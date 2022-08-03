На Харківському, Авдіївському, Бахмутському напрямках ЗСУ завдали ворогу втрат і змусили відступити, - Генштаб
На Харківському, Авдіївському, Бахмутському напрямках українська армія змусила ворожі війська відійти із втратами, а на Слов’янському напрямку ЗСУ знешкодили ворожу розвідувальну групу.
Так, розпочалася сто шістдесят перша доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню.
Так, розпочалася сто шістдесят перша доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню.
Противник продовжує завдавати авіаційних та ракетних ударів по цивільних об’єктах на території України.
На Волинському та Поліському напрямках проведено тренування зі зв’язку генерального штабу збройних сил Республіки Білорусь. Окупанти продовжують використовувати територію Республіки Білорусь для перекидання диверсійно-розвідувальних груп на територію України.
На Сіверському напрямку противник здійснював обстріли позицій наших військ зі ствольної артилерії. Веде повітряну розвідку в прикордонних районах Чернігівської та Сумської областей. Відзначається робота ворожих засобів радіоелектронної боротьби.
На Слобожанському напрямку противник веде бойові дії з метою утримання зайнятих рубежів та недопущення наступу підрозділів Сил оборони.
На Харківському напрямку обстрілював райони населених пунктів Харків, Прудянка, Питомник, Руські Тишки, Нова Миколаївка, Рубіжне, Піщане, Борщова, Замулівка, Леб’яже, Коробочкине, Базаліївка та Басове.
Окупанти здійснили висування в напрямку Кочубеївка – Дементіївка, отримали відсіч та відійшли.
На Слов’янському напрямку обстріли із ствольної та реактивної артилерії зафіксовано біля Нової Дмитрівки, Богородичного, Чепіля, Карнаухівки, Довгенького, Барвінкового, Шнурків, Гусарівки та Дмитрівки.
Силами розвідувальної групи ворог намагався вести розвідку південніше Мазанівки, окупантів виявлено та знешкоджено.
На Донеччині ворог основні зусилля зосереджує на Бахмутському напрямку.
На напрямку Сіверська противник здійснював обстріли із ствольної та реактивної артилерії, а також танків біля Сіверська, Серебрянки та Григорівки. Вів повітряну розвідку БпЛА неподалік Никифорівки та Тетянівки.
На Бахмутському напрямку, з метою витіснення наших підрозділів із зайнятих рубежів, вів артилерійські обстріли в районах населених пунктів Кодема, Семигір’я, Травневе, Виїмка, Берестове, Бахмутське та Опитне. Завдав авіаударів поблизу Семигір’я та Білогорівки.
Противник вів наступ у районі західної околиці Берестового, успіху не мав, відійшов. Така ж ситуація на напрямках Володимирівка – Яковлівка та Семигір’я – Кодема.
На напрямках Володимирівка – Соледар та Покровське – Бахмут бойові дії тривають.
На напрямках Відродження – Кодема та Доломітне – Семигір’я українські воїни завдали потужного вогневого ураження та змусили окупантів відійти.
На Авдіївському напрямку ворог обстрілював район Авдіївки. Намагався покращити тактичне положення, безуспішно, з втратами відійшов.
На Новопавлівському та Запорізькому напрямках обстріли зафіксовано неподалік Костянтинівки, Новосілки, Великої Новосілки, Чарівного, Малої Токмачки, Новополя, Юрківки та Гуляйполя.
Через низький рівень укомплектованості особовим складом танкового полку резерву, техніка військової частини, що була переміщена на Запорізький напрямок наприкінці травня поточного року, передана для доукомплектування танкових батальйонів, що входять до складу 58 загальновійськової армії Південного військового округу.
Для протидії технічним засобам розвідки противник розгортає засоби радіоелектронної боротьби.
На Південнобузькому напрямку ворог з метою сковування дій наших військ обстрілює позиції із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Потьомкине, Тополине, Князівка, Велика Костромка, Апостолове, Степова Долина, Посад Покровське, Новогригорівка, Лупареве, Лимани, Кобзарці, Широке, Квітневе та Білогірка. Задіяв авіацію для удару по району урочища Плотницьке.
Для уточнення положення наших військ, корегування вогню та контролю проведення маскування своїх підрозділів веде повітряну розвідку.
Продовжує вживати заходів із забезпечення захисту мостових переправ через річку Дніпро.
В акваторії Чорного моря в готовності до застосування високоточної зброї перебувають два носії крилатих ракет морського базування типу "Калібр".
Авіаційне угруповання противника веде систематичні бойові дії з метою підтримки дій наземних угруповань. Зусилля зосереджує на ураженні військових об’єктів на Донецькому напрямку. У зв’язку з поганими погодними умовами інтенсивність польотів авіації знижена.
Українські ракетно-артилерійські підрозділи продовжують виконання вогневих завдань по опорних пунктах, скупченнях живої сили і базах логістичного забезпечення ворога.
«Що втрачати, що ще можуть забрати в мене на шостий день мого персонального аду, в Пісках, в кілометрі від першої вулиці українського Донецька?
Тіла тих, хто був мені дорожчий за рідню валяються під спекою в розйобаних 152 калібром окопах.
Як я і писав раніше, 6500 снарядів на грьобане село меньше ніж за добу.
Таких діб вже шість, і в голові не укладається, як в цьому шквалі ворожого вогню залишається в живих хоч якась кількість нашої піхоти.Ні, я не скиглю.
З нашої сторони працює два міномети 82 та 120.
Інколи просинається і «чхає» в бік Донецька два стволи артилерії.Ми майже не відповідаємо. Контрбатарейний вогонь відсутній, від слова зовсім, ворог без будь-яких проблем для себе кладе артснаряд в наші окопи, розбирає дуже міцні, бетонні позиції за десятки хвилин, без паузи та мінімального відпочинку продавлюючи нашу лінію оборони.
Позавчора вона зламалась, і полились рікою двохсоті/трьохсоті. Я не публікуватиму ніяку статистику, це в нашій країні заборонено, але ви навіть не уявляєте кількості та відсотку втрат.
Це ****** м'ясорубка, де батальйон просто своїми тілами стримує навалу.
Майже тиждень чекаємо хоч якусь підмогу, яка б вдарила по ворожій арті, нас, повторюся, безпокарно випалюють всім, чим багата російська воєнна система, сьогодні працювала авіація.
Я пишаюсь керівництвом батальйону, яке залишилось тут, з нами. Комбат з нами, всі з нами, контужені, легкі трьохсоті, перев'язавшись повертаються через пару годин на позиції, якщо можна так назвати ці бездонні вирви.Йде війна.
Але без контрбатарейної боротьби вона перетворюється на безглузду м'ясорубку, де перемелюється за день шалена кількість нашої піхоти.
Ви точно хотіли правду? Ось вона, гола правда.
Їде резерв на позицію, закривати прорив собою, а через п'ять хвилин з 15 людей цілим залишається один.Тіла лежать. Якщо легкий 300, може, повезе, заникаєшся, і пішки вийдеш, дістанешся медиків.
Везли щойно трохсотого. Він всю дорогу кричав: - Де підтримка? Де артилерія? Чому нас кинули? Чому нас ніхто не прикрив?
Я не знаю, друже, чому нас ніхто не прикрив… Він кричить, а мені соромно, що я досі цілий і неушкоджений, лише пару разів добряче глухануло.
Проблювався, просрався, вибачте, і знову в строю.
Всі резерви розйобані, воєнна техніка палає, ворог підходить та без жодних проблем займає наші позиції після чергового шквалу арти.
Прямо зараз ми втрачаємо Піски, всі людські та матеріальні наші можливості майже вичерпано.
Денис, маріупольчанин, який казав мені «ну я арестовічу вірю, ми зовсім скоро все повернемо все обратно» мертвий. Його двічі було поранено, перев'язували прям в окопі, казали йому, Денчик, іди на евакуацію, але він відповідав «хлопці, я вас не кину».
І поранений вперше, і після другого поранення він продовжував відстрілюватись.
Його тіло ми і досі не забрали. На руїнах Пісків, він лежить, розкинувши руки, і його погляд застиг. Він просить про помсту. Як я можу відмовити в його останньому проханні? Як ми всі можемо покинути Дена?
Я вірю,що все ж таки вижив Дімка. Бо він не міг померти, нещодавно тільки повернувшись зі шпиталю, тільки зробивши пропозицію своїй дівчині. Кажуть, після одного з приходів він просто зник. Засипало землею. Але, я вірю що це помилка, і він живий. Дурацька надія і сподівання.
Знаю, моя держава не любить думки вслух. Але, мені не залишили вибору серед побєдобєсія і арєстовщини. Має лунати правда, а не розмови в кухні пошепки. Звісно ж, за цей допис окремо прилетить, бо як жеш так, невже держава бреше власним громадянам?
Не здивуюсь, якщо вже сьогодні хтось скаже: «- агент Кремля Сірожа розбовкав про геніальний план переможеньки на Донецькому фронті, повісим його на Миротворець».
Я заїбався говорити, що все під контролем. Зараз в Пісках все ***** не під контролем, але чомусь ситуацію замовчують.
Бийте в набати розбиті дзвони, поки ми закриваємо тілами Піски.
Нам потрібна артилерія.
Дайте нам сюди хоч щось, щоб ми могли триматись.»
Вот специально для вас взял свежий комментарий прямо с мест практически:
"Достатньо написати що їх інфа не відповідає дійсності. Є незначний тактичний відступ з позицій які зрівняні з землею, але Піски контролюються нами і посилено"
На том направлении я немного владею оперативной обстановкой, но писать об этом не буду, потому что я не арестович. Этот комментарий специально для вас и одобрен к публикации.
Но да, там очень жёстко, потери есть, в основном санитарные, доехать туда днём сложно, в сутки только по Пе́скам прилетает пару тысяч снарядов. Но ребята там жосские, держатся и бьются. Никто ничего сдавать не собирается, Авдос и Пе́ски это стена со встроенной мясорубкой для русни."
Про «м'ясорубку для русні», сподіваюсь так і є, а то вчорашні сумні новини натякали що все навпаки.
"Що таке "контрнаступ на Півдні" вже усі зрозуміли...
В керівництві точно "слуги" українського народу, чи якого?
воно й правильно, але очевидно, що нам не вистачає тієї артилерії, що у нас є
Дуже тяжкий заміс. Десь тиждень тому кацапня анонсувала наступ і таки його розпочала. Кілька тисяч снарядів за день, міномети, авіація, все, що в них є, лупить по нас. У нас великі втрати. З передових позицій відійшли, там вже і позицій нема - вирви і уламки. Вчора прийшло підкріплення, тепер наша арта трохи не дає кацапам так вільно піднімати голову. Трохи легше. Стоїмо. Піски кацапи не взяли.
Кацапи ще продовжують метр за метром просуватися. Але не треба панікувати, що все здали. Утримання територій - важливий показник нашої ефективності. Але не найголовніший. Найголовніший - знищити побільше кацапів і зберегти наших. Під Пісками не дуже вдалося зберегти, полягло багато чудових хлопців, серйозних, боєздатних, таких, що не кидають позиції навіть в найлютіший момент ( Якось так.