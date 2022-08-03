Вночі росіяни завдали ударів по Криворізькому району Дніпропетровщини, пошкоджено дитячий садок, церкву та лінію електропередач, - Резніченко
Вночі окупанти завдали ударів по двох громадах Криворізького району Дніпропетровщини.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
"Вночі російська армія завдавала ударів по Криворізькому району. Ворог вгатив з артилерії по двох громадах - Зеленодольській та Апостолівській.
У Апостолівській без жертв та руйнувань.
У Зеленодольській поцілили прямо по селу Велика Костромка. Там зачепило дитячий садок та церкву. Пошкоджена лінія електропередач. Село без світла. Працюють аварійні бригади. Люди не постраждали.
У інших районах області на цю хвилину спокійно", - йдеться в повідомленні.
@Marchcat_81
·
11 год
#Авдіївка дуже важко, але наші Боги прокинулись нарешті і дали пілюлєй.
Але ж і 3,14дори не мовчать.
Перевага в арті в них нікуди не поділася.
Хлопці тримаються. На лінії Авдіївка-Піски-Мар'їнка справжнє пекло.