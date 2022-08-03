За минулу добу війська РФ обстріляли цивільну інфраструктуру в районі н.п. Степногірськ на Запоріжжі, - ОВА

Окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населеного пункту Степногірськ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Запорізької ОВА у Telegram.

"За повідомленням ГУНП у Запорізькій області, за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населеного пункту Степногірськ", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що надійшло 4 повідомлення про руйнування об’єктів цивільної інфраструктури в результаті обстрілів російськими окупаційними військами.



"Протягом минулої доби проводилась евакуація цивільного населення з тимчасово окупованої території. Евакуйовано 1253 людей, з них 341 – діти", - додали в ОВА.

