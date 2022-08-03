УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8427 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
2 270 8

Через дії РФ ризик техногенної ядерної катастрофи в Європі зростає, - Точицький в ООН

Російська Федерація загрожує сьогодні міжнародній безпеці, вдаючись до атак на ядерні об'єкти, розташовані на території України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив заступник міністра закордонних справ України Микола Точицький на заході "Ситуація з ядерною безпекою в Україні: загрози міжнародній безпеці у зв'язку із захопленням ядерних об'єктів російською федерацією", що відбувся в ООН.

Захід відбувся в межах конференції, присвяченої Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

"Від самого початку російської війни збройні сили РФ завдають невибіркових ударів по інфраструктурі України, включно з критично важливими об'єктами, створюючи тим самим безпрецедентні ядерні загрози для нашої країни та далеко за її межами", - сказав Точицький.

За його словами, "Москва поводиться як мавпа з ядерною гранатою", а світова спільнота є свідком того, як виникає ядерний тероризм, спонсорований державою, що володіє ядерною зброєю - Російською Федерацією.

Український дипломат констатував, що повномасштабне російське вторгнення показало нездатність міжнародних організацій дати адекватну відповідь на нові виклики і ядерні ризики, пов'язані з війною. Зокрема, МАГАТЕ досі не розробило плану дій на випадок, якщо атомна електростанція опиниться під обстрілом.

Точицький розповів про "варварські напади" на Чорнобильську АЕС та на найбільшу в Європі атомну електростанцію в Енергодарі.

"Вперше в історії цивільні ядерні об'єкти стали фактором тактики ведення війни", - зазначив він, зауваживши, що РФ використовує ядерні об'єкти в Україні як плацдарм для атак на українські військові та цивільні об'єкти, а також як склади для боєприпасів.

"Термін "загроза" став домінуючим у процесі розгляду Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, - додав Точицький. - Ризик великої техногенної ядерної катастрофи в Європі зростає".

Також читайте: Україна в ООН: Ми просимо закрити небо над атомними станціями в нашій країні

Автор: 

ООН (3418) росія (67230) техногенна катастрофа (26) ядерна безпека (590) Точицький Микола (76)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Всем пох. Главное чтоб рост ВВП в Европе не упал с +3% до +1%
показати весь коментар
03.08.2022 08:06 Відповісти
Люди стают інертними -- вже и ядерна зима не так лякає
показати весь коментар
03.08.2022 08:16 Відповісти
Як говориться: ,,Если не можешь контролировать ситуацию - приспосабливайся и плыви по течению"
показати весь коментар
03.08.2022 08:23 Відповісти
https://life.pravda.com.ua/society/2022/08/2/249835/ https://life.pravda.com.ua/society/2022/08/2/249835/


Ненавиджу москалів!
показати весь коментар
03.08.2022 08:45 Відповісти
А чому не виставити всі ракети на всяк випадок, у бік расєї??Відразу перестануть лякати!Вони не вірять, що відсіч може бути, тому і лякають, погрожують!!
показати весь коментар
03.08.2022 08:58 Відповісти
орки прекращают свой путь существования ... как так людоеды приносят себя вжертву
показати весь коментар
03.08.2022 09:10 Відповісти
Путіну вигідно всім показати ризик використання ядерної енергетики. Хоче гнида, щоб більше була залежність від нафти та газу.
Але це йому не надто допоможе.
Є ймовірність того, що може накритися вся світова фінансова система, і тоді гори доларів та інших валют стануть - макулатурою.
показати весь коментар
03.08.2022 09:40 Відповісти
 
 