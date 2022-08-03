Вночі росіяни завдали ударів по Криворізькому району Дніпропетровщини, пошкоджено дитячий садок, церкву та лінію електропередач, - Резніченко

Вночі окупанти завдали ударів по двох громадах Криворізького району Дніпропетровщини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Вночі російська армія завдавала ударів по Криворізькому району. Ворог вгатив з артилерії по двох громадах - Зеленодольській та Апостолівській.



У Апостолівській без жертв та руйнувань.



У Зеленодольській поцілили прямо по селу Велика Костромка. Там зачепило дитячий садок та церкву. Пошкоджена лінія електропередач. Село без світла. Працюють аварійні бригади. Люди не постраждали.



У інших районах області на цю хвилину спокійно", - йдеться в повідомленні.

