УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8334 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
788 3

За минулу добу війська РФ обстріляли цивільну інфраструктуру в районі н.п. Степногірськ на Запоріжжі, - ОВА

область,запорізька

Окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населеного пункту Степногірськ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Запорізької ОВА у Telegram.

"За повідомленням ГУНП у Запорізькій області, за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населеного пункту Степногірськ", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що надійшло 4 повідомлення про руйнування об’єктів цивільної інфраструктури в результаті обстрілів російськими окупаційними військами.

"Протягом минулої доби проводилась евакуація цивільного населення з тимчасово окупованої території. Евакуйовано 1253 людей, з них 341 – діти", - додали в ОВА.

Також дивіться: Евакуація з Енергодару тимчасово неможлива: через зливу дороги затоплені, - Орлов. ВIДЕО

Автор: 

обстріл (30361) Запорізька область (3961)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А що, хтось від них чекав чогось іншого?
показати весь коментар
03.08.2022 09:18 Відповісти
несмотря на уничтожения складов с бк, количество обстрелов пока не уменьшается..., если, как обещают трезвые люди(не арестович), война затянется на годы, наша страна вряд ли когда справится с восстановлением всего разрушенного...
показати весь коментар
03.08.2022 09:30 Відповісти
К переговорам по Шредеру готовится.
показати весь коментар
03.08.2022 09:46 Відповісти
 
 