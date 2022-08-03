УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8427 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
2 182 6

Вночі росіяни завдали ударів по Криворізькому району Дніпропетровщини, пошкоджено дитячий садок, церкву та лінію електропередач, - Резніченко

обстріл,дніпропетровщина

Вночі окупанти завдали ударів по двох громадах Криворізького району Дніпропетровщини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Вночі російська армія завдавала ударів по Криворізькому району. Ворог вгатив з артилерії по двох громадах - Зеленодольській та Апостолівській.

У Апостолівській без жертв та руйнувань.

У Зеленодольській поцілили прямо по селу Велика Костромка. Там зачепило дитячий садок та церкву. Пошкоджена лінія електропередач. Село без світла. Працюють аварійні бригади. Люди не постраждали.

У інших районах області на цю хвилину спокійно", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: Наслідки обстрілу рашистами Дніпропетровщини з "Ураганів". ФОТО

Автор: 

обстріл (30361) Резніченко Валентин (518) Дніпропетровська область (4144)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Що в Пісках?
показати весь коментар
03.08.2022 07:51 Відповісти
Мартовский кот
@Marchcat_81
·
11 год
#Авдіївка дуже важко, але наші Боги прокинулись нарешті і дали пілюлєй.
Але ж і 3,14дори не мовчать.
Перевага в арті в них нікуди не поділася.
Хлопці тримаються. На лінії Авдіївка-Піски-Мар'їнка справжнє пекло.
показати весь коментар
03.08.2022 08:09 Відповісти
В ночь на среду, 3 августа, после нескольких взрывов начался пожар на нефтебазе российских войск в оккупированной Макеевке Донецкой области. Соответсвующие видео публикуют местные Telegram-каналы
показати весь коментар
03.08.2022 08:36 Відповісти
показати весь коментар
03.08.2022 08:53 Відповісти
 
 