка, Питомник, Руські Тишки, Нова Миколаївка, Рубіжне, Піщане, Борщова, Замулівка, Леб’яже, Коробочкине, Базаліївка та Басове.

Окупанти здійснили висування в напрямку Кочубеївка – Дементіївка, отримали відсіч та відійшли.

На Слов’янському напрямку обстріли із ствольної та реактивної артилерії зафіксовано біля Нової Дмитрівки, Богородичного, Чепіля, Карнаухівки, Довгенького, Барвінкового, Шнурків, Гусарівки та Дмитрівки.

Силами розвідувальної групи ворог намагався вести розвідку південніше Мазанівки, окупантів виявлено та знешкоджено.

На Донеччині ворог основні зусилля зосереджує на Бахмутському напрямку.

На напрямку Сіверська противник здійснював обстріли із ствольної та реактивної артилерії, а також танків біля Сіверська, Серебрянки та Григорівки. Вів повітряну розвідку БпЛА неподалік Никифорівки та Тетянівки.

На Бахмутському напрямку, з метою витіснення наших підрозділів із зайнятих рубежів, вів артилерійські обстріли в районах населених пунктів Кодема, Семигір’я, Травневе, Виїмка, Берестове, Бахмутське та Опитне. Завдав авіаударів поблизу Семигір’я та Білогорівки.

Противник вів наступ у районі західної околиці Берестового, успіху не мав, відійшов. Така ж ситуація на напрямках Володимирівка – Яковлівка та Семигір’я – Кодема.

На напрямках Володимирівка – Соледар та Покровське – Бахмут бойові дії тривають.

На напрямках Відродження – Кодема та Доломітне – Семигір’я українські воїни завдали потужного вогневого ураження та змусили окупантів відійти.

На Авдіївському напрямку ворог обстрілював район Авдіївки. Намагався покращити тактичне положення, безуспішно, з втратами відійшов.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках обстріли зафіксовано неподалік Костянтинівки, Новосілки, Великої Новосілки, Чарівного, Малої Токмачки, Новополя, Юрківки та Гуляйполя.

Через низький рівень укомплектованості особовим складом танкового полку резерву, техніка військової частини, що була переміщена на Запорізький напрямок наприкінці травня поточного року, передана для доукомплектування танкових батальйонів, що входять до складу 58 загальновійськової армії Південного військового округу.

Для протидії технічним засобам розвідки противник розгортає засоби радіоелектронної боротьби.

На Південнобузькому напрямку ворог з метою сковування дій наших військ обстрілює позиції із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Потьомкине, Тополине, Князівка, Велика Костромка, Апостолове, Степова Долина, Посад Покровське, Новогригорівка, Лупареве, Лимани, Кобзарці, Широке, Квітневе та Білогірка. Задіяв авіацію для удару по району урочища Плотницьке.

Для уточнення положення наших військ, корегування вогню та контролю проведення маскування своїх підрозділів веде повітряну розвідку.

Продовжує вживати заходів із забезпечення захисту мостових переправ через річку Дніпро.

В акваторії Чорного моря в готовності до застосування високоточної зброї перебувають два носії крилатих ракет морського базування типу "Калібр".

Авіаційне угруповання противника веде систематичні бойові дії з метою підтримки дій наземних угруповань. Зусилля зосереджує на ураженні військових об’єктів на Донецькому напрямку. У зв’язку з поганими погодними умовами інтенсивність польотів авіації знижена.

Українські ракетно-артилерійські підрозділи продовжують виконання вогневих завдань по опорних пунктах, скупченнях живої сили і базах логістичного забезпечення ворога.