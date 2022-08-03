УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8334 відвідувача онлайн
Новини Війна
16 919 200

Данілов - чоловікам, які тікають за кордон: Не ховайтеся за жіночими спідницями

данілов

Якщо чоловік не може тримати зброю в руках, є й інші способи допомагати країні під час війни. Але тікати за кордон в жодному разі не треба.

Про це секретар РНБО Олексій Данілов сказав в інтерв'ю "24 каналу", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Немає чого ховатися за жіночими спідницями та втікати з країни. Треба допомагати. Не можете воювати та тримати в руках зброю - допомагайте в інший спосіб. Знаходьте будь-які можливості", - заявив секретар РНБО.

Данілов наголосив, що несправедливо, коли одні чоловіки боронять Україну, а інші - втікають з неї. Водночас, за його словами, інша справа, коли чоловіків дійсно не можуть мобілізувати через певні причини.

"Коли ми всі будемо виконувати правові дії та закони Конституції, все швидко стане на свої місця. І вигадувати, що через петицію вас можуть відпускати, то послухайте - так не можна, роботи в нашій країні більше, ніж достатньо", - додав посадовець.

Також читайте: Зеленський відповів на петицію про заборону роздачі повісток на блокпостах, АЗС і на вулиці

Автор: 

Данілов Олексій (1259) чоловіки (164) мобілізація (3196)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+54
Це він до слуг які втекли?
показати весь коментар
03.08.2022 09:38 Відповісти
+43
Дійсно, можливо і до слуг, а можливо і до своїх синочків яких вивіз за кордон.
показати весь коментар
03.08.2022 09:41 Відповісти
+39
показати весь коментар
03.08.2022 09:40 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
да причем тут слуги, каждый кто имеет связи или бабки откосили, и это было как при зелепупе как и при порохе..... ничего не меняется только лица
показати весь коментар
03.08.2022 11:07 Відповісти
да кацапские троли как ты тоже не меняются - в спам животное
показати весь коментар
03.08.2022 11:12 Відповісти
Данілрв то де сам воював? Який в нього бойовий досвід. Балаболити багато хтомвміє. ВюА за жінками ніхто не ховається, але всі воювати не будуть і навіть рити окопи не будуть. Навіщо цей совєтський абсурд ввели, з виїздом закордон? Так москалі не переможуться.
показати весь коментар
03.08.2022 10:43 Відповісти
Мій приклад, приїхав я в Україну, пішов по військоматах, мені делікатно кажуть до побачення, правий сектор теж мене післав, там взагалі якийсь неадекват попався, і тероборона каже до побачення, всюда ми б з задоволенням вас взяли але закон каже до 60!!!!, Далі все що міг роздав, роботи для мене нема, що робити, вірно повертаюсь за кордон!!! Я хоч звідки щось можу переслати, а вдома робіт для нас не має!!!!
показати весь коментар
03.08.2022 10:46 Відповісти
зачем ты пишешь это бред
показати весь коментар
03.08.2022 11:07 Відповісти
А що ти тут патякаєш. Скажи українською бо дуже схоже що ти окупант
показати весь коментар
03.08.2022 12:07 Відповісти
Люто плюсую.
показати весь коментар
03.08.2022 12:31 Відповісти
Ті,хто йшли в перші дні війни - всі в армії.
З досвідом - на фронт,решту навчають.
Робота є і в Україні,правда меньше зп.
Ми все подолаємо,без єдиного сумніву,бо наш народ непереможний та згуртований.
показати весь коментар
04.08.2022 06:27 Відповісти
Дійсно, якщо всі кого не взяли до ЗСУ поїдуть за кордон, то хто ж буде працювати за ті копійки що зараз модно пропонувати замість зарплатні?
показати весь коментар
03.08.2022 10:54 Відповісти
І це головна причина заборони виїзду. А всякі ці заклики про патріотизм- це для лохів зелених. Рабів загнали в стоцло
показати весь коментар
03.08.2022 11:18 Відповісти
Данілов! Не треба напускати туману. Потрібно вирішувати питання з виходом у рейс українських моряків та виїзду заробітчан за кордон.
показати весь коментар
03.08.2022 10:56 Відповісти
Як відкосити від мобілізації? Оголосити себе гастербайтером!
показати весь коментар
03.08.2022 11:03 Відповісти
нет падлы зеленые - будем влезать в долги и работать за 300 долларов если еще возьмут куда то
показати весь коментар
03.08.2022 11:08 Відповісти
300 доларів,це більше 12000 тисяч грн.Тут хочуть.щоб за 6500 працювали.
показати весь коментар
03.08.2022 11:11 Відповісти
Іди тварюка в армію. Там зп від 30 тис. А на фронті від 100 тис. Невже ти миючи панські туалети заробиш у польщі більше 3000 євро?
показати весь коментар
03.08.2022 12:17 Відповісти
Це ти тварюко користуючитсь російськими байками розповідаєш що Українці за кордоном лише панські туалети миють. Тобі кацап навіть панський туалет за кордоном мити не довірять.
показати весь коментар
03.08.2022 12:37 Відповісти
Виродок, я об'їздив всю Європу, і бачив на власні очі чим дійсно займаються ці українські "хазяєва жизні", які на заробітках. Спойлер: вся нікчемна і низькокваліфікована робота за мінімум грошей, яку не хочуть робити місцеві.
показати весь коментар
03.08.2022 13:09 Відповісти
Курво кацапське,ось ти і спалився на "панських туалетах"
показати весь коментар
03.08.2022 12:54 Відповісти
Виродок, чого це у тебе так срака підгоріла? Бо сказав правду?!
показати весь коментар
03.08.2022 13:17 Відповісти
Які ще туалети. От з того, що мені пропонували за останній місяць в Польщі - робота на заводі Dell, збиральник велосипедів, комплектувальник на виробництві кондиціонерів. Цілком пристойна робота за нормальні гроші. Тільки от я невиїздний за кордон, а в ЗСУ/тероборону мене не хочуть брати - якась патова ситуація. Якщо я не потрібний армії - випустіть мене за кордон на роботу, я всерівно буду кожен місяць пересилати родині сюди чималі гроші і таким чином підтримувати економіку.
показати весь коментар
03.08.2022 13:08 Відповісти
Розказую лайфхак, як швидко потрапити у ЗСУ. Їдеш у прикордонне селище, наприклад Ділове, ідеш по дорозі вздовж колючки держкордону. В якийсь момент тебе затримують прикордонники за статтею адмін кодексу "намір перетнути держ кордон" +ухилення від мобілізації. Потім везуть у суд і рахівський військомат, і за декілька днів ти у військах. Ціна питання 3500 які потрібно буде сплати за адмін правопорушення.
показати весь коментар
03.08.2022 13:15 Відповісти
А у війську потрібні такі солдати? Тобто у військоматі тебе не беруть, хоч має бажання і руки- ноги. А якщо хочеш втекти і не мотивований, то тоді тебе візьмуть... От тому ми не виграєм цю війну, бо пів армії воює і хоче воювати, а половину там тримають силою...
показати весь коментар
03.08.2022 15:13 Відповісти
До війни я заробляв $6-10К на місяць не виходячі з дому.
Теоретично, можу і зараз, але тільки теоретично.
Бо вже 5 місяців не бачив родину, живу десь в якомусь чужому сараї у довбаній євакуації та кожно ранку прокидаюся з думкою чи пам'ятають мене ще мої діти, та чи не знайшла дружина собі нового чоловіка.
Потім встаю, пару годин намагаюся якось працювати, але ці думки доводять до ручки, то ж о другої дня іду наливаю перший бокал пива чи перші 50 грам і вся робота котиться козі у тріщіну, починаются іграшки, кіно та новини, щоб якось відволіктися.
Ось ***** мені це все? Чому я не можу жити разом з родиною нормальне життя у Польщі, нормально працювати та не псувати здоров'я?
Я все одно буду заводити валюту через український банк і платити тут податки, але цих податків буде в рази більше, та на допомогу армії я зможу витрачати теж більше, ніж зараз.
Одразу кажу - воювати не піду, не той вік, не те здоров'я, і головне - відсутність мотивації, після війни 100% буду звідси валити.
показати весь коментар
03.08.2022 13:39 Відповісти
говорят что этот дуб вывез своих байстрюков и внуков за границу... а сам говорит что и как должны делать.......с*ка
показати весь коментар
03.08.2022 10:57 Відповісти
У нас столько морячков появилось.
показати весь коментар
03.08.2022 10:59 Відповісти
В Україні ще до того було багато моряків. В одному тільки ЧМП було 25 тис.плавскладу. А ще Маріуполь і Ізмаїл. Потім коли все розвалилося то по документах було 200 тис, всі працювали на закордонних судновласників
показати весь коментар
03.08.2022 11:25 Відповісти
Может и правда отпустить всех, а при возвращении паспорт украинский забрать. Разве можно рассчитывать на то что дети внуки депутатов, пойдут защищать или призываться? Но больше половины населения выбрало эту власть по своему менталитету.
показати весь коментар
03.08.2022 11:00 Відповісти
не ***** кацап ты возле кормушки устроился - а люди в кабалу долговую влезают на многие годы
показати весь коментар
03.08.2022 11:09 Відповісти
43% це не 51%
показати весь коментар
03.08.2022 12:08 Відповісти
Дівчата,подивіться уважно під спідниці, може у вас там мужик ховається!
показати весь коментар
03.08.2022 11:01 Відповісти
Поясніть будь ласка жінці або матері умовного тракториста Миколи з Черкащини, до якого приїхали з воєнкомату додому і мобілізували його в армію. чому він має воювати, в той же час інші чоловіки його віку отримають виїзд закордон і будуть гуляти з сім'ями краковом чи прагою???? У нас що два сорти людей у країні - одні мають гинути і калічитися, а інші - пересиджувати війну закордоном?!
показати весь коментар
03.08.2022 11:01 Відповісти
Микола хоче за кордон чи залишитися в Україні, тільки б його не закликали?
показати весь коментар
03.08.2022 11:09 Відповісти
Поясніть будь ласка, яка армія потрібна Україні, 2 млн., 3 млн., якщо кацапи якимось чином концентруються, и створюють перевагу то там то сям?
показати весь коментар
03.08.2022 11:09 Відповісти
вони не можуть відповісти, у кожному такому є кацапське коріння, це українцям є що втрачати, тому вони захищають і на фронті, і в тилу.
показати весь коментар
03.08.2022 11:16 Відповісти
Ти дебіл, чому я маю служити без альтернативи відмовитися від служби, а інші отримають змогу зєпатися від мобілізації?
показати весь коментар
03.08.2022 11:19 Відповісти
я вже відповів для таких дебілів як ти чому
показати весь коментар
03.08.2022 11:34 Відповісти
Іди нахер, рашистський довпойоп
показати весь коментар
03.08.2022 12:09 Відповісти
не коси под дурочка бот сейчас с мобилизацией проблем нет есть с бронетехникой и тяжелым вооружением - если президент и его зеленая шобла не могут обеспечить солдат защитой тогда пусть вместе с ним идут в окопы
показати весь коментар
03.08.2022 11:17 Відповісти
Славку є такий анекдот як єврей говорить про руських( українців)--Що руському(українцю) воєвать, взял автомат і пашьол, а нам єврєям єщьо віжіть нада
показати весь коментар
03.08.2022 12:13 Відповісти
А чому кварталівці і інші гуляють за кордоном? У нас що два сорти людей? Війну не м'ясом потрібно вигравати як совки.А технікою,я це з 2014 року кажу.Має бути виключно професійно добровільна армія,а не брати селян до війська,мотивуючи це патріотизмом.Хоча насправді це тому,що в нас техніки недостатньо і дуже багато всюди дір.Всі діри хочуть людьми закрити.Причому людьми бідними.
показати весь коментар
03.08.2022 11:27 Відповісти
так, у нас два сорти людей:
1) слуги - яким можна все;
2) всі інші - яким виключно борги і обов язки.

я відповів на твоє запитання?
показати весь коментар
03.08.2022 12:34 Відповісти
Це пояснити дуже легко. Ті хто глуяють Краковом чи Прагою награбували бабла з бюджету України, зробили собі липові документи відкосивши від мобілізації або заплатили прикордонникам тому й гуляють. А Микола з Черкащини має броню від мінагрополітики тому працює на тракторі і зараз.
показати весь коментар
03.08.2022 12:43 Відповісти
Дивися, я ходив з початку війни декілька раз в військомат - без військового досвіду та з-за певних проблем зі здоров'ям мене не мобілізовують. При цьому, військомат не хоче мене виключити з військового обліку, щоб я міг виїхати попрацювати в тій же Польщі. В результаті, я просто за майже мінімалку сиджу тут в купі боргів. Аналогічна ситуація в дуже багатьох українців. Не може вся країна бути в армії. Одного військового, десь повинно утримувати більше десятка цивільних.
показати весь коментар
03.08.2022 13:17 Відповісти
рЄзніков не хоче розповісти чим воювати? Фронт сипеться від нестачі озброєння
І чому з лютого так і не задіяно жодне виробництво з виробництва хоча б патронів..
показати весь коментар
03.08.2022 11:04 Відповісти
В таке вирбництво вже би прилетів "Калібр." Якщо і налагоджувати виробництво ***********, то за межами України, поки війна йде у нас сенсу не має це робити.
показати весь коментар
03.08.2022 11:34 Відповісти
А підземні заводи в горах не можливо запустити чи в колишніх сховищах атомного боєзапасу СССР. Такі сховища розраховані на витримку ударів мегатонних бомб. Було б бажання.
показати весь коментар
03.08.2022 12:16 Відповісти
Короче, меня этот треп про юбки ****** вместе ***** с Даниловым. Работы ***** нет, в армии ***** не нужен. Сидишь как дебил на жопе ровно. За какими ***** юбками. Жена сидит в Германии, в Украину я ее не пускаю не виделись с марта. В Чехии мне предложили работу, хорошую и интересную, но *****, я вынужден сидеть в Украине и слушать эту херню про юбки.
показати весь коментар
03.08.2022 11:10 Відповісти
У мене є хороша робота в Україні віддалено на Америку зп від 1500 долл. чому я маю служити, а ти зєбешся від мобілізації?
показати весь коментар
03.08.2022 11:22 Відповісти
Бо тобі є що тут захищати? І ти повернешся з війни до своєї "хорошої" роботи. А тим, кому ця країна крім злиднів і заборон нічого не дала, захищати тебе і твою хорошу роботу не мають бажання
показати весь коментар
03.08.2022 12:09 Відповісти
Мене якраз тут ніхера не держить. Я взяв свій ноутбук, і зєбався в любу країну світу де є світло і інтернет, і хоч якась цивілізація у вигляді банкомата. Бо я ніяким чином не залежу від країни в якій живу. Чому я маю служити, а ти в цей час зєбешся з країни? До речі в ЗСУ зарплати від 30 тис.
показати весь коментар
03.08.2022 12:15 Відповісти
А твої батьки де проживають чи поховані в ноутбуці чи банкоматі перекотиполе
показати весь коментар
03.08.2022 12:19 Відповісти
Ти дебіл. читай комент.
показати весь коментар
03.08.2022 13:04 Відповісти
Куди ти втечеш? Кордони закриті? Чи ти друг данилова і зелених гнид? В тебе є робота і перспектива. В мільйонів цього немає. Ця держава виродила за 30 років зеленського. Яка мотивація його і тебе захищати?
І скільки мільйонів потрібно в нас мобілізувати? І скільки потрібно мільярдів доларів, щоб їх утримувати? І хто за це буде платити?
показати весь коментар
03.08.2022 12:38 Відповісти
Моя робота зараз ЗСУ. Перспективи тут для мене ніякої, а на граждані - пройобана назавжди спеціальність, якщо ця ****** війна не закінчиться у найближчі рік-два.
показати весь коментар
03.08.2022 13:03 Відповісти
Тобто ти айтішнік, я правильно зрозумів? Якщо так, то тобі, звісно, легше щнайти роботу. Вона у тебе буде постійно. А що робити звичайним людям, яким не світить ніколи опанувати програмування??? Що ти їм запропопнуєш, запліченко-ноутбученко? Де їм заращ роботу шукати???
показати весь коментар
03.08.2022 12:51 Відповісти
А чому я маю служити в армії, поки ви **** зєбетеся з країни? Ідіть служити, буде вам зп 30-50 тис мінімум.
показати весь коментар
03.08.2022 13:01 Відповісти
Респект тобі, що служиш. Але дай конкретну відповідь. Скільки чоловік має йти служити, хто їх буде утримувати і платити їм ці 40-100 тисяч і з чого, з яких доходів? Економіка мертва. І що робити решті чоловіків, яких не взяли в армію і на 99%не візьмуть, бо хоч вони і частково придатні, але хватає і повністю здорових і немає можливості державі їх тримати на службі?
Вже по областям скорочують на 30% бюджетників з 1 вересня. Вчителів, всяких нянічок, санітарок і бухгалтерів. Держава не може їм платити навіть мінімальну зарплату.
Ти ж вродє не дурний, раз осилив програмування. Може осилиш ще основи макроекономіки?
показати весь коментар
03.08.2022 13:19 Відповісти
Кожен громадянин сам повинен вирішувати коли брати в руки зброю і тільки так. Примусово мобілізований це поганий солдат.
показати весь коментар
03.08.2022 13:38 Відповісти
Це поки гроші дають ЄС та США.
Але це не буде вічно та і ці кошти прийдеться повертати.
Люди правильно запитують: хто оплачуватиме ці зарплати, якщо економіка знаходиться майже в мертвому стані?
показати весь коментар
03.08.2022 15:11 Відповісти
Так сидить більшість дома і НІЧОГО не може зробити: ані в армію піти ("ми вам зателефонуємо"), ані гроші заробити закордоном. Що їм робити, поки ти пишеш тут коменти з матюками і закликаєщ їх йти до ЗСУ? Кажуть же ж тобі: НЕ=БЕ-РУ-ТЬ. Чому їх, поки їхні послуги не потрібні, держава не забезпечила роботою??? А якщо не може, то чому не дає мождивість самим її отримати закордоном??? Ти їхніх дітей ьудеш годувати зі своїх 30-50 тис мінімум???
показати весь коментар
03.08.2022 17:05 Відповісти
Людина написала - в армії ***уй не нужон. Можливо і ходив в військомат, а його, як багатьох інших, відправили додому.
показати весь коментар
03.08.2022 13:19 Відповісти
Читай-те внимательно мой комментарий. Або зєбуйте з діалогу)))
показати весь коментар
04.08.2022 16:46 Відповісти
А в чому проблема розробити нормальні правила, зокрема для тих, хто працює за кордоном? Офіційне працевлаштування, сплата військового збору у визначеному розмірі (1,5%, 3%, 5%) і зобов'язання відмічатися на кордоні раз на кілька місяців. Якась застава при виїзді, а у разі не дотримання правил - арешт майна в Україні і штраф при поверненні. Можна укласти двосторонні угоди з іншими країнами для того, щоб контролювати таких заробітчан. І люди працювати зможуть, і в бюджет буде копійка йти.
показати весь коментар
03.08.2022 11:13 Відповісти
пусть всем кого не выпускают выдают беспроцентые кредиты на жратву и комуналкц
показати весь коментар
03.08.2022 11:19 Відповісти
Яке майно може бути у мешканця Салтовки чи Маріуполя?
показати весь коментар
03.08.2022 11:25 Відповісти
Більшість з цього працювати не буде. Двосторонні договори треба буде з десятками країн підписувати. Це не реально. Військовий збір з офіційної зарплати? Та всі влаштуються на мінімалку... Або взагалі по чорному будуть робити.
Більш реальні застава. Грошова чи майно. І фіксована сума оплати на ВСУ за кожен місяць. Хоча це не дуже чесно. Бо зарплата в Польщі і Німеччині досить різні. Але на перших порах хай би було так, ніж те, що зараз. А зараз конченетзелене болото
показати весь коментар
03.08.2022 11:25 Відповісти
Ніхто не влаштується. За кордоном нажаль не такий рівень корупції як в Україні. Там поліцаї та чиновники дорожать своєю роботою. І сусід на сусіда стукає у фіскальні служби. А в Білорусі чи в РФії влада сама обдере тебе як липку
показати весь коментар
03.08.2022 12:23 Відповісти
😁😁😁шановний, не хочу тебе розстрілювати, але я 2 роки працював у Польщі неофіційно. І на фірмі з 30-40 чоловік від сили декілька тимчасово були оформлені, поки робили собі якісь документи. В Німеччині на будовах наші так само роками працюють. Не ідеалізуйте захід.
показати весь коментар
03.08.2022 13:22 Відповісти
Розстроювати*
показати весь коментар
03.08.2022 13:23 Відповісти
Роз'яснить, будь ласка, процедуру арешту мого майна у Сєвєродонецьку.
показати весь коментар
03.08.2022 12:41 Відповісти
От у вінниці робота є : охорона 5000 на місяць,вантажник 400 грн день,тягати мішки.є ще невї..б.й.,,барлінек" 11000.місяць.будівництво,мінімалка.або як пес сиди і я.. поліруй.
показати весь коментар
03.08.2022 11:18 Відповісти
на сайте по работе - одно предложение требуются - и 10-ть ищу работу по той же специальности
показати весь коментар
03.08.2022 11:21 Відповісти
У ЗСУ зарплати від 30 тис грн в тилу. Ті самі охоронці мостів, тунелей і тд.
показати весь коментар
03.08.2022 11:23 Відповісти
сомневаюсь
показати весь коментар
03.08.2022 11:24 Відповісти
А я не сумніваюсь. Я знаю. Таку зп отримують 18 річні сцикуни строковики. На фронті зп десь 120 тис
показати весь коментар
03.08.2022 11:27 Відповісти
Так в армії ж не 5 мільйонів людей і стільки не потрібно.
показати весь коментар
03.08.2022 11:32 Відповісти
Просто цікаво, а в нього самого - діти призовного віку. Вони - де?
показати весь коментар
03.08.2022 11:28 Відповісти
А почему он боится, что все сразу уедут за границу и ни кто не захочет защищать Украину? Может есть причина и что то не так а "зеленом королевстве"? Своих отпрысков вывез после 24.02.
показати весь коментар
03.08.2022 11:30 Відповісти
А чому одні мають гнити в окопах на фронті, а інші пити каву у відні за гроші австрійських платників податків?. Якщо мобілізація то для всіх, а не тільки для обраних.
показати весь коментар
03.08.2022 13:06 Відповісти
Хоча російські війська стоять неподалік кордону з Україною, їх все ще недостатньо для того, щоб розпочати повномасштабне вторгнення, переконаний секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов. 30 грудня 2021, 08:20 Так може тепер пане Данилов пояснить чому зруйновано і захоплено 20 відсотків України? Наразі всі мають робити свою роботу щоб перемогти - одні воювати, а другі в тилу чи за кордоном заробляти гроші і підтримувати Армію. Ніхто не ховається ні за кого, но в України немає стільки зброї щоб задіяти всіх 10 мільонів чоловіків. А хто буде возити зерно? Чи в нас є жінки далекобійниці? А хто буде гасити пожежі та відновлювати інфраструктуру, хто буде будувати та розчищати завали?
Ви пане Данилов сховалися за ширмою єдиного марафону і гаслом не на часі, а мільони сімей стоять перед вибором де брати гроші на життя та на дітей чи комуналку. Ваша неспроможність вирішувати складні питання збагачує шахраїв які пачками вивозять призовників за кордон...
показати весь коментар
03.08.2022 11:30 Відповісти
Когда эта говорящая голова с прической януковича была мером Луганска моя мать получала пособие одинокой матери 5 грн с копейками. На эти деньги можно было купить примерно 10 буханок хлеба. Будет несправедливо если я буду платить налоги в другой стране и не отдам долг стране за счастливое, обеспеченное детство
показати весь коментар
03.08.2022 11:35 Відповісти
18с49еd2 +++!
показати весь коментар
03.08.2022 11:46 Відповісти
Це Данилов про себе, про Боневтіка, єлдаків, татарових, "95 квартал" і всю "зелену" свору, чи можливо хто з них воював?
показати весь коментар
03.08.2022 11:51 Відповісти
А де зараз синочки цого сміливого чоловічка, який сидить в теплому кабінеті? Питання риторичне.
показати весь коментар
03.08.2022 12:18 Відповісти
... а ви, жінки, розставте ширше ноги, щоб чоловікам ніде було сховатися. Дайош хлєшмоб!
показати весь коментар
03.08.2022 12:26 Відповісти
Потрібно було думати про армію раніше ,скоти.
Зараз люди гинуть із-за вас( Зеленський, Єрмак, Данілов, міністри, їх помічники з ЗП по 300 000 грн. , депутати , і т.д.)
Всі ви (високі чиновники маю на увазі) повинні сволочі в першу чергу бути на фронті і помирати , тоді я вам повірю.
Якщо не берете в армію то випускайте , нехай люди заробляють гроші.
А не сидять в мішку і слухають вашу дебільну пропаганду.
Ви сцикуни боїтесь за себе в першу чергу, того і тримаєте людей на прив"язі, щоб захистили ваші жирні , продажні і м"які жопи.
Де цікаво ваші діти зараз? Родичі?
Думаю питання риторичне.
показати весь коментар
03.08.2022 12:34 Відповісти
пусть зеле расскажет что надо не отмазываться от армии
показати весь коментар
03.08.2022 12:35 Відповісти
брєд, ми що срср чи північна корея? чому одні можуть давати концерти в Німеччині, а інші по пів року дітей не можуть провідати?
показати весь коментар
03.08.2022 12:35 Відповісти
Данилов!!Интересно, а где твои дети и внуки?? На войне или в США???
показати весь коментар
03.08.2022 13:25 Відповісти
на перднем крае подступах к родине на линии ЗЕможено унтер охфицері на конях с *******..усища..мушкеті....дуєли юнкера и хруст французких булок))
показати весь коментар
03.08.2022 13:32 Відповісти
не краши батон на братву
показати весь коментар
03.08.2022 13:30 Відповісти
Это студенты ветеринарного техникума.
показати весь коментар
03.08.2022 14:14 Відповісти
https://petition.president.gov.ua/petition/146960 https://petition.president.gov.ua/petition/146960

показати весь коментар
03.08.2022 13:46 Відповісти
Коли обирали призидентом Зе , та на сцені стояв Лисий, у якого на светрі було написано « Мені пох&й» , ви дупою думали? Ну тепер їжте . Поражали? Вам пояснити нічого не можно було. Мої ,голосувашиє за нього знайомі ,зараз ( чоловік , жінка та діти) в Великой Британії . Я його не обирала та я й виїхати не можу та не маю совісті на це
показати весь коментар
04.08.2022 00:34 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 