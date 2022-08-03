Через дії РФ ризик техногенної ядерної катастрофи в Європі зростає, - Точицький в ООН

Російська Федерація загрожує сьогодні міжнародній безпеці, вдаючись до атак на ядерні об'єкти, розташовані на території України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив заступник міністра закордонних справ України Микола Точицький на заході "Ситуація з ядерною безпекою в Україні: загрози міжнародній безпеці у зв'язку із захопленням ядерних об'єктів російською федерацією", що відбувся в ООН.

Захід відбувся в межах конференції, присвяченої Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

"Від самого початку російської війни збройні сили РФ завдають невибіркових ударів по інфраструктурі України, включно з критично важливими об'єктами, створюючи тим самим безпрецедентні ядерні загрози для нашої країни та далеко за її межами", - сказав Точицький.

За його словами, "Москва поводиться як мавпа з ядерною гранатою", а світова спільнота є свідком того, як виникає ядерний тероризм, спонсорований державою, що володіє ядерною зброєю - Російською Федерацією.

Український дипломат констатував, що повномасштабне російське вторгнення показало нездатність міжнародних організацій дати адекватну відповідь на нові виклики і ядерні ризики, пов'язані з війною. Зокрема, МАГАТЕ досі не розробило плану дій на випадок, якщо атомна електростанція опиниться під обстрілом.

Точицький розповів про "варварські напади" на Чорнобильську АЕС та на найбільшу в Європі атомну електростанцію в Енергодарі.

"Вперше в історії цивільні ядерні об'єкти стали фактором тактики ведення війни", - зазначив він, зауваживши, що РФ використовує ядерні об'єкти в Україні як плацдарм для атак на українські військові та цивільні об'єкти, а також як склади для боєприпасів.

"Термін "загроза" став домінуючим у процесі розгляду Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, - додав Точицький. - Ризик великої техногенної ядерної катастрофи в Європі зростає".

