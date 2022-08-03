Минулої доби на Харківщині сталося 3 пожежі, спричинені обстрілами: горіли складські приміщення і приватний будинок, - ДСНС

За добу з 02 по 03 серпня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 21 оперативний виїзд, з яких: на ліквідацію пожеж - 10, у т.ч. пожеж спричинених військовими діями - 3, 3 - для проведення аварійно-рятувальних робіт; 3 - на допомогу комунальникам та населенню, 5 - інші виїзди.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє на фейсбук-сторінці Головне управлянні ДСНС України у Харківській області.

"Пожежі, спричинені ворожими обстрілами, двічі зафіксовано на території Золочівської громади і 1 раз у Чугуївській. Горіли 2 складські приміщення і приватний будинок", - йдеться в повідомленні.

Піротехніки ДСНС ліквідували 10 ворожих боєприпасів, що не розірвалися.

Також дивіться: Наслідки обстрілу Чугуївського району Харківщини: Під вогонь російських окупантів потрапили завод та гаражний кооператив. ФОТОрепортаж