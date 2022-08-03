Данілов - чоловікам, які тікають за кордон: Не ховайтеся за жіночими спідницями
Якщо чоловік не може тримати зброю в руках, є й інші способи допомагати країні під час війни. Але тікати за кордон в жодному разі не треба.
Про це секретар РНБО Олексій Данілов сказав в інтерв'ю "24 каналу", повідомляє Цензор.НЕТ.
"Немає чого ховатися за жіночими спідницями та втікати з країни. Треба допомагати. Не можете воювати та тримати в руках зброю - допомагайте в інший спосіб. Знаходьте будь-які можливості", - заявив секретар РНБО.
Данілов наголосив, що несправедливо, коли одні чоловіки боронять Україну, а інші - втікають з неї. Водночас, за його словами, інша справа, коли чоловіків дійсно не можуть мобілізувати через певні причини.
"Коли ми всі будемо виконувати правові дії та закони Конституції, все швидко стане на свої місця. І вигадувати, що через петицію вас можуть відпускати, то послухайте - так не можна, роботи в нашій країні більше, ніж достатньо", - додав посадовець.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
З досвідом - на фронт,решту навчають.
Робота є і в Україні,правда меньше зп.
Ми все подолаємо,без єдиного сумніву,бо наш народ непереможний та згуртований.
Теоретично, можу і зараз, але тільки теоретично.
Бо вже 5 місяців не бачив родину, живу десь в якомусь чужому сараї у довбаній євакуації та кожно ранку прокидаюся з думкою чи пам'ятають мене ще мої діти, та чи не знайшла дружина собі нового чоловіка.
Потім встаю, пару годин намагаюся якось працювати, але ці думки доводять до ручки, то ж о другої дня іду наливаю перший бокал пива чи перші 50 грам і вся робота котиться козі у тріщіну, починаются іграшки, кіно та новини, щоб якось відволіктися.
Ось ***** мені це все? Чому я не можу жити разом з родиною нормальне життя у Польщі, нормально працювати та не псувати здоров'я?
Я все одно буду заводити валюту через український банк і платити тут податки, але цих податків буде в рази більше, та на допомогу армії я зможу витрачати теж більше, ніж зараз.
Одразу кажу - воювати не піду, не той вік, не те здоров'я, і головне - відсутність мотивації, після війни 100% буду звідси валити.
1) слуги - яким можна все;
2) всі інші - яким виключно борги і обов язки.
я відповів на твоє запитання?
І чому з лютого так і не задіяно жодне виробництво з виробництва хоча б патронів..
І скільки мільйонів потрібно в нас мобілізувати? І скільки потрібно мільярдів доларів, щоб їх утримувати? І хто за це буде платити?
Вже по областям скорочують на 30% бюджетників з 1 вересня. Вчителів, всяких нянічок, санітарок і бухгалтерів. Держава не може їм платити навіть мінімальну зарплату.
Ти ж вродє не дурний, раз осилив програмування. Може осилиш ще основи макроекономіки?
Але це не буде вічно та і ці кошти прийдеться повертати.
Люди правильно запитують: хто оплачуватиме ці зарплати, якщо економіка знаходиться майже в мертвому стані?
Більш реальні застава. Грошова чи майно. І фіксована сума оплати на ВСУ за кожен місяць. Хоча це не дуже чесно. Бо зарплата в Польщі і Німеччині досить різні. Але на перших порах хай би було так, ніж те, що зараз. А зараз конченетзелене болото
Ви пане Данилов сховалися за ширмою єдиного марафону і гаслом не на часі, а мільони сімей стоять перед вибором де брати гроші на життя та на дітей чи комуналку. Ваша неспроможність вирішувати складні питання збагачує шахраїв які пачками вивозять призовників за кордон...
Зараз люди гинуть із-за вас( Зеленський, Єрмак, Данілов, міністри, їх помічники з ЗП по 300 000 грн. , депутати , і т.д.)
Всі ви (високі чиновники маю на увазі) повинні сволочі в першу чергу бути на фронті і помирати , тоді я вам повірю.
Якщо не берете в армію то випускайте , нехай люди заробляють гроші.
А не сидять в мішку і слухають вашу дебільну пропаганду.
Ви сцикуни боїтесь за себе в першу чергу, того і тримаєте людей на прив"язі, щоб захистили ваші жирні , продажні і м"які жопи.
Де цікаво ваші діти зараз? Родичі?
Думаю питання риторичне.