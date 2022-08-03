Данілов - чоловікам, які тікають за кордон: Не ховайтеся за жіночими спідницями

Якщо чоловік не може тримати зброю в руках, є й інші способи допомагати країні під час війни. Але тікати за кордон в жодному разі не треба.

Про це секретар РНБО Олексій Данілов сказав в інтерв'ю "24 каналу", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Немає чого ховатися за жіночими спідницями та втікати з країни. Треба допомагати. Не можете воювати та тримати в руках зброю - допомагайте в інший спосіб. Знаходьте будь-які можливості", - заявив секретар РНБО.

Данілов наголосив, що несправедливо, коли одні чоловіки боронять Україну, а інші - втікають з неї. Водночас, за його словами, інша справа, коли чоловіків дійсно не можуть мобілізувати через певні причини.

"Коли ми всі будемо виконувати правові дії та закони Конституції, все швидко стане на свої місця. І вигадувати, що через петицію вас можуть відпускати, то послухайте - так не можна, роботи в нашій країні більше, ніж достатньо", - додав посадовець.

